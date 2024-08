Elon Musk beleidigt Europas Spitze – Warum dies die mangelnde Souveränität der EU offenbart

Arnaud Bertrand analysiert in seinem letzten Artikel scharf die Dynamik zwischen europäischen Institutionen und einflussreichen US-Milliardären wie Elon Musk. Er beleuchtet, wie die jüngste öffentliche Beleidigung europäischer Spitzenbeamter durch Musk nicht nur die Verachtung des Kapitals gegenüber der öffentlichen Sphäre offenbart, sondern auch die alarmierende Schwäche und mangelnde Souveränität der EU-Institutionen aufzeigt. Bertrand fordert ein stärkeres, souveränes Europa, das sich nicht länger von externen Mächten herabsetzen lässt.

Eine interessante Beobachtung ist, dass ich ziemlich sicher bin, dass Musk es nicht in einer Million Jahren wagen würde, dasselbe mit hochrangigen U.S. oder chinesischen Beamten zu tun.



Wenn er einem hochrangigen chinesischen Beamten in einer solchen öffentlichen Weise sagen würde, er solle "sein eigenes Gesicht f*cken", würde sein gesamtes China-Geschäft… https://t.co/ZdTGr9HyDj — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 12, 2024

Arnaud Bertrand

Eine interessante Beobachtung ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Musk sich niemals trauen würde, das Gleiche mit hochrangigen US-amerikanischen oder chinesischen Beamten zu tun.

Wenn er einem hochrangigen chinesischen Beamten in so öffentlicher Weise sagen würde, er solle „sich ins eigene Gesicht f*cken“, wären seine gesamten China-Operationen wahrscheinlich in weniger als 24 Stunden Geschichte, und er wäre in China universell gehasst. Und das zu Recht.

Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in den USA harte Konsequenzen zu erwarten hätte, wenn er hochrangige Beamte, die versuchen, X zu regulieren, auf ähnliche Weise beleidigen würde.

Das sollte die Europäer zum Nachdenken anregen: Ein US-Milliardär erlaubt sich, ihre ranghöchsten Beamten in aller Öffentlichkeit auf diese Weise zu beleidigen.

Ich hasse die EU-Institutionen, insbesondere Thierry Breton, mit einer tiefen Leidenschaft. Und ich bin gegen die lächerliche Zensur, die sie durchzusetzen versuchen.

Aber ich – und ich denke, die meisten Europäer – habe dennoch ein gewisses Maß an Stolz. Und es ist zutiefst beunruhigend für mich, dass ein amerikanischer Milliardär es sich erlaubt, Personen zu beleidigen, die trotz ihrer möglicherweise miserablen Arbeitsweise unsere Vertreter sind. Beunruhigend, weil es die offene Verachtung zeigt, die das Kapital gegenüber der öffentlichen Sphäre hat, und ebenso beunruhigend, weil es die mangelnde Souveränität der EU symbolisiert, wenn ein amerikanischer Milliardär denkt – wahrscheinlich zurecht –, dass er unsere Beamten ungestraft beleidigen kann.

Wäre ich ein europäischer Beamter, würde ich dies als Gelegenheit nutzen, Europas Souveränität zu demonstrieren und Musk ein Exempel zu statuieren. Ich würde dies öffentlich breit auswalzen und dafür sorgen, dass Musk schmerzhafte Konsequenzen zu spüren bekommt. Aber ich weiß, dass sie das nicht machen werden, und genau wegen solcher Dinge werden Europäer wie ich unsere unfähigen Beamten weiterhin verachten und US-Milliardäre wie Musk werden weiterhin glauben, dass sie uns wie Dreck behandeln können.