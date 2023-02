Entschuldigung, angehende Meister: Wir gehören euch nicht

Die großen Rücksetzer betrügen und schikanieren weiter, aber die Menschen wachen auf.

Auf dem jüngsten WEF-Treffen in Davos stellte Red Date Technology, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das Universal Digital Payment Network vor, eine Distributed-Ledger-Technologieplattform, die wie das SWIFT-Netzwerk für Banken wäre, aber für Stablecoins und CBDCs

Auf einer anderen DAVOS-Sitzung mit dem Titel „Transforming Medicine, Redefining Life“ ging es um ihr Lieblingsthema, die Neudefinition des Menschseins (das sie anscheinend bereits für sich selbst neu definiert haben, da sie sich überhaupt nicht menschlich verhalten)

Während Bourla behauptet, dass es „kein einziges“ Sicherheitssignal im Zusammenhang mit den Pfizer-Injektionen gegeben hat, erwägt die FDA jährliche COVID-Impfungen

Die großen Rücksetzer machen weiterhin Fortschritte, aber die Menschen wachen auf

Eines der wichtigsten Dinge, die wir jetzt tun können – neben Beten und Tapferkeit – ist der Aufbau von Beziehungen und Netzwerken

Wie sieht es aus? Wie läuft es mit dem Großen Reset? Traurigerweise geht er voran. Er läuft und läuft. Und ja, schockierenderweise fangen sie jetzt an, die COVID-Injektionen in den Mainstream-Medien zaghaft zu kritisieren – OMG – aber nur, weil sie uns mit einer Konversation ablenken wollen, während sie den CBDC, die Social Credit Scores und andere Freuden der Vierten Industriellen Revolution einführen.

Juhu, Universal Digital Payments Network

Red Date Technology, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das im Juni 2021 eine „bahnbrechende Serie-A-Finanzierung“ abgeschlossen hatte, scheint nun an der Spitze der 4IR zu stehen.

Falls Sie sich wundern: Diese Finanzierungsrunde wurde von Prosperity7 Ventures (dem diversifizierten Wachstumsfonds von Aramco Ventures) und der in Hongkong ansässigen Blockchain-Investmentfirma Kenetic angeführt. Weitere Teilnehmer sind die Bank Pictet (Schweiz), die im Namen ihrer Kunden investiert, und die Bangkok Bank.“

Ein paar kuriose Höhepunkte: Aramco Ventures ist „der Corporate Venturing Arm von Aramco, einem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen.“ Die Banque Pictet gilt als „geheimnisvolle“ Bank für die vermögendsten Leute.

In Anbetracht der Tatsache, dass Red Date Technology anscheinend darauf aus ist, den Markt für Buddy-CBDCs zu dominieren, möchte man wissen: Wechseln wir, die niederen Bauern dieser Welt, in dieser „multipolaren neuen Weltordnung“ den Besitzer, oder wechseln wir nicht wirklich den Besitzer und es handelt sich nur um einen Wechsel der Dekoration?

Laut Financial Express „stellte Red Date Technology am 19. Januar 2023 auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) 2023 in Davos, Schweiz, das Universal Digital Payment Network (UDPN) vor. Es wird angenommen, dass UDPN eine Distributed Ledger Technology (DLT) Plattform ist, die im Gegensatz zum SWIFT-Netzwerk für Banken den gleichen Zweck erfüllen würde, allerdings für Stablecoins und CBDCs. [Hervorhebung von mir].“ Wie von Finextra berichtet:

Auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wurde ein universelles digitales Zahlungsnetzwerk (Universal Digital Payments Network, UDPN) für Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) vorgestellt. Das Netzwerk zielt darauf ab, die Interoperabilität zwischen diesen digitalen Währungen zu gewährleisten. UDPN wurde in den vergangenen zwei Jahren mit Beiträgen von GFT, Red Date Technology, TOKO und DLA Piper entwickelt. Im Juli 2022 wurde eine Sandbox gestartet, in der mehrere Banken aktiv Stablecoin-Überweisungen und Devisentransaktionen testeten.

Das Netzwerk wurde in Davos mit einer Podiumsdiskussion über die sich schnell entwickelnde digitale Währung, Interoperabilität und Infrastruktur vorgestellt. Dem Gremium gehörten Vertreter der Deutschen Bank, HSBC, Standard Chartered, The Bank of East Asia und Akbank an.

Heute, am 23. Januar 2023, hat dieser neue angehende Weltführer 78 Abonnenten auf seinem brandneuen Twitter. Nur die Zeit wird zeigen, was mit diesem Projekt auf dem Weg passiert, aber klar ist, dass die großen Rücksetzer hartnäckig weitermachen. Sie tauschen die Köpfe aus, schalten überall demokratisch die Kommentare ab – aber sie machen weiter.

Die goldene Gans der jährlichen COVID-Impfung

In der Zwischenzeit, auch wenn die Medien die COVID-Impfungen jetzt zaghaft kritisieren, „erwägt die FDA eine größere Veränderung der nationalen COVID-19-Impfstrategie„, indem sie einen ähnlichen Ansatz wie bei der Grippeimpfung verfolgt, „mit jährlichen Aktualisierungen, um den zirkulierenden Virusstämmen gerecht zu werden. die Bedingung der Anonymität, weil sie nicht berechtigt waren, öffentlich zu sprechen.

Am 23. Januar 2023 stellte die FDA diese Strategie in einer Reihe von Dokumenten vor, die im Vorfeld einer Sitzung des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der Behörde am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Nach dem neuen Konzept würde man den meisten Menschen raten, sich einfach jedes Jahr im Herbst mit der neuesten Version des Impfstoffs impfen zu lassen, wie bei der Grippeimpfung. Sie müssten sich keine Gedanken darüber machen, wie viele Impfungen sie bereits erhalten haben und welche Impfung sie wann erhalten haben. Diejenigen, die anfangs noch zwei Dosen erhalten müssen, wie Kleinkinder und ältere Menschen, würden für alle drei Impfungen die gleiche Formulierung verwenden.

Und warum nicht? Hier sagt Bourla, dass es „kein einziges“ Sicherheitssignal gegeben hat. Ich nehme an, je größer die Lüge, desto selbstsicherer der Ton des Lügners, oder?

NEW — Pfizer CEO Responds to Reports of Sudden Cardiac Arrests Post-Vaccination



"We constantly review and analyze the data. We've not seen a single [safety] signal although we have distributed billions of doses."

Mehr Hybris von DAVOS

„Wir haben gegenwärtig keine hervorragenden Hirn-Datensätze … würden Sie Ihre Hirn-Daten teilen?“ Dies waren die Worte, die auf der DAVOS-Sitzung mit dem Titel „Transforming Medicine, Redefining Life“ (Redner: Pranjal Sharma, Megan Palmer, Nita A. Farahany, Kuldeep Singh Rajput).

NEU: Davos WEF 23 Vid über die Umgestaltung der Medizin und die Neudefinition des Menschseins…Sie wollen Technologie in unseren Körper integrieren und scherzen darüber, dass wir „immer noch Menschen brauchen". Die gleichen, die versucht haben, mRNA-Injektionen vorzuschreiben…Sehen Sie, worauf das hinausläuft?

NEW: Davos WEF 23 Vid About Transforming Medicine & Redefining What It Means To Be Human…



They Want To Integrate Tech Into Our Bodies & Joke About 'Still Needing Humans'



The Same One's That Tried To Mandate mRNA Injections…



Do You See Where This Is Going? #TransHumanism

Und hier, für mehr von demselben Unsinn, ein Stück aus der Vergangenheit: eine DAVOS-Sitzung von 2015 über das „Umschreiben menschlicher Gene“.

Und wissen Sie, was faszinierend ist? Es ist die Tatsache, dass das, was zwischen uns und der vierten industriellen Revolution steht, etwas so Grundlegendes wie die Klarheit unseres Denkens ist. Ohne diese Klarheit, ohne diesen Bezug zur Realität, fallen die Menschen auf Unsinn wie diesen herein.

Wenn er oft genug wiederholt wird, könnten viele Menschen anfangen zu glauben, dass die Weitergabe ihrer Gehirndaten ein verantwortungsvolles Verhalten ist und dass es eine gute Idee ist, die menschlichen Gene umzuschreiben. Denn sich der Propaganda zu widersetzen – gegen den Strom zu schwimmen – bedeutet Arbeit, und manchmal wollen sich die Menschen selbst davon überzeugen, dass ihr missbräuchlicher Führer ein guter Führer ist.

Und während eine ganze Reihe von Menschen den Mut der Figuren in Davos nicht ausstehen können, gibt es immer noch viele, die Angst haben, der Wahrheit ins Auge zu sehen und sich einzugestehen, dass wir von Betrügern regiert werden. Was wir auch sind. Wir werden von Hochstaplern regiert.

Ein beliebter Führer ist nicht gleich ein wohlwollender Führer

Wir alle wissen, dass die Beliebtheit eines Führers nicht gleichbedeutend ist mit seiner Authentizität oder seinen guten Absichten. In der Tat haben erwiesene Tyrannen und heimliche politische Diebe gleichermaßen eine Art, den Menschen Nebel in die Augen zu treiben und die „Massen“ zu verwirren, oft mit dem Effekt, dass sie vorübergehend von riesigen Menschenmassen dumm angehimmelt werden.

Fauci zum Beispiel war zeitweise ein Held der amerikanischen „Gebildeten“. Hitler war in Deutschland populär. Stalin war in der Sowjetunion populär. In meiner alten Heimat haben die Menschen, die Stalin liebten – und das waren viele einfache Leute -, ihn immer entschuldigt, indem sie sagten, wenn er etwas falsch gemacht habe, dann habe ihn sicher jemand falsch beraten oder ihn in die Irre geführt. Als Stalin starb, trauerten die Menschen, als wäre er ihr Familienmitglied.

Tatsächlich reisten die Menschen aus weit entfernten Dörfern nach Moskau, um bei Stalins Beerdigung zu trauern, und einige wurden von der trauernden Menge zu Tode getrampelt.

Warum die Liebe zu den Tyrannen? Das liegt daran, dass Menschen ohne ein starkes geistiges Rückgrat und ohne ein klares Situationsbewusstsein dazu neigen, sich an Symbole zu klammern und jeden Versuch, sie zu „entwöhnen“, ablehnen. Symbole lassen sich relativ leicht fälschen. Die Seele zu verwirren ist schwieriger, aber die Tyrannen sind Meister der Verwirrung – und außerdem arbeiten sie mit dem Ton der Verwirrung und des Traumas mehrerer Generationen.

Ein Beispiel für erfolgreiche Propaganda: Die sowjetische Lenin-„Folklore“

Als ich ein Kind war und in der UdSSR aufwuchs, war die Lenin-„Folklore“ ein ganz besonderes Genre von Kinderbüchern. Es gab wahrscheinlich Dutzende von populären Kinderbüchern, in denen die Abenteuer des kleinen Lenin geschildert wurden, des kleinen Jungen Lenin (der als Junge nicht Lenin, sondern Uljanow hieß), eines ganz besonderen, ganz außergewöhnlichen kleinen Jungen mit vollem Lockenkopf.

In der Tat gab es damals ein sehr beliebtes Kindergedicht, das so ging: „Als Lenin noch ein kleiner Junge mit lockigem Haar war …“ Dann ging es um die eisigen Berge und die traditionellen russischen Winterstiefel und andere Symbole für die süße Kindheit des zukünftigen Helden.

Um das Ganze noch symbolischer zu machen, war das kanonische Bild des jungen Lenin – das Porträt, das alle jüngeren Kinder im Schlaf kannten und auf ihren roten, sternförmigen Knöpfen an der Schuluniform trugen – ein Engelchen. Natürlich war zu jener Zeit jegliche Religion verboten, und so war das Engelsbild des jungen Lenin das, was wir am ehesten mit Engeln in Verbindung bringen konnten.

Ich selbst habe eines meiner allerersten Gedichte über Lenin geschrieben, in dem es heißt, er sei das Allerliebste. Meine Robo-Gedichte über Lenin wurden aufrichtig geschrieben, aus dem Herzenswunsch des Kindes heraus, den Trägern der Liebe, den Erwachsenen, zu gefallen – und sich die Liebe der Erwachsenen zu verdienen, indem man die richtigen Worte sagt.

Als Vorschulkind sprach ich in meinem Kopf mit Lenin, wenn ich mich aus einem Grund unverstanden, ungerecht behandelt oder einsam fühlte. In der Tat war die Propaganda ziemlich intensiv, als ich ein Kind in der Sowjetunion war. Damit will ich nur sagen, dass die Propaganda funktionierte.

Natürlich war Lenin in Wirklichkeit ein machthungriger politischer Irrer und ein richtiger Terrorist, dessen Strategie zum Beispiel darin bestand, so zu tun, als ob er einige qualifizierte Bourgeoisie duldete, solange ihre Fähigkeiten für den neuen Sowjetstaat nützlich waren, und sie dann später loszuwerden. Aber die mythologische Figur Lenins war ein Ersatz für die Religion und ein Platzhalter für das angeborene religiöse Gefühl.

Yakovenko E.B. 1969

Und so liebten ihn die Menschen. Zumindest diejenigen, die es nicht besser wussten, liebten ihn. Ein Paradoxon? Vielleicht, aber auch die Norm. Die Menschen benötigen Ideale, und wenn es an authentischen Vorbildern fehlt, lieben die Menschen Lügner. Apropos Lügner:

Was können wir tun? Wie geht es jetzt weiter?

Das Wichtigste, was wir tun können, ist, uns nicht hilflos zu fühlen. Es sind Tyrannen, und sie tun das, was Tyrannen immer tun: sie schikanieren. Ich würde sagen, dass das Wichtigste, was wir tun können – neben Beten und Mut – der Aufbau von Beziehungen und Netzwerken ist, und zwar in einem ganz grundlegenden, authentischen Sinne (keine seelenlosen Netzwerke, um andere auszunutzen, sondern Netzwerke, in denen wir uns gegenseitig schützen und uns aufeinander verlassen können).

Mitten in der UdSSR, als die Zeitungen Unsinn druckten (ähnlich wie heute) und die Regale in den Geschäften leer waren, bestand das, was viele Menschen in ihrem Alltag über Wasser hielt, aus Beziehungen, menschlicher Wärme, freiem Tauschhandel und gegenseitigem Verlassen. Und wir heute, egal, was sie tun, wir haben immer noch einander.

Die letzten drei Jahre haben viel geistige Schönheit, viel Wahrheit und viel Mut hervorgebracht. Tut mir leid, aufstrebende Meister. Wir gehören euch nicht.

The solution is to lock the WEF scumbags into a 15 minute city so we can trace their every move and ensure they eat their bugs.

The solution is to lock the WEF scumbags into a 15 minute city so we can trace their every move and ensure they eat their bugs. pic.twitter.com/4UmtLhSzgi — SikhForTruth (@SikhForTruth) January 22, 2023

