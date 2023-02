Krieg ist ganz gewiß ein Geschäft

Im Jahr 1935 warnte Generalmajor Smedley Butler in seinem bahnbrechenden Buch „War Is A Racket“ vor den Gefahren des militärisch-industriellen Komplexes in den USA – mehr als 25 Jahre, bevor der scheidende US-Präsident Eisenhower die Welt aufforderte, sich vor demselben zu hüten.

Butler, einer der höchstdekorierten Soldaten in der Geschichte des US-Militärs, wusste, wovon er sprach. Denn er schrieb, dass der Krieg „…zum Nutzen der Wenigen auf Kosten der Vielen geführt wird.“

Während er den Verlust seiner gefallenen Kameraden beklagte und trotz der Ehrungen, die er für die Verteidigung seines Landes erhielt, erkannte Butler, dass er in Wirklichkeit ein „hochklassiger Muskelmann für das Großkapital, für die Wall Street und die Banker“ war. Später bewies der Historiker Antony C. Sutton, dass Butler Recht hatte.

Als die US-Regierung unter George Bush 1991 ihr Gesetz über die Bewilligung von Mitteln für Auslandseinsätze verabschiedete, beendete sie alle Kredite der USA an die ehemalige, florierende sozialistische Republik Jugoslawien. Damals herrschte in den USA die Auffassung, dass Jugoslawien nicht mehr als Pufferzone zwischen den NATO-Staaten und ihren ehemaligen Gegnern vom Warschauer Pakt benötigt und sein unabhängiger Sozialismus daher nicht mehr toleriert wurde.

Der militärisch-industrielle Komplex der USA, vor dem sich zu hüten Butler und Eisenhower alle gedrängt hatten, destabilisierte die gesamte Balkanregion, zerstörte die bis dahin relativ friedlichen Länder und heizte die daraus resultierenden Kriege mit seinen islamistischen Lieblingsterroristen an. Unterstützt von der Weltbank und dem IWF.

Die so genannte „Hilfe“ im Rahmen des „Train and Equip“-Programms gab den US-Steuerzahlern die Möglichkeit, 500 Millionen Dollar an private Sicherheitsunternehmen wie „DynCorp“ zu verteilen. „DynCorp“ nutzte das Geld der Steuerzahler, indem es offenbar Terroristen ausbildete und Kinderhandel mit Pädophilen betrieb.

Die USA und der militärisch-industrielle Komplex ihrer westlichen Verbündeten haben mehr oder weniger den gleichen Trick im Irak, in Libyen und fast auch in Syrien angewandt. Im Nachhinein betrachtet scheint das keine besonders gute Idee gewesen zu sein. Das heißt, wenn man glaubt, dass Kriege aus den Gründen geführt werden, die man uns erzählt.

Nachdem die USA den Irak in die Steinzeit gebombt hatten, um das Regime an der Produktion von Massenvernichtungswaffen zu hindern, die es nicht besaß, „retteten“ sie das Land vor den schrecklichen Gewalt- und Hungersanktionen, die die US-Regierung selbst über das irakische Volk verhängt hatte, indem sie die Marionettenregierung der US-geführten Koalition, die „Coalition Provisional Authority“ (CPA), einsetzten. Nach ihrer Einsetzung vergab die CPA u. a. an das US-Ingenieurbüro „Kellogg Brown & Root“ (KBR) einen „Alleinauftrag“ zur Reparatur und zum Betrieb aller irakischen Ölquellen.

Dass US-Vizepräsident Dick Cheney, der leidenschaftlich über die irakischen Massenvernichtungswaffen lof, ebenfalls ein jährliches Stipendium von 2 Millionen Dollar von KBR erhielt, war nur ein Zufall. Ebenso wie die massive Wertsteigerung seiner Halliburton-Aktien als direkte Folge des Krieges, den er mit angezettelt hat.

Als die frühere britische Premierministerin Theresa May den Abschuss von Raketen auf syrische Zivilisten genehmigte, war die Tatsache, dass ihr Ehemann Millionen daran verdiente, da seine Investitionen in Raketenhersteller durch die Decke gingen, ebenfalls nur ein Zufall. Sie hat keineswegs persönlich von der Tötung von Kindern profitiert, und die Tatsache, dass ihre Familie weiterhin ein Vermögen mit der Tötung weiterer Kinder im Jemen verdient, untergräbt nicht Theresas sehr öffentliches Profil als Verfechterin der guten Sache. Obwohl, wie es scheint, das Töten von Kindern nicht dazugehört.

Es sollte uns also nicht überraschen, wenn wir wieder einmal feststellen, dass Krieg keineswegs ein Hindernis für die Wirtschaft ist, sondern vielmehr die Gewinnspannen verbessert, die Produktion steigert, die Märkte ankurbelt und Wirtschaftskriminellen Profite in industriellem Ausmaß ermöglicht.

Sicher, Menschen – auch Kinder – sterben in großer Zahl, aber was soll’s? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Krieg ist zweifellos ein Geschäft.

Es hat sich herausgestellt, dass die Ukraine während des gesamten Ukraine-Krieges russischen Treibstoff aus dem EU-Mitgliedstaat Bulgarien bezogen hat. Ein merkwürdiges Versehen für angebliche Kriegsteilnehmer in einem Krieg. Ähnlich verhält es sich mit der Entscheidung der ukrainischen Regierung, den weiteren Transit von russischem Gas von Gazprom zu den EU-Märkten durch die eigenen Pipelines zuzulassen.

Der russische Energieriese Lukoil, dessen ehemaliger Vorstandsvorsitzender Ravil Maganov vor einigen Monaten versehentlich aus dem Fenster stürzte – ein häufiges Problem für die falschen russischen Führungskräfte – hat russisches Öl zu seiner Raffinerie in der bulgarischen Hafenstadt Burgas geliefert. Die Raffinerie in Burgas ist die einzige in Bulgarien und die größte auf dem Balkan. Von dort aus wird das raffinierte Gasöl (roter Diesel) an Russlands angeblichen Feind, die Ukraine, exportiert.

Das alles geschehe im Geheimen, sagen die russischen Medien, obwohl es sich dabei nur um Wahrnehmungsmanagement und Kriegspropaganda handelt. Die westlichen Medien haben auch viel Unsinn geschrieben und behauptet, dass Bulgarien die EU-„Sanktionen“ illegal umgangen habe. Ungeachtet der Tatsache, dass auch dies monumentaler Unsinn ist.

Es gibt nichts „Geheimes“ daran. In Wahrheit wurde die Tür für Russland und Bulgarien offen gelassen, um diesen Handel fortzusetzen. Zumindest bis Ende 2024, weil die EU ein Schlupfloch eingefügt hat, um sicherzustellen, dass sie das können. Vermutlich wusste die russische Regierung nichts von den massiven Öllieferungen, weshalb sie laut den russischen Medien ein „Geheimnis“ blieben.

Warum sollten sowohl die westlichen als auch die russischen Medien mit der gleichen Desinformation hausieren gehen, wenn die „Geheimhaltungs“-Behauptung doch totaler Quatsch ist? Lassen Sie uns einen Moment über die Nicht-Sanktionen der EU nachdenken, wollen wir?

Das bedeutet, dass Drittstaaten, die nicht der EU angehören, wie z. B. Kasachstan, russisches Öl in die EU liefern können, ohne durch die Unannehmlichkeiten der angeblichen Sanktionen behindert zu werden. Die Sanktionen dienen dazu, die globalen Energieströme neu zu ordnen, nicht sie zu beenden.

Die Umstellung hat die europäischen Bürger zwar in eine Energiekrise gestürzt, aber das ist in Ordnung. Für die Zukunft unseres Planeten ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Europäer davon überzeugt werden, die ständig steigenden Energiepreise zu akzeptieren. Andernfalls würden sie den Übergang zu „nachhaltiger Energie“, der ihr Leben erheblich verschlechtern wird, möglicherweise nicht begrüßen.

Roter Diesel wird in der Ukraine für Industrie- und Schwermaschinen, beispielsweise in der Landwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe, verwendet. Er wird auch für die Betankung von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportern, mobilen Artillerieeinheiten und ähnlichem verwendet.

Berichte europäischer Nachrichtenagenturen, wonach Bulgarien fast 40% des ukrainischen Militärtreibstoffs liefert, sind aus verschiedenen Gründen Unsinn. Offizielle Stellen haben die Beweise dementiert, z. B. die Bestätigung des ehemaligen bulgarischen Präsidenten, es handelt sich also nicht um „offiziell bestätigte“ Beweise. Folglich kann sie jeder, der leichtgläubig genug ist, getrost ignorieren.

Vergessen Sie nicht, dass laut westlicher und russischer Medien dies alles ein Geheimnis ist. Das mag für einige eine Erleichterung sein, denn sonst hätte die russische Regierung ja mit der EU konspiriert, um sicherzustellen, dass das ukrainische Militär weiter kämpfen kann, nicht wahr?

Kürzlich hat Russland, obwohl ihm anscheinend die Waffen ausgehen, wenn man der westlichen Propaganda Glauben schenkt, einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet, der die Energieinfrastruktur der Ukraine zum Ziel hatte. Nach Angaben der russischen Medien ist dies Teil der Bemühungen der russischen Regierung, die „militärischen Fähigkeiten“ der Ukraine zu untergraben.

Die Tatsache, dass damit sichergestellt wird, dass die Ukraine durch die Aufnahme enormer Summen von internationalen Geldgebern und mit der fleißigen Unterstützung des Gazprom-Investoren „BlackRock“ wieder aufgebaut werden muss, ist nicht relevant. Ignorieren Sie also bitte auch dies.

Gazprom verkauft Gas an die Republik Moldau, die nun die Ukraine über die ukrainischen Transitgasleitungen mit Gas versorgen wird, was bei den russischen Bombardierungen versehentlich völlig übersehen wurde. Die moldawische Regierung betont, dass es sich dabei nicht um das Gas handelt, das sie von Gazprom kauft, sondern um dasjenige, das sie von einem anderen Land bezieht. Das sie nicht näher bezeichnet, obwohl sie zugibt, dass sie vollständig auf russische Energie angewiesen ist.

Wenn die Energie und der Treibstoff aus Ländern wie Moldawien, Bulgarien und Kasachstan vom ukrainischen Militär verwendet wird, was unter keinen offiziellen Umständen der Fall sein wird, und das Gas von Gazprom dazu beiträgt, dass die ukrainischen Lichter trotz der Raketenangriffe nicht ausgehen, sieht es so aus, als ob es das Ziel der russischen Regierung ist, die Ukraine im Krieg zu halten und sie gleichzeitig gerade so weit zu behindern, dass sie nicht gewinnen kann.

Das kann nicht wahr sein, denn die NATO scheint genau das Gleiche zu tun, und Russland und die NATO sind Feinde. Obwohl sich die nicht ausreichende Unterstützung der NATO von der nicht ausreichenden Aggression der russischen Regierung unterscheidet, läuft sie im Grunde auf dasselbe hinaus.

Die geringe Anzahl von Panzern, die der Ukraine von ihren NATO-„Partnern“ angeboten wurde, die Zurückhaltung der NATO, der Ukraine Militärflugzeuge zur Verfügung zu stellen, und die laue Reaktion auf die jüngsten Bitten der Ukraine, der NATO beizutreten, scheinen darauf hinzudeuten, dass die NATO nicht bereit oder vielleicht auch nicht in der Lage ist, der Ukraine die militärische Unterstützung zu gewähren, die sie für einen Sieg benötigen würde. Aber sie ist anscheinend bereit, der Ukraine gerade so viel alten Schrott zu geben, dass sie nicht gewinnen kann.

Das bedeutet, dass die Ukrainer, die neue russische Bevölkerung im Donbass und die Truppen auf beiden Seiten, vor allem aber die Ukrainer, weiter sterben werden, während sich die geopolitische Landschaft um sie herum weiter verschiebt. In der Zwischenzeit machen der militärisch-industrielle Komplex und die Milliardäre, die er bereichert, wie Elon Musk, ein Vermögen. Wenn der Konflikt beendet ist, werden multinationale Konzerne auf beiden Seiten die Aufträge zum Wiederaufbau der Dinge erhalten, die ihre Regierungspartner gerade zerstört haben.

Butler schrieb:

Lassen Sie die Offiziere und die Direktoren und die hochrangigen Führungskräfte unserer Rüstungsfabriken und unsere Munitionshersteller und unsere Schiffsbauer und unsere Flugzeugbauer und die Hersteller all der anderen Dinge, die in Kriegszeiten für Profit sorgen, ebenso wie die Banker und die Spekulanten, zum Militärdienst einberufen.

Während einige es für klug halten, auch Politiker auf diese Liste zu setzen, scheinen aus unerfindlichen Gründen weitaus mehr Menschen der Meinung zu sein, dass dies zwar ein guter Punkt, aber kein ernstzunehmender Vorschlag sei. Warum nicht? Verstehen sie es nicht? verstehen sie nicht, was Butler, Eisenhower, Sutton und viele andere wie sie ihnen seit fast einem Jahrhundert zu sagen versuchen?

Was hat es mit dem militärisch-industriellen Komplex auf sich, dass sie ihn für unvermeidlich halten? Warum, um alles in der Welt, halten sie ihn für ein „notwendiges Übel“?

Er ist nur deshalb notwendig, weil Millionen, vielleicht Milliarden von uns akzeptieren, dass Krieg das „Versagen“ der Außenpolitik und der Diplomatie sei, anstatt die offensichtliche Tatsache zu verstehen, dass er die Verlängerung der Außenpolitik ist. Wie wir gerade bei der Kriegstreiberei des Westens und Chinas sehen, ist Krieg das beabsichtigte Produkt von Außenpolitik und Vorschlaghammer-Diplomatie.

Kriege „passieren“ nicht einfach aus Versehen. Sie werden geplant, konstruiert und nach Bedarf ausgetragen. Der Tod von uns und unseren Kindern bedeutet den Leuten, denen wir erlauben, uns in den Krieg zu führen, nichts. Sie haben keine Verantwortung, aber das sollten sie, und wir haben die Macht, dafür zu sorgen, dass sie sie tragen müssen. Alles, was wir tun müssen, ist, uns zu weigern zu kämpfen. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Gehorsam ist keine Tugend.

Aber wir werden es nicht tun, weil wir immer wieder auf die gleichen alten Lügen hereinfallen, immer und immer wieder. Wie Sklaven mit Gedächtnisschwund stellen wir uns weiterhin vor, dass wir nur dann in eine bessere Zukunft geführt werden können, wenn wir einer anderen Bande von parasitären Kriminellen folgen.

Es geht immer weiter: Kinder werden in die Luft gejagt und verhungern gelassen, Rentner werden zu eisiger Energiearmut verurteilt und wir nehmen in Kauf, dass wir uns selbst und unsere Lieben auf diesem Weg opfern müssen.

Wenn die Kriegstreiber das nächste Mal unsere Söhne und Töchter dazu drängen, für ihre Ziele zu sterben, werden wir wieder behaupten, es sei für eine gute Sache: für die Verteidigung unseres Landes, unserer Kultur oder unserer Lebensweise.

Das ist es nicht, war es nie und wird es nie sein, solange wir weiterhin mitmachen.