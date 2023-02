Amerika 2023 – Schlafwandelnd in den Dritten Weltkrieg

China und Russland sind beide in vollem Kriegsmodus und mobilisieren ihre Wirtschaft, ihre Armeen und Flotten für den Dritten Weltkrieg mit Amerika.

Gastbeitrag von Leo Hohmann

Beachten Sie, dass ich „Amerika“ gesagt habe. Nicht „NATO“. Die NATO ist Amerika und Amerika ist die NATO zusammen mit ihren Vasallenstaaten.

Die NATO hat sich immer auf die amerikanische Macht gestützt. Das Problem ist, dass Amerika seine Macht verloren hat und dass das, was noch übrig ist, größtenteils eine Frage der Wahrnehmung und nicht der Realität ist.

Wenn die Welt das herausfindet, ist das Spiel vorbei. Sobald sie sehen, dass der Kaiser keine Kleider hat, dass alles nur Schall und Rauch ist – und der Ballon-Vorfall hat begonnen, den Menschen die Augen zu öffnen – werden sie schockiert sein, wie schwach Amerika tatsächlich ist.

Diese Schwächung der amerikanischen Macht wurde durch ideologische Verräter (Kommunisten, die sich als Demokraten ausgeben) und gierige Verräter (Republikaner, die sich als Kreuzritter für den „Freihandel“ und den globalen „freien Markt“ ausgeben) ermöglicht. Sie haben die Produktionsbasis dieses Landes ausgehöhlt und uns von einer feindlichen ausländischen Macht, nämlich China, abhängig gemacht, während sie gleichzeitig von ihren Partnerschaften mit „chinesischen Unternehmen“ stark profitieren, ohne dem amerikanischen Volk zu erklären, dass man sich als lebensfähiges chinesisches „Unternehmen“ dem Diktat der Kommunistischen Partei Chinas beugen muss. Wenn man es auf den Punkt bringt, ist im Grunde jedes chinesische Unternehmen, mit dem unsere amerikanischen Globalistenfreunde zu tun haben, Teil des von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten staatlich-korporativen Überbaus.

Nehmen Sie zum Beispiel diese Schlagzeile aus der heutigen Detroit News: Ford kündigt mit chinesischem Partner eine 2,5 Milliarden Dollar teure Batteriefabrik in Marshall (Michigan) an.

Ein Freund von mir aus Michigan drückte es am besten aus, als ich ihm den obigen Artikel schickte: „Vor 100 Jahren brachte Henry Ford Scharia-konforme Mohammedaner nach Michigan, um billige Arbeitskräfte für seine Fabriken zu bekommen. Heute holt die Ford Motor Company Amerikas Feinde aus China nach Michigan, um ihr Geschäft zu bereichern.“

Demokratische Gouverneure wie Gretchen Whitmer in Michigan und republikanische Gouverneure wie Brian Kemp in Georgia sind mit dem Ausverkauf ihrer Staaten an die Chinesen unter dem Deckmantel der Schaffung von Arbeitsplätzen völlig einverstanden.

Die Regierung Biden hat diese Woche ungeschickt angekündigt, dass sie den USA Geschäfte mit sechs chinesischen Unternehmen verbietet, weil diese Verbindungen zur Luft- und Raumfahrtindustrie des chinesischen Militärs haben.

Laut CNN:

Das US-Handelsministerium untersagt sechs chinesischen Unternehmen, die mit den Luft- und Raumfahrtprogrammen der chinesischen Armee in Verbindung stehen, den Erwerb von US-Technologie ohne Genehmigung der Regierung. Dieser Schritt erfolgte, nachdem letzte Woche ein chinesischer Ballon, der im Verdacht stand, Überwachungsaufgaben zu erfüllen, über die USA geflogen war, was zu politischen Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt führte.

Sechs Unternehmen? Das ist lächerlich. Jedes chinesische „Unternehmen“ ist letztlich mit der KPCh und ihren militärischen Ambitionen verbunden.

In der Zwischenzeit haben die globalistischen kommunistischen Demokraten und die globalistischen „freien Markt“-Republikaner zugelassen, dass unser Militär sich selbst degradiert, während sie endlos Waffen und Munition nach Osteuropa und in andere Gebiete der Welt schicken. Sie haben die Grenzen der USA geöffnet und die Verteidigung des Heimatlandes ignoriert, weil sie glauben, die USA seien unbesiegbar (eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem wiederbelebten babylonischen Reich, das in Offenbarung 17-18 beschrieben wird).

Zur gleichen Zeit, in der Amerikas Regierung korrumpiert wurde, sind die einzelnen Amerikaner viel zu bequem geworden, leben in Luxus, sind zu sehr in Spiele, Unterhaltung und andere frivole Dinge vertieft, die nicht wichtig sind, und sind zu ambivalent gegenüber Dingen, die wichtig sind, um überhaupt zu sehen, was vor ihren Augen geschieht.

Amerika befindet sich im freien Fall, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Und vor allem moralisch. Es war ein allmählicher Niedergang über Jahrzehnte hinweg, aber am Ende neigen die Dinge dazu, sich rasant zu bewegen, und ich glaube, wir sind in diese letzte Todesspirale eingetreten.

Dies erinnert sehr an das alte Rom und seine weitverzweigte Reichsbildung. Rom war ebenso wie Amerika damit beschäftigt, im Ausland eine Nation aufzubauen, während es das eigene Land ignorierte. Schließlich implodierte es von innen heraus, als es merkte, dass sich die Barbaren nicht nur vor den Toren versammelten, sondern auch innerhalb der Tore waren.

Hier ist eine Liste von Dingen, die das Biden-Regime tut, die das Gegenteil von dem sind, was jede legitime Regierung tun würde, wenn sie auf einen Krieg mit einer Supermacht wie Russland, China oder, Gott bewahre, mit beiden gleichzeitig zusteuert:

Gefährliche experimentelle pharmazeutische Produkte werden dem US-Militär, den Ersthelfern und dem Gesundheitspersonal aufgezwungen. China und Russland haben diese mRNA-Medikamente ihrem Militärpersonal nicht aufgezwungen.

Endlose Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine.

Drängen auf ein globales Pandemie-Abkommen, das die Souveränität der einzelnen Nationen in Fragen der öffentlichen Gesundheit und bei „gesundheitlichen Notfällen von internationalem Interesse“ auf die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen übertragen würde. Die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften würden, wenn sie von der Weltgesundheitsversammlung in der letzten Maiwoche angenommen werden, der WHO die Befugnis übertragen, zu erklären, wann solche Notfälle ausgerufen werden und wie darauf zu reagieren ist, ob mit Masken, Abriegelungen, Zwangsinjektionen usw.

Einführung von Transgenderismus, kritischer Rassentheorie und anderen zerstörerischen, spaltenden Elementen in das US-Militär.

Der Abbau der strategischen Erdölreserven der USA auf ein gefährlich niedriges Niveau bei gleichzeitiger Fortsetzung der „Klimawandel“-Politik, die den schrittweisen Ausstieg aus den so genannten „fossilen Brennstoffen“ vorsieht, die für den Betrieb einer modernen Wirtschaft, geschweige denn einer Kriegswirtschaft, erforderlich sind. Russland und China sind nicht nachsichtig mit den John Kerrys und Bill Gates‘ dieser Welt. Sie haben kein Problem mit „fossilen Brennstoffen“.

Sie schüren weiterhin Spaltungen in der US-Gesellschaft – rassisch, sexuell, religiös. Erst diese Woche ist ein FBI-Memo durchgesickert, aus dem hervorgeht, dass das FBI konservative Katholiken als „extremistische“ Bedrohung ins Visier nimmt. In der Märchenwelt, in der das Justizministerium und das FBI agieren, wurden bereits Eltern, die an Schulausschusssitzungen teilnehmen, sogenannte „Wahlverweigerer“, Impfverweigerer und Evangelikale, die sich für das Leben einsetzen, als Extremisten und Staatsfeinde abgestempelt. Sie sollten sich auf die wirklichen Feinde konzentrieren, aber sie ziehen es vor, verschiedene Kategorien gesetzestreuer, hart arbeitender amerikanischer Familien zu dämonisieren.

Fortgesetzte Förderung von Geschäften mit China, bei denen China wertvolles amerikanisches Ackerland und Industrieland aufkauft.

Die Öffnung der Grenzen für Terroristen und Schläferzellen aus China, Iran, Russland und jedem anderen Land, das uns seine schlechten Äpfel schicken will.

Hinter Waffen her sein. Wenn wir eine legitime Regierung hätten, die wüsste, dass ein Krieg mit Russland und China bevorsteht, würde sie den verantwortungsvollen Waffenbesitz der Bürger fördern, anstatt zu versuchen, diese Waffen zu verbieten.

Sie erklärt dem amerikanischen Volk nicht, dass wir uns im Krieg mit Russland und China befinden, zumindest in einem Stellvertreterkrieg, der sich rasch auf einen direkten Krieg zubewegt, wobei beide Seiten die Konflikte eskalieren. Warum eine Eskalation in Richtung Krieg, ohne für den Krieg zu mobilisieren und den Menschen die Gründe dafür zu erklären?

Als Ergebnis der oben genannten Politik ist Amerika nicht bereit für den Dritten Weltkrieg. Und wenn Amerika weiterhin in den Dritten Weltkrieg schlafwandelt, wird es den Dritten Weltkrieg verlieren.

Das Land mobilisiert sich nicht. Es vereinigt sich nicht. Ich glaube wirklich, dass das daran liegt, dass wir keine rechtmäßige Regierung in Washington haben. Es ist eine falsche Regierung, die von Verrätern geführt wird. Dieses Gebilde, das die Menschen als Regierung bezeichnen, treibt die Welt zwar in Richtung Krieg, bereitet sich aber nicht auf einen Krieg vor.

Als einzelner gläubiger Mensch sage ich dies: Bereitet euch entsprechend vor. Denn Ihre „Regierung“ wird Sie nicht vor äußeren oder inneren Feinden schützen. Es wird jeder für sich selbst sein, jede Nachbarschaft für sich selbst, jede Gemeinschaft für sich selbst.

Millionen von Amerikanern werden sich an diesem Wochenende auf den Super Bowl konzentrieren, während die Welt in Flammen steht: Krieg, Erdbeben, Biowaffen, die als Impfstoffe beworben werden, und zunehmende Hungersnöte. Sie sind und bleiben völlig unempfänglich für das, was vor sich geht. Ich höre Gott sagen: „Komm aus ihr heraus, mein Volk“, bevor es zu spät ist, bevor du an ihren Sünden und Plagen teilhast.