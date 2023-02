NORD STREAM UPDATE: In einem ausführlichen Interview mit der Berliner Zeitung verrät Seymour Hersh weitere interessante Details über die Darstellung seiner Quelle zu dem Anschlag

Vor einer Woche veröffentlichte Seymour Hersh seinen Substack-Exklusivbericht darüber, wie Amerika die Nord Stream-Pipeline ausgeschaltet hat. Die deutsche Mainstream-Presse hat mit einheitlicher Skepsis reagiert. Die meisten Berichte folgten dem Beispiel der Nachrichtendienste, indem sie mit den pauschalen Dementis amerikanischer Offizieller begannen und darauf hinwiesen, dass die Geschichte in Moskau gut aufgenommen wurde. Einige wenige, wie die Tagesschau, versuchten eine umfassendere Entlarvung, indem sie Experten baten, die Details von Hershs Geschichte zu entlarven – mit wenig beeindruckenden Ergebnissen. Die andere wichtige Taktik bestand darin, Hershs Glaubwürdigkeit anzugreifen, ähnlich wie die amerikanische Presse. Die neueste Schlagzeile ist, dass Bob Woodward Hershs Geschichte für Quatsch hält, und da Woodward auch ein berühmter amerikanischer Journalist ist, bedeutet das für Hersh schachmatt, oder so ähnlich.

Die wichtigste Entwicklung ist ein Interview, das Hersh der Berliner Zeitung gegeben hat. Es wurde gestern veröffentlicht und enthält viele neue Details. Zum Beispiel erzählt Hersh seinem Gesprächspartner, dass der Plan war, „acht Bomben … in der Nähe der Insel Bornholm in der Ostsee“ zu zünden, von denen nur „sechs … hochgingen“. Dies ist die erste Bestätigung eines offensichtlichen Punktes, nämlich dass die Operation nicht vollständig erfolgreich war und dass dies der einzige Grund dafür ist, dass das Rohr B von Nord Stream 2 unversehrt geblieben ist. Auch zur Beteiligung Dänemarks und Schwedens äußert er sich deutlicher: „Mir wurde gesagt, dass sie taten, was sie taten [um das Anbringen von Sprengstoff zu erleichtern], und dass sie wussten, was sie taten, und dass sie verstanden, was vor sich ging, aber vielleicht hat niemand jemals ‚ja‘ gesagt.“

Hersh liefert auch weitere operative Details:

Es gab eine Dekompressionskammer, und wir benutzten einen norwegischen U-Boot-Jäger. Für die vier Pipelines wurden nur zwei Taucher eingesetzt. Ein Problem war, wie wir mit der Überwachung der Ostsee umgehen sollten. Die Ostsee wird sehr gründlich überwacht, es gibt eine Menge frei verfügbarer Daten, also haben wir uns darum gekümmert, es gab drei oder vier verschiedene Leute dafür. Und was dann gemacht wurde, ist sehr einfach. Seit 21 Jahren führt unsere Sechste Flotte … [BALTOPS] durch … Zum ersten Mal in der Geschichte hatte die NATO-Übung in der Ostsee ein neues Programm. Es sollte eine zwölftägige Übung zum Abwerfen und Aufspüren von Minen sein. Eine Reihe von Nationen schickte Minenteams aus, eine Gruppe warf eine Mine ab, und ein anderes Minenteam ging hinaus, um sie zu finden und zu sprengen. Es gab also einen Zeitraum, in dem die Dinge explodierten, und während dieser Zeit konnten die Tiefseetaucher die Minen an den Pipelines anbringen. Die beiden Pipelines verlaufen etwa eine Meile voneinander entfernt, sie sind ein wenig unter dem Schlick des Meeresbodens vergraben, aber sie sind nicht schwer zu erreichen, und die Taucher hatten das geübt. Es dauerte nur ein paar Stunden, um die Bomben zu platzieren …

Sie taten es gegen Ende der Übung. Aber in letzter Minute wurde das Weiße Haus nervös. Der Präsident sagte, er habe Angst, weiterzumachen. Er änderte seine Meinung und gab neue Befehle, sodass sie die Möglichkeit hatten, die Bomben jederzeit aus der Ferne zu zünden. Man macht das mit einem normalen Sonargerät, übrigens ein Produkt von Raytheon, man fliegt über die Stelle und wirft einen Zylinder ab. Der sendet ein Niederfrequenzsignal, man könnte sagen, es klingt wie eine Flöte, man kann verschiedene Frequenzen einstellen. Die Befürchtung war jedoch, dass die Bomben nicht funktionieren würden, wenn sie zu lange im Wasser blieben. Das ist bei zwei der Bomben tatsächlich passiert. Es gab also Bedenken innerhalb der Gruppe, den richtigen Weg zu finden, und wir mussten uns tatsächlich an andere Geheimdienste wenden, worüber ich absichtlich nicht geschrieben habe.

Als das Gas aus den Rohren austrat, befanden sich immer noch aktive Sprengsätze auf dem Meeresboden, was erklärt, warum Dänemark und Schweden, die teilweise mitschuldig waren, das gesamte Gebiet abriegelten und jeglichen Zugang verweigerten, bis sie selbst alles entfernt hatten.

Hersh klärt auch die Chronologie von Bidens Befehl weiter auf und scheint anzudeuten, dass zumindest einige der Beteiligten glaubten, sie würden die Sprengsätze nur als Teil einer Verhandlungstaktik anbringen, und dass sie niemals zum Einsatz kommen würden. (Wie dies mit Hershs Beharren darauf, dass der Sonarauslöser ein Plan in letzter Minute war, in Einklang zu bringen ist, kann ich mir nicht vorstellen):

Joe Biden beschloss bereits im Juni, fünf Monate nach Kriegsbeginn, sie nicht in die Luft zu jagen. Aber im September ordnete er es dann doch an. Der operative Stab, die Leute, die für die Vereinigten Staaten „kinetische“ Dinge tun, tun, was der Präsident sagt, und sie dachten zunächst, dies sei eine nützliche Waffe, die er bei Verhandlungen einsetzen könnte. Aber , nach dem Einmarsch der Russen und nach Abschluss der Operation, wurde das Ganze den Leuten, die es durchführten, zunehmend zuwider. Es waren Leute, die in Spitzenpositionen in den Geheimdiensten arbeiteten und gut ausgebildet waren. Sie wandten sich gegen das Projekt, sie hielten es für verrückt. Kurz nach dem Anschlag, nachdem sie ihren Auftrag ausgeführt hatten, gab es viel Ärger über die Operation und Ablehnung unter den Beteiligten. Das ist einer der Gründe, warum ich so viel gelernt habe. Und ich werde Ihnen noch etwas sagen. Die Leute in Amerika und Europa, die Pipelines bauen, wissen, was passiert ist. Ich werde Ihnen etwas Wichtiges sagen. Die Leute, denen Unternehmen gehören, die Pipelines bauen, kennen alle die Geschichte. Ich habe die Geschichte nicht von ihnen erfahren, aber ich habe schnell gelernt, dass sie sie kennen.

An anderer Stelle sagt Hersh, dass die Unzufriedenheit mit Bidens Angriff vor allem innerhalb der CIA herrscht, wo die an der Operation Beteiligten „entsetzt darüber sind, dass Biden beschlossen hat, Europa der Kälte auszusetzen, um einen Krieg voranzutreiben, den er nicht gewinnen wird.“

Wie ich bereits sagte, scheint es offensichtlich, dass das, was mit Nord Stream passiert ist, in Sicherheits- und Regierungskreisen ein offenes Geheimnis ist und dass die Wahrheit einfach nicht zugegeben werden kann, weil niemand in der deutschen Regierung mit den politischen Konsequenzen leben will. Das einzige wirklich interessante Detail, das alle Entlarvungen gemeinsam haben, ist ihre Weigerung, auf das einzugehen, was ich als das zentrale Problem von Hershs Geschichte ansehe. Wie ich bereits sagte, behauptet er, Taucher hätten Sprengstoff an einem Punkt platziert, an dem die Pipelines Nord Stream 1 und 2 nur eine Meile voneinander entfernt verlaufen. Dies beschreibt jedoch nur den Ort der zweiten Explosionsgruppe am 26. September. Die erste Explosion traf das Rohr A von Nord Stream 2 weit im Süden, an einem Punkt, an dem die beiden Pipelines vielleicht 15 km voneinander entfernt sind.

Dieses Detail erscheint besonders wichtig angesichts der Flugdaten, die Hershs Darstellung zu bestätigen scheinen, dass eine norwegische P8 am Morgen des 26. September gegen 4 Uhr eine Sonarboje in die Ostsee nordöstlich von Bornholm abwarf. Entscheidend ist, dass nach diesen Daten die P8 zu spät ankam, um die erste Explosion von Nord Stream 2 auszulösen, die um 2:03 Uhr Ortszeit stattfand. Es sieht ganz danach aus, als hätte jemand zwei völlig getrennte Operationen mit zwei separat ausgelösten Pipeline-Anschlägen organisiert, von denen Hershs Quelle nur eine kennt.