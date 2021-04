Enttarnt! Untersuchungskommission zu Covid-19 wird geleitet von Stiftungen und Konzernen die von Covid profitieren und Bill Gates ist der Strippenzieher

mercola.com

Eine von Unternehmen finanzierte Planungsgruppe der COVID-Kommission wird eingerichtet, um eine Untersuchungskommission wie die für 9/11 zu schaffen und zu unterstützen. Dies ist eine klassische Illustration des Fuchses, der den Hühnerstall bewacht

Die Planungsgruppe wird von Philip Zelikow geleitet, dem ehemaligen Exekutivdirektor der 9/11-Kommission und Mitglied des Beratungsgremiums für globale Entwicklungsprogramme der Bill & Melinda Gates Foundation

Zelikow ist auch Mitglied der Strategiegruppe des Aspen Institute, einer technokratischen Einrichtung, die Führungskräfte aus der ganzen Welt in den Feinheiten der Globalisierung geschult und beraten hat

Die Planungsgruppe der COVID-Kommission umfasst mehr als zwei Dutzend Virologen, Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens und ehemalige Regierungsbeamte und wird von vier gemeinnützigen Stiftungen unterstützt – die alle eine Vorgeschichte haben, die sie als Teil der technokratischen Allianz ausweist, die seit Jahren die Umverteilung des Reichtums und die globale Machtübernahme plant, die wir jetzt erleben

Zu diesen Stiftungen gehören Schmidt Futures, die Skoll Foundation, Stand Together Foundation (Koch Network) und die Rockefeller Foundation. Das Johns Hopkins Center for Health Security, das Event 201, eine Pandemievorbereitungssimulation für ein „neuartiges Coronavirus“, mitveranstaltet hat, ist ebenfalls beteiligt

Nachdem er mit der Vertuschung der Weltgesundheitsorganisation so weit gegangen ist, wie er kann, nimmt Bill Gates einen weiteren Biss in den Apfel mit seiner von Unternehmen finanzierten Untersuchung über die Ursprünge von COVID-19, um diese massive Verschwörung geschickt mit einer „offiziellen“ Untersuchung zu vertuschen.

Während die so genannte COVID Commission Planning Group – eingerichtet, um eine Untersuchungskommission wie die für 9/11 zu schaffen und zu unterstützen – als überparteiliche Bemühung beworben wird, könnte man wirklich nicht mit einer gefährlich voreingenommenen Gruppe von Teilnehmern aufwarten.

Kurz gesagt, Individuen und Organisationen mit einigen der ungeheuerlichsten Interessenkonflikte und allem, was zu gewinnen ist, indem sie für die Analyse und das Schreiben der Geschichte dieser Pandemie verantwortlich sind, führen und unterstützen diese Bemühungen. Dies ist ein klassisches Fuchs-bewacht-den-Hühnerstall-Szenario.

Nach Angaben des Miller Centers wird die Planungsgruppe die Pläne für neun separate Arbeitsgruppen auslegen, die sich jeweils auf eines der folgenden Themen konzentrieren, um „die Grundlage für eine zukünftige Untersuchungskommission“ zu legen:

Die Ursprünge von SARS-CoV-2 und seine Prävention

Einschätzung der Bedrohung, einschließlich der Schaffung eines internationalen Netzwerks für Erkennung und Warnung, „biologische Intelligenz“ und andere Datensammlung

Nationale Bereitschaft und eine Überprüfung der ersten Reaktion

Gefährdete Gemeinden und der Umgang mit Lücken in den Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitswesens, der Sicherheit von Arbeitnehmern und der Verantwortung von Privatunternehmen

Staatliche und lokale Bereitschaft, Eindämmung und Schadensbegrenzung, einschließlich der Frage, wann und wie Abriegelungen, Anordnungen und Schulschließungen eingesetzt werden können

Herausforderungen im Gesundheitswesen bei der Patientenversorgung, einschließlich derjenigen mit dem Long-Hauler-Syndrom

Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe, einschließlich des regulatorischen Umfelds, das Innovationen und/oder globale Lieferketten fördern oder behindern kann

Erzählen der Geschichten von COVID-19-Opfern, Mitarbeitern an vorderster Front und Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens (d. h. Propagandaerzeugung)

Lösen von Datenproblemen

Philip Zelikow – Chefermittler für die Kabale

Der auserwählte Leiter dieser neuen Planungsgruppe ist Philip Zelikow, ehemaliger Exekutivdirektor der 9/11-Kommission und Mitglied des Beratungsgremiums für globale Entwicklungsprogramme der Bill & Melinda Gates Foundation. Gates ist zwar kein physisches Mitglied dieser Planungsgruppe, aber er ist sicherlich indirekt daran beteiligt. Dessen können wir uns praktisch sicher sein.

Zelikow, ein ehemaliger Direktor des Miller Center of Public Affairs an der University of Virginia, ist derzeit auch Mitglied der Strategiegruppe des Aspen Institute, einer technokratischen Drehscheibe, die Führungskräfte aus der ganzen Welt in den Feinheiten der Globalisierung geschult und beraten hat.

Er leitete auch die Markle Foundation’s Task Force on National Security in the Information Age, deren Schwerpunkt darauf lag, Informationen über potenzielle Sicherheitsbedrohungen auffindbar und für Beamte zugänglich zu machen, ohne Bürgerrechtsgesetze zu verletzen. Wie von der University of Virginia berichtet:

„Die Planungsgruppe hofft, den Weg für eine mögliche nationale COVID-Kommission vorzubereiten, die eingerichtet wird, um Amerika und der Welt zu helfen, aus dieser Pandemie zu lernen und sich gegen zukünftige Bedrohungen zu schützen. Dies ist vielleicht die größte Krise, die Amerika, wenn nicht sogar die Welt, seit 1945 erlitten hat“, sagte Zelikow … „Es ist wichtig, eine massive Bestandsaufnahme zu machen, was passiert ist und warum.

Diese Art von zivilisatorischen Herausforderungen könnten im 21. Jahrhundert häufiger auftreten, und wir müssen aus dieser Krise lernen, um unsere Gesellschaft zu stärken … Wissenschaftler und Journalisten werden ihre Arbeit tun, aber es gibt auch eine Rolle für die Art von massiver Untersuchung und Forschungsanstrengung, die nur eine groß angelegte Kommission leisten kann.“

Stiftungen, die die COVID-Kommission unterstützen

Wie das Miller Center berichtet, umfasst die Planungsgruppe der COVID-Kommission mehr als zwei Dutzend Virologen, Personen des öffentlichen Gesundheitswesens und ehemalige Regierungsbeamte und wird von vier gemeinnützigen Stiftungen unterstützt – die alle eine Vorgeschichte haben, die sie als Teil der technokratischen Allianz entlarvt, die seit Jahren, in einigen Fällen Jahrzehnten, die Umverteilung des Reichtums und die globale Machtergreifung plant, die wir jetzt erleben. Zu diesen Stiftungen gehören:

Schmidt Futures, gegründet von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO und geschäftsführenden Vorsitzenden von Google und Alphabet Inc. der das größte Team für künstliche Intelligenz (KI) der Welt besitzt.

Die Skoll Foundation, gegründet von Jeff Skoll, einem ehemaligen eBay-Präsidenten, um „seine Vision einer nachhaltigen Welt zu verfolgen“, indem sie „transformativen sozialen Wandel“ katalysiert. Sie fungiert als Unterstützungsorganisation der Silicon Valley Community Foundation.

Skoll finanziert seit 2009 Pandemievorsorge und -prävention durch den Skoll Global Threats Fund, und seine Filmproduktionsfirma Participant Media produzierte den Film „Contagion“ und Al Gores Dokumentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“.

Stand Together Foundation, die Teil des von Charles Koch gegründeten Koch Network ist. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Strafrechts- und Armutsfragen, und sie lehrt Kochs Philosophie des „marktbasierten Managements“ an Gemeindeleiter.

Die Rockefeller Foundation, die im April 2020 das Weißbuch „National COVID-19 Testing Action Plan“ veröffentlicht hat, das einen strategischen Rahmen vorgibt, der eindeutig darauf abzielt, Teil einer permanenten Überwachungs- und sozialen Kontrollstruktur zu werden, die die persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit stark einschränkt. Ich habe darüber in „Rockefeller Foundation’s Plan to Track Americans“ geschrieben.

Das geplante Tracking-System ähnelt auf unheimliche Weise dem, das bereits in China verwendet wird, wo die Einwohner verpflichtet sind, sich in ein Register für Gesundheitszustände einzutragen. Nach der Registrierung erhalten sie einen persönlichen QR-Code, den sie dann eingeben müssen, um Zugang zu Lebensmittelgeschäften und anderen Einrichtungen zu erhalten. Der Plan verlangt auch Zugang zu anderen medizinischen Daten.

Operation Lockstep

Die Rockefellers haben, wie Gates, ein Imperium rund um Gesundheit und Medizin aufgebaut, obwohl sie keinerlei medizinische Fachkenntnisse haben. Ihr Einfluss ist im Geld verwurzelt, das sie in eigennütziger Weise ausgeben. Während Rockefeller und Gates beide als Philanthropen bekannt sind, vergrößern ihre Spenden ihren Reichtum, da das Geld, das sie für „Wohltätigkeit“ ausgeben, letztendlich ihren eigenen Investitionen und/oder Geschäftsinteressen zugute kommt.

Zusätzlich zu dem oben zitierten Dokument des COVID-19-Aktionsplans – das nicht einmal versucht, seine drakonische Reichweite und Absicht zu verbergen, das Leben und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, dauerhaft zu verändern – veröffentlichte die Rockefeller Foundation auch einen Bericht mit dem Titel „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Szenarien für die Zukunft der Technologie und der internationalen Entwicklung) aus dem Jahr 2010, in dem sie ihr „Lockstep“-Szenario darlegte – eine koordinierte globale Reaktion auf eine tödliche Pandemie.

Der Plan ist, Bioterrorismus zu verwenden, um die Kontrolle über die Ressourcen der Welt, Reichtum und Menschen zu nehmen. Es geht darum, eine koordinierte Pandemie-Reaktion als Rechtfertigung für die Umverteilung von Reichtum und die Neuordnung des globalen Finanzsystems zu nutzen

Während sich der Name und der Ursprung des Virus unterscheiden, stimmt das in diesem Dokument dargestellte Szenario in vielen Details mit unserer Gegenwart überein. Eine tödliche virale Pandemie. Eine tödliche Auswirkung auf die Volkswirtschaften. Die internationale Mobilität kommt zum Erliegen, die Industrie, der Tourismus und die globalen Lieferketten werden geschwächt. „Selbst vor Ort standen normalerweise belebte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Angestellte und Kunden“, heißt es in dem Dokument.

„In Ermangelung offizieller Eindämmungsprotokolle“ verbreitete sich das Virus wie ein Lauffeuer. In dieser Darstellung erwies sich das Versäumnis der US-Regierung, strenge Reisebeschränkungen für ihre Bürger zu erlassen, als fataler Fehler, da es dem Virus erlaubte, sich über die Grenzen hinaus zu verbreiten. China hingegen schnitt besonders gut ab, da es schnell universelle Quarantänen für alle Bürger verhängte, was sich als effektiv erwies, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Viele andere Nationen, in denen die Führer „ihre Autorität spielen ließen“ und ihren Bürgern strenge Beschränkungen auferlegten – „vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen von Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten“ – schnitten ebenfalls gut ab.

Diese und andere Berichte verdeutlichen, was der ultimative Plan tatsächlich ist. Es geht darum, Bioterrorismus zu benutzen, um die Kontrolle über die Ressourcen, den Wohlstand und die Menschen der Welt zu übernehmen. Es geht darum, eine koordinierte Pandemie-Reaktion als Rechtfertigung für eine Umverteilung des Reichtums und die Neuordnung des globalen Finanzsystems zu nutzen.

Was die meisten nicht erkennen, ist, dass die Wohlstandsverteilung, von der sie sprechen, keine Verteilung von den Reichen zu den Armen ist, auch wenn sie das Glauben machen wollen. Es geht darum, den Reichtum an der Spitze zu zentralisieren und private Eigentumsrechte und privates Unternehmenseigentum aus den unteren und mittleren Klassen zu eliminieren. Der „gerechte“ Lebensstandard, von dem sie reden, ist Armut für alle außer für sie selbst. Es ist wirklich entscheidend zu beginnen, diese Realität jetzt zu begreifen, bevor es zu spät ist.

Teile eines globalen Puzzles

Die Rockefeller Foundation ist auch einer der Gründungssponsoren der Mojaloop Foundation, die mit Unterstützung von Google und der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet wurde, um „digitale Zahlungen für Menschen außerhalb des Finanzsystems zu fördern“.

Genau da haben wir Google, die Gates Foundation und die Rockefeller Foundation, alle in einer kleinen gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, armen Menschen Zugang zu digitalem Banking über ihr Handy zu verschaffen. Dies sind wahrscheinlich die drei gefährlichsten Non-Profit-Organisationen auf dem Planeten, da sie wahrscheinlich die mächtigsten sind und sich der globalen Tyrannei verschrieben haben.

All-digitales Banking mit einer zentralisierten digitalen Währung ist eine Schlüsselkomponente des Great Reset, so dass dieses Projekt wenig mit ehrlicher Philanthropie zu tun hat und alles, um sicherzustellen, dass jeder in das digitale Netz gefegt werden kann, was rund um die Uhr Überwachung und Verfolgung des physischen Standortes und biologische Daten, eine digitale ID, zusammen mit Ihren Gesundheitsdaten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Impfstatus), Bankwesen und, schließlich, ein soziales Kreditsystem umfassen wird.

Alle Teile, die für den Great Reset benötigt werden, sind bereits vorhanden; man muss nur noch sehen, wie die einzelnen Teile zusammenpassen. Zum Beispiel hat Gavi, die Impfstoffallianz, die mit Mitteln der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet wurde, zusammen mit der ID2020 Alliance ein Programm zur digitalen Identität namens ID2020 ins Leben gerufen.

Gates finanzierte auch die Schaffung von EarthNow, einem Projekt mit 500 Satelliten, die mit maschineller Lerntechnologie ausgestattet sind, um den gesamten Planeten mit Echtzeitvideos zu überwachen. Wie nicht anders zu erwarten, ist KI – eine Spezialität von Google – ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieses globalen Überwachungsplans.

COVID-19 – Eine Startrampe für den großen Reset

Ein weiterer wichtiger Akteur in der Planungsgruppe der COVID-Kommission ist das Johns Hopkins Center for Health Security an der Bloomberg School of Public Health. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat das Johns Hopkins Center for Health Security im Oktober 2019 gemeinsam mit der Gates Foundation und dem World Economic Forum die Pandemievorbereitungssimulation für ein „neuartiges Coronavirus“, bekannt als Event 201, veranstaltet.

Die Veranstaltung sagte auf unheimliche Weise voraus, was nur 10 Wochen später passieren würde, als COVID-19 auftrat. Gates und das Weltwirtschaftsforum wiederum sind beide Partner der Vereinten Nationen, die sich zwar relativ bedeckt halten, aber im Zentrum der globalistischen Übernahme-Agenda zu stehen scheinen.

Das Weltwirtschaftsforum ist zwar eine private Organisation, arbeitet aber als sozialer und wirtschaftlicher Zweig der Vereinten Nationen und ist eine wichtige treibende Kraft hinter der modernen Technokratie und der Agenda des Great Reset. Sein Gründer und Vorsitzender, Klaus Schwab, erklärte öffentlich die Notwendigkeit eines globalen „Reset“ zur Wiederherstellung der Ordnung im Juni 2020.

Die technokratische Herrschaft, die der Great Reset herbeiführen wird, hängt vom Einsatz von Technologie ab – insbesondere von künstlicher Intelligenz, digitaler Überwachung und der Sammlung von Big Data (wofür 5G gedacht ist) – sowie von der Digitalisierung von Industrie, Bankwesen und Regierung, was wiederum die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft ermöglicht (obwohl dieser Teil nie ausdrücklich genannt wird).

Über die Pandemievorbereitung und -bekämpfung hinaus wird die Rechtfertigung für die Umsetzung der Great Reset-Agenda in ihrer Gesamtheit der Klimawandel sein. Der Great Reset, der manchmal auch als „build back better“-Plan bezeichnet wird, fordert ausdrücklich, dass alle Nationen „grüne“ Vorschriften und „nachhaltige Entwicklungsziele “ als Teil der Wiederherstellungsbemühungen nach dem COVID einführen sollen.

Aber das Endziel ist weit von dem entfernt, was sich der typische Mensch vorstellt, wenn er diese Pläne hört. Das Endziel ist, uns in Leibeigene zu verwandeln, ohne Rechte auf Privatsphäre, Privateigentum oder irgendetwas anderes. Kurz gesagt, die Pandemie wird benutzt, um die lokalen Wirtschaften auf der ganzen Welt zu zerstören, was es dann dem Weltwirtschaftsforum erlaubt, zu kommen und die verschuldeten Länder zu „retten“. Der Preis für diese Rettung ist Ihre Freiheit.

Der große Reset

Während die Neue Weltordnung lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ verspottet wurde, an die zu glauben man verrückt sein müsste, ist der Great Reset, der einfach eine Neuauflage des gleichen alten NWO-Plans ist, der seit weit über einem Jahrzehnt im Umlauf ist, nun eine öffentliche Tatsache.

Viele Weltpolitiker haben in offizieller Funktion darüber gesprochen, und im Juni 2020 verfasste Zia Khan, Senior Vice President of Innovation bei der Rockefeller Foundation, den Artikel „Rebuilding Toward the Great Reset: Crisis, COVID-19, and the Sustainable Development Goals“ (Krise, COVID-19 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung), in dem er die „soziale Krise“ beschreibt, die die Akzeptanz einer neuen Weltordnung durch die Welt notwendig macht.

Der Artikel wurde zusammen mit John McArthur geschrieben, einem Senior Fellow am Brookings Institute, einem von mehreren technokratischen Think-Tanks. Unter Berücksichtigung dessen, was ich gerade darüber gesagt habe, worum es beim Great Reset wirklich geht, und der Rechtfertigungen, die verwendet werden, um den Diebstahl von Wohlstand und Freiheit zu implementieren, lesen Sie, wie sie diese Veränderungen als in Ihrem besten Interesse postulieren:

„Umwälzungen können zu neuem Verständnis und neuen Möglichkeiten führen. Veraltete oder ungerechte Normen können dem dringenden Bedürfnis der Gesellschaft nach besseren Ansätzen nachgeben. Zum Beispiel hat die Notwendigkeit massiver und dringender staatlicher Eingriffe die Aufmerksamkeit auf die sozialen Sicherheitsnetze und die Möglichkeit dramatischer Verbesserungen der Politik gelenkt.

Tragische Folgen von Rassendiskriminierung haben das Bewusstsein für systemische Probleme geschärft und Perspektiven für dringend benötigte soziale Reformen ausgelöst. Rasche Umweltverbesserungen in Verbindung mit wirtschaftlichem Stillstand haben das Bewusstsein für die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen Ökosystemen, Volkswirtschaften und Gesellschaften neu entfacht …

Anstatt passiv zuzulassen, dass sich Normen durch Trägheit oder Zufälligkeit entwickeln, können wir alle Maßnahmen zur Reaktion und, früh genug, zur Wiederherstellung in einer Weise verfolgen, die die Chancen für einen Reset in Richtung besserer langfristiger Ergebnisse verbessern.

Glücklicherweise haben wir bereits einen starken Ausgangspunkt dafür, wie die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ergebnisse der Welt aussehen sollten. Vor fünf Jahren, im Jahr 2015, einigten sich alle 193 UN-Mitgliedsstaaten auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) als eine gemeinsame Reihe von Prioritäten, die bis 2030 in allen Ländern erreicht werden sollen.“

Ein weiterer Artikel mit dem Titel „The Great Reset“, geschrieben von Jimmy Chang, CFA, für den Rockefeller Capital Management Blog, lautet auszugsweise:

„Im Hinblick auf den Wiederaufbau nach der Pandemie plädieren Progressive, angeführt von den sogenannten Davos-Eliten (vom berühmten Weltwirtschaftsforum), für einen dringenden ‚Großen Reset‘ des Kapitalismus, um Gleichheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Sie rufen auch dazu auf, die vierte industrielle Revolution (d.h. Big Tech) zu nutzen, um gesundheitliche und soziale Herausforderungen zu bewältigen.

Ihre Vision für die Zukunft lässt sich aus einem Artikel eines jungen dänischen Politikers aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Willkommen im Jahr 2030“ ablesen. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre, und das Leben war noch nie besser.‘ Dieser Titel war so umstritten, dass seine Veröffentlichung auf der Website des Weltwirtschaftsforums in ein fades „So könnte sich das Leben in meiner Stadt bis zum Jahr 2030 verändern“ geändert wurde.

Das Tempo des Great Reset wird zum Teil vom Ausgang der US-Wahl abhängen, da davon abhängt, ob Trumps „America First“-Doktrin auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt wird. Dennoch werden einige Rücksetzungen unvermeidlich sein, da COVID-19 einige seit langem bestehende Probleme wie die Abhängigkeit der Welt von der Verschuldung und die wachsende Kluft zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen verschlimmert hat.

Es wird vermehrt zu Insolvenzen und Umschuldungen kommen. Die Regierungen könnten ihren Einfluss weiter erhöhen, um die Wirtschaft zu stützen und die Wähler zu besänftigen, die großzügigere Sozialverträge fordern.

Riccardo Fraccaro, Italiens Sekretär des Ministerrats und enger Vertrauter von Ministerpräsident Giuseppe Conte, ließ sogar einen Versuchsballon zur Umstrukturierung von Staatsschulden steigen, indem er vorschlug, die Europäische Zentralbank solle in Erwägung ziehen, „Staatsanleihen, die während der Pandemie gekauft wurden, zu annullieren oder ihre Laufzeit dauerhaft zu verlängern“.

Auch die Unternehmen werden sich auf dauerhafte Verhaltensänderungen einstellen müssen, die durch die Pandemie verursacht werden. Insgesamt gibt es keinen Weg zurück in die Welt vor COVID-19, und die Märkte werden sich anpassen müssen.“

Wölfe im Schafspelz

Der Great Reset ist keine wilde Verschwörungstheorie, sondern eine öffentlich bekannt gegebene Agenda, die sich vorwärts bewegt, ob es uns gefällt oder nicht. Ich glaube, der einzige Weg, ihn zu stoppen, ist durch unsere kollektiven Reaktionen auf die verschiedenen Teile des Plans, die ausgerollt werden. Sie wollen, dass Sie glauben, dass nichts von dem, was eingeführt wird, etwas miteinander zu tun hat, aber in Wirklichkeit sind sie alle Teile desselben Puzzles.

Das letzte Bild ist das Innere einer Gefängniszelle. Es muss kein physisches Gefängnis sein. Es kann weitgehend digitaler Natur sein. Es mag wie die vier Wände Ihres eigenen Zuhauses aussehen. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Gefängnis.

Ich glaube, es wäre ein tragischer Fehler, Gates, Rockefeller, Google oder irgendeinem der anderen Akteure – einschließlich Zelikow – zu vertrauen, die uns als die Retter des Tages vorgeführt werden. Sie alle sind Wölfe im Schafspelz.

Um mehr über die verborgene Machtstruktur zu erfahren, die diese globale Reorganisation in Richtung autoritärer Kontrolle steuert, siehe „Bill Gates will die globale Vision zu seinen Lebzeiten verwirklichen“, „Der Große Reset und Build Back Better“, „Technokratie und der Große Reset“ und „Wer hat den Großen Reset-Knopf gedrückt?“

Seien Sie Teil der Antwort

Die gute Nachricht ist, Amerikaner haben jetzt eine brandneue Waffe in unserem Kampf für die Freiheit. Ich habe kürzlich ein Interview mit Naomi Wolf über ihre neue digitale Plattform Daily Clout geführt, die es den Bürgern ermöglicht, Gesetzesvorlagen bei ihren Gesetzgebern einzureichen.

Viele staatliche Gesetzgeber sind keine Anwälte, und sie haben keine Anwälte, die ihnen zur Verfügung stehen. Daily Clout hat einen Anwalt angeheuert, der damit beschäftigt ist, schlüsselfertige Gesetzesentwürfe zu entwerfen, die uns vor der fortgesetzten Erosion der Freiheit schützen und Rechte und Freiheiten wiederherstellen. Die Bürger können diese Mustergesetze nun an ihre Gesetzgeber schicken, in dem Wissen, dass sie juristisch geprüft und bereit sind, verabschiedet zu werden. Sie können sogar noch weiter gehen als das. Wie von Wolf erklärt:

„Sie können uns den Gesetzentwurf nennen, den Sie wollen. Wir können eine Kampagne für dieses Gesetz hochladen. Wir können unseren Anwalt beauftragen, ein Mustergesetz zu entwerfen, und dann können Sie es verabschieden. Was wir gemacht haben, ist das Sammeln von Namen und Postleitzahlen, sodass wir reale Wähler in realen Staaten zu dieser Modellgesetzgebung hinzufügen können und sie an reale staatliche Gesetzgeber schicken und sagen: ‚Schaut, die Unterstützer sind alle da. Alles, was ihr tun müsst, ist dies zu verabschieden.‘

Das ist ein fantastischer Eingriff in den politischen Prozess, der echte Demokratie wiederherstellt. Das ist der Grund, warum wir Daily Clout gegründet haben, aber es ist schön zu sehen, wie Hunderte und Aberhunderte von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten herbeieilen, um uns zu unterstützen, Mitglieder zu werden und uns Spenden zukommen zu lassen, was wir sehr zu schätzen wissen, damit wir unseren Anwalt damit beschäftigen können, diese Gesetzesentwürfe zu erstellen. Es geht nicht nur um dieses Thema.

Sobald wir unsere Rechte und Freiheiten zurückbekommen, können wir für alles, was [die Bürger] wollen, einen Gesetzesentwurf erstellen, und Sie können [Ihre Gesetzgeber auffordern,] ihn zu verabschieden.“

Um sich zu beteiligen, gehen Sie zu dailyclout.io und melden Sie sich an, um ein zahlendes Mitglied oder ein kostenloser Abonnent zu werden. Sie erhalten dann eine E-Mail, in der erklärt wird, wie Sie die Five Freedoms Campaign nutzen können. Derzeit gibt es ein Modell „keine Impfpässe“ Gesetzentwurf, dass Sie zu Ihrem Staat Gesetzgeber senden können.

Es gibt eine Funktion namens BillCam, mit der Sie sehen können, wer Ihr Abgeordneter ist, indem Sie Ihre Postleitzahl eingeben. Sobald Sie ein Abonnent oder Mitglied sind, erhalten Sie regelmäßige Updates über Ereignisse in den USA und Veranstaltungen der Gemeinde.

Der Great Reset steht vor der Tür, und Ihre Freiheit und die von zukünftiger Generationen hängt davon ab, dass Sie sich engagieren und dafür kämpfen. Die Daily Clout Plattform kann eine große Hilfe in dieser Hinsicht sein, wie mit der Gesetzgebung zu bewahren und zu schützen unsere Rechte und Freiheiten ist weit besser als mehr gewaltsame Alternativen oder resignieren uns auf das Schicksal von unseren globalistischen Möchtegern-„Overlords“ vorgeschrieben.

