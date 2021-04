Die Wahrheit über die Covid-Krise in Indien

Indien ist nun der neue Brandherd von Covid, der im Moment die Nachrichten zu beherrschen scheint, da ihre positiven Fälle und Todesfälle in den letzten Wochen in die Höhe geschossen sind.

Sogar die normalerweise besonnene Kate Andrews im Spectator hat die Situation in grellen Farben gemalt.

Die schlimmsten Alpträume Großbritanniens wurden übrigens nie realisiert. Die zur Kapazitätserweiterung gebauten Nightingale-Krankenhäuser wurden kaum genutzt. Aber was die britische Regierung am meisten befürchtet hat, findet jetzt woanders statt. Indien leidet unter einem exponentiellen Anstieg der Infektionen. Gestern wurden mehr als 349.000 Fälle gemeldet und fast 3.000 Menschen starben. In Krankenhäusern geht den Patienten der Sauerstoff aus und die Stationen sind überfüllt. Es gibt Berichte über lange Warteschlangen, während die Kranken darauf warten, von Medizinern untersucht zu werden. Es wird erwartet, dass sich die Situation weiter verschlechtern wird, bevor es besser wird.

Jo Nash, der bis vor kurzem in Indien lebte und immer noch viele Kontakte hat, hat ein sehr gutes Stück für Left Lockdown Skeptics geschrieben, in dem die aktuellen Zahlen in einen Kontext gebracht werden – etwas, an dem kein Mainstream-Outlet Interesse zu haben scheint.

Jo macht den entscheidenden Punkt, dass wir den massiven Größenunterschied zwischen Indien und Großbritannien mit 67 Millionen berücksichtigen müssen. Indien ist mit 1,4 Milliarden Menschen mehr als 20-mal größer als Großbritannien. Um die Zahlen von Covid zu vergleichen, müssen wir Indien durch 20 teilen.

In einem Land von der Größe Indiens und angesichts der Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, mit denen die Bevölkerung konfrontiert ist, muss die Anzahl der Todesfälle durch Covid im Blick behalten werden. Wie Sanjeev Sabhlock in der Times of India feststellt, sterben in Indien täglich 27.000 Menschen. Darunter sind 2.000 durch Durchfall und 1.200 durch TB (Impfungen, die durch die Pandemie gestört wurden). Das Fehlen einer angemessenen Krankenhausversorgung für Covid-Patienten spiegelt möglicherweise eher den Zustand des Gesundheitswesens als die Schwere der Krankheit wider.

Jo Nash weist auch darauf hin, dass eine schlechte Luftqualität auch eine entscheidende Rolle spielt.

Delhi, der Mittelpunkt der Medienmitteilungen und die Quelle vieler schrecklicher Szenen der Medien, hat die schlechtest und giftigste Luft der Welt, was häufig dazu führt, dass die Stadt aufgrund der weit verbreiteten Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege geschlossen werden muss. Atemwegserkrankungen wie COPD, TB und Infektionen der Atemwege wie Bronchitis, die zu einer Lungenentzündung führen, gehören in Indien immer zu den zehn häufigsten Todesursachen. Diese Bedingungen werden durch Luftverschmutzung stark verschärft und erfordern häufig Sauerstoff, der während Luftverschmutzungskrisen knapp werden kann… Laut meinen Kontakten vor Ort leiden die Menschen in Delhi unter unbehandelten Atemwegserkrankungen und Lungenerkrankungen, die jetzt ernst werden. Ich hatte dort auch Atemprobleme, als ich vollkommen gesund war, und fing an, mich zu maskieren, um die Partikel aus meinen Lungen fernzuhalten. Während der großen Wetterveränderungen in Indien, normalerweise im November / Dezember und April / Mai, litt ich zweimal jährlich an schweren Brustinfektionen. Als ich mich widerwillig maskierte, hörte das auf. Meine Kontakte haben berichtet, dass die üblichen saisonalen Bronchialinfektionen von Ärzten, die Angst vor Covid haben, nicht richtig behandelt wurden, und dass Menschen aus Angst vor Covid die staatlichen Krankenhäuser meiden. Zweifellos werden diese Befürchtungen durch die alarmierende Berichterstattung der Medien über die Situation angeheizt worden sein. Folglich, das Fehlen einer frühzeitigen Intervention bedeutet, dass viele Atemwegserkrankungen lebensbedrohliche Komplikationen entwickelt haben. Menschen aus den umliegenden ländlichen Gebieten reisen häufig zur Behandlung nach Delhi, da dort die besten Gesundheitseinrichtungen vorhanden sind und die Menschen mit dem Zug für ein paar Rupien dorthin fahren können. Dies setzt das Gesundheitssystem in Delhi während der Saison mit Atemwegsviren unter Druck.

Positive Fälle scheinen derzeit in vielen Regionen ihren Höhepunkt zu erreichen.

Ein noch ungeklärtes Rätsel ist, warum Indien, das bisher keinen so starken Aufschwung erlebt hat, dies plötzlich im März und April erlebt. Hinzu kommt, dass die Gleichzeitigkeit des Anstiegs in den Regionen in einem so großen Land wie Indien und im Gegensatz zu früheren Ausbrüchen im letzten Jahr unerwartet ist. Nick Hudson von Panda schlägt vor, dass es etwas Künstliches geben muss, da es kein natürliches Muster ist, da sich Viren auf natürliche Weise im ganzen Land verbreiten, wobei einige Verzögerungen und Unterschiede zwischen den Regionen erkennbar sind.

Es ist der Aufmerksamkeit der Menschen nicht entgangen, dass ein neuartiger Faktor die landesweite Einführung des Impfprogramms ist, die im Januar beginnt und sich im März beschleunigt. Ist dies ein weiteres Beispiel für den Anstieg der Infektionen nach der Impfung, der in den verschiedenen Studien und Populationsstudien beobachtet wurde und möglicherweise durch eine vorübergehende Unterdrückung des Immunsystems verursacht wurde?

Tests sind ein weiterer möglicher Faktor, da die Anzahl der durchgeführten Tests im März und April stark angestiegen ist – auch die positive Rate, was darauf hindeutet, dass dies nicht die einzige Erklärung sein kann.

Was auch immer los ist, es ist schade, dass unsere Wissenschaftler und Journalisten nicht mehr neugierig sind. Stattdessen ist es nur die übliche Panikmache, die durch die falsche Darstellung von Daten ausgelöst wird.