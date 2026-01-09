Wie die Vernichtung von Epstein-Beweisen und die plötzliche Venezuela-Krise den Fokus von elitärer Komplizenschaft auf Regimewechsel in Lateinamerika verschoben.

Genauso wie die Epstein-Akten drohten, einige der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt zu entlarven, lenkte eine plötzliche internationale Krise über Nacht die weltweite Aufmerksamkeit um. Für Washington kam es gerade recht: Der Fokus verschob sich vom politisch explosivsten Skandal der letzten Jahre hin zu einem inszenierten Schurken im Ausland – Venezuela.

Doch was steckt wirklich hinter dem Venezuela-Konflikt?

Hier ist die gesamte, recherchierte Geschichte Schritt für Schritt:

1. Die Epstein-Akten und politische Zweckmäßigkeit

Natürlich hat die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro auf den ersten Blick nichts mit den Epstein-Akten zu tun. Die Veröffentlichung dieser Akten war einst ein Wahlversprechen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Im Weißen Haus angekommen, wischte er sie jedoch vom Tisch, bezeichnete die Dokumente als „Demokratische-Party-Hoax“ und machte deutlich, dass er ihre Veröffentlichung verhindern wollte. Trotz Trumps Widerstand sah sich seine Regierung nach monatelangen Verzögerungen, öffentlicher Empörung und Druck aus der eigenen Wählerschaft letztlich gezwungen, die Akten doch freizugeben.

Als Trump auf Fotos von Bill Clinton angesprochen wurde, die in den neu veröffentlichten Epstein-Dokumenten auftauchten, griff er Clinton nicht an, wie er es sonst oft getan hatte. Stattdessen zeigte er Mitgefühl für jemanden, der in denselben Akten erschien wie er selbst:

„Ich mag Bill Clinton. Ich habe mich immer gut mit Bill Clinton verstanden.“

„Ich hasse es zu sehen, dass Fotos von ihm auftauchen… das ist schrecklich.“

„Bill Clinton ist ein großer Junge, der kann damit umgehen.“

2. Trump, die Clintons und elitäre Verbindungen

Vor seiner Präsidentschaftskampagne 2016 pflegte Donald Trump ein freundschaftliches und gesellschaftlich vernetztes Verhältnis zu Bill und Hillary Clinton. Sie bewegten sich in denselben New Yorker Kreisen, besuchten gemeinsam Veranstaltungen, und die Clintons waren sogar zu Trumps Hochzeit mit Melania 2005 eingeladen.

Trump spendete zudem in den 1990er Jahren für Bill Clintons Kampagnen und nahm an Veranstaltungen der Clinton Foundation teil – ein Ausdruck sowohl finanzieller als auch wohltätiger Unterstützung. Öffentlich lobte er Bill Clinton als Präsident und würdigte Teile von Hillary Clintons Arbeit als Außenministerin.

Diese freundschaftliche Beziehung endete weitgehend, sobald Trump in die Politik eintrat und eine konfrontative Haltung gegenüber den Clintons einnahm – eher eine politische Taktik als Ausdruck tiefer Überzeugung, angesichts von Trumps früherem liberal-gerichtetem, offen promiskuitivem Lebensstil, der zudem nicht mit dem streng christlichen Weltbild vieler Wähler im sogenannten Bible Belt übereinstimmte.

Das kriminelle Epstein-Unternehmen offenbarte jedoch die parteiübergreifende Komplizenschaft der Elite sowie enge Verbindungen Epsteins zu amerikanischen und israelischen Geheimdiensten, die offenbar „Kompromat“ sammelten, um Einfluss auf mächtige Persönlichkeiten auszuüben.

3. Gelöschte Beweise: Congressman Frank Mrvan deckt FBI-Manipulation auf

Die veröffentlichten Epstein-Akten waren stark redigiert: Mindestens 550 Seiten waren vollständig geschwärzt – darunter ein 119-seitiges Grand-Jury-Dokument und ein zusammenhängender Block von 255 Seiten – während Hunderte weitere teilweise unkenntlich gemacht wurden, sodass Namen, Kontaktdaten, Bilder und andere wesentliche Inhalte verborgen blieben.

Beobachter schätzen, dass bis zu 90 % des Materials teilweise oder vollständig redigiert waren. Mindestens ein Dutzend Dateien verschwanden kurzzeitig von der Website des Justizministeriums, darunter eine mit Donald Trump, Jeffrey Epstein, Melania Trump und Ghislaine Maxwell, und tauchten erst wieder auf, nachdem das Verschwinden bemerkt und öffentlich kritisiert wurde.

Noch auffälliger war die Löschung umfangreicher Daten – einschließlich umfangreicher Zeugenaussagen – durch das FBI, öffentlich als „technischer Ausfall“ bezeichnet. Bei einer Kongressanhörung präsentierte Congressman Frank Mrvan – Experte für Datensicherheit und forensische Analyse, der sich nicht leicht täuschen lässt – Beweise, die die Behauptung von FBI-Direktor Kash Patel, die 2,7 Terabyte große Löschung am 14. Oktober sei ein Zufallsfehler gewesen, widerlegten.

Laut Mrvan richteten sich 73 % der gelöschten Daten – rund 1,97 Terabyte – gezielt gegen die Epstein-Ermittlungen, darunter 847 dauerhaft gelöschte Zeugenaussagen (312 von Menschenhandel-Opfern, 297 von Missbrauchsopfern und 238 von Zeugen), 234 Videos, 12.476 Telefonaufzeichnungen und 89.234 E-Mails.

Während andere FBI-Ermittlungen kaum oder gar keine Verluste verzeichneten, deutete die selektive Löschung – unterstützt durch authentifizierte Logs mit Patels digitaler Signatur, biometrischer Verifizierung und physischer Anwesenheit – auf gezielte Beweismanipulation hin. Mrvans Expertise und sorgfältige Präsentation deckten die bewusste Vernichtung entscheidender Beweise auf, zerschlugen Patels Verteidigung und lösten landesweite Empörung über institutionelles Versagen aus.

Vor diesem Hintergrund ist leicht zu erkennen, warum Präsident Trump ein starkes Motiv gehabt haben könnte, die Aufmerksamkeit von diesen politisch gefährlichen und peinlichen Akten abzulenken.

4. Ablenkung der Öffentlichkeit: Venezuela als bequemer Vorwand

Obwohl der Konflikt mit Venezuela nicht durch den Epstein-Skandal ausgelöst wurde, kam er zu einem höchst passenden Zeitpunkt: Plötzlich richtete die Welt ihre Aufmerksamkeit auf Venezuela und den Iran, begrub die Epstein-Dokumente und verschob die öffentliche Erzählung hin zu Maduro, der nun als Hauptschurke dargestellt wurde.

Der Fall gegen Maduro und seine Frau Cilia Flores ist ein klassisches Beispiel für einen Schauprozess, bei dem das Urteil von Anfang an festzustehen scheint – unabhängig von der Beweislage. Die Möglichkeit einer Freilassung Maduros oder gar einer Entschädigung könnte als massive Demütigung für Washington gelten und das internationale Ansehen der USA erheblich schädigen.

Diese Situation fügt sich in die breitere Weltanschauung der Trump-Administration, insbesondere die von Stephen Miller, der als Senior Advisor für Politik fungierte. Miller, bekannt für seine harte Haltung in Bezug auf Immigration und nationale Sicherheit, vertrat die Ansicht, dass die Welt „durch Macht regiert wird“ und dass die USA ihre globale Dominanz durch militärische, wirtschaftliche und politische Stärke behaupten sollten.

Millers Perspektive ist hier entscheidend, da sie die US-amerikanische Herangehensweise an Venezuela widerspiegelt: Es geht nicht um den Kampf für Demokratie oder Menschenrechte, sondern um die Kontrolle über strategische Ressourcen und geopolitischen Einfluss. Die ständigen Anklagen gegen Maduro und die Dämonisierung seiner Regierung dienen dazu, diese zu delegitimieren und amerikanische Interessen zu fördern, insbesondere in Bezug auf den wachsenden Einfluss Chinas und Russlands in der Region.

In Wirklichkeit geht es in der US-Politik in der Region weniger darum, Diktaturen oder Drogenkriminalität zu bekämpfen, sondern vielmehr darum, Venezuelas riesige Ölreserven zu sichern und den Einfluss rivalisierender Mächte einzudämmen. Dies entspricht Millers Sichtweise auf internationale Beziehungen, die den Einsatz roher Macht und Gewalt betont – oft unter flagrante Verletzung des Völkerrechts – um die amerikanische Hegemonie aufrechtzuerhalten.

5. Die Instrumentalisierung der Medien: Zustimmung für Regimewechsel herstellen

US-Vorbereitungen für Krieg oder Regimewechsel beginnen typischerweise im „Informationsraum“, wobei Medienberichte die öffentliche Zustimmung formen, bevor physische Angriffe erfolgen – wie in Irak, Libyen, Iran und nun Venezuela zu beobachten. Zielstaaten werden systematisch dämonisiert, bis die öffentliche Meinung militärische Intervention akzeptiert.

Im Fall Maduro behaupteten die USA Beteiligung am Drogenhandel, ohne dass dies öffentlich belegt wäre. Zudem wurde er als „Kommunist“ gebrandmarkt. Der konservative Kommentator Tucker Carlson merkte jedoch trocken an, dass Maduros Regierung Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, Pornografie und Geschlechtsumwandlungen verboten habe, und beschrieb Venezuela in diesen Fragen als „sozial konservativ“.

Der Vorwand Drogenhandel wird zusätzlich untergraben durch Trumps Begnadigung des ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández, der als „Kokain-König“ eines der größten Drogenhandelsnetzwerke Lateinamerikas galt.

Selbst wenn Maduro involviert wäre, übertrifft das honduranische Netzwerk ihn bei Weitem. Wäre Trumps Fokus ernsthaft auf dem Kampf gegen Drogen, die Millionen von Amerikanern getötet haben, würde er mexikanische Kartelle angreifen und Spenden der Sackler-Familie ablehnen, die massiv von der Opioid- und Fentanyl-Krise profitiert und 7,4 Mrd. USD an Opfer gezahlt hat.

Ironischerweise befinden sich die weltweit größten Geldwäschereien – wo die Drogenkartelle ihre illegalen Milliarden legalisieren – in Miami, Texas und Connecticut. Offenbar ist es einfacher, einen südamerikanischen Präsidenten zu entführen, als diese US-Dienste, die für die Kartelle unverzichtbar sind, zu schließen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wird inzwischen vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht. Dennoch empfangen ihn die USA und andere Regierungen weiterhin, als sei nichts geschehen.

Gleichzeitig haben vergleichsweise schwache Anschuldigungen wegen angeblicher Drogenaktivitäten gegen Maduro in Washington mehr politisches Gewicht als die umfangreich dokumentierten Massaker an der Bevölkerung Gazas, für die Netanyahus Regierung verantwortlich gemacht wird.

6. Sun Tzu und die Projektion von Macht

Sun Tzus Prinzip aus Die Kunst des Krieges – „Wenn du schwach bist, erscheine stark“ – scheint den militärischen Aufbau der USA vor der Küste Venezuelas geleitet zu haben. Obwohl die USA über enorme militärische Stärke und das weltweit größte BIP verfügen, gelten sie weithin als Imperium im Niedergang – bedingt durch Chinas Aufstieg (dessen BIP nach Kaufkraftparität inzwischen ein Drittel größer ist als das der USA), das Scheitern der NATO, Russland in der Ukraine zu besiegen, die Unfähigkeit, den Iran zu stürzen, die Probleme in Gaza und den fallenden Dollar.

Innerhalb der USA trug diese Wahrnehmung sinkender Macht zur Wiederwahl Donald Trumps 2024 unter dem MAGA-Slogan bei, der suggerierte, Amerika habe seine Größe verloren und strebe deren Wiedergewinnung an.

Seit seiner Wiederwahl haben die USA ihre Macht aggressiv wieder geltend gemacht: Teilnahme an Israels 12-tägigem Krieg gegen den Iran, Eskalation der Spannungen mit Russland durch die Aufrüstung der Ukraine, Verhängung von Sanktionen gegen zahlreiche Länder, Drohungen zur Annexion Kanadas und Grönlands sowie die Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium.

Diese Maßnahmen dienen sowohl der innenpolitischen Propaganda als auch der Signalwirkung an die Welt über die Dominanz der USA.

7. Historischer Kontext: Venezuela und US-Imperialambitionen

Venezuela verkörpert Simón Bolivars Vision eines unabhängigen, vereinten Lateinamerikas und steht im Widerspruch zur US-Monroe-Doktrin, die die westliche Hemisphäre als Einflussbereich Amerikas beansprucht und Mächte wie China und Russland ausschließen will.

Venezuelas enorme natürliche Ressourcen verschärfen diese Spannung: Es verfügt über die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven – im Wert von mindestens 18 Billionen US-Dollar – sowie über unerschlossene Gas-, Gold-, Eisen- und andere Mineralvorkommen. Einen Großteil des 20. Jahrhunderts monopolisierten eine winzige Elite, eng verbunden mit US-Konzernen, die Ressourcen Venezuelas und transferierten die Profite ins Ausland, während der Großteil der Bevölkerung in extremer Armut lebte.

Das arabische Ölembargo der 1970er Jahre bereicherte die venezolanische Elite kurzfristig enorm, legte jedoch zugleich den Grundstein für das Ölüberangebot der 1980er Jahre, als globale Volkswirtschaften nach Alternativen suchten und die Preise einbrachen.

Stark von Ölexporten abhängig, stürzte Venezuela in eine Schuldenkrise – 34 Milliarden US-Dollar Schulden bei nur 300 Millionen US-Dollar Reserven – während 70 % der Bevölkerung in bitterer Armut lebten, die Inflation explodierte und die Defizite wuchsen.

Internationale Geldgeber verlangten Austerität und wirtschaftliche Liberalisierung, einschließlich Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Privatisierungen wichtiger Sektoren und Abbau von Subventionen.

Trotz seiner Wahl auf einer Anti-Austeritätsplattform setzte Präsident Carlos Andrés Pérez diese Maßnahmen durch und hob die lebenswichtigen Treibstoffsubventionen auf, während die Bevölkerung durchschnittlich nur 8 US-Dollar pro Monat verdiente. Der daraus resultierende Aufstand El Caracazo 1989 wurde brutal niedergeschlagen und untergrub weiter die politische Legitimität der Regierung.

8. Aufstieg von Hugo Chávez

Aus diesem Chaos entstand Hugo Chávez, ein Offizier, der zum revolutionären Politiker wurde. 1998 gewählt, verstaatlichte er effektiv die Ölindustrie und leitete die Gewinne aus den westlichen Märkten in soziale Programme für Gesundheit, Wohnraum, Bildung und Ernährung um. Chávez’ Bolivarische Revolution griff ausdrücklich Bolivars Vision eines unabhängigen Lateinamerikas auf, frei von US-Kontrolle und neoliberalem Einfluss.

Dies bedrohte direkt die US-Interessen: Ein Land mit enormen Ölreserven, das seine Souveränität behauptet, stellte eine Herausforderung für den Petrodollar, die US-Dominanz und die Monroe-Doktrin dar. In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren US-Bemühungen, Venezuela zu stürzen, von strategischen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen motiviert, nicht von Bedenken wegen Demokratie, Menschenrechten oder Drogenhandel – Letzterer diente lediglich als Rauchvorhang.

9. Wirtschaftliche Interessen und globale Verschiebungen

Die Dominanz der USA beruhte 80 Jahre lang auf Dollar- und Energiehoheit, verbunden über das Petrodollarsystem. Die BRICS-Staaten – China, Russland, Indien, Brasilien, Südafrika – bauen Alternativen auf und handeln Öl in Nicht-Dollar-Währungen wie dem Yuan.

Beispiele sind Ölgeschäfte zwischen Saudi-Arabien und China oder Indiens Kauf von russischem Öl in Yuan trotz Sanktionen. Venezuelas wachsende Bindungen an China (grosse Investitionen), Russland (militärische und geheimdienstliche Unterstützung) und Iran (Beratung zur Umgehung von Sanktionen) machen das Land „strategisch gefährlich“.

Sollte Venezuela den BRICS beitreten und Nicht-Dollar-Ölgeschäfte abschließen, könnte dies die Dollar-Hegemonie untergraben, die US-Macht schwächen und die Multipolarität beschleunigen. Die Kontrolle über venezolanisches Öl ist daher entscheidend für die Gestaltung globaler Machtverhältnisse im kommenden Jahrhundert.

10. US-Regimewechsel heute: Strategien im Kontext geopolitischer Neuausrichtung

Von den USA bislang unterstützte Oppositionsfiguren umfassen Maria Corina Machado, Nobelpreisträgerin für den „demokratischen Übergang“, die sich verpflichtet hat, Venezuela für ausländische Investitionen zu öffnen – einschließlich 1,7 Billionen US-Dollar in Öl, Gas, Bergbau und Infrastruktur –, Privatisierungen und US-Multis zu begünstigen und gleichzeitig aktiv den Sturz Maduros zu unterstützen, in Anlehnung an die Politik der venezolanischen Elite vor Chávez.

Ein Washington-treues Regime könnte für China zur Bedrohung werden, indem es stark rabattierte Öllieferungen einstellt und die rund 67 Milliarden US-Dollar an chinesischen Investitionen in Venezuela – darunter Kredite, Infrastrukturprojekte und Energievorhaben, die überwiegend mit dem für das Land zentralen Ölsektor verbunden sind – im Interesse bzw. auf Druck der USA infrage stellt.

Der US-Einfluss in Venezuela erstreckt sich über zwei Jahrzehnte: zunehmend verschärfte Sanktionen, kombiniert mit politischen Fehlern Venezuelas, führten zu Hyperinflation, Unruhen und wiederholten Putschversuchen.

Die jüngste Eskalation umfasste gezielte Attentate und Angriffe auf Infrastruktur, in Anlehnung an Taktiken, die zuvor im Iran angewendet wurden. Der Einsatz der USS Gerald R. Ford (fähig, über 75 Flugzeuge zu starten) und die Errichtung einer Flugverbotszone ermöglichten Luftangriffe und die Entführung von Präsident Maduro und seiner Frau. Berichten zufolge forderten die Angriffe auf Caracas Dutzende Tote, darunter Militärangehörige und Zivilisten sowie Maduros kubanische Leibwaechter. Unter den bestätigten zivilen Opfern war eine 80-jährige Frau, die getötet wurde, als ein US-Luftangriff ein Wohngebäude in Catia La Mar bei Caracas traf.

Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, die verbleibende venezolanische Regierung zu stürzen, falls sie sich nicht dem amerikanischen Diktat untwirft und ist bereit, nach Bedarf zu eskalieren – wahrscheinlich mit ähnlichen Ambitionen gegenüber anderen Zielen wie Kolumbien und Iran. Trump erklärte, dass die USA Venezuela „vorübergehend“ führen und während eines Übergangs die Ölindustrie kontrollieren würden, obwohl die Details unklar bleiben.

Dies ist alles andere als Routine; es handelt sich eher um eine „Alles-oder-Nichts“-Mission des US-Imperiums, um Kerninteressen in einem sich rasch verändernden globalen Machtgefüge zu verteidigen. Venezuelas Überleben ist unsicher, doch die Einsatzhöhe ist klar: Kontrolle über Öl, Erhalt der Dollar-Dominanz und die Verhinderung einer globalen Machtverschiebung um jeden Preis.

11. Drohungen, Bestechungen und Verrat

Die säkulare syrische Regierung von Bashar al-Assad wurde nicht nach einem erbitterten Kampf zwischen den von den USA, der Türkei und Israel unterstützten islamistischen Milizen und dem überlegenen syrischen Militär gestürzt. Stattdessen wurden die Kommandanten der syrischen Armee schlichtweg bestochen und ließen die HTS-Gruppen sowie ihren Anführer Ahmed al-Sharaa (früher bekannt als Abu Mohammad al-Jolani) ohne Widerstand passieren. Al-Sharaa, der seine Karriere bei al-Qaida begann und sich durch brutale Methoden einen Namen machte, übernahm später die Macht in Damaskus. In den USA stand er lange Zeit auf einer „Wanted List“ als gesuchter Terrorist.

Die Ereignisse in Venezuela zeigen unübersehbare Parallelen zu denen in Syrien. Der Sturz und die Entführung von Präsident Nicolás Maduro wären ohne eine Absprache zwischen US-Behörden und einflussreichen Akteuren innerhalb des venezolanischen Staatsapparats unmöglich gewesen. Die CIA ist seit Jahren stark im Land präsent und sucht gezielt nach Beamten, die mit Geld, dem Versprechen eines komfortablen Lebens in den USA oder der Angst vor direkten Konsequenzen für ihren Widerstand gewonnen werden können.

Beamte, die um ihr Leben fürchten, wenn sie sich weiterhin gegen die Interessen der USA stellen, und die zudem schlecht bezahlt sind, lassen sich leicht umstimmen. Dies zeigt einmal mehr, wie geschickt die CIA Macht, Einschüchterung und materielle Anreize kombiniert, um Loyalitäten zu brechen und die politische Kontrolle von innen heraus zu erlangen.

Die Operation war offensichtlich ein „Inside-Job“, wobei Berichte – darunter auch von dem ehemaligen US-Geheimdienstoffizier Larry Johnson – auf einen Verrat innerhalb von Maduros innerem Kreis hinweisen. Jemand aus seinem Umfeld soll Informationen über seinen Aufenthaltsort weitergegeben und dafür gesorgt haben, dass es keine militärische Gegenwehr gab.

Letztlich handelte es sich um eine Kombination aus einem Einsatz US-amerikanischer Spezialkräfte und einem intern orchestrierten venezolanischen politischen Putsch.

Es ist nichts Neues unter der lateinamerikanischen Sonne, dass Politiker ihre eigenen Parteifreunde verraten. So vollzogen beispielsweise Stellvertreter linksgerichteter Führungsfiguren später einen Kurswechsel von links nach rechts:

Lenín Moreno in Ecuador, der sich gegen Rafael Correa stellte

Michel Temer in Brasilien, der mit Dilma Rousseff brach und die Politik der Arbeiterpartei rückgängig machte

Auch Delcy Rodríguez könnte sich von den chavistischen Positionen abwenden, sobald sie fest im Sattel sitzt. Sie hätte guten Grund dazu: Bleibt sie dabei, wird sie das nächste Ziel der USA – Präsident Trump hat ihr bereits gedroht – und sie dürfte wissen, dass sie dann nicht vor einem Gericht in New York landet, sondern in einem Sarg.

12. Die große Fehlkalkulation des Empires

Die USA überschätzen die venezolanischen Ölreserven – um die es in Wahrheit bei ihrer gesamten Kampagne geht – massiv. Die Behauptung, Venezuela besitze die „größten Reserven der Welt“, ist zwar nominell korrekt (rund 303 Milliarden Barrel bewährte Reserven laut OPEC und EIA, Stand Ende 2024), wird jedoch stark übertrieben dargestellt.

Der Großteil stammt aus dem Orinoco-Gürtel und ist extrem schweres Rohöl: hochviskos, sehr teuer in Förderung und Raffination und daher bei aktuellen Preisen und Technologien meist unwirtschaftlich – im klaren Gegensatz zu leichtem saudischem Öl.

Zudem ist die venezolanische Ölindustrie stark degradiert.

Industrieexperten erklären, dass eine Wiederherstellung der Produktion mehr als 10 Jahre dauern und Zehn- bis Hunderte Milliarden Dollar kosten würde (Schätzungen reichen von 58 Milliarden USD für grundlegende Infrastruktur bis über 100 Milliarden USD für nennenswertes Wachstum).

Bei globalem Öl-Überschuss und US-Shale-Breakeven-Preisen von 60–70 USD/Barrel (aktuell mit steigender Tendenz) haben amerikanische Firmen kaum Anreiz zu investieren.

Versuche, durch erhöhte Liefermengen den Ölpreis auf 50 USD/Barrel zu drücken, wären sinnlos: Sie schädigen vor allem US-Produzenten (Shale), nützen primär China als größtem Nutznießer günstigen Öls und würden Russland kaum spürbar schwächen.

Ein weiteres Indiz: Wären die Ressourcen wirklich so enorm profitabel, hätte China sie bereits voll erschlossen. Tatsächlich bleibt Chinas Engagement bescheiden (z. B. ein privates Projekt mit rund 1 Milliarde USD für 60.000 Barrel pro Tag bis 2026); zwar geht der Großteil der Exporte nach China, doch große staatliche Konzerne ziehen sich zurück.

Auch andere Mineralreichtümer (Seltene Erden etc.) sind wahrscheinlich aufgebauscht – ähnlich wie früher in der Ukraine (Gas und Minerale) oder in Afghanistan (Lithium, Kupfer etc.). Viele Angaben zu Seltenen Erden, Coltan oder Nickel in Venezuela sind nicht verifiziert oder rein theoretisch; oft werden sie illegal abgebaut, ohne bankfähige Reserven.

Zusammenfassend: Venezuelas Ressourcen sind auf dem Papier gigantisch, doch hohe Extraktionskosten, fehlende Infrastruktur und die Marktrealitäten machen sie weit weniger attraktiv als oft behauptet. Quellen wie OPEC, EIA, Reuters und Al Jazeera bestätigen diese Nuancen einheitlich.

Derzeit richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit auf Venezuela: Eine massive Flotte vor der Küste und eine Flugverbotszone könnten auf weitere militärische Operationen hindeuten. Nicht nur die Entführung des Präsidenten, sondern ein umfassender Krieg in Venezuela oder Kolumbien könnte zwar einen entscheidenden Regimewechsel erzwingen, die Monroe-Doktrin neu beleben und die Zukunft des US-Imperiums in einem sich wandelnden globalen Wirtschaftssystem definieren.

Doch wie bereits im Irak-Krieg, als Präsident Bush vom Flugzeugträger „Mission accomplished“ verkündete, bevor das große, jahrelange Chaos begann, das einen „failed state“ hinterließ, könnte auch in Venezuela alles nach hinten losgehen.

▪ ▪ ▪

Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).