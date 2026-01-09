Die Entführung von Nicolás Maduro

Thierry Meyssan

Die Operation „Absolute Entschlossenheit“ ist ebenso wenig eine Invasion Venezuelas, wie die russische Spezialoperation eine Invasion der Ukraine war. Das ist das normale Spiel der Mächte angesichts einer existenziellen Bedrohung.

Nicolás Maduro ist Präsident von Venezuela, selbst wenn die Vereinigten Staaten und die EU ihn nicht anerkennen. Seine Funktion als Präsident schützte ihn aber nicht vor der Anklage der Vereinigten Staaten.

Washington hatte das Recht, Venezuelas Hilfe für die Hisbollah zu unterbinden, nicht weil es den libanesischen Widerstand nicht mochte, sondern weil dieser Vorgang mit der Lieferung von Drogen an die Vereinigten Staaten von Amerika.

Venezuelas Präsident, Nicolás Maduro Moros, wurde am 3. Januar 2026 vom US-Militär entführt und nach New York gebracht, wo er wegen Drogenterrorismus und Kokainimports in die Vereinigten Staaten angeklagt wurde.

Um diese Nachricht zu analysieren, müssen wir die in Lateinamerika üblichen Lesarten vermeiden. Diese Entführung hat nicht unbedingt etwas mit der traditionellen Opposition zwischen den Kindern der Einheimischen und denen der Kolonisatoren zu tun, noch mit dem Roosevelt-Pendant der Monroe-Doktrin, noch mit dem Kampf um das Erdöl.