Venezuela-Putsch beweist: Alaska-Treffen mit Putin war vollständig inszeniert

Martin Jay

Wurde Putin von Trump ausgetrickst? Sind diese beiden Staatschefs wirklich Freunde, die nun gemeinsam an der Ukraine arbeiten können – oder überhaupt an irgendetwas

Analysten werden nun Chinas und Russlands nächsten Schritt genau beobachten, nachdem Trump in Venezuela dramatisch die Macht an sich gerissen, dessen Öl gestohlen und die amerikanische Dominanz in der Region wiederhergestellt hat. Für Trump und seine Clique ist dies ein gewaltiger Sieg – gemessen an ihren eigenen Werten und ihrem Weltbild. Manche argumentieren, dass die USA sich, bevor sie sich erneut als globale Hegemonialmacht etablieren können, zunächst wieder als regionale Supermacht durchsetzen müssen. Auftrag erledigt. Keine südamerikanische Elite wird nun ruhig schlafen, wenn sie russische oder chinesische Waffen kauft oder einen Beitritt zu BRICS erwägt. Jene, die bereits Teil des neuen östlichen Handelsblocks sind, wie Brasilien, werden sich fragen, wie verrückt Donald Trump ist – und ob er nach der Invasion Venezuelas überhaupt noch Grenzen kennt.

Bemerkenswert ist, wie wenig Mühe sich die Trump-Administration gibt, ihre wahren Absichten zu verschleiern – und wie wenig Widerstand, nicht einmal symbolischer, von Europa kommt.

Analysten betonen seit Langem, dass Trumps Venezuela-Politik wenig mit Drogen zu tun hat. Der Großteil des Fentanyls, das Amerikas Opioidkrise antreibt, stammt nicht aus Venezuela, trotz Trumps wiederholter Behauptungen, Maduro sei mit Drogenkartellen verbunden.

Es ging hier immer um Regimewechsel – ein Ziel, das in bestimmten Kreisen Washingtons seit über einem Jahrzehnt verfolgt wird und neuen Schwung erhielt, seit Marco Rubio Außenminister wurde und sich den Sturz der kubanischen Regierung zum Ziel gesetzt hat.

Für Trump war der Gewinn zweifach. Erstens wollte er einen neuen Standard in Südamerika und im gesamten Globalen Süden setzen: Die USA werden ihre Muskeln spielen lassen und keine blockfreien Akteure mehr tolerieren, die freundliche Beziehungen zu Washington pflegen und gleichzeitig Russland, China und Iran unterstützen. Zweitens wollte er China treffen, indem er ihm den Zugang zu billigem, lebenswichtigem Öl versperrt, das seine Wirtschaft antreibt. Diese zweite Ebene des Plans trifft indirekt auch Russland, einen wichtigen Verbündeten Pekings.

Trumps Sieg in Venezuela wird jedoch in den kommenden Wochen und Monaten Konsequenzen haben und eine neue Weltordnung einläuten, die der US-Wirtschaft nur schaden kann – ein Faktor, den er offensichtlich nicht bedacht hat. Trump strategiert nie, denkt nie langfristig und berücksichtigt keine Folgen. So bemerkenswert die Delta-Force-Operation auch in ihrer Geschwindigkeit und ihrem Erfolg war (die letzte vergleichbare US-Invasion – Panama 1989 – dauerte zwei Wochen, bis Diktator Manuel Noriega gefasst wurde), darf nicht übersehen werden, dass sie vollständig auf dem Verrat eines einzigen engen Vertrauten Maduros beruhte. Es ist durchaus plausibel, dass Trump einfache Fragen von Journalisten zur zukünftigen Verwaltung in Caracas nicht beantworten kann, weil er nicht mit einer 24-Stunden-Operation gerechnet hatte, sondern mit einer, die Wochen oder gar Monate dauern sollte. Die gesamte Eliteoperation hing davon ab, dass die Informationen einer einzigen Person an genau diesem Tag korrekt waren.

Möglicherweise überrascht von der Geschwindigkeit der Operation, wird Trump nun mit noch schwierigeren Fragen konfrontiert werden: Wie wirkt sich das auf Ihre einst großartige Beziehung zu Putin aus? Oder besser noch: Bringt das die USA in eine stärkere Position im Zollkrieg mit China?

Putin soll vom US-geführten Bombardement Libyens und der grausamen Ermordung Gaddafis entsetzt gewesen sein. Es ist kaum vorstellbar, dass die warmen Beziehungen, die beim Alaska-Gipfel geschmiedet wurden, nach Maduros Festnahme Bestand haben können – ein Punkt, den Putins sofortige Forderung nach Maduros Freilassung als erste offizielle Reaktion unterstreicht. Russische Analysten, die Alaska skeptisch gegenüberstanden, werden Putin nun möglicherweise sagen: „Du wurdest ausgetrickst“, da Trump gerade einen wichtigen russischen Verbündeten in Südamerika entführt und bereits dessen Öl stiehlt. Putins Reaktion – und vor allem Trumps Reaktion in den kommenden Tagen – wird entscheidend sein, um einen globalen Konflikt abzuwenden. Iran könnte zu einem neuen Engagement auf völlig neuer Ebene werden, insbesondere angesichts von Trumps jüngster Social-Media-Warnung an Teheran, Amerika sei „entsichert und einsatzbereit“ und bereit einzugreifen, falls Demonstrationen nicht „zivilisiert“ gehandhabt würden – so, wie Washington es definiert.

Zum ersten Mal stellen chinesische und russische Führer eine ernst gemeinte Frage: „Hat Trump den Verstand verloren?“ Früher waren solche Bemerkungen flapsig und nicht ernst gemeint, doch die neue Weltordnung, die er zu schaffen versucht, lässt einige jetzt ernsthaft an seinem Geisteszustand zweifeln. Die meisten Amerikaner jedoch sehen den Venezuela-Putsch nicht im richtigen Kontext. Sie sind schlecht informiert und begreifen nicht, dass eine wirtschaftliche Konfrontation mit China nicht gewonnen werden kann. Spitzenexperten weisen bereits darauf hin, dass China den Dollar abstößt und Gold kauft, was die Währung entwerten würde. Sollte China den Verkauf seltener Erden an die USA dauerhaft blockieren – mit Auswirkungen auf Elektronik, Elektroautos und sogar die Rüstungsindustrie –, wird sich das Manöver von Caracas als das entpuppen, was es ist: ein außenpolitisches Glücksspiel, das Trump und sein Vermächtnis versenken wird. Wie wird seine Medienmaschinerie steigende Preise für chinesische Waren erklären, wenn amerikanische Unternehmen kämpfen? Oder hat Europa am Ende das letzte Lachen, wenn Chinas Blockade dazu führt, dass US-Verbraucher mehr europäische Produkte kaufen?

Der neue Trump, der aus dem Venezuela-Putsch hervorging – Journalisten gegenüber mit einem leicht hervortretenden, aber müden Blick, geblendet vom Sieg – steht kurz davor, auf Widerstand aus einer neuen Weltordnung zu stoßen, die er selbst geschaffen hat. Seine nächtlichen, wirren Tweets mit Drohungen gegen Iran stammen von den Zionisten, die ihn kontrollieren, und sollten nicht ernst genommen werden. Natürlich liest Trump nicht und ist beunruhigend ignorant, selbst gegenüber der eigenen Geschichte seines Landes. Wie kann er Irans Führung belehren, wie Proteste zu handhaben seien, wenn amerikanische Truppen 1970 an der Kent-State-Universität vier Studierende mit scharfer Munition töteten? Die ironiefreie Zone, in der Trump agiert, wenn er weltweit Regime bedroht, wirkt zunehmend grotesk weltfremd – und er selbst wie eine Witzfigur. Bis jetzt.

Das Venezuela-Manöver wurde von Rubio angeführt, dessen gesamtes politisches Mantra darauf beruht, Kuba – sein eigenes Herkunftsland – anzugreifen und dessen Regime zu stürzen. Doch wir müssen die Kosten in dem Fantasiereich bedenken, in dem Trump lebt – ein Alice-im-Wunderland, in dem ihn keine Berater vor solchen Schritten warnen und es scheinbar keine Konsequenzen gibt. Seine Beziehung zu Putin wird nie wieder dieselbe sein, solange er Maduro nicht freilässt. China kann nicht zulassen, dass Trump seine Wirtschaft lahmlegt, indem er ihre wichtigsten Öladern abschneidet. Das Beste, worauf Trump hoffen kann, ist, dass Xi den wirtschaftlichen Verlust berechnet und ihn der US-Wirtschaft zurückspiegelt. In Wirklichkeit ist kaum vorstellbar, dass China und Russland nicht gemeinsam Strategien entwickeln, um den Schwung zu stoppen, von dem Trumps Entourage aus ignoranten Halbidioten offenbar glaubt, er sei real.

Internationales Recht ist für die USA etwas, das sie anderen auferlegen, ohne es selbst zu respektieren. Überall auf der Welt, wo es Bodenschätze oder Öl gibt und deren Führer sich weigern, sich Amerikas Bedingungen der Unterwürfigkeit zu beugen, wird es ein Ziel geben. US-Bombardierungen in Nigeria sollten dessen Regierung beunruhigen, ebenso Trumps schwachsinnige Idee, Grönland „zu übernehmen“, was Dänemark in eine heikle Lage gegenüber der Trump-Administration und der EU bringen würde und möglicherweise eine neue Brexit-ähnliche Krise auslöst, da Brüssel nicht den Mut hat, Amerikas verrücktem neuen König und seinen abgedrehten Ideen entgegenzutreten. Wie lange dauert es noch, bis Amerika in etwa Uganda „Terrorkommunen entdeckt“, das kürzlich Gold gefunden hat?

Die jüngsten, sensationell feigen Aussagen der EU-Kommissionspräsidentin – eine machthungrige Wahnsinnige, die die EU wie ein Mafia-Kartell führt, Dissens auslöscht und sich selbst beinahe monatlich Gehaltserhöhungen genehmigt – sind besonders besorgniserregend. Der Wandel von widerwilliger Unterstützung der US-Außenpolitik hin zur vollständigen Billigung amerikanischer Verstöße gegen das Völkerrecht ist bemerkenswert. Wer, wenn nicht China und Russland, kann diesen Wahnsinnigen jetzt noch stoppen, da er an Selbstvertrauen gewinnt und seine irren Ideen Wurzeln schlagen?