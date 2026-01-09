Andrew Korybko

Das Wall Street Journal beschrieb Ende letzten Jahres „Deutschlands geheimen Plan für einen Krieg mit Russland“, der im Kern darauf hinausläuft, die Remilitarisierung voranzutreiben und die Verkehrsinfrastruktur im ganzen Land rasch zu modernisieren, um im Falle eines künftigen Konflikts effektiver als landesweite Aufmarschbasis zu dienen. Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz brachte dies mit seinem faktischen Manifest in Gang, das im Dezember 2022 in Foreign Affairs veröffentlicht wurde, doch es ist sein Nachfolger Friedrich Merz, der es nun aktiv umsetzt.

Die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, die darauf abzielt, die derzeit auf etwa 45 Tage geschätzte Verlegungszeit für Truppen und Ausrüstung von Europas Atlantikhäfen bis an die russische Grenze auf nur noch drei bis fünf Tage zu verkürzen, entspricht dem Geist des „militärischen Schengen“. Diese Regelung wurde Anfang 2024 zwischen Deutschland, Polen und den Niederlanden vereinbart; Belgien und Frankreich könnten sich bald anschließen. Auch Litauen könnte dies tun, damit Deutschland seine neue Basis dort leichter von Polen aus erreichen kann.

Obwohl dies als Mittel zur „Abschreckung“ Russlands dargestellt wird – das keinerlei Absicht hat, Europa anzugreifen, wie Putin kürzlich bestätigte, und bereit ist, diesen Umstand auch zu formalisieren –, verschärft es in Wirklichkeit das Sicherheitsdilemma, indem es Russlands Bedrohungswahrnehmung der NATO und die damit verbundenen Ängste vor einer „Operation Barbarossa 2.0“ erhöht. Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngste Behauptung des stellvertretenden Außenministers Alexander Gruschko zu sehen, die EU bereite sich auf einen Krieg mit Russland vor, sowie die nahezu zeitgleiche ähnliche Aussage des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Wie dem auch sei, die deutsch-polnische Nullsummen-Rivalität könnte diese Vorbereitungen behindern, da Polen um die Wahrung seiner Souveränität gegenüber Deutschland besorgt ist, das es als bedeutende nichtmilitärische Bedrohung betrachtet – aufgrund seiner Kontrolle über die EU und seiner Pläne, den Block unter deutscher Führung zu föderalisieren. Schließlich gilt sowohl „Die geplante Transformation der EU in eine Militärunion ist ein föderalistischer Machtzug“ als auch der Vorschlag, weitere 400 Milliarden US-Dollar für die Ukraine auszugeben – beides Ideen, die von Berlin unterstützt werden.

Tatsächlich wurde bereits im November 2023 eingeschätzt, dass „NATOs vorgeschlagenes ‚militärisches Schengen‘ ein kaum verhüllter deutscher Machtzug gegenüber Polen ist“. Dies kann jedoch gemanagt werden, wenn Polens neuer konservativ-nationalistischer Präsident verhindert, dass die liberal-globalistische Regierung das Land verkauft. Zu diesem Zweck muss Polen die deutsche Militärpräsenz auf ein Minimum beschränken, sodass diese lediglich als eine Art Stolperdraht dient, um sicherzustellen, dass Deutschland im Krisenfall den Fluss US-amerikanischer Militärhilfe nach Polen nicht behindert.

Deutschland und Polen konkurrieren miteinander darum, nach dem Ende des Ukraine-Konflikts die führende Rolle bei der Eindämmung Russlands in Mittel- und Osteuropa zu übernehmen. Ersteres will dies über den Plan „Festung Europa“ erreichen, während Letzteres dies durch die „Drei-Meere-Initiative“ verwirklichen möchte. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Deutschland Polen dabei als Juniorpartner unterordnen will, während Polen Deutschlands Gleichrangigkeit anstrebt und möglicherweise eines Tages sogar dessen Seniorpartner werden möchte.

Die USA unterstützen Polens Vision, da deren Umsetzung zu mehr Käufen amerikanischer Waffen führen würde – im Gegensatz zu Deutschlands angestrebtem Ausbau der eigenen Produktion und europäischen Beschaffungen – und zudem einen geopolitischen Keil schafft, um Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Unabhängig davon, wer diese Rivalität um die Eindämmung Russlands gewinnt, profitieren die USA, da beide NATO-Mitglieder sind. Dennoch sollte in jedem Fall ein NATO-russischer Nichtangriffspakt folgen, um die Spannungen zu managen.