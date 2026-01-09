Neujahrsbrief 2026: Das Biest kommt noch

Von Jacob Nordangård

Meine Gedanken zum vergangenen Jahr und Prognosen für das kommende Jahr.

Eines Nachts wurde ich plötzlich von einem lauten Knall geweckt. Die Fenster klapperten und ich schrie vor Schreck: „Was zum Teufel war das?!” Kurz darauf hörte ich die Sirenen der Polizei und Feuerwehr. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Kriegsgebiet. Am Morgen erfuhr ich, dass ein paar Kilometer entfernt der Eingang eines Gebäudes gesprengt worden war und dass dies Teil des seit einigen Jahren andauernden Bandenkriegs war, der meine Heimatstadt Norrköping heimsucht.

Nur wenige Tage nach dem Vorfall kündigte Justizminister Gunnar Strömmer an, dass die Polizei künftig Echtzeit-Gesichtserkennung mit KI einsetzen darf. Ein Jahr zuvor war die Genehmigung erteilt worden, Überwachungstürme an strategischen Standorten in schwedischen Städten zu errichten. Dies spiegelt ein weiteres dramatisches Jahr wider, in dem die Lösung für jedes Problem immer darin besteht, die Überwachung und Kontrolle sowohl digitaler als auch physischer Räume zu verschärfen.

Trumps Jahr als Präsident bringt die Welt durcheinander

In den USA trat Donald Trump sein Amt als Präsident mit einer disruptiven Agenda an, die die gesamte geopolitische Ordnung abrupt beendete. Zwei der skandalösesten Äußerungen betrafen die Annexion Grönlands und die Eingliederung Kanadas als Bundesstaat der USA! All dies trug zu großer Unsicherheit bei, nicht zuletzt hinsichtlich der Kontrolle über die NATO. Eine Organisation, der Schweden erst im März 2024 beitrat, etwa zur gleichen Zeit, als das (separate) Verteidigungsabkommen (DCA) dem amerikanischen Militär ab August 2024 Zugang zu schwedischen Verteidigungseinrichtungen gewährte.

Unterdessen kündigte Trump grandiose KI-Projekte wie Stargate an, zusammen mit Larry Ellison von Oracle und dem inoffiziellen Effizienzministerium DOGE unter der Leitung von Elon Musk.

Trump kündigte auch seine Absicht an, aus internationalen Abkommen wie dem Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen und dem Pandemievertrag der WHO auszusteigen. Dann begann der Zollkrieg, dessen offizielles Ziel es war, der amerikanischen heimischen Industrie zu nützen.

Die G20 steht vor Veränderungen

Die Führungsstruktur der G20 sieht vor, dass die Mitgliedsländer abwechselnd Gastgeber der G20-Treffen sind und eine Führungstroika, bestehend aus dem vorherigen, dem aktuellen und dem künftigen Gastgeber, zusammenarbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Trump hat diese Ordnung entschlossen über Bord geworfen, indem er das G20-Treffen in Johannesburg im November 2025 boykottierte (offiziell wegen der Behandlung weißer Afrikaner durch Südafrika, aber es könnte auch andere Gründe geben..) und indem er sowohl das vorherige Gastgeberland Südafrika (!) als auch die Rhetorik der Klimabedrohung aus der G20-Agenda während des amerikanischen Vorsitzjahres, das im Dezember 2025 begann, verdrängte. Stattdessen wird Polen als neues Mitglied willkommen geheißen, während sich die G20 auf Deregulierung, Energiesicherheit und neue Technologien konzentrieren soll. Dies dient höchstwahrscheinlich dazu, die „KI-Bestie” (digitales Kontrollsystem und Serverhallen), die sich derzeit im Aufbau befindet, mit Energie und Seltenerdmetallen zu versorgen.

Der G20-Gipfel im Dezember wird in Donald Trumps Golfresort „Trump National Doral Miami” in Florida stattfinden und den Höhepunkt eines Jahres bilden, in dem der 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten gefeiert wird. Details sind jedoch noch rar. Die einzige Information, die auf der G20-Website zu finden ist, ist Donald Trump mit geballter Faust und dem Text „The Best is Yet to Come” (Das Beste kommt noch). Oder sollte es eher „The Beast is Yet to Come” (Das Biest kommt noch) heißen?

Venezuela, Grönland, Gaza und Ukraine

Am Samstagabend griff die USA Venezuela an, um Präsident Nicolás Maduro zu stürzen und gefangen zu nehmen. Offiziell, um den Drogenfluss in die USA einzudämmen, aber auch, um Zugang zu strategischen Ressourcen wie Öl und Mineralien zu erhalten. Die Bedrohung für Grönland wurde ebenfalls erneuert, als auf der Insel eine Karte mit den Farben der amerikanischen Flagge und dem Kommentar „bald“ der ehemaligen DOGE-Mitarbeiterin Katie Miller veröffentlicht wurde. Dies hat zu großer Unruhe in den internationalen Beziehungen geführt.

Unterdessen wurde nach Trumps Friedensvorschlag ein Waffenstillstand im Gaza-Krieg erreicht, wobei ein technokratischer Rat (Trumps „Board of Peace”) während einer Übergangsphase regieren soll, während das „neue Gaza” als Hightech-Smart-City aufgebaut wird, in der alle Dienstleistungen von „ID-basierten, KI-gestützten digitalen Systemen” erbracht werden. Gaza soll zu einem strategischen Zentrum für Produktion, Handel, Daten und Tourismus werden.

Unten sehen Sie ein Konzeptbild aus dem „Projekt Sunrise” (entworfen von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und dem US-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, Steve Witkoff).

Die Vision des Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Great Trust)

In der stark entvölkerten Ukraine gehen die Friedensverhandlungen weiter, und eine Einigung wird bald erwartet. Auch dort stehen Wiederaufbauarbeiten an, während die „Kriegsbeute“ zwischen Ost und West aufgeteilt wird, insbesondere was den Zugang zu Seltenerdmetallen betrifft.

In diesem Zusammenhang werden derzeit neue KI-Systeme für die automatisierte politische Regierungsführung getestet. Wie ich bereits Anfang dieses Jahres geschrieben habe, hat das Weltwirtschaftsforum ein Global Government Technology Center in Kiew ins Leben gerufen. Aber auch auf der anderen Seite des Konflikts werden technokratische Kontrollsysteme aufgebaut, wie der BRICS-Wettbewerb „Smart City 2030” zeigt.

Great Transitions Initiative

Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf das, was die Great Transition Initiative (GTI) als „General Emergency” bezeichnet, einen Fünfjahreszeitraum (2023–28), in dem sich praktisch alles auf der Weltbühne negativ entwickelt und der weitgehend mit der aktuellen Amtszeit von Donald Trump zusammenfällt.

Screenshot aus Paul Raskins „Journey to Earthland“

Der Direktor des GTI, Paul Raskin (1942-), erhielt in den 1990er Jahren Fördermittel von der Rockefeller Foundation, der Nippon Foundation und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), um „globale Herausforderungen und Chancen zu beleuchten”.

Dies führte zu einer Reihe von Szenarien über die zukünftige Entwicklung, in denen der Verlauf der Ereignisse entweder zu einem dystopischen Gefängnisplaneten oder zu einem Durchbruch zu einer nachhaltigen Utopie innerhalb der planetarischen Grenzen führen könnte. Es handelte sich dabei nicht um eine objektive Analyse, sondern um eine eindeutig agenda-getriebene Untersuchung (eine ausführlichere Darstellung des Hintergrunds und der Szenarien von GTI findet sich in meinem Buch The Global Coup d’Ètat).

Paul Raskin (1946-). Direktor des Tellus Institute und der Great Transition Initiative

Paul Raskin ist nicht irgendjemand, er war Mitglied des Redaktionsteams für den Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ der Brundtland-Kommission, gehörte zu der Gruppe, die die „Erdcharta“ entwickelte, war viele Jahre lang Mitglied des „Club of Rome“ und ist einer der Hauptautoren der Klimaberichte des IPCC. Er ist außerdem Weltföderalist und beschreibt in seinem Lieblingsszenario (New Paradigm) die Entstehung einer globalen sozialdemokratischen Regierung mit einem Weltparlament, das auf dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung basiert.

Das neue Nachhaltigkeitsparadigma, das von GTI vertreten wird, betrachtet die Globalisierung nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance, eine planetarische Zivilisation aufzubauen, anstatt sich auf die inkrementellen Formen konventioneller Welten zu verlassen oder sich in Lokalismus zurückzuziehen. Es sieht den Aufstieg neuer Bewusstseinskategorien – globale Bürgerschaft, Menschheit als Ganzes, das größere Netz des Lebens und das Wohlergehen künftiger Generationen – neben demokratischen Institutionen der globalen Governance vor. (greattransition.org/new-paradigm)

Raskin berichtet in seinem autobiografischen Essay „Encounters and Transitions“, dass sich Anfang der 1980er Jahre eine enge Zusammenarbeit zwischen Schweden und seinem Institut (Energy Systems Research Group) entwickelte. Dies geschah nach einem Treffen mit dem damaligen Direktor des Beijer Institute, Gordon Goodman, einem britischen Ökologen, der im Auftrag des Rockefeller Brothers Fund das Kapitel über Klima und Energie des Brundtland-Berichts verfasste (was ich in Rockefeller: Controlling the Game beschreibe).

Die Zusammenarbeit (in deren Rahmen sich die ESRG dem Beijer-Institut anschloss) führte dazu, dass sein Institut (das 1990 in Tellus Institute umbenannt wurde) mit schwedischen Kronen überschüttet wurde, und als das Beijer-Institut 1989 in enger Zusammenarbeit mit der sozialdemokratischen Regierung in das Stockholm Environment Institute (SEI) umgewandelt wurde, erhielt er „reibungslosen Zugang zu internationalen Sponsoren und Projekten”.

Mitbegründer des SEI war der erste Vorsitzende des IPCC, Bert Bolin, der 2004 Johan Rockström als neuen Direktor auswählte. Rockström, der heute Co-Direktor des Potsdam-Instituts und einer der Architekten des Planetary Boundaries Framework ist, teilt Raskins Ideenwelt und hat unter anderem den Aufsatz „Bounding the Planetary Future: Why We Need a Great Transition” zur Great Transition Initiative beigetragen.

Eine der ersten Missionen war das „Polestar Project”, das 1991 von Raskin und Goodman ins Leben gerufen wurde, um die Frage zu beantworten: „Welche politischen Anpassungen sind kurzfristig notwendig, um eine lebendige und grüne Zivilisation für die Zukunft zu gewährleisten?” Das Ergebnis war etwas mehr als zehn Jahre später der Bericht Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead.

Die Inspiration und die anfängliche Finanzierung kamen von Steven Rockefeller (Sohn des ehemaligen US-Vizepräsidenten Nelson Rockefeller), der auch den Vorsitz des Ausschusses innehatte, der die Erdcharta entwarf. Bert Bolin war ebenfalls als Gutachter am Great Transition-Projekt beteiligt.

In „Encounters and Transitions” beschreibt Raskin, wie er 2002 nach Stockholm reiste, um den Bericht im Alten Parlamentsgebäude in Stockholm anlässlich des 30. Jahrestags der Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt in Stockholm vorzustellen. In der ersten Reihe saß der schwedische König Carl XVI. Gustaf.

Dies zeigt, wie fest Raskins Arbeit im Establishment verankert ist. Die für den Great Transition entwickelten Szenarien wurden anschließend von der UN, der OECD und dem IPCC verwendet.

Was wird also laut Raskins Analysen in den kommenden Jahren passieren?

Klar ist, dass die Welt seit der Ausrufung der Pandemie im Jahr 2020 zunehmend den dystopischsten Weg eingeschlagen hat (Barbarisierung). Raskin schreibt, dass eine „ökologische, politische und kulturelle Verschlechterung zu einem barbarisierten Abgrund führt”. Wir befinden uns in einer Ära der Poly-Krisen. Nach diesem pessimistischen Szenario bewegen wir uns auf eine Situation zu, in der ein globales autoritäres System die Kontrolle übernehmen wird (Fortress World), um zu versuchen, einen systemischen Zusammenbruch und das Entstehen eines neuen dunklen Zeitalters (Breakdown) zu verhindern oder zu bewältigen.

In der Variante „Festungswelten“ können mächtige internationale Kräfte angesichts der sich verschärfenden globalen Systemkrise Ordnung in Form eines autoritären Systems globaler Apartheid durchsetzen, in dem die Eliten in geschützten Enklaven leben und die verarmte Mehrheit außerhalb davon. (greattransition.org/fortress-world)

Wie in Raskins Essay „Journey to Earthland” (eine aktualisierte Analyse des Großen Wandels, veröffentlicht 2016) beschrieben:

Als das Weltordnungssystem zusammenbrach, ergriff die sogenannte NEO-Allianz entschlossene Maßnahmen, ernannte sich selbst zur provisorischen Weltbehörde und handelte mit militärischer Präzision, um ihre selbsternannte Neue Weltordnung durchzusetzen.

Dieses globale autoritäre Regime, bestehend aus Wirtschaftsführern, mächtigen Politikern und führenden Experten, mit einer aufgewerteten UNO als Koordinierungsplattform, wird laut Raskin Big Data und moderne Überwachungstechnologie einsetzen, um Widerstand und Konflikte zu unterdrücken. Dies führt laut diesem Szenario zu einem tyrannischen Polizeistaat, der die Interessen und natürlichen Ressourcen der Elite schützt. Einen Vorgeschmack darauf haben wir während der „Pandemie“ bekommen, allerdings ohne eine offenkundige Form der globalen Koordination.

Szenarien müssen keine sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden

Ich kann jedoch nicht erkennen, wie in naher Zukunft ein Bündnis ähnlich wie NEO gebildet werden könnte. Der Notfallmechanismus „Emergency Platform”, der der UNO in einem globalen Notfall große Macht verliehen hätte, wurde in letzter Minute aus dem Pakt für die Zukunft der UNO gestrichen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass er in ein paar Jahren in einer überarbeiteten Fassung wieder aufgenommen wird. Die „globalen Krisen“ folgen aufeinander und bilden einen fruchtbaren Boden für die Schaffung neuer „effektiver“ Krisenmanagementstrukturen.

Die Entwicklung der G20 im nächsten Jahr könnte einen Hinweis darauf geben, wohin sich die Welt entwickelt. Nicht zuletzt, da die Agenda des Forums derzeit von der amerikanischen Präsidentschaft überarbeitet wird, wobei Großbritannien als Partner für die Festlegung der Agenda fungiert. Nachdem alle Mitgliedstaaten ihre Rolle als Gastgeber der G20 wahrgenommen haben, hat ein neuer Zyklus begonnen. Bereits während der Präsidentschaft Südafrikas lag der Schwerpunkt zunehmend auf der Sicherung natürlicher Ressourcen für den Ausbau der digitalen Kontrollsysteme. Hier liegen die Prioritäten der Trump-Regierung. Dies dürfte jedoch zu einer Spaltung beitragen, bei der nicht alle Mitgliedsländer zustimmen oder sogar einbezogen werden dürfen (wie der Ausschluss Südafrikas zeigt).

Wahl des neuen UN-Generalsekretärs

Die Frage ist auch, wer zum neuen Generalsekretär der UNO ernannt wird und welche Beziehung die Organisation im kommenden Jahr zur G20 haben wird. Die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs António Guterres läuft Ende 2026 aus, und das Nominierungsverfahren hat begonnen. Viele Seiten wünschen sich eindeutig, dass eine Frau dieses Amt übernehmen wird. Als Kandidatinnen wurden Mia Mottley aus Barbados und Rebeca Grynspan aus Costa Rica vorgeschlagen.

Der Kandidat, der schließlich zum Zug kommt, muss jedoch von allen fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Russland und China) gebilligt werden, was darauf hindeuten würde, dass es sich um einen Kandidaten handelt, der eher mit der Agenda der Trump-Regierung übereinstimmt. Meine persönliche Vermutung ist, dass es sich um den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), den argentinischen Diplomaten Rafael Grossi, handeln wird. Auch Russland hat seine Unterstützung für ihn bekundet.

Rafael Grossi (1961–)

Und wie geht es nun weiter mit der Agenda des Weltwirtschaftsforums? Trump, der zuletzt per Videokonferenz zugeschaltet war, wurde eingeladen, persönlich an der nächsten Tagung in Davos teilzunehmen. Diesmal mit Larry Fink von Blackrock und André Hoffman von Roche als Gastgebern (nachdem Klaus Schwab nach Vorwürfen wegen Fehlverhaltens im vergangenen Jahr als Leiter des Forums abgesetzt worden war). In diesem Jahr befassen sie sich mit den Fragen, wie wir in einer Welt, die von Krisen, Polarisierung und Vertrauensverlust geprägt ist, zusammenarbeiten können und wie der Energiebedarf von morgen gedeckt werden kann. Die Lösungen, die von den elf Forschungszentren des Forums angeboten werden, sind wie üblich stark in technokratischem Systemdenken verwurzelt.

In den nächsten Jahren werden die Instrumente zur Verfügung stehen, die die Übernahme durch die „NEO“ und die Verwirklichung des „Agentischen Staates“ (über den ich letztes Jahr mit James Corbett, Ivor Cummins und Cornelia Mrose gesprochen habe) ermöglichen könnten.

Als Reaktion und Gegengewicht zur autoritären Entwicklung entsteht laut Raskins Szenarien eine globale Bürgerbewegung, der es (in Raskins Ideal-Szenario) gelingt, NEO und seine harte Agenda zu stürzen und stattdessen Reformen einzuleiten, die zu einer „aufgeklärten internationalen Regierungsführung“ führen und in denen eine „mächtige Sammlung von Aktionsplänen, Institutionen und Finanzmitteln“ eingesetzt wird, um „die ehrgeizigen Ziele der alten Nachhaltigkeitsagenda zu erreichen“.

Dies bezieht sich offensichtlich auf die Verwirklichung des Paktes für die Zukunft (der von den UN-Mitgliedstaaten in den Jahren 2021–2024 ausgehandelt wurde), der jedoch aufgrund des Machtantritts von Donald Trump noch nicht in allen Teilen umsetzbar ist (die Digitalisierungsagenda ist jedoch weitgehend auf Kurs). Der Pakt kann erst umgesetzt werden, wenn die alte Ordnung gefallen ist (was offenbar die Aufgabe von „Wreck-it-Trump“ ist).

Nach Raskins Vorhersagen wird die harte Weltordnung schließlich (durch Volksproteste) durch eine „wohlwollendere“ ersetzt werden. Dies wird letztendlich zur Errichtung einer globalen Sozialdemokratie mit einer Weltverfassung und einem Weltparlament („the Commonwealth of Earthland“) führen. Ein globales Problem (globale digitale Diktatur) wird durch eine globale Lösung (globale Sozialdemokratie) angegangen. Raskin hat die Gründung von „Earthland“ auf das Jahr 2048 festgelegt. Interessanterweise ist dies der 200. Jahrestag des Kommunistischen Manifests.

Parallelen lassen sich auch zu der neuen Weltordnung der Neo-Theosophin Alice A. Bailey ziehen, in der die sogenannten „verborgenen Meister“ auf der Weltbühne erscheinen, um unter der Führung von „Christus“ ein utopisches Reich des Friedens zu schaffen (was ich im Oktober im Omniwar-Symposium und in meinem Buch Temple of Solomon diskutiert habe). Es gibt auch eine Verbindung zum Netzwerk der Roundtable Group.

Wir werden zweifellos einige dramatische Jahre erleben, wenn das alte System abgeschafft und durch ein neues ersetzt wird.

Screenshot aus der Great Transition Campaign

Die Great Transition Initiative wurde 2025 in die Great Transition Campaign umgewandelt, mit dem Ziel, die Entstehung einer globalen Bürgerbewegung zu unterstützen, die sich mit der Poly-Krise befassen und eine „gerechte, nachhaltige und friedliche Welt” schaffen kann. Dabei sollte es sich nicht um eine einzelne Organisation handeln, sondern um eine „polyzentrische Ökologie”, die aus „unzähligen Bewegungen, Organisationen und Vereinigungen besteht, die unter einem breiten Dach der inklusiven Solidarität und einer gemeinsamen Vision versammelt sind”.

Die Frage ist, wer die Führungsrolle übernehmen wird.

Leider handelt es sich dabei um eine konstruierte und kontrollierte Opposition, wie sie Raskin im Sinn hat, in der weitgehend dieselben Kräfte, die die Tyrannei aufbauen, die Fäden ziehen werden. Hinter der Bewegung steht wie üblich das Netzwerk philanthropischer Organisationen, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts einen Großteil der weltweiten Entwicklung kontrolliert haben.

Das Konzept erinnert an Orwells 1984, wo sich herausstellt, dass der „Oppositionsführer“ Emmanuel Goldstein von Big Brother geschaffen wurde. Der Widerstand wird ständig zum Ausgangspunkt zurückgeführt, und wie Raskin im Szenario „Fortress World“ andeutet, könnte die Tyrannei ein halbes Jahrhundert andauern, bevor eine Form der Freiheit zurückkehrt.

Es ist auch klar, dass das „KI-Biest”, das Trump und seine Techno-Könige erschaffen, letztendlich mit erneuten Nachhaltigkeitsverpflichtungen einhergehen soll. Das Ergebnis, sollte dies gelingen, wäre eine globale Technokratie. Das ist auch das Endziel der Agenda, die ich in „The Digital World Brain” beschreibe.

Also schnallen Sie sich an, das Biest kommt noch!