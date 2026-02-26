Epstein, DARPA und Gates: Wie private Netzwerke Pandemietechnologien geprägt haben

Von Sayer Ji

Teil 8 einer Serie: Ein Blick hinter die Kulissen der sich überschneidenden Beziehungen zwischen Philanthropie, Verteidigungsforschung und Biotechnologie, die in den Epstein-Akten offenbart werden

In den Epstein-Akten verbirgt sich eine siebenjährige Kampagne – die vollständig nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 durchgeführt wurde –, um Zugang zur fortschrittlichsten Forschungsagentur des Pentagon zu erhalten, die über denselben inneren Kreis von Gates lief, der die Finanzarchitektur entworfen, die Informationskanäle betrieben und den in den Teilen I bis VII dieser Untersuchung dokumentierten Verwaltungsapparat aufgebaut hatte.

Zugang zur DARPA über denselben Kreis um Gates, der die Finanzarchitektur aufgebaut hatte. In mehr als zwanzig EFTA-Dokumenten aus den Jahren 2009 bis 2017 führte Epstein eine anhaltende, mehrkanalige Kampagne durch, um über Gates‘ wissenschaftlichen Chefberater Boris Nikolic, milliardenschwere Vermittler wie Tom Pritzker und Wissenschaftler, die Verbindungen zur Verteidigungsforschung als alltägliches Gesprächsthema mit einem verurteilten Sexualstraftäter behandelten, Zugang zur DARPA – der führenden Forschungsabteilung des Pentagon – zu erhalten. Zuerst umwarb er die Frau, die in den Dokumenten als „die DARPA-Dame” bezeichnet wird – mit ziemlicher Sicherheit Direktorin Regina Dugan – im Jahr 2010, dem gleichen Jahr, in dem sie das mRNA-Impfstoffprogramm genehmigte, das letztendlich die COVID-19-Reaktion ermöglichen sollte.

WICHTIGER HINWEIS FÜR LESER

Dies ist kein Plädoyer. Es handelt sich um eine dokumentarische Untersuchung, die auf Primärquellen basiert, die gemäß dem Epstein Files Transparency Act veröffentlicht wurden, und die anhand öffentlich überprüfbarer Aufzeichnungen in ihren institutionellen und zeitlichen Kontext gestellt wird – alle mit Dokumentennummern und Links zitiert, damit Journalisten, Gesetzgeber, Forscher und andere Interessengruppen die Originale einsehen und ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Das Material ist schwer zu verdauen: Es beschreibt einen verurteilten Sexualstraftäter, der in Verteidigungsforschungsagenturen, philanthropischen Stiftungen und globalen Gesundheitsgremien tätig war, und seine Implikationen sind unabhängig von der politischen Ausrichtung unangenehm. Diese Arbeit wird als öffentlicher Dienst angeboten – als Versuch, eine strenge, dokumentengestützte Prüfung einer beispiellosen Beweisführung vorzunehmen, die allzu oft auf Schlagzeilen reduziert oder als abgeschlossen abgetan wird, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Enthüllungen nach dem EFTA-Skandal keine Verschwörungstheorien oder parteipolitische Auseinandersetzungen erfordern, sondern Rechenschaftspflicht, institutionelle Reformen und Wiedergutmachung für die Systeme und Menschen, die versagt haben.

Die Teile I bis VII dieser Untersuchung dokumentierten die Finanzarchitektur, den Governance-Apparat und die Informationskanäle, über die Jeffrey Epstein sich in die Schnittstelle zwischen Bill Gates‘ Philanthropie, globaler Gesundheitspolitik und Krisenmanagement einbrachte. Das Projekt Molecule enthüllte den 150-Millionen-Dollar-Plan für privates biologisches Governance über Staatsgrenzen hinweg. Der Polio-Informationskanal zeigte, dass die Feldberichte der Gates Foundation über einen Zeitraum von mehreren Jahren an Epsteins persönliches Gmail-Konto gelangten. Die Ebola-Dokumente dokumentierten die Woche, in der die Notfall-Governance ins Leben gerufen wurde – Epstein erhielt eine Vorankündigung für das Treffen von Gates mit dem Präsidenten und institutionelle Konzeptpapiere für permanente Gesundheitssicherheitsinstitutionen, und zwar genau in den Tagen, in denen der UN-Sicherheitsrat Krankheiten als Bedrohung für den internationalen Frieden neu einstufte.

Jede dieser Geschichten wirft eine Frage auf, die allein anhand der Dokumente nicht zu beantworten ist: Warum DARPA?

Warum strebte Epstein von 2010 bis 2017 einen dauerhaften, mehrkanaligen Zugang zur Defense Advanced Research Projects Agency – dem Flaggschiff der Forschungsabteilung des Pentagon – über denselben Gates-Orbit an, der auch die Finanzarchitektur, die Polio-Intelligenz und die Ebola-Governance-Kanäle betrieb?

Die Antwort findet sich nicht in den EFTA-Dokumenten. Sie findet sich in den öffentlichen Aufzeichnungen darüber, was die DARPA genau in den Jahren aufgebaut hat, in denen Epstein Zugang zu ihr suchte. Im Jahr 2010, als Epstein Boris Nikolic zum ersten Mal anwies, „die DARPA-Dame zu arrangieren”, genehmigte der Direktor der DARPA ein Programm namens ADEPT – Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics (Autonome Diagnostik zur Prävention und Therapie) –, das über einen Zeitraum von neun Jahren 291 Millionen Dollar in Nukleinsäure-Impfstoffe, schnelle Pathogendetektion und biologische Gegenmaßnahmen investieren sollte. Zu den frühen Investitionen dieses Programms gehörten 25 Millionen Dollar für ein kleines Start-up-Unternehmen aus Cambridge namens Moderna. Bis 2014 hatte die DARPA eine völlig neue Abteilung geschaffen – das Biological Technologies Office –, die sich der Nutzung biologischer Eigenschaften für die nationale Sicherheit widmete. Bis 2017 startete die DARPA die Pandemic Prevention Platform, deren erklärtes Ziel es war, innerhalb von sechzig Tagen eine medizinische Gegenmaßnahme gegen jede Pandemie unter Verwendung nukleinsäurebasierter Technologien zu entwickeln.

Die in den Teilen I bis VI dokumentierte Finanz- und Governance-Architektur erforderte etwas, das umgesetzt werden musste. DARPA war dabei, dies aufzubauen. Und Epstein bemühte sich um Zugang zu DARPA über dieselben Personen, dasselbe Büro und in denselben Monaten, in denen diese Architektur aufgebaut wurde.

Dieser Artikel dokumentiert diese Bemühungen anhand von mehr als zwanzig EFTA-Dokumenten aus den Jahren 2009 bis 2017. Die Dokumente offenbaren nicht nur soziale Beziehungen zu Personen aus dem Umfeld der DARPA, sondern auch aktive Bemühungen, sich in die Forschungsagenda der Behörde einzubringen – bis hin zu einem potenziellen DARPA-Programm, dessen Vision Epstein selbst zugeschrieben wurde und dessen Anwendungen ausdrücklich als waffenfähig anerkannt wurden.

Anmerkung zum Umfang: Diese Untersuchung dokumentiert Jeffrey Epsteins Bemühungen, über Vermittler, Milliardärsnetzwerke und wissenschaftliche Berater aus dem Umfeld von Bill Gates Zugang zur DARPA zu erhalten. Nichts in diesem Bericht behauptet oder impliziert, dass DARPA-Mitarbeiter – einschließlich der ehemaligen Direktorin Regina Dugan – gegen Gesetze oder ethische Regeln verstoßen haben oder von Epsteins kriminellem Verhalten wussten. Die DARPA ist eine öffentliche Behörde, deren Führung regelmäßig mit Persönlichkeiten aus der Privatwirtschaft, Philanthropen und wissenschaftlichen Beratern zusammenarbeitet; eine solche Zusammenarbeit ist normal und zu erwarten. Die Frage, die diese Serie aufwirft, ist nicht, ob DARPA-Beamte unangemessen gehandelt haben, sondern ob Epstein und seine Mitarbeiter bewusst legitime Zugangskanäle – und den Ruf angesehener Vermittler – genutzt haben, um einen verurteilten Sexualstraftäter an den Rand der Verteidigungsforschungsinfrastruktur zu bringen. Diese Unterscheidung ist wichtig.

Der Nikolic-Kanal: Gates‘ Wissenschaftsberater als Verbindungsmann zur DARPA

Boris Nikolic nahm sowohl in der Welt von Bill Gates als auch in der von Jeffrey Epstein eine einzigartige Position ein. Als Gates‘ Chefberater für Wissenschaft und Technologie hatte Nikolic institutionellen Zugang zu den höchsten Ebenen der Verteidigungs- und Gesundheitsforschung. Später wurde er – zu seiner eigenen Überraschung – in Epsteins Testament von 2019 als Ersatz-Testamentsvollstrecker benannt. Die EFTA-Dokumente zeigen, dass Nikolic über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr als direkte Verbindung zwischen Epstein und DARPA fungierte.

Die Abfolge beginnt im November 2010. Epstein weist Nikolic an, ein Treffen mit der DARPA-Direktorin zu arrangieren, und fragt, ob sie nach New York kommt: „Entweder in der Woche vom 29. oder vom 14. Mal sehen, ob wir die DARPA-Dame arrangieren können“, schrieb Epstein, „fragen Sie sie, ob sie nach New York kommt.“

Die „DARPA-Dame” bezog sich mit ziemlicher Sicherheit auf Regina Dugan, die seit Juli 2009 Direktorin der DARPA war und in diesem Zeitraum die einzige Frau in dieser Position war. Acht Monate später schickte Nikolic Epstein eine E-Mail mit dem eindeutigen Betreff „Regina Dugan“, wodurch die Identifizierung so gut wie sicher war. Und im Jahr 2010 – dem gleichen Jahr, in dem Epstein erstmals Zugang zu ihr suchte – genehmigte Dugan den Vorschlag von Dan Wattendorf für ADEPT, ein Programm zur Entwicklung von Nukleinsäure-Impfstoffen als schnelle Gegenmaßnahme gegen Pandemien. Diese Genehmigung löste eine Kette von Investitionen aus, die letztlich den Grundstein für die COVID-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer legten. Ob Epstein zu diesem Zeitpunkt von ADEPT wusste, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Aber der Zeitpunkt bedeutet, dass seine Suche nach der „DARPA-Dame” eine Suche nach der Beamtin war, die gerade das bedeutendste biologische Verteidigungsprogramm einer Generation genehmigt hatte.

Acht Monate später, im Juli 2011, knüpfte Nikolic daran an. Er schickte Epstein eine E-Mail mit dem Betreff „Regina Dugan“ und fügte ein Profil der DARPA-Direktorin aus der New York Times sowie eine Kopie der Aussage der DARPA vor dem Kongress aus dem Jahr 2011 bei. „Sie würden sie sehr mögen!“, schrieb Nikolic. „Wir müssen bald eine Reise nach Washington planen.“

Die Anhänge sind von Bedeutung. Nikolic erwähnte Dugans Namen nicht nur beiläufig. Er schickte Epstein Informationsmaterial – ein Presseartikel und die offizielle Stellungnahme der Behörde vor dem Kongress –, also genau das, was man vor einem wichtigen Treffen vorbereitet. Die vorgeschlagene „Reise nach Washington“ diente ausdrücklich dazu, eine Vorstellung zu ermöglichen.

Etwa zur gleichen Zeit schrieb Epstein an einen seiner Mitarbeiter mit einer direkten Anweisung: „Erinnere mich an den 6. September, Regina, DARPA.“⁷ Der Empfänger antwortete: „Ok.“ Sechs Wochen später, am 6. September 2011, führte Epsteins Assistentin Lesley Groff die Anweisung aus und schickte ihm eine Nachricht mit dem Inhalt: „Erinnerung: Regina, DARPA.” Diese beiden E-Mails belegen, dass der Kontakt zum DARPA-Direktor kein offenes Ziel war. Epstein hatte Wochen im Voraus ein konkretes Datum festgelegt – etwa zu der Zeit, als Nikolic ihm Dugans Briefing-Unterlagen schickte – und seine persönlichen Mitarbeiter erfüllten die Erinnerung termingerecht. Was auch immer für den 6. September geplant war – ein Treffen, ein Anruf, eine Nachbesprechung –, es war ein fester Termin in Epsteins Kalender, der über dieselbe Verwaltungsinfrastruktur verwaltet wurde, die auch den Rest seines Lebens organisierte.

Diese fünf Dokumente umfassende Sequenz – November 2010, Juli 2011, Juli 2011 (Mitarbeitererinnerung), September 2011 (Groff-Ausführung), November 2011 – beschreibt nicht nur den Versuch, über Gates‘ wissenschaftlichen Berater Kontakt zum DARPA-Direktor aufzunehmen, sondern auch einen Fortschritt: von Epsteins ursprünglicher Anweisung, ein Treffen zu vereinbaren, über Nikolic’s Briefing-Unterlagen und den vorgeschlagenen Besuch in Washington, D.C., bis hin zu Epsteins persönlicher Festlegung eines Termins für „Regina, DARPA“ und der planmäßigen Ausführung der Erinnerung durch seine Mitarbeiter sowie Nikolic’s routinemäßiger Berichterstattung über DARPA-Treffen.

Vier Monate nach der Erinnerung von Groff, im November 2011, schickte Nikolic Epstein eine weitere E-Mail – diesmal eine beiläufige Aktualisierung, eingebettet in persönlichen Klatsch. „Den ganzen Tag in Besprechungen …”, schrieb Nikolic. „Gerade mit der DARPA-Besprechung fertig – seit 8 Uhr morgens.” Dann fragte er nach einer Person namens Mette und fügte einen Witz hinzu, dass sie „Ihr Kind austragen“ wolle. Epstein antwortete darauf, indem er Nikolic auf seine Privatinsel in den Amerikanischen Jungferninseln einlud und fragte, ob Nikolic jemandem von „unserem Gespräch über Mette“ erzählt habe. Marco usw. YGL-Leute?“ – ein Verweis auf das Netzwerk der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums.

Der Austausch ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Nikolic berichtete Epstein ganz selbstverständlich von einem ganzen Tag voller DARPA-Meetings, als würde er persönlichen Klatsch weitergeben – was darauf hindeutet, dass dies Routine und nichts Außergewöhnliches war. Und Epsteins Antwort verband eine Einladung auf die Insel mit einer Frage zur Informationskompartimentierung, indem er fragte, wer noch von einem privaten Gespräch wusste. Bei der Insel handelte es sich um Little Saint James, die heute als zentraler Ort für Epsteins kriminelle Aktivitäten gilt.

Ob Epstein Dugan letztendlich über diesen Kanal kennengelernt hat, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Aber der Verlauf – vom Pitch über das Briefing bis hin zum persönlich vereinbarten Termin, der Umsetzung durch die Mitarbeiter und der laufenden Berichterstattung –, der sich vollständig nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 abspielte, zeigt, dass die Bemühungen weit über bloße Absichten hinausgingen.

Die Verbindung zwischen Nikolic und DARPA endete nicht mit Epsteins Tod im August 2019. Ein bisher unveröffentlichtes FBI-Dokument – ein vertrauliches Formular FD-1023 zur Meldung von menschlichen Quellen vom 23. November 2021 – zeigt, dass die Außenstelle des FBI in San Francisco die Aktivitäten von Nikolic noch mehr als zwei Jahre später verfolgte. Die Quelle berichtete, dass Nikolic, der als Geschäftsführer von bng0 und Biomatics Capital identifiziert und als „bevollmächtigter Nachlassverwalter von Jeffrey Epstein” bezeichnet wurde, daran interessiert war, in ein in den USA ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz zu investieren, das sich um Finanzmittel von DARPA und anderen staatlichen Stellen bemühte. Der Bericht wurde unter der Fallnummer 272-SJ-3262541 eingereicht und von der Squad H1 der Abteilung San Francisco bearbeitet.

Das Dokument beschreibt weder die Art noch den Umfang der Ermittlungen des FBI. Seine Existenz belegt jedoch, dass das FBI die Verbindung zwischen Nikolic und DARPA als eine Angelegenheit betrachtete, die eine vertrauliche Quellenmeldung rechtfertigte – und dass die Schnittmenge zwischen Personen aus dem Umfeld von Epstein, Investitionen in künstliche Intelligenz und der Finanzierung von Verteidigungsforschung auch lange nach dem Tod der Hauptperson für die Ermittler des Bundes ein aktives Thema blieb.