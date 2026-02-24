Epstein: „Davos kann die UNO wirklich ersetzen“

Von Jacob Nordangård

WEF-Präsident Börge Brende traf sich mit Jeffrey Epstein zum Abendessen, nachdem er im Juni 2019 die Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und dem WEF unterzeichnet hatte.

Wie von Politico und anderen Mainstream-Medien berichtet, schrieb Jeffrey Epstein am 16. September 2018 in einer E-Mail an den Präsidenten des Weltwirtschaftsforums (WEF), Börge Brende, dass „Davos wirklich die UNO ersetzen kann. C21, Cyber, Krypto . Genetik . .. internationale Koordination.” Darauf antwortete Brende: „Genau – wir brauchen eine neue globale Architektur. Das Weltwirtschaftsforum (Davos) ist einzigartig positioniert – öffentlich-privat.”

Dies geschah kurz vor Beginn der jährlichen UN-Woche. Während einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen am 2. Februar 2026 fragte ein Journalist (unter Bezugnahme auf den E-Mail-Austausch) den Sprecher des Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, ob die UNO damit einverstanden sei, dass Davos die Vereinten Nationen ersetzen könnte. Stéphane antwortete mit einem klaren „NEIN”.

Dies gibt jedoch nicht das gesamte Bild wieder, da das WEF bald von den Vereinten Nationen beauftragt werden sollte, bei der Umsetzung der globalen Agenda zu „helfen”.

Neun Monate nach dem E-Mail-Austausch trafen sich Brende und der Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, und der stellvertretenden Generalsekretärin, Amina J. Mohammed, um eine Partnerschaftsvereinbarung zur „Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung” zu unterzeichnen.

Dies sollte mit Hilfe der Technologien der vierten industriellen Revolution erreicht werden und schließlich zur Verabschiedung des Paktes für die Zukunft führen, mit dem Ziel, die gemeinsame Agenda des WEF und der UN (Our Common Agenda) zu verwirklichen.

Eine enge Zusammenarbeit war jedoch bereits zuvor entstanden, da Amina J. Mohammed ebenfalls Vorstandsmitglied des Forum of Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums war.

Generalsekretär António Guterres (Mitte rechts) und Klaus Schwab (Mitte links), Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums, sind Zeugen der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum über den strategischen Partnerschaftsrahmen für die Agenda 2030 durch die stellvertretende Generalsekretärin Amina J. Mohammed (rechts) und Børge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums.

Am selben Abend wie die Unterzeichnungszeremonie war Börge Brende (Außenminister Norwegens von 2013 bis 2017 und Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses) zu einem Abendessen in Jeffrey Epsteins Stadthaus in New York eingeladen! Nur drei Wochen später, am 6. Juli, wurde Epstein verhaftet.

Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, die ihre Verbindungen nach der Veröffentlichung der Dateien erhielten, hat das WEF eine unabhängige Untersuchung des Falls eingeleitet, während Brende behauptet, er habe nichts von Epsteins krimineller Vergangenheit gewusst und hätte eine gründlichere Hintergrundüberprüfung durchführen sollen.

Es erscheint nicht glaubwürdig, dass jemand im Jahr 2019 nichts von Epsteins Fehlverhalten gewusst haben könnte. Vielmehr offenbart dies eine enge Beziehung zwischen Epstein und der westlichen Machtelite.

Norwegen ist nun schockiert über die Enthüllungen, dass Kronprinzessin Mette-Marit (YGL 2010), die Diplomaten Terje Rød-Larsen und Mona Juul eine enge Beziehung zu Epstein hatten (es war Rød-Larsen, der Börge Brende 2018 Epstein vorstellte).

Aber ein E-Mail-Austausch zwischen dem in Ungnade gefallenen Lord Mandelson und Epstein über das Bilderberg-Treffen in St. Moritz im Jahr 2011 offenbart auch eine Freundschaft mit Kronprinz Haakon (YGL 2005).

Zufälligerweise war der Kronprinz auch Vorstandsmitglied des Forum of Young Global Leaders.7

Wie ich in The Global Coup d’Ètat geschrieben habe, war Epstein bis zu seiner ersten Verhaftung im Jahr 2008 Mitglied von David Rockefellers The Trilateral Commission, Mitglied des Council on Foreign Relations und Vorstandsmitglied der Rockefeller University. Darauf weist Epstein selbst in den Akten häufig hin.

In seinem letzten Interview mit Steve Bannon sagt er, dass er und David Rockefeller „sich sehr gut verstanden” hätten, und erzählt, wie er mit Anfang dreißig zur Trilateral Commission eingeladen wurde. Dies verschaffte Epstein Zugang zu den Kreisen der Elite.

David Rockefeller sagte ihm, dass Politiker nur für maximal vier Jahre gewählt werden und daher „die wichtigsten Personen für Stabilität und Beständigkeit“ Geschäftsleute seien. Daher seien sie besser geeignet, die Welt zu regieren.

David war offenbar der Meinung, dass Epsteins Dienste dabei hilfreich sein könnten. Epstein schrieb an Brende und verwies dabei auf die Arbeitsweise der Trilateralen Kommission:

„Bringen Sie dies ins 21. Jahrhundert. Machen Sie Davos zu einem permanenten Ort der Diskussion. Nicht nur eine Eintagsfliege. :)”

Und übrigens ist derzeit ein Geschäftsmann für das mächtigste Land der Welt verantwortlich. Ich vermute, dass dies der Grund ist, warum Rockefeller und Henry Kissinger vor 20 Jahren den Vorsitzenden von Palantir, Peter Thiel, in den Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe eingeladen haben. Seine Unterstützung für Trump würde den Weg für die Ära der Techno-Könige ebnen und die Veröffentlichung von Dateien ermöglichen, die die alte Ordnung sowie überflüssige Politiker effektiv absetzen würden (Trump wird höchstwahrscheinlich am Ende ebenfalls gestürzt werden). Die wahren Drahtzieher werden nicht entlarvt werden. Sie sind zu klug, um sich auf solche Aktivitäten einzulassen.

Und nun wurde der nächste Teil der Unternehmensübernahme eingeleitet. Donald Trumps Board of Peace wurde in Davos auf der Jahrestagung des WEF vorgestellt, mit WEF-Treuhänder Ajay Banga und dem ehemaligen WEF-Treuhänder Tony Blair im Vorstand. Die Frage ist, ob diese neue internationale Organisation ein Weg sein wird, die Vereinten Nationen zu umgehen und die „Notfallplattform” einzurichten, die für den Pakt vorgeschlagen, aber von einigen Mitgliedstaaten abgelehnt wurde, die keine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten wollten?

Ich werde versuchen, diese Frage in einem zukünftigen Artikel zu beantworten.