Der desorientierte Westen

Pepe Escobar

Wir sind bereits in eine neue historische Phase eingetreten: ohne Zurückhaltung; ohne Umschweife; nicht einmal der Versuch, irgendetwas zu rechtfertigen. Der Iran spiegelt das ultimative Showdown wider: Entweder setzt sich der US-zionistische Imperialismus durch, oder es ist die Multipolarität.

Neo-Caligula – auch bekannt als der unangefochtene Zollchampion der Welt – scheint überrascht zu sein, dass der Iran nicht kapituliert hat.

Kein Wunder. Kein ahnungsloser Speichellecker in seinem erstaunlich mittelmäßigen inneren Zirkel ist intellektuell dazu in der Lage, Neo-Caligula in Schlagworten die Grundlagen des Schiitentums zu erklären.

Es wird noch schlimmer. Was tatsächlich auf dem imperialen Tisch liegt, ist die Rückkehr des Totalen Krieges als politische Verschleierung, die einem beträchtlichen Teil der massiv korrupten/perversen anglo-amerikanischen/atlantizistischen Oligarchie zugutekommt.

Die Genfer „Verhandlungen“ sind gescheitert. Der Krieg gegen Russland war das Leitmotiv der Münchner Sicherheitskonferenz. Die „massive Armada“, die unweit des Persischen Golfs konzentriert ist, bewegt sich, spricht und segelt so, als stünden die USA/Israel bereit, den Iran anzugreifen.

Selbst wenn man eine mögliche letzte Chance am Freitag in Genf in Betracht zieht; selbst wenn man keine iranische Kapitulation berücksichtigt, bleibt das plausibelste Szenario TACO.

Denn ein Angriff auf den Iran – der zu einer verheerenden Antwort führen würde – besiegelt den Deal, dass die Republikaner die Zwischenwahlen verlieren, und Neo-Caligula zu einer lahmen, verzollten Ente wird.

Das ganze Drama dreht sich um die unmittelbare Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit von den Epstein-Akten abzulenken – oder von den Vereinigten Staaten von Epstein Island, die mit dem westlichen Epstein-Kollektiv kollidieren. Das Trump-Bibi-Epstein-Syndikat muss die Erzählung ändern.

In den USA herrscht eine monströse Spekulationsblase; historisch gesehen zieht das Imperium des Chaos, der Plünderung und der permanenten Schläge immer dann in den Krieg, wenn eine Blase platzt. Das Ministerium für Ewige Kriege wird 2027 über ein um 50 % höheres Budget verfügen.

Doch die Kriege müssen jetzt beginnen. Der industriell-militärische Komplex – oder vielmehr MICIMATT, wie von Ray McGovern einprägsam definiert (militärisch-industriell-kongressional-geheimdienstlich-medial-akademisch-Think-Tank-Komplex) – ist das einzige Ventil für einen westlichen Turbo-Kapitalismus, der wirtschaftlich hinterherhinkt und dessen „Glaubwürdigkeit“ sechs Fuß unter der Erde liegt.

Das neue Paradigma – internationales Chaos ohne jegliche Regeln – liegt nun nackt vor uns. Es ist zutiefst, pornografisch räuberisch: Das Epstein-Ethos erfasst es perfekt.

Und die Geschichte wiederholt sich – immer als Farce: Der Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine wird weitergehen. Das ist eine Obsession der europäischen „Elite“. Und wie schon 1941 geht es um Russlands immense natürliche Ressourcen.

Also hatte Nietzsche wie immer recht, bereits 1888. Wir erleben die Todeszuckungen des westlichen, postmodernen Absturzes in den Nihilismus. Post-Truth wird – in einem weiteren poetischen (Un-)Gerechtigkeits-Fragment – von Truth Social gespiegelt.

Desorientiere mich, Baby

Unser gegenwärtiges tiefes, dunkles Unbehagen ließe sich leicht als logische Schlussfolgerung eines langen Prozesses analysieren, der das Perserreich, die griechisch-persischen Kriege, deren Einfluss auf die griechische Kultur, den Hellenismus, das Römische Reich, das Aufkommen des Christentums und des Islam, die Kreuzzüge, die Renaissance, das Zeitalter der Entdeckungen jenseits des inner-eurasischen Handels, die Industrielle Revolution, die Aufklärung, die amerikanische Unabhängigkeit, die Französische Revolution, den deutschen Idealismus, die Revolutionen von 1848, Nietzsche, den Ersten und Zweiten Weltkrieg umfasst.

Über zwei Jahrtausende lieferten Platon und Aristoteles die philosophische Architektur dieser Tradition. Dann, bereits 1945, brach das gesamte Gebäude zusammen. Liberaler Kapitalismus und amerikanische „Demokratie“ setzten sich als unbestreitbare Wahrheiten durch – und beendeten den Raum für substantielle ideologische Debatten.

Das Ende der UdSSR gebar die höchste Albernheit vom „Ende der Geschichte“ – und damit das Ende des kritischen Denkens. Erst jetzt, mit dem Aufstieg Chinas, wird der Westen gezwungen, zur Geschichte zurückzukehren, von der er von nun an größtenteils nur noch Zuschauer sein wird. Der kollektive, fragmentierte Westen hat endgültig die Fähigkeit verloren, sich historisch zu verorten. Der Westen steht nun unter totaler Herrschaft des Desorientierers.

Die Logik des Desorientierers zeigt sich beispielsweise im Energie-Selbstmord der EU. Das in Ohio ansässige Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) schätzte kürzlich, dass die USA bis 2030 bis zu 80 % der LNG-Importe der EU liefern könnten. Das hängt mit dem Handelsabkommen zusammen, das letzten Juli angekündigt wurde und die EU verpflichtet, bis 2028 gigantische 750 Milliarden Dollar an US-Energieprodukten zu kaufen.

Der Verlust von billigem russischem Gas und die Abhängigkeit von absurd teurem LNG aus dem Imperium des Chaos läuten europaweit den Todesstoß für die industrielle Produktion ein. Stilllegungen und Insolvenzen sind bereits die Norm, insbesondere im ehemaligen industriellen Kraftzentrum Deutschland. Nennen wir es den Triumph der De-Industrialisierung.

Unterdessen investieren rationale RIC-Akteure (Russland-Indien-China) in einen komplexen strategischen Aufbau.

Stichwort: eine Verbindung von Russlands kluger taktischer Einbindung, ein als Hebel eingesetztes Versprechen in einigen US-Dollar-Domänen; die stetige Ausweitung des internationalisierten Yuan; Indien, das ebenfalls die Beziehungen zu den USA nutzt und gleichzeitig die Architektur des BRICS-Zahlungssystems vorantreibt; sowie vernetzte maritime Sicherheit, etwa bei Russland-China-Iran-Marineübungen.

Der Entwurf der US-Nationalen Sicherheitsstrategie mit fünf Einflusszonen gerät bereits ins Wanken: USA, Russland, China (beide als Feinde eingestuft), Indien und Japan (ein US-Vasall).

Die NSS besteht darauf, dass „die Sicherheit, Freiheit und der Wohlstand des amerikanischen Volkes direkt mit unserer Fähigkeit verbunden sind, im Indopazifik zu handeln und in einer Position der Stärke engagiert zu sein.“

Tatsächlich handelt es sich also um eine Kriegsdrohung, nicht um ein geoökonomisches Angebot. Selbst Indien erkennt das. Das steht völlig im Einklang mit dem vorrangigen, verzweifelten imperialen Bedarf an natürlichen Ressourcen und der Kontrolle strategischer Territorien.

Das ultimative Showdown

Das neue Große Spiel entwickelt sich weiter, doch das zentrale Schlachtfeld ist gesetzt: USA-China. Alles andere ist dem untergeordnet. Neo-Caligula wird Anfang April China besuchen. Man spricht vom ultimativen Showdown.

Neo-Caligula wird unter Druck versuchen, eine Art großen Deal zur Sicherung der US-Dollar-Dominanz zu erreichen. Ein großes Scheitern ist garantiert – denn das Imperium des Chaos versucht weiterhin, China zu nötigen, während es dessen Kooperation dringend braucht.

Was für Peking wirklich zählt, ist die Internationalisierung des Yuan bei gleichzeitigem Aufbau goldgedeckter Korridore um Korridor. Und der diskrete Einsatz seiner finanziellen Feuerkraft – sei es durch die Einschränkung von Silberexporten oder durch den Abstoß von US-Staatsanleihen.

Peking weiß nur zu gut, dass der Stapel aller amerikanischen Blasen nur durch eiserne oligarchische Kontrolle und endloses Gelddrucken aufrechterhalten werden kann. Es gibt keinen Plan B.

Wir sind bereits in eine neue historische Phase eingetreten: ohne Zurückhaltung; ohne Umschweife; nicht einmal der Versuch, irgendetwas zu rechtfertigen. Das gilt etwa für die Piraterie der Amerikaner – und in gewissem Maße auch der Europäer – gegenüber russischen Marinevermögenswerten.

Der Iran spiegelt das ultimative Showdown wider: Entweder setzt sich der US-zionistische Imperialismus durch, oder es ist die Multipolarität – vertreten durch die strategische Partnerschaft Russland-China und BRICS.

Kein Wunder also, dass das allgegenwärtige Schlachtfeld von Tag zu Tag erbitterter werden wird.