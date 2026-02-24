Südkorea testet globale Impfarchitektur – Pandemie-Simulation mit CEPI, WEF und Gates-Unterstützung

Am 5. Februar 2026 führte Südkorea eine groß angelegte Pandemie-Simulation durch. Offiziell diente die Übung dazu, die nationale und internationale Bereitschaft für den Ausbruch eines neuen, tödlichen Krankheitserregers zu prüfen. Nach Angaben der Korrespondentin des Weißen Hauses, Natalie Winters, ging es jedoch um mehr als eine routinemäßige Notfallübung: Getestet wurde ein international koordiniertes System zur beschleunigten Entwicklung, Zulassung und weltweiten Verteilung von Impfstoffen.

Im Zentrum stand die Infrastruktur der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Die öffentlich-private Partnerschaft wurde 2017 beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gegründet. Finanziert wird sie von Regierungen sowie „philanthropischen“ Organisationen, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation. CEPI arbeitet eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zahlreichen pharmazeutischen Partnern zusammen.

Von der Bedrohungserkennung bis zur globalen Zulassung

Im Szenario wurde ein neuartiges, bislang unbekanntes Virus simuliert, das sich rasch in der Bevölkerung ausbreitete. Politiker, Aufsichtsbehörden, Impfstoffentwickler und Hersteller durchliefen gemeinsam sämtliche Stationen – von der Identifizierung der Bedrohung über Forschung und Entwicklung bis zur Zulassung und globalen Auslieferung medizinischer „Gegenmaßnahmen“.

Laut offizieller Beschreibung brachte die Übung Akteure zusammen, die „von der Erkennung von Bedrohungen bis zur Zulassung lebensrettender medizinischer Mittel“ tätig sind. Im Fokus stand insbesondere die Koordination von Forschung, Produktionskapazitäten und Logistik innerhalb der internationalen „Impfstoffkette“. Ziel war es, mögliche Engpässe frühzeitig zu identifizieren, um in einer realen Gesundheitskrise deutlich schneller reagieren zu können.

Dr. Lim Seung-kwan, Leiter der Korea Disease Control and Prevention Agency, erklärte, dass die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen während einer Pandemie eine nationale Priorität sei und unmittelbar mit Fragen der nationalen Sicherheit zusammenhänge.

Die „100-Tage-Mission“

Die Übung folgt der sogenannten „100-Tage-Mission“ der CEPI. Das erklärte Ziel dieser Initiative ist es, innerhalb von hundert Tagen nach Identifizierung eines neuen Krankheitserregers einen „sicheren und wirksamen“ Impfstoff zu entwickeln und in die Produktion zu bringen. Damit soll die weltweite Reaktionsgeschwindigkeit im Vergleich zu früheren Pandemien – insbesondere COVID-19 – erheblich gesteigert werden.

Südkorea gilt als strategisch geeigneter Standort für eine solche Simulation. Das Land beherbergt unter anderem das International Vaccine Institute, das mit CEPI, der WHO und pharmazeutischen Unternehmen kooperiert, um Forschungs-, Entwicklungs- und Zulassungsprozesse zu beschleunigen. Die industrielle und regulatorische Infrastruktur für eine schnelle Produktion und Verteilung ist bereits vorhanden. Die Simulation diente dazu, ihre Effizienz unter realitätsnahen Bedingungen zu testen.

Parallelen zu Event 201

Die Übung weckt bei Beobachtern Erinnerungen an „Event 201“. Diese Simulation wurde am 18. Oktober 2019 vom Weltwirtschaftsforum, der Gates Foundation und der Johns Hopkins University organisiert – wenige Monate bevor sich COVID-19 weltweit ausbreitete. Damals wurde ein globaler Coronavirus-Ausbruch durchgespielt, inklusive Lieferkettenproblemen, Impfstoffentwicklung und staatlichen Reaktionsmechanismen.

Viele der an Event 201 beteiligten Institutionen sind auch heute maßgeblich in die internationale Pandemievorsorge eingebunden. Die aktuelle Simulation verdeutlicht erneut, wie eng globale Gesundheitsorganisationen, „philanthropische“ Stiftungen, Regierungen und Pharmaunternehmen in der Vorbereitung auf künftige Krisen miteinander vernetzt sind.

Ein System in Bereitschaft

Die koreanische Pandemieübung macht deutlich, dass das künftige Modell der Pandemiebekämpfung stark auf beschleunigte pharmazeutische Interventionen setzt. Verkürzte regulatorische Verfahren, vorab abgestimmte Produktionskapazitäten und eine intensive öffentlich-private Zusammenarbeit sind zentrale Bestandteile dieses Ansatzes.

Der simulierte Virus war fiktiv. Der organisatorische, regulatorische und industrielle Rahmen, innerhalb dessen Impfstoffe binnen kürzester Zeit entwickelt und eingeführt werden sollen, ist es nicht. Die Übung zeigt, dass dieses System weitgehend etabliert ist – und mit Blick auf eine nächste globale Gesundheitskrise weiter optimiert wird.