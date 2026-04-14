Epstein und Iran

(Hier der lang angekündigte Artikel, in dem wir einen Blick auf die Verwicklungen mit den Epstein-Akten blicken und diese Überlegungen mit einer Analyse dessen verbinden, was gerade in Nahost passiert. Und natürlich schimpfen wir, laut und deutlich. Wie immer.)

Seit Beginn des unprovozierten und während laufender Verhandlungen von USrael begonnenen Krieges gegen den Iran, sind so viele Dinge ans Tageslicht gekommen.

Seit Beginn dieses Krieges sind aber auch die Google-Suchanfragen zum Thema „Epstein“ um 95% zurückgegangen.

Daher werden wir an dieser Stelle das (gefühlt) Unmögliche versuchen und einen Artikel über die Epstein-Scheiße, den wir schon vor Ausbruch des Krieges in die Tasten gehauen hatten, mit den aktuellen Ereignissen zu verknüpfen.

Wir sind der Überzeugung, dass wir nächstes Jahr – oder in 5, 10, 50 Jahren – Dinge wissen werden, die wir jetzt aufgrund des vielbeschworenen „Nebel des Krieges“ nicht wissen, unter anderem ob Bibi Netanjahu und/oder der