Epstein verwandelte Israels in Gaza getestete biometrische Scanner in einen Vertrag über nigerianische Häfen für die Vereinigten Arabischen Emirate

Von Murtaza Hussain and Ryan Grim

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak nutzte die Bedrohung durch Boko Haram, um israelische Gesichtserkennungssysteme in Nigeria zu testen, während Jeffrey Epstein Öl- und Logistikgeschäfte ermöglichte.

Im Jahr vor Jeffrey Epsteins mysteriösem Tod in einem Gefängnis in Manhattan arbeitete der Finanzier daran, einen Infrastrukturvertrag für den Logistikkonzern DP World aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Nigeria zu vermitteln, wie aus einer Vielzahl von E-Mails hervorgeht, die das Justizministerium letzten Monat veröffentlicht hat.

In einem E-Mail-Austausch aus dem Sommer 2018 vermittelte Epstein Gespräche zwischen dem damaligen Vorsitzenden des nigerianischen Staatsfonds, Jide Zeitlin, und dem ehemaligen Vorsitzenden von DP World, Sultan Ahmad bin Sulayem, über mögliche Schifffahrtsterminals in Lagos und Badagry. Sulayem trat am 13. Februar 2026 aus DP World aus, nachdem seine enge Freundschaft mit Epstein bekannt geworden war.

Die Führung von DP World zögerte, in eine Industriezone in Nigeria zu investieren, solange sie nicht den umliegenden Hafen vollständig besitzen konnte, und Gespräche mit früheren nigerianischen Präsidenten seit 2005 hatten zu keinem Ergebnis geführt. Zeitlin teilte Sulayem mit, dass er enge Beziehungen zum damaligen Präsidenten Muhammadu Buhari und zum milliardenschweren Schifffahrtsmagnaten Gabriele Volpi unterhielt – dem Eigentümer von Intels, Nigerias größtem Logistikunternehmen, das den riesigen Öl- und Gassektor des Landes bedient. Epstein bot daraufhin an, Kathryn Ruemmler, ehemalige Rechtsberaterin von Präsident Barack Obama im Weißen Haus, einzubeziehen. Ruemmler hatte kürzlich ihren Rücktritt als Chief Legal Officer von Goldman Sachs bekannt gegeben.

Sulayem und Epstein arbeiteten mehr als ein Jahrzehnt lang zusammen und pflegten schon lange vor dem Abraham-Abkommen im Jahr 2020 die Freundschaft zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zeitlin schrieb im September 2018 an Epstein, nachdem Dschibuti den Hauptknotenpunkt von DP World in Ostafrika verstaatlicht hatte: „Ich hoffe, der Aufenthalt Ihres Kumpels in Tel Aviv … war effektiver als seine Bemühungen auf dem afrikanischen Kontinent.“ Nach Epsteins Tod erwarb DP World 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an einem nigerianischen Logistikdienstleister und begann im vergangenen Jahr mit der Expansion seiner Präsenz in Lagos.

Epstein war sehr daran interessiert, von bewaffneten Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent zu profitieren. Während er über den Zugang von DP World zu Nigeria verhandelte, half er Zeitlin auch dabei, die US-Sanktionen gegen Ivan Glasenberg, den israelisch-südafrikanischen CEO des Bergbaugiganten Glencore, und Oleg Deripaska, den damaligen Vorsitzenden des russischen Aluminiumriesen Rusal, zu umgehen. Die Geschäfte von Glencore waren durch eine Betrugsuntersuchung wegen ihrer Geschäfte mit dem israelischen Bergbau-Tycoon Dan Gertler in Kongo-Kinshasa gestört worden. „Kennen Sie Oleg Deripaska oder Ivan Glasenberg?”, fragte Zeitlin Epstein. „Klar”, antwortete Epstein.

Der amerikanische Finanzier hatte enge Verbindungen zu israelischen Bergbau- und Militärunternehmen in Afrika, die er zusammen mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak unterstützte – einem engen Vertrauten, mit dem Epstein fast täglich korrespondierte. „Angesichts der zivilen Unruhen in der Ukraine, Syrien, Somalia und Libyen und der Verzweiflung der Machthaber“, schrieb Epstein 2014 in einer E-Mail an Barak, „ist das doch perfekt für Sie.“ Barak antwortete: „In gewisser Weise haben Sie Recht. Aber es ist nicht einfach, dies in einen Cashflow umzuwandeln.“

In diesem Jahr, als das nigerianische Militär in einen zermürbenden Krieg mit Boko Haram verwickelt war, positionierte Barak israelische Sicherheitsanbieter als Partner der damaligen Regierung von Präsident Goodluck Jonathan und nutzte eine christliche Universität als Sprungbrett, um Israels Cybersicherheitsindustrie in Nigeria zu etablieren. Epstein, der mit dem nigerianischen Pastor und ehemaligen Handelsminister Okey Enelamah befreundet war, war maßgeblich daran beteiligt, Baraks Geschäftsmöglichkeiten in Westafrika zu fördern.

Israelische Geheimdienstfirmen vermarkteten ihr Sicherheits-Know-how als „praxiserprobt“, ein Euphemismus für Technologien, die gegen Palästinenser eingesetzt werden, die unter israelischer Militärbesatzung leben. Jahre bevor Barak ein biometrisches Zugangskontrollsystem in Nigeria verkaufte, installierten die israelischen Behörden dessen Prototyp namens „Basel” am Erez-Grenzübergang zwischen Gaza und Israel. Israels automatisierte Kontrollpunkte, die mit Gesichts- und Handgeometrie-Scannern ausgestattet waren, wurden als Möglichkeit für afrikanische Regierungen angepriesen, die Bewegung der Bevölkerung in großem Maßstab zu kontrollieren.

Die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich bot Barak und Epstein eine attraktive Möglichkeit, aus dem Chaos in Nigeria Kapital zu schlagen und gleichzeitig die politischen Interessen der israelischen Regierung zu fördern. Baraks erster Vorstoß in Nigeria führte in den folgenden Jahren zu einer umfassenden Institutionalisierung des israelischen Cyber-Know-hows. Im Jahr 2020 beauftragte die Weltbank die israelische Cyber-Behörde und ein von Barak mitbegründetes Start-up-Unternehmen für digitale Forensik mit der Gestaltung der Cyber-Infrastruktur Nigerias.

Ein verstecktes Motiv hinter den Sicherheitsabkommen war das Versprechen, Zugang zu den reichen Erdölvorkommen Nigerias zu erhalten. Baraks gehackte E-Mails, die von Distributed Denial of Secrets veröffentlicht und durch die jüngsten Veröffentlichungen aus den Epstein-Akten des Justizministeriums umfassend bestätigt wurden, zeigen, wie Barak seine Sicherheitsbeziehungen in Nigeria unter der stetigen Anleitung von Epstein in Öl-Investitionsmöglichkeiten umwandelte. Dieses Vorgehen verdeutlicht die klare Linie der Afrika-Strategie von Epstein und Barak: Partnerschaften zur Terrorismusbekämpfung öffneten Türen, und ausländische Investoren, die auf der Suche nach Energie- und Bergbauprojekten waren, traten durch diese Türen.

„Den Nagel auf den Kopf getroffen”

Anfang 2014 galt in Nigeria der Ausnahmezustand, da die an Niger, Tschad und Kamerun angrenzenden Bundesstaaten fast täglich Angriffen von Boko Haram ausgesetzt waren. Mehrere hundert Menschen wurden bei einer Welle der Gewalt getötet, darunter Brandstiftung, Autobomben und ein Massaker in einer katholischen Kirche. Die offensichtliche Unfähigkeit der nigerianischen Regierung, das sich beschleunigende Chaos zu stoppen, bot Barak – ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt und beim Aufbau eines Portfolios als hochrangiger Berater für ausländische Regierungen – die Gelegenheit, die israelische Sicherheitskooperation als Lösung anzubieten.

Barak verließ sich oft auf seine Frau, um Kontakte für inoffizielle Verhandlungen über israelische Sicherheitsabkommen zu knüpfen. Am 28. Januar 2014 schrieb sie eine Nachricht an Tim Akano, den CEO des nigerianischen Technologieunternehmens New Horizons, der Barak im Vorjahr nach Nigeria eingeladen hatte:

Lieber Tim wir sind schockiert über den schrecklichen tödlichen Terroranschlag heute, bei dem so viele unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind. Terror wirkt wie Krebs, wenn er versucht, ein Land zu erfassen. Bitte übermitteln Sie dem Präsidenten, der First Lady und dem nigerianischen Volk mein Beileid und das des ehemaligen Premierministers Barak. Wie wir bei unserem letzten Besuch besprochen haben, ist der ehemalige Premierminister Barak bereit, mit seiner Erfahrung bei der Bewältigung und Bekämpfung der Herausforderung durch Boko Haram zu helfen. Unsere Herzen sind bei Ihnen, Nili Priell Barak

Zufälligerweise nahm Akano genau an diesem Tag an einer Cybersicherheitskonferenz in Tel Aviv teil. Er schrieb zurück: „Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Nigeria sehr bald die Gelegenheit haben werden, Hilfe von Premierminister Barak zu erhalten. Ich werde weiterhin nach der richtigen Gelegenheit suchen, um den Nagel auf den Kopf zu treffen.“

In den folgenden Monaten handelte das israelische Verteidigungsministerium einen Vertrag über den Transfer von in den USA hergestellten Kampfhubschraubern nach Nigeria aus – doch der Verkauf wurde im Sommer von der Obama-Regierung blockiert, nachdem Beamte auf Menschenrechtsverletzungen durch die nigerianische Armee hingewiesen hatten.

Epstein suchte nach anderen Möglichkeiten, um in Nigeria Fuß zu fassen. Am 30. August 2014 schickte er seinem Freund Barnaby Marsh, einem Anlageberater, einen Ausschnitt aus Robert Nozicks „Tale of the Slave“ (Die Geschichte des Sklaven). Marsh antwortete: „Wir sollten über die wachsende Bedeutung von Karten und Telefonen im wirtschaftlichen Austausch und die Zukunft des Geldes nachdenken“ und teilte einen Artikel über die Verwendung von elektronischen Ausweisen und biometrischen Datenbanken in Nigeria. Im Oktober informierte Sultan Ahmad bin Sulayem, Vorsitzender von DP World, Epstein per E-Mail über ein Treffen mit Aliko Dangote, dem „reichsten Mann Nigerias“.

Akano, stets optimistisch, blieb hartnäckig. Im April 2015 schickte er Barak eine E-Mail mit einem neuen Angebot, diesmal im Energiesektor. Bei einem früheren Besuch in Abuja hatte Barak die Idee geäußert, dass israelische Firmen Kraftwerke in Nigeria bauen könnten. Akano schlug einen Pilotfall vor: Eine christliche Schule, die Babcock University, benötigte ein Kraftwerk, um ihren Campus mit Strom zu versorgen.

Barak’s E-Mails und nachfolgende Nachrichtenberichte enthalten keine Hinweise auf den Kauf eines Kraftwerks – stattdessen kaufte Babcock biometrische Überwachungsgeräte, die vom israelischen Militärgeheimdienst entwickelt worden waren.

Im Mai 2015 investierten Barak und sein Geschäftspartner Gary Fegel 15 Millionen Dollar in FST Biometrics, eine Gesichtserkennungstechnologie für „Zugangskontrolle”, die von Aharon Ze’evi Farkash gegründet wurde – dem ehemaligen Chef des israelischen Militärgeheimdienstes und Autor eines Überwachungsplans für die Elfenbeinküste, der im Vorjahr von Barak und Epstein ausgehandelt worden war.

Fegel, von den israelischen Medien als „Ehud Baraks Milliardär” bezeichnet, leitete das Aluminiumgeschäft bei Glencore, wo er sowohl mit Deripaska, dem Aluminium-Magnaten, als auch mit Glasenberg, dem CEO von Glencore, zusammenarbeitete – den beiden sanktionierten Personen, die Epstein später über Zeitlin, den damaligen Leiter des nigerianischen Staatsfonds, beriet. Fegel arbeitete auch eng mit Barak zusammen, um Cyberwaffen von israelischen Militärforschungseinheiten zu beschaffen, während Epstein Finanzmittel aus dem Silicon Valley und von europäischen Bankern sicherte.

Farkash entwickelte das Konzept der „Fernidentifizierung” während der zweiten palästinensischen Intifada an israelischen Kontrollpunkten an der Grenze zum Gazastreifen. Im Jahr 2003 setzte Israel das „Basel”-System am Erez-Übergang ein, um Palästinenser, die zur Arbeit nach Israel gingen, mittels Gesichtsscans zu identifizieren und zu registrieren. „Die Palästinenser standen vier, fünf oder sogar sechs Stunden lang in der Schlange, um nach Israel einzureisen”, erklärte ein Sprecher. „Das Militär wollte sicherstellen, dass niemand, der den Kontrollpunkt passierte, ein Terrorist war oder auf einer Beobachtungsliste stand.” Er pries die Technologie als Erleichterung für die Palästinenser an, die von den Wartezeiten frustriert waren: „Wenn jemand kein Terrorist ist, wird er uns nicht besonders mögen.”

Als Boko Haram Christen in ihren Gotteshäusern angriff, bekam das Biometrie-Pilotprojekt an der Babcock University einen konfessionellen Unterton. Das Pilotprojekt trug zum Aufbau von Beziehungen zwischen israelischen Betreibern und nigerianischen Sicherheitsbeamten bei, während ihre Partnerschaft als Maßnahme zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus dargestellt wurde. Im Juli 2015 wurde an der Babcock University ein neues „In-Motion-Identification”-System – so der Name der patentierten Technologie von FST – in Betrieb genommen, das die Gesichtserkennung und Authentifizierung von Studenten aus der Ferne, in Kapellen, Klassenzimmern und Wohnheimen ermöglicht. Fünfhundert Dozenten der Babcock University wurden geschult, um ihre Unterrichtsräume mit biometrischen Verfahren zu sichern. In einer Pressemitteilung wurde stolz verkündet: „Die neueste israelische Technologie … trägt zur Sicherheit auf dem Campus bei, indem sie alle unerwünschten Personen herausfiltert.”

Unterdessen arbeitete Epstein intensiv daran, Baraks Glaubwürdigkeit als weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit zu etablieren. E-Mails zeigen, dass Epstein Barak mit mehreren einflussreichen Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley in Kontakt brachte, darunter dem milliardenschweren Risikokapitalgeber Peter Thiel, dem ehemaligen Microsoft-Präsidenten Steven Sinofsky und vielen anderen.

Etwa zur gleichen Zeit wie Baraks Investition in FST lieh Epstein Barak 1 Million Dollar, um in ein weiteres Sicherheits-Startup zu investieren, das von israelischen Geheimdienstmitarbeitern gegründet worden war: Reporty Homeland Security (jetzt umbenannt in Carbyne), eine 911-Notrufplattform, die es Notrufzentralen und Sicherheitsdiensten ermöglicht, genaue Standortdaten und Live-Video-/Audio-Feeds von Mobiltelefonen abzurufen. Wie bei FST Biometrics in Nigeria legten die Pilotprojekte von Reporty den Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen Israel und der Mongolei im Bereich der staatlichen Sicherheit.

Die beiden Startkapitalinvestitionen, FST und Reporty, begründeten Baraks Ruf als Pionier im Bereich Cybersicherheit. Kurz nach Bekanntgabe der Investition in FST schrieb Barak Epstein eine E-Mail aus Israel: „Wir vermissen Sie. Hier wird es nie langweilig … Reporty macht Fortschritte. Das Unternehmen für Zugangskontrolle, das ich zusammen mit Gary Fegel gegründet habe, hat hier positive Aufmerksamkeit erregt. Ich werde langsam als jemand angesehen, der sich mit sicherheitsrelevanter Hochtechnologie auskennt.“

Die Beharrlichkeit von Epstein und Barak zahlte sich aus. Baraks Unternehmen wuchs von einem Pilotprojekt an einer kleinen Universität zu einem Beraterunternehmen auf höchster Ebene des staatlichen Cybersicherheitsapparats Nigerias. Im Jahr 2020 subventionierte die Weltbank eine Partnerschaft mit der israelischen National Cyber Directorate und der Toka Group, einem weiteren ehemaligen Geheimdienst-Startup, das von Barak mitbegründet wurde, um direkt an der nationalen Cybersicherheitsinfrastruktur Nigerias zu arbeiten. Die Zusammenarbeit vertiefte sich im Juli 2025, als ein israelisches Unternehmen Cyberkriegsführungssimulatoren in Babcock installierte, um die nächste Generation von Cybersicherheitsoperateuren auszubilden.

„Das wird Spaß machen“

Epstein hatte eine lange Geschichte in Nigeria. Sein erster dokumentierter Besuch in dem Land war im September 2002, als er mit Präsident Bill Clinton und einer großen Entourage in seiner privaten Boeing 727 (später „Lolita Express“ genannt) reiste, als Teil einer viel beachteten HIV/AIDS-Aufklärungsreise, die Stationen in Ghana, Ruanda, Mosambik und Südafrika umfasste. Epsteins Interesse an Afrika war jedoch nicht rein philanthropischer Natur; er war stark in den Bereichen Schifffahrt, Logistik und globaler Rohstoffhandel engagiert.

Die Investmentbank JPMorgan konsultierte Epstein zu wichtigen afrikanischen Investitionsgeschäften, wie aus freigegebenen E-Mails aus der Klage der US-Jungferninseln gegen die Bank hervorgeht. In einer E-Mail an einen JPMorgan-Manager aus dem Jahr 2010 prahlte Epstein damit, dass er eine Sicherheitsfreigabe erhalten habe, um sich mit mehreren hochrangigen afrikanischen und arabischen Politikern zu treffen – darunter der nigerianische Außenminister Henry Ajumogobia, der kürzlich als OPEC-Delegierter Nigerias und Staatsminister für Erdölressourcen gedient hatte.

Unter den Namen von Prominenten und Politikern in Epsteins „kleinem schwarzen Buch“, das 2005 in seiner Residenz in Palm Beach beschlagnahmt wurde, befand sich auch ein Kontakt zu Lal Dalamal, einem in Nigeria geborenen britisch-indischen Philanthropen, dessen Familie eine wichtige Rolle im Import und Export von Agrarrohstoffen und Konsumgütern in Nigeria spielte.

In einem E-Mail-Austausch im September 2010 schickte der deutsche Geschäftsmann David Stern Epstein eine Nachricht über ein bevorstehendes Treffen mit „einem Mann, der Zugang zu nigerianischem Öl hat und es an China (oder jemand anderen) verkauft”. Stern äußerte sich skeptisch über das Geschäft und schrieb: „Das scheint mir sehr verdächtig (wie mein Chef JEE sagen würde).”

Später am selben Tag schickte Stern Epstein eine Aktualisierung, in der er eine rassistische Beleidigung für Afrikaner verwendete, um seine Frustration über das Geschäft auszudrücken. „Das wird langsam wahnsinnig …“, schrieb Stern, „Jetzt glaubt F, dass das nigerianische Ölgeschäft ein Betrug sein könnte, also soll ich mich mit dem [Beleidigung] treffen, um das zu überprüfen.“

E-Mail-Austausch zwischen Jeffrey Epstein und David Stern. Unredigierte Version verfügbar auf Jmail.

Epsteins Verbindungen nach Westafrika erwiesen sich für seine Geschäftspartner als lukrativ. Im Jahr 2011 lud Epstein einen JPMorgan-Manager in seine New Yorker Villa ein, um Karim Wade, den Sohn des senegalesischen Präsidenten Abdoulaye Wade, zu treffen. Epstein schrieb: „Einer der wichtigsten Akteure in Afrika wird diese Woche bei mir zu Gast sein, ich glaube, er wird Ihnen gefallen.“ Epstein versuchte, ein Geschäft anzubahnen: „Karim möchte sich für jedes Quartal eine Million Barrel Öl sichern. Das wird Spaß machen.“ Die einzige Ölraffinerie Senegals in Dakar wird fast ausschließlich mit nigerianischem Rohöl versorgt.

„Eine Möglichkeit, neue Freunde für Israel zu gewinnen“

Epstein begann still und leise, Ehud Barak dabei zu helfen, seine Sicherheitsbeziehungen in Nigeria zu nutzen, um Energieinvestitionen für seine Freunde in Israel zu tätigen, nachdem Barak 2013 als israelischer Verteidigungsminister zurückgetreten war.

In E-Mails an die Renova Group, einen Mischkonzern im Besitz des russisch-israelischen Oligarchen Viktor Vekselberg, schlug Barak ein Joint Venture in Nigeria mit Idan Ofer vor, dem Vorsitzenden der Israel Corporation, einem riesigen petrochemischen Mischkonzern, der von der israelischen Regierung gegründet wurde. Epstein hatte eng mit Barak zusammengearbeitet, um die Beziehung zu Vekselberg aufzubauen und einen Beratungsvertrag mit der Renova Group abzuschließen, den sie auch in Hinterzimmerverhandlungen mit Russland während des syrischen Bürgerkriegs nutzten.

Am 19. Mai 2013 kontaktierte Barak seinen Freund Michael „Micky“ Federmann, den milliardenschweren Vorsitzenden des israelischen Militärtechnologiegiganten Elbit Systems. Zu dieser Zeit war Elbit wegen eines Massenüberwachungsprojekts in Nigeria in die Kritik geraten. Zehn Tage zuvor hatten nigerianische Gesetzgeber von einem geheimen 40-Millionen-Dollar-Vertrag für Elbit erfahren, der die Entwicklung einer Infrastruktur zur Überwachung der Online-Kommunikation der Nigerianer vorsah, und das Repräsentantenhaus des Landes drohte mit der Einstellung des Projekts.

In der ersten Juniwoche 2013 reiste Barak nach New York, um Epstein zu besuchen und an der Feier zum 90. Geburtstag des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger teilzunehmen. Nach seinem Treffen mit Barak unternahm Epstein eine spontane fünftägige Reise nach Afrika; zwei Wochen später erhielt Barak eine Einladung, auf einer Konferenz für hochrangige Führungskräfte des nigerianischen Militärs und Vertreter des Bank-, Öl- und Gas- sowie des Fertigungssektors des Landes zu sprechen.

Die Veranstaltung mit dem Titel „World Cyber Security Conference” wurde von einem IT-Unternehmen namens New Horizons ausgerichtet und erst öffentlich bekannt gegeben, nachdem Barak seine Teilnahme bestätigt hatte. Laut E-Mail-Korrespondenz schien der Hauptzweck der Konferenz darin zu bestehen, private Treffen für Barak mit Präsident Goodluck Jonathan und hochrangigen Militärchefs, darunter dem Stabschef der Streitkräfte, Ola Sa’ad Ibrahim, zu arrangieren.

In einer E-Mail an Barak vom 14. Juli 2013 brachte Akano, der Organisator der Veranstaltung, offen zum Ausdruck, dass die nigerianischen Führer Barak als direkten Kanal zur israelischen Regierung betrachteten. Akano teilte Barak einen Zeitungsartikel mit, in dem der nigerianische Präsident zusätzliche Unterstützung Israels im Kampf gegen Boko Haram forderte. Er schrieb an Barak: „[Jonathan] braucht mehr Hilfe von der israelischen Regierung. Ich bin sicher, dass er jede Hilfe, die der Premierminister noch leisten kann, in welcher Form auch immer, zu schätzen wissen wird – wenn es neue Lösungen oder neue Technologien usw. gibt, die Nigeria helfen können.“

Barak beauftragte die private Geheimdienstfirma Ergo mit der Erstellung eines Briefings über Nigeria, das ein Dossier über Goodluck Jonathan, seinen inneren Kreis und seine Gegner enthielt. Ergo nutzte Informanten innerhalb Nigerias, um ihre Berichte zu erstellen, und Barak ermahnte sie zur Diskretion. Am 20. Juli schrieb Barak an seinen Kontakt bei Ergo:

„[Bitte] stellen Sie sicher, dass die Quellen in Nigeria den Zweck der Fragen und/oder die Identität des Endnutzers (nämlich mich selbst) NICHT erfahren.“

Die Konferenz wurde verschoben, nachdem die Mutter von First Lady Patience Jonathan, die Gastgeberin der Veranstaltung, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Also änderte Barak am 5. August sein Reiseziel zu New York City. Bei seiner Ankunft schickte er Epstein eine E-Mail: „Bist du in NY?“ Epstein antwortete mit „Nein“ und schickte Barak eine Telefonnummer, damit sie sich telefonisch austauschen konnten.

Stattdessen traf Barak in dieser Woche Henry Kissinger, einen weiteren Kontakt aus Epsteins schwarzem Buch, im Restaurant des Four Seasons Hotels. In seinem letzten Interview mit Steve Bannon erinnerte sich Epstein daran, Kissinger getroffen zu haben, als beide Mitglieder der Trilateralen Kommission waren, einer Nichtregierungsorganisation, die von David Rockefeller, dem ehemaligen CEO der Chase Bank, gegründet wurde.

Nach ihrem Treffen schickte Barak Kissinger eine E-Mail, in der er um eine Einladung zur jährlichen Versammlung der Bilderberg-Gruppe bat, einem transnationalen, nicht öffentlichen Forum, das jedes Jahr stattfindet und an dem eine ausgewählte Gruppe internationaler Eliten teilnimmt. Kissingers Büro reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Epstein schickte Barak am 7. August eine E-Mail, um sich zu erkundigen: „Ist Ihre Zeit produktiv[?]“ Barak antwortete: „Die Zeit wird es zeigen. Ich versuche, sie produktiv zu gestalten.“

Barak traf schließlich am 16. September 2013 in Abuja, Nigeria, zur verschobenen Weltkonferenz für Cybersicherheit ein. Laut Veranstaltungsprogramm sollte er sich am Nachmittag mit Präsident Goodluck Jonathan treffen, gefolgt von einem Abendessen, das von der First Lady gegeben wurde, mit wichtigen Führungskräften aus Regierung, Militär und Geheimdienst sowie mehreren ausländischen Botschaftern.

Ungeachtet Baraks Status als Privatperson behandelten seine Gastgeber die Veranstaltung als diplomatische Annäherung an den Staat Israel. Der Veranstalter schrieb an Barak: „Das Abendessen ist eine weitere hervorragende Gelegenheit, … gute Freunde Israels zu treffen und auch neue Freunde für Israel zu gewinnen.“

Die eigentliche Konferenz, die am 17. September stattfand, dauerte nur sechs Stunden – drei davon waren dem Gebet, dem Singen der Nationalhymne, dem Fotografieren, dem Mittagessen und der Übergabe von Souvenirs und Urkunden an die Teilnehmer gewidmet. Barak hielt eine 20-minütige Rede, gefolgt von einer Fragerunde.

Die nigerianischen Medien nutzten die Veranstaltung, um auf eine rasche Verabschiedung eines anhängigen Gesetzesentwurfs zur Cyberkriminalität zu drängen, einem umfassenden Rechtsrahmen für die Online-Überwachung, der unter Druck geraten war, nachdem das Repräsentantenhaus beschlossen hatte, den 40-Millionen-Dollar-Vertrag mit Elbit auszusetzen. Zwei Tage nach der Cybersicherheitskonferenz, am 19. September, stimmte der Senat für die Weiterführung des Gesetzentwurfs.

Der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan und Benjamin Netanjahu bei Jonathans erstem Besuch in Israel im Oktober 2013 (Handout der GPO)

Im folgenden Monat reiste Goodluck Jonathan zu seinem ersten Staatsbesuch in Israel nach Jerusalem. Obwohl das Gesetz zur Cybersicherheit noch immer im Parlament feststeckte, landeten Techniker von Elbit am 26. November „still und leise” in Abuja, um mit der Installation der Internetüberwachungsanlage zu beginnen. Beobachter aus der Zivilgesellschaft stellten fest, dass nigerianisches Personal in Israel geschult wurde, während die nigerianischen Gesetzgeber noch über die Details des Gesetzes debattierten.

„Ich habe keine Zeit, aus meinen Fehlern zu lernen”

Als Epstein Barak zu einem Energie-Dealmaker ausbildete, scheute er sich nicht, ihn mit harscher Kritik in die richtige Richtung zu lenken. Als der amerikanische Öl- und Gasentwickler Jack Grynberg Barak den Kauf einiger seiner Öl-Assets vorschlug, teilte Barak die detaillierten Finanzdaten mit Epstein, damit dieser sie an Leon Black, den CEO von Apollo Global Management, zur Due Diligence weiterleiten konnte. Barak schrieb: „Zögern Sie nicht, mich dabei zu korrigieren oder anzuleiten. Ich habe nicht genug Zeit, um aus meinen eigenen Fehlern zu lernen. Schabbat Schalom.“

Ein paar Stunden später schickte Epstein eine frustrierte Antwort: „Das ist zu 100 Prozent BLÖDSINN. Ich habe Ihnen am Telefon gesagt, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen sollten, bevor Sie irgendjemanden damit beauftragen oder fragen. Sie dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass Sie Müll, Betrug, schlechte Dinge und/oder Ärger verkaufen. Das ist reine Zeitverschwendung.“

Später stellte Barak Grynberg dem ehemaligen Mossad-Chef Danny Yatom vor, als Grynberg Hilfe bei der bewaffneten Bewachung seiner Stromgeneratoren in den nigerianischen Bundesstaaten Ogun und Ondo suchte. Barak warnte Yatom, dass Grynberg ein „kniffliger“ Charakter sei, und riet ihm davon ab, sich zu sehr in Grynbergs Geschäfte zu verstricken; Yatom lehnte es schließlich ab, an dem Nigeria-Projekt des Amerikaners mitzuarbeiten.

Im folgenden Juli richtete Barak sein Büro in Epsteins Villa in der 71st Street ein, um sich mit einflussreichen Branchengrößen zu treffen, die seine geopolitischen Ambitionen in Afrika vorantreiben konnten. Nach einem Treffen mit dem nigerianischen Petrochemie-Magnaten Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako in Idan Ofers Haus in London nahm Barak Kontakt zu Orjiako auf, um ein weiteres Treffen dort oder in New York zu vereinbaren.

Barak und Epstein waren aktiv im israelischen Öl- und Gassektor tätig und arbeiteten zusammen, um ausländischen Investoren Zugang zum Leviathan-Erdgasfeld zu verschaffen. Epstein arrangierte auch ein Treffen zwischen Barak und dem Vorsitzenden von DP World, Sultan Sulayem, während Barak 2013 in Russland zu einem privaten Treffen mit Wladimir Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg war.

Epstein nutzte die Gelegenheit, um für die Investition von DP World in israelische Häfen zu werben. Barak antwortete in einer E-Mail, dass es „ein wenig zu früh“ sei, und schlug vor, dass eine Direktinvestition durch ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgreich sein könnte, „sobald (und WENN) wir beginnen, uns intensiver mit einem ernsthaften Friedensprozess zu befassen“.

Kurz nach der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens im Jahr 2020 bot DP World für den Erwerb des Hafens von Haifa, einem der wichtigsten Terminals Israels am Mittelmeer, der den Betrieb des Leviathan-Feldes bedient. Letztendlich wurden sie jedoch von der indischen Adani Group überboten.

Mit Epsteins Unterstützung florierten Baraks Geschäftsinteressen. Die Beziehung zwischen den beiden Männern war eng, sie standen fast täglich per E-Mail und Telefon in Kontakt. Epstein schrieb Barak in einer herzlichen Nachricht: „Es gibt nur sehr wenige Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, du bist einzigartig.“ Barak antwortete: „Danke. Das Gleiche gilt für mich.“

Während er im November 2015 an seinen Memoiren schrieb und in Epsteins Wohnung lebte, bat Barak Epsteins Assistenten, ein E-Piano aufzustellen, damit er zwischen den Schreibsitzungen klassische Musik üben konnte. Barak und Epstein, beide Pianisten, teilten die Leidenschaft für Musik. Barak schickte Epstein einen Artikel über die beruflichen Vorteile eines Musikstudiums mit einer Notiz: „Was hat es mit der ernsthaften Musikausbildung auf sich, die mit überragendem Erfolg in vielen verschiedenen Bereichen zu korrelieren scheint? Hier ist die Antwort auf Ihren Erfolg im Leben.“

Epstein korrigierte Barak: „unseren“.