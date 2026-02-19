Israel braucht Zeit vor einem weiteren Iran-Krieg – hier ist der Grund

von José Niño

Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer ungewohnten Lage. Nachdem sie während des Zwölf-Tage-Krieges im Juni 2025 etwa einhundertfünfzig THAAD-Abfangraketen und achtzig SM-3-Raketen eingesetzt haben, um Israel zu verteidigen, sieht sich das Pentagon mit einer nüchternen Realität konfrontiert. Seine Bestände sind erschöpft, seine Produktionslinien können nicht Schritt halten, und ein weiterer größerer Konflikt mit dem Iran würde einen Luftverteidigungsschirm erfordern, den Amerika nicht mehr vollständig bereitstellen kann.

Die Frage ist nicht, ob die Vereinigten Staaten den Iran erneut angreifen wollen. Die Frage ist, ob sie es sich leisten können.

Vorerst scheint die Antwort nein zu sein. Doch die Geschichte legt nahe, dass diese Pause nur vorübergehend sein könnte, wobei Verhandlungen nicht als echter Weg zum Frieden dienen, sondern als strategische Auszeit, während Israel seine erschöpften Munitions- und Luftverteidigungsbestände wieder auffüllt. Schließlich begann der Zwölf-Tage-Krieg selbst mitten in laufenden Verhandlungen, die Kritiker aus dem gesamten politischen Spektrum entweder als bewusste Täuschung oder als diplomatischen Prozess bezeichneten, den Israel zynisch sabotierte.

Während des Zusammenstoßes mit Israel bemühte sich die israelische Regierung intensiv, die Darstellung darüber zu kontrollieren, was Irans Raketen tatsächlich trafen. Militärische Zensurgesetze verhinderten, dass Journalisten über Einschlagsorte in der Nähe sensibler Einrichtungen berichteten. Doch Satellitendaten zeichneten ein anderes Bild.

Ein Bericht des Daily Telegraph unter Verwendung von Radaranalysen der Oregon State University ergab, dass iranische Raketen mindestens fünf israelische Militäreinrichtungen mit bemerkenswerter Präzision trafen. Dazu gehörten die Luftwaffenbasis Tel Nof, das Camp Glilot, in dem sich Einheit 8200 befindet, Israels führende Signals-Geheimdiensteinheit, sowie die Waffenfabrik Zipporit.

Keiner dieser Angriffe wurde innerhalb Israels gemeldet. Professor Jerome Bourdon von der Universität Tel Aviv erklärte: „Wir werden wahrscheinlich nie das volle Ausmaß des Schadens erfahren.“

Die BAZAN-Ölraffinerie in Haifa wurde für zwei Wochen stillgelegt, mit einem geschätzten Verlust von 250 Millionen Dollar. Das Soroka Medical Center in Beerscheba wurde direkt von Irans Raketenangriff getroffen. Am kritischsten war, dass bis zum 18. Juni ein US-Beamter bekannt gab, dass Israel nur noch wenige Arrow-Abfangraketen hatte. Die Washington Post berichtete über Einschätzungen, wonach Israel seine Raketenabwehr nur noch zehn bis zwölf weitere Tage aufrechterhalten könne. Die Dauer des Krieges wurde durch die physischen Grenzen der Arsenale beider Seiten begrenzt.

Die Vereinigten Staaten verwendeten während des Zwölf-Tage-Krieges etwa 25 % ihres gesamten weltweiten THAAD-Bestandes und feuerten ungefähr einhundertfünfzig Abfangraketen ab. Zudem setzten sie achtzig SM-3-Abfangraketen und dreißig Patriot PAC-3-Abfangraketen ein. Das Problem ist, dass die Produktion bei weitem nicht mit dem Verbrauch Schritt halten kann.

THAAD-Abfangraketen werden nur mit einer Rate von elf bis zwölf pro Jahr hergestellt. Das bedeutet, dass es bei aktuellen Produktionsraten mehr als zwölf Jahre dauern würde, die im Zwölf-Tage-Krieg eingesetzten einhundertfünfzig Abfangraketen zu ersetzen. Analysten des CSIS warnten Ende 2025, dass keine neuen THAAD-Abfangraketen vor 2027 ausgeliefert würden, was eine gefährliche Lücke schafft.

Selbst nachdem das Pentagon 700 Millionen Dollar in die THAAD-Beschaffung umgeschichtet hatte, deckt das nur etwa fünfundvierzig Raketen zu je 15 Millionen Dollar ab. Wie Ari Cicurel von JINSA warnte: „Sowohl Israel als auch die USA haben eine immense Menge ihrer Abfangraketenbestände verbraucht. Wir sind noch sehr weit davon entfernt, wieder auf das Niveau zu kommen, das wir zuvor hatten.“

Bis Januar 2026 schlugen Verteidigungsexperten Alarm, dass die erschöpften Abfangraketenbestände die Optionen der Trump-Regierung in Bezug auf den Iran einschränken, da ein weiterer Krieg denselben Verteidigungsschirm erfordern würde, den die Vereinigten Staaten nicht mehr vollständig bereitstellen können.

Der Mangel an Abfangraketen ist nur ein Symptom eines tieferen strukturellen Problems. Ein im April 2025 veröffentlichter Bericht der Foundation for Defense of Democracies überprüfte fünfundzwanzig Waffensysteme, die Taiwan, der Ukraine und Israel zugesagt oder potenziell zugesagt wurden. Das Ergebnis war deutlich. Nur sieben von fünfundzwanzig verfügten über eine starke Verteidigungsindustrie-Basis, während die verbleibenden achtzehn entweder schwach waren oder erhebliche Aufmerksamkeit erforderten.

Betrachten wir 155-mm-Artilleriegranaten. Die Armee setzte sich zum Ziel, bis Oktober 2025 100.000 Schuss pro Monat zu produzieren. Stand Juni 2025 lag die Produktion bei nur 40.000 pro Monat. Selbst diese Zahl ist irreführend. Nur 18.000 vollständige Granaten mit Treibladung wurden monatlich produziert, da die Vereinigten Staaten von einer einzigen Fabrik in Kanada für Artillerietreibladung abhängig sind und keine inländische Produktion haben.

Vor diesem Hintergrund nahmen die Vereinigten Staaten und der Iran am 6. Februar 2026 in Maskat, Oman, die Verhandlungen wieder auf. Nach acht Monaten Funkstille nach dem Zwölf-Tage-Krieg wurden die Gespräche mit Delegationen unter Leitung von Steve Witkoff und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi neu gestartet.

Der Zeitpunkt lädt zu Skepsis ein. Der Zwölf-Tage-Krieg begann am 13. Juni 2025, genau drei Tage bevor die sechste Runde der Atomverhandlungen angesetzt war. Israel schlug zu, während der Iran sich in einer Phase befand, die War on the Rocks als „diplomatische Beschäftigung mit Washington“ und „militärische Unvorbereitetheit“ beschrieb.

Araghchi bezeichnete die Angriffe als „Verrat an der Diplomatie“ und erklärte: „Wir sollten uns am 15. Juni mit den Amerikanern treffen, um eine sehr vielversprechende Vereinbarung auszuarbeiten … Es war ein Verrat an der Diplomatie und ein beispielloser Schlag gegen die Grundlagen des Völkerrechts.“

Das Wall Street Journal berichtete: „US-Diplomatie diente als Deckmantel für israelischen Überraschungsangriff.“ Trump sagte nach den Angriffen der New York Post: „Ich wusste immer das Datum. Weil ich alles weiß.“

Doug Bandow merkte an, dass das Cato Institute berichtete, israelische Beamte hätten erklärt, „Israel und die USA führten eine vielschichtige Desinformationskampagne durch“, um den Iran davon zu überzeugen, dass ein Angriff nicht unmittelbar bevorstand, und dass Trump „ein aktiver Teilnehmer an der Täuschung war und seit der Entscheidung von Premierminister Benjamin Netanjahu, den Angriff voranzutreiben, über die militärische Operation informiert war.“

Ob die aktuellen Verhandlungen echte Diplomatie darstellen oder eine weitere strategische Pause, bleibt offen. Araghchi erklärte, dass „bestehendes Misstrauen ein erhebliches Hindernis“ für Fortschritte darstelle.

Aus militärisch-industrieller Sicht erfüllen die aktuellen Verhandlungen unabhängig von diplomatischen Absichten einen klaren Zweck. Sie verschaffen Zeit. Das israelische Verteidigungsministerium kaufte 2024 Waffen im Wert von 220 Milliarden Schekel, etwa 61,5 Milliarden Dollar, viermal so viel wie in den Vorjahren, was den dringenden Bedarf an Wiederauffüllung widerspiegelt. Israel beschleunigt nun die Entwicklung und Produktion von Arrow 3, Arrow 4, Iron Dome, David’s Sling und bodengestützten Lasersystemen in Erwartung einer möglichen zweiten Runde.

Die Vereinigten Staaten stehen vor derselben Notwendigkeit. Die Trump-Regierung hat ein Rekord-Verteidigungsbudget von 1 Billion Dollar zugesagt, und der NDAA 2026 genehmigte mehrjährige Beschaffungen für zentrale Munitionsarten. Doch Experten warnen, dass diese Maßnahmen zwar notwendig, aber angesichts der Kluft zwischen Produktionskapazität und realem Verbrauchstempo unzureichend sind.

Die grundlegende Frage ist, wie lange es dauert, die Bestände ausreichend wieder aufzubauen, um einen weiteren größeren Konflikt in Betracht zu ziehen. Bei einer THAAD-Produktion von elf bis zwölf Abfangraketen pro Jahr und keinen neuen Lieferungen vor 2027 lautet die Antwort: in Jahren, nicht in Monaten.

Eines ist klar geworden. Militärisch-industrielle Fragen treten wieder in den Vordergrund. Und die Vereinigten Staaten stehen trotz ihres ständigen Eigenlobs als Ausnahmeerscheinung vor denselben Ressourcenbeschränkungen, mit denen alle sterblichen imperialen Gemeinwesen zuvor konfrontiert waren.

Planspiele des Center for New American Security ergaben, dass den Vereinigten Staaten in einem Kampf mit China um Taiwan innerhalb von weniger als einer Woche die Langstreckenmunition ausgehen würde. Der Zwölf-Tage-Krieg zeigte, dass die Vereinigten Staaten nicht einmal einen Verbündeten in einem hochintensiven Konflikt unterstützen können, ohne ihre Bestände drastisch zu erschöpfen.

Die aktuellen Verhandlungen mit dem Iran könnten echte Diplomatie darstellen. Oder sie könnten eine taktische Pause sein, um Israel Zeit zu geben, seine Verteidigung vor der nächsten Runde wieder aufzubauen. So oder so sind die Ressourcenbeschränkungen real. Die Produktionslücken sind real. Und die physischen Grenzen der amerikanischen Militärindustrie beschränken nun die außenpolitischen Optionen in einer Weise, die Washington seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.

Je schneller die Vereinigten Staaten diese Grenzen erkennen und eine zurückhaltendere Außenpolitik verfolgen, desto besser werden sie dastehen. Die Alternative besteht darin, weiter so zu tun, als füllten sich Bestände von selbst wieder auf, als könnten Produktionslinien sich magisch beschleunigen und als könne Amerika unbegrenzt Krieg in unbegrenzten Schauplätzen führen, ohne Konsequenzen.

Der Zwölf-Tage-Krieg hat das Gegenteil bewiesen. Die Frage ist, ob Washington die Lehre gezogen hat.