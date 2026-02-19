Alastair Crooke

Das Witkoff-Verhandlungsunternehmen entfernt Russland von seinen Sicherheitsimperativen.

Es ist kein Fehler (dass nichts gelöst wird). Es ist ein Merkmal. Denn es eröffnet vielmehr einen Weg, damit „Geschäfte“ gemacht werden können – damit „Stakeholder“-Deals abgeschlossen werden und Milliarden in Auszahlungen verteilt werden können. Das ist Trumps geopolitisches Transaktionsmodell: Geschäft verdrängt traditionelle Verhandlungen (zumindest solange das Geld fließt); Geld ist die Politik.

Trump, Witkoff und Kushner sollen zuversichtlich sein, dass sie ein finanzielles Belohnungssystem für westliche Schuldenhalter, Investoren und Politiker (und im Fall der Ukraine für das Umfeld Selenskyjs) konstruieren können, das es ermöglicht, „die finanziellen Erträge des Krieges zu bewahren – ohne den begleitenden Faktor des Blutvergießens“.

Sobald die Zahlungen verteilt sind, sind aus der Trump-Witkoff-Perspektive die „territorialen Fragen, Sicherheitsgarantien, der EU-Mitgliedschaftsstatus und die Position der NATO nachgelagerte Details, sobald das größere Zahlungssystem organisiert ist. Anders gesagt: Man ist bei dem angekommen, was wirklich zählt, dem Geld.“

Mit dieser Weltsicht werden die Verhandlungen zwischen den USA und Russland von zwei New Yorker Immobilien-„Gurus“ (Witkoff und Kushner) geführt, zusammen mit Josh Gruenbaum, der ebenfalls als Sekretär von Trumps „Gaza Peace Board“ ernannt wurde. Gruenbaums frühere Berufserfahrung liegt beim KKR-Fonds, der, obwohl er nicht strikt ein „Geierfonds“ ist, auf aggressive Investitionen in notleidende Schulden spezialisiert ist.

Wo sind die erfahrenen Fachleute aus Russlands diplomatischem Dienst in diesen Gesprächen? Sie sind auffallend abwesend. Außenminister Lawrow nimmt nicht teil.

Warum? Weil die Trump-Witkoff-Hypothese lautet, dass der Ukraine-Konflikt „durch ein System gelöst werden kann, bei dem die Möglichkeit finanziellen Nutzens bestehen bleibt. Das heißt, dass diejenigen, die vom Ukraine-Krieg finanziell profitiert haben – die ‚Stakeholder‘ – weiterhin finanziellen Nutzen genießen. Zynischer formuliert: ‚Die Wohlstandsagenda zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine‘ ist Code-Sprache dafür, dass der US-Senat und die EU einen finanziellen Mechanismus behalten, den sie zu persönlichem Vorteil ausnutzen können.“

Im Wesentlichen ist dies die New Yorker Immobilienerfahrung Trumps, übertragen auf einen realen Konflikt – in dem „Blut“ normalerweise die wahre Währung darstellt, die in einen Konflikt investiert wird. Dieser Ansatz unterstreicht den moralischen Verfall des Westens in einen Nihilismus, der die Opfer von Männern und Frauen für ihr Land als Kleinigkeit betrachtet, die man ausbezahlen kann.

Betrachten Sie das Witkoff-Team – auf der einen Seite stehen BlackRock und sein CEO Larry Fink, die von Witkoff beauftragt wurden, die Wiederaufbaufonds für die Ukraine einzuwerben. Larry Fink steht auch in engem Austausch mit dem Witkoff-Team bei der Aufteilung der potenziellen Wiederaufbau-„Chancen“ (ist jedoch nicht direkt an den Gesprächen in Moskau mit Präsident Putin beteiligt).

Dann sind da die Rothschilds, die die Hauptberater des ukrainischen Finanzministeriums sind und für die Verwaltung der enormen ukrainischen Anleiheschulden von mehr als 216 Milliarden Dollar verantwortlich sind – das heißt, die Rothschilds verhandeln mit den Anleihegläubigern und verwalten deren Forderungen gegenüber Kiew. Hinzu kommen staatliche Gläubiger, die Kredite an die Ukraine von Finanzinstitutionen wie dem IWF und der Weltbank garantiert haben. Allein die EU hat 193 Milliarden Euro garantiert.

Diese „Stakeholder“ im Witkoff-Rahmen – die Gläubiger der Ukraine, die Interessen von BlackRock und möglicherweise KKR – dürften im Falle einer politischen Einigung zwischen den USA und Moskau von einem Wiederaufbaupaket profitieren. „Stand Februar 2026 werden die ukrainischen Staatsanleihen in Dollar im Bereich von 60 bis 76 Cent pro Dollar gehandelt, was eine starke Marktsensibilität gegenüber möglichen Friedensvorschlägen widerspiegelt. Die Preise haben sich deutlich von Tiefstständen im Bereich von 19–20 Cent Ende 2024 und Anfang 2025 erholt, da der diplomatische Schwung zunimmt.“

Die Rothschilds mögen ein direktes Interesse am ukrainischen Schuldenpaket haben oder auch nicht, doch als „Firma“ haben sie eine bittere Geschichte in ihren Beziehungen zu Präsident Putin in Bezug auf das, was mit Yukos geschah. Letzteres war in den 1990er Jahren das größte Öl- und Gasunternehmen Russlands.

Im Jahr 2003 ernannte Michail Chodorkowski, damaliger Chef des russischen Ölriesen Yukos, Lord Jacob Rothschild zum „Garanten“ oder „Beschützer“ seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Die Übertragung der Kontrolle über Yukos (das einen Großteil der russischen Öl- und Gasressourcen umfasste) an Lord Rothschild wurde 2003 durch Chodorkowskis Verhaftung durch die russischen Behörden automatisch ausgelöst. Die Absicht war, diese Ressourcen dem Zugriff Präsident Putins zu entziehen. Yukos wurde jedoch später verstaatlicht und durch Steuerforderungen, die seine Vermögenswerte faktisch wertlos machten, ausgelöscht.

Auf der neuen „Geldeingangs“-Seite der Witkoff-„Bilanz“ werben die EU und die USA für einen 800-Milliarden-Dollar-Wiederaufbaufonds für die Kriegsschäden in der Ukraine nach einer Einigung. Alle von Witkoff identifizierten Stakeholder haben ein Interesse daran, ein Stück dieses Kuchens zu erhalten – Selenskyj braucht ein Stück, um es unter seinen „Stakeholdern“ zu verteilen, und die EU stellt ebenfalls ihre Rüstungsunternehmen auf, um ihren Anteil an den 800 Milliarden Dollar zu beanspruchen.

Und auf russischer Seite steht Kirill Dmitriew, der an der Wall Street ausgebildete Leiter des russischen Nationalen Wohlstandsfonds, der Bemühungen einleitete, den Vereinigten Staaten im Rahmen der Stakeholder-Strategie Investitionsmöglichkeiten anzubieten, um die wirtschaftlichen Beziehungen wiederherzustellen und Verhandlungen zu fördern. Dazu gehörten gemeinsame Projekte zu Seltenen Erden und zur Entwicklung der Arktis.

Aus Moskauer Sicht – und mit dem klaren Verständnis von Trumps merkantilistischer und transaktionaler Psyche – mag es als die klügere Option erschienen sein, Washington durch „Deal“-Möglichkeiten dazu zu bewegen, wieder mit Russland zu sprechen (nach einer langen Phase unterbrochener Kommunikation), insbesondere wenn die US-Führung unbeständig und launenhaft ist, und daher mit Witkoff und Kushner zu interagieren.

Doch diese „Business zuerst“-Methodik weist einen gravierenden Fehler auf: Die „Verhandlungen“ mit dem Witkoff-Team funktionieren nicht. Die Dinge entwickeln sich in die falsche Richtung, wie Außenminister Lawrow in zwei jüngsten Interviews in deutlichen Worten betont hat (vergangene Woche mit Rick Sanchez auf Russia Today und am Dienstag mit dem russischen Fernsehsender NTV).

Außenminister Lawrow betonte, dass die in Anchorage erzielten Verständigungen feststecken – und tatsächlich zurückgenommen werden, „sich in die falsche Richtung bewegen“, warnte Lawrow. Nicht nur kühlen die Beziehungen ab; asymmetrische Maßnahmen nehmen zu und das Risiko einer Eskalation wächst, so Lawrow.

Was ist also los?

Erstens liegen Trumps „Geschäftsstrategie“ mehrere unterschiedliche Parameter zugrunde – der wichtigste ist die Deal-Maker-Kultur, die sich um ein „System finanzieller Belohnungen“ dreht. Dieser Ansatz ignoriert die Realität. Die Frage der Beziehungen Russlands zur Ukraine (und zu den USA) dreht sich nicht um das gedankliche Aufteilen eines milliardenschweren Wiederaufbaukuchens.

Der Kern liegt vielmehr in der Notwendigkeit, eine Einigung darüber zu erzielen, wo genau die Grenze der NATO-Interessensphäre begrenzt werden soll. Und in der Folge, wo sich die Grenze Russlands und Zentralasiens erstreckt.

Doch die Dinge bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung: Lawrows Frustration ist in diesen Interviews sehr deutlich. Trump konzentriert sich immer stärker auf amerikanische Dominanz (nicht zuletzt angetrieben durch die Dollar- und Schuldenkrise der USA).

Trumps schuldengetriebener Fokus auf Dominanz steht in diametralem Widerspruch zu einer Multipolarität der Mächte, die auf dem Respekt für die nationalen Sicherheitsinteressen des jeweils anderen beruht.

Dies führt zum zweiten Parameter – nämlich, dass Konflikte und Kriege nicht alle durch monetäre Auszahlungen lösbar sind. Es gibt „Geschichte“ und geopferte Leben. Nur eine Lösung, die das volle Verständnis des Kontextes umfasst, der den Konflikt überhaupt erst hervorgebracht hat, wird wahrscheinlich Erfolg haben.

Und genau diese Ursachen des Streits sind es, die im Witkoff-Rahmen ausgeschlossen werden.

Unabhängig davon schafft die gewachsene Kultur europäischer und amerikanischer Banken- und Finanzinteressen eine Neigung, den ukrainischen Status quo im Einklang mit ihrer historischen Haltung zu bewahren.

Der Ansatz, sich um die „Stakeholder“ zu kümmern, führt dann automatisch dazu, die bestehenden Macht- und Autoritätsstrukturen in Kiew fortzuschreiben, ohne die der monetäre Wert ukrainischer Anleihen – von denen viele von europäischen Regierungen gehalten werden – auf null fallen würde.

Der Marktanalyst Alex Krainer hat erklärt, dass „europäische Staaten, darunter das Vereinigte Königreich, sich in einer katastrophalen fiskalischen Lage befinden, teilweise weil sie der Ukraine Hunderte Milliarden geliehen (oder garantiert) haben, die wahrscheinlich zu ‚faulen Krediten‘ werden“.

Moskau hat sehr deutlich gemacht, dass eine Transformation der Führungskultur in der Ukraine notwendig ist, damit ein stabiles Zusammenleben zwischen Russland und Kiew möglich wird. Für Moskau würde die Fortsetzung der Selenskyj-Regimekultur radikaler Feindseligkeit bedeuten, dass Russland sich auf eine Zukunft regelmäßiger wiederkehrender Konflikte einstellen müsste, da die Ukraine von europäischen Staaten periodisch wieder aufgerüstet und neu formiert würde.

Jede angedachte Veränderung des ukrainischen Führungsstils würde jedoch dem sorgfältig arrangierten „System finanzieller Belohnungen“ Witkoffs den Boden unter den Füßen wegziehen. Ein durch militärische Fakten vor Ort herbeigeführtes Konfliktergebnis, das zu einer veränderten Kultur in Kiew führt, wäre dem Stakeholder-Nutzenschema ein Gräuel.

Die „Stakeholder“ sind vereint darin, eine solche Entwicklung zu verhindern. Der Witkoff-Plan befeuert faktisch ihren Widerstand gegen jede Veränderung des Status quo.

Es ist daher nicht überraschend, dass Außenminister Lawrow signalisiert, sich vom Witkoff-Verhandlungsunternehmen zurückzuziehen. Es funktioniert nicht. Es entfernt Russland von seinen Sicherheitsimperativen. Vielmehr ebnet es den Weg für eine Fortsetzung des Krieges gegen Russland.