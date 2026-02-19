Thierry Meyssan

Während Epstein offenbar Freude daran hatte, seine Verbrechen zu begehen, dürfen wir nicht vergessen, dass er für einen Geheimdienst, den Mossad, arbeitete. Die Schreckenstaten, die er beging, waren vor allem ein Mittel, seine Freunde zu erpressen. Wenn bis jetzt keine ukrainische Persönlichkeit direkt mit ihm in Verbindung gebracht wurde, gibt es viele Faktoren, die uns zwingen herauszufinden, wer in der Ukraine dem Epstein-Netzwerk Kinder zur Verfügung gestellt hat.

Die Epstein-Affäre erschüttert alle entwickelten Staaten. Fassen wir die Fakten zusammen: Der Milliardär Jeffrey Epstein organisierte ein Netzwerk von Informanten im Auftrag des Mossad und des französisch-schweizerischen Zweigs der Rothschilds. Um Mittel zu haben, sie zu erpressen, verwickelte er nach und nach seine Ziele (Wissenschaftler, Finanziers und Politiker) in eine Reihe von Spielen, von denen jedes abscheulicher war als das vorherige. Anfangs schlug er außereheliche Affären vor, dann mit immer jüngeren Partnern, dann verwickelte er sie in Folter, Mord und Kannibalismus. Menschen, die in