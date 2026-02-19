Gesundheitsamt-Leiter lässt kein gutes Haar an den Corona-Maßnahmen

Ein Video von Prof. Stefan Homburg dokumentiert und kommentiert den Ausschnitt eines Vortrages des früheren Leiters des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt, Prof. Dr. René Gottschalk, den dieser auf Einladung der Landesärztekammer Hessen am 4. November 2025 gehalten hat. Darin kritisiert er scharf die Corona-Maßnahmen, an deren Durchsetzung er damals selbst beteiligt war. Ich bringe nachfolgend mein Transkript des Videos Prof. Homburgs. „Das Originalvideo (des dokumentierten Vortrages) ist leider nicht mehr erreichbar, aus welchen Gründen auch immer …“, bemerkt Prof. Homburg. Daraus resultieren gewisse Ton- und Bildschwächen. (hl)

Prof. Dr. Stefan Homburg:

Vortrag Prof. Dr. René Gottschalk

Heute zeige ich Ihnen Auszüge eines atemberaubenden Vortrags, der nicht in Vergessenheit geraten darf. Das Besondere: der Referent lässt kein gutes Haar an den Corona-Maßnahmen, obwohl er selbst verantwortlich daran mitgewirkt hat. Während es früher einen scheinbaren Gegensatz gab zwischen jenen, die Lockdowns, Ausgangssperren und Quarantänen verhängten und jenen, die darunter litten, zeigt dieser Vortrag, dass auch Lockdown-Manager, die von Demonstranten natürlich als Gegner wahrgenommen wurden, die Dinge nicht unbedingt so sahen, wie sie von den meisten Medien dargestellt wurden.