Felix Abt

Die lange Spur deutscher Staatsverbrechen – von Namibia und China über die Ukraine bis Palästina

Der Champion der Heuchelei: Deutschlands 130-jähriges Erbe an Völkermord und Krieg

In einem Gespräch zwischen dem Comedian und Podcaster Dave Smith und dem investigativen Journalisten Max Blumenthal – beide jüdische Amerikaner – argumentiert Blumenthal: „Deutschland unter Druck zu setzen, alle Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, könnte den Völkermord tatsächlich beenden und Leben retten.“

Die Geschichte spricht eine andere Sprache. Deutsche Eliten haben in 130 Jahren zwei Weltkriege und sechs Völkermorde angezettelt; ihre Bilanz gehört zu den kriminellsten der Menschheitsgeschichte. Deutschlands Erbe und sein aktuelles Verhalten bleiben einzigartig – als wäre das Böse genetisch verankert.

Von deutschem Boden gingen zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts aus, die zig Millionen Tote forderten – darunter 15 Millionen ermordete russische Zivilisten –, neben dem Holocaust in Europa, dem Völkermord an Herero und Nama in Afrika, den Massakern von 1900 in China sowie dem Massenmord an Millionen weiteren Chinesen durch die Achsenmächte, die in Berlin mit dem Dreimächtepakt geschmiedet wurden.

Die Exportnation des Todes: Chemiewaffen, Proxy-Kriege und Deutschlands dunkle Seite

Darüber hinaus rüstete Deutschland Saddam Husseins Irak mit den Mitteln aus, um Iraner während seines westlich unterstützten Angriffskriegs gegen den Iran zu vergasen.

Deutschland unterstützte auch massiv ein Regime in der Ukraine, das 2014 durch einen Putsch gegen eine demokratisch legitimierte Regierung an die Macht gelangte. Es erhob den russophoben Nazi-Kollaborateur und Massenmörder Stepan Bandera zum Nationalhelden, machte seine Ideologie zur offiziellen Staatsdoktrin, benannte Straßen, Plätze und Stadien nach ihm – und verbot gleichzeitig russischsprachige Bücher, die Russisch-Orthodoxe Kirche, russischsprachige Parteien sowie die russische Sprache selbst, die Muttersprache von Millionen Ukrainern ist. Damit legten die heutigen deutschen Eliten offen, wie eng sie erneut mit der Ideologie der 1930er-Jahre verbunden sind.

Die große Umkehrung: Geschichte umschreiben und die Gegenwart auf den nächsten grossen Krieg vorbereiten

Heute leugnet Deutschland nicht nur den sichtbaren Völkermord in Palästina, sondern befeuert ihn aktiv als einer der wichtigsten Waffenlieferanten Israels.

Gleichzeitig mobilisieren deutsche Führer Militär, Wirtschaft und Bevölkerung wieder für einen Krieg gegen Russland. Sie beleben die Theorie wieder, der Einmarsch in die Sowjetunion 1941 sei ein „Präventivschlag“ gewesen – obwohl Hitlers Mein Kampf (1925, S. 137 und 750) seine Absicht zur Eroberung und Vernichtung explizit dokumentiert.

Eine geradezu perverse, systematische Schuldumkehr ist im Gange: Deutsche werden zu Opfern stilisiert, Russen und Sowjets zu Tätern gemacht. Die Fakten sprechen für sich selbst:

Im Ostfeldzug wurden etwa 15 Millionen russische Zivilisten getötet – weit mehr als die 6 Millionen Holocaust-Opfer –, doch das findet kaum Beachtung.

Befehle wie der Barbarossa-Erlass und der Kommissarbefehl befahlen der Wehrmacht systematische Zivilhinrichtungen, nicht nur der SS.

Schlüsselfiguren wie Generalstabschef Franz Halder blieben nach dem Krieg straffrei; stattdessen heuerte sie die USA an, um die offizielle Geschichte des Ostfeldzugs zu schreiben.

In den Nürnberger Prozessen wurden nur wenige „Quoten-Nazis“ hingerichtet. Viele Urteile aus dem Einsatzgruppen-Prozess wurden später umgewandelt.

Die am meisten unterschlagenen Verbrechen: Deutschlands „erste“ Völkermorde

Betrachten wir die am stärksten verdrängten deutschen Völkermorde, die Eliten lieber ignorieren:

Von Zyklon B bis Sarin: Deutschlands industrielle Rolle bei zwei Jahrhunderten des Vergasens – von den Nazis über den Iran-Irak-Krieg bis zu Merz’ „Drecksarbeit“-Verteidigung

Während des Iran-Irak-Kriegs 1980–1988 setzte Saddam Husseins Regime Chemiewaffen wahllos gegen iranische Soldaten und Zivilisten ein. Mehr als 80 deutsche Unternehmen lieferten die entscheidenden Vorprodukte, Ausrüstung und technisches Know-how, das Irak ermöglichte, Senfgas und Nervengase wie Sarin herzustellen. Diese Angriffe kosteten Zehntausende Iraner das Leben und verursachten bei Zehntausenden weiteren bleibende Schäden an Atmung, Nervensystem und Sehvermögen.

Zivilisten in Grenzregionen litten entsetzlich, als Giftgaswolken in Dörfer, Felder und Städte zogen und ganze Familien, Bauern und ungeschützte medizinische Teams trafen. Innerhalb des Iraks dienten Chemiewaffen der Terrorisierung und Entvölkerung kurdischer Gebiete – am berüchtigtsten beim Massaker von Halabja im März 1988, wo etwa 5.000 Zivilisten, vorwiegend Frauen, Kinder und Alte, an einem einzigen Tag starben und Tausende weitere zu lebenslangem Leid verdammt wurden.

Das gewaltige Ausmaß dieser Verbrechen unterstreicht die tiefe menschliche Katastrophe durch Deutschlands industrielle Mittäterschaft an einer der schlimmsten Chemiewaffen-Kampagnen des späten 20. Jahrhunderts. Einmal mehr stand Deutschland an vorderster Front industriell organisierter Massenmorde.

Das letzte Mal, dass Deutschland direkt am Vergasen von Menschen beteiligt war, liegt kaum acht Jahrzehnte zurück: Unter dem NS-Regime vergasten Deutsche Juden, Roma (oft „Zigeuner“ genannt), Homosexuelle, politische Gegner wie Kommunisten, Sozialisten und Gewerkschafter sowie andere als „Untermenschen“ eingestufte Gruppen wie Zeugen Jehovas, Schwarze, Slawen, sowjetische Kriegsgefangene und Obdachlose.

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt diese düstere Tradition der Gewalt fort. Er verteidigte vehement Israels 12-tägigen Krieg gegen den Iran im Juni 2025 – einen unprovozierten Angriff, der Hunderte iranische Militärangehörige tötete, Atomwissenschaftler mitsamt ihren Familien ermordete und gezielt zivile Gebiete sowie friedliche Atomanlagen traf.

Solche Brutalität als notwendig oder gerechtfertigt darzustellen, ist schlicht obszön. Merz’ Charakterisierung von Israels illegalem Angriffskrieg als „Drecksarbeit im Auftrag der Welt“ erinnert unheimlich an den gefährlichen Militarismus, der Deutschlands dunkelstes Kapitel prägte.

Das vergessene Massaker: Deutschlands erster Völkermord in China

1900 brach im Norden Chinas der Boxeraufstand aus – eine verzweifelte Rebellion gegen fremde Ausbeutung. Deutschland schloss sich der Acht-Nationen-Allianz spät an, schlug aber am brutalsten zu. Kaiser Wilhelm II.s berüchtigte „Hunnenrede“ forderte die Truppen auf, keine Gefangenen zu machen und den deutschen Namen gefürchtet zu machen.

Unter Feldmarschall von Waldersee verwüsteten deutsche Expeditionen die Provinz Zhili, brannten Dörfer nieder und richteten erwachsene Männer massenhaft hin (besonders beim Massaker von Liangxiang). Zeitgenössische Berichte beschreiben deutsche Truppen als außergewöhnlich grausam.

Historiker erkennen diese Operationen – Massenhinrichtungen, Dorfauslöschungen und Terror gegen Zivilisten – heute als Deutschlands ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an, der die Blaupause für den Völkermord an Herero und Nama sowie den Holocaust lieferte.

Der zweite Völkermord: Die Ausrottung von Herero und Nama

Zwischen 1904 und 1908 rotteten deutsche Truppen unter General von Trotha in dem heutigen Namibia die Völker der Herero und Nama systematisch aus. Nach der Schlacht am Waterberg trieb man Überlebende in die wasserlose Omaheke-Wüste, Quellen wurden versiegelt.

Von Trothas „Vernichtungsbefehl“ zielte auf Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen. Überlebende litten in brutalen Konzentrationslagern wie Shark Island unter Zwangsarbeit, Verhungern, Hinrichtungen und sexueller Gewalt. Bis 1908 waren 70–80 % der Herero und 50 % der Nama tot. Dieser Feldzug erfand Konzentrationslager und rassistisch begründeten Massenmord, die später im Holocaust zentral wurden.

Selektive Abbitte und die Renaissance des selbstgerechten moralischen Zeigefingers

Deutschland unterdrückte und verschleierte die Geschichte des Völkermords an den Herero und Nama über mehr als ein Jahrhundert hinweg und gewährte erst 2021 eine formelle Anerkennung – während es direkte Reparationen verweigerte und stattdessen lediglich „Entwicklungshilfe“ für die Nachkommen anbot.

Diese selektive Buße entlarvt anhaltende Heuchelei: Deutschland sühnt nur, wenn es passt, während es moderne Regime unterstützt, die genau die Verbrechen begehen, die es einst erfand.

Dennoch tingeln deutsche Politiker weltweit herum, wedeln mit dem moralischen Zeigefinger wie niemand sonst und dozieren über „höhere Werte“ – während sie den nächsten Krieg gegen Russland vorbereiten, in unverantwortlicher Weise einen Dritten Weltkrieg riskieren und sich erneut als Komplizen bei einem Völkermord im Nahen Osten erweisen.

Die heutigen deutschen Eliten samt ihren parteilichen Medien, die Objektivität und Fairness längst gegen Einseitigkeit eingetauscht haben, sind die unangefochtenen Weltmeister der Heuchelei – ebenso verlogen und gefährlich wie ihre Vorgänger im 20. Jahrhundert. Seid gewarnt!

Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).