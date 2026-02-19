Reiner Fuellmich, Therapeutische Wahlfreiheit und der Preis der Meinungsfreiheit

Von Dr. Robert W. Malone

Eine kurze Auffrischung für Leser, die mit dem Fall noch nicht vertraut sind

Von: ICIC Law / Seba Terribilini

In den Berichten seiner Anhänger wird Dr. Reiner Fuellmich als hochkarätiger deutscher Anwalt dargestellt, der seinen Ruf als Verbraucherrechtsexperte während der COVID-Pandemie für einen öffentlichen Kreuzzug nutzte – am deutlichsten sichtbar durch den „Corona-Untersuchungsausschuss“, eine Plattform für ausführliche Interviews, auf der Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte und Dissidenten aus mehreren Ländern zu Wort kamen.

Diese Sichtbarkeit wurde zum Beginn seines juristischen Albtraums. Der Fall wird in den unterstützenden Berichten nicht als routinemäßiger interner Streit dargestellt, sondern als Zusammenprall zwischen politischer Macht und einem Anwalt, der nicht aufhörte, Fragen zu stellen. Die Kernausgaben gegen ihn, die unterschiedlich als Vertrauensbruch oder Unterschlagung im Zusammenhang mit Geldern beschrieben werden, werden als formale Grundlage für die Inhaftierung dargestellt.

Seine Verteidiger argumentieren jedoch, dass das tiefere Problem seine Rolle bei der Infragestellung der offiziellen Pandemie-Darstellungen sei, und sie beschreiben seine Strafverfolgung und Inhaftierung als politische Verfolgung und nicht als einen Fall, der normalerweise als Wirtschaftskriminalität angesehen würde.

Dr. Reiner Fuellmich ist international anerkannt und geschätzt für seine Arbeit als Verbraucherrechtsanwalt und für den Gewinn wichtiger Gerichtsverfahren gegen Unternehmen wie Volkswagen, Kühne & Nagel und die Deutsche Bank. Er gehörte zu den Ersten, die die COVID-Maßnahmen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit erkannten, und beschloss zusammen mit drei weiteren Anwälten, den Corona-Untersuchungsausschuss zu gründen, um die Handlungen von Regierungen, öffentlichen Institutionen und der medizinischen Gemeinschaft während der sogenannten „Pandemie” zu untersuchen. Dank seiner außergewöhnlichen Ermittlungsarbeit und Konsultationen mit mehr als 150 Wissenschaftlern und Experten weltweit sowie zahlreichen Whistleblowern von Pfizer, der WHO, der CDC und der UNO sammelte er umfangreiche Beweise für das, was er als „das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit” bezeichnet. – Dr. Robert Malone

Für einen Überblick über Reiners Fall lesen Sie bitte die vollständige Geschichte von Dr. Reiner Fuellmich.

Unabhängig davon, wie man es bezeichnet, ist die Geschichte mittlerweile jedem bekannt, der Fälle von Dissens im Westen nach 2020 verfolgt: Eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gerät in die Kontroverse; ein Rechtsmechanismus wird aktiviert; die Untersuchungshaft wird verlängert; der Zugang zu Kommunikation wird eingeschränkt; und die Person im Mittelpunkt beharrt darauf, dass der Prozess selbst die Strafe ist. Unterstützer betonen die Haftbedingungen, die Dauer und Struktur des Verfahrens und den größeren Kontext, in dem Deutschland – und Europa im Allgemeinen – bestimmte Formen medizinischer und politischer Dissidenz eher als Bedrohung denn als Debatte behandelt hat.

Das ist der Grund, warum Sie den Namen gehört haben. Nun zu den Veränderungen seit dem letzten großen Update, das viele von Ihnen Mitte 2025 gesehen haben.

Nach dem 19. August 2025: Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, neue Erklärungen und ein immer größerer Chor

Im Oktober 2025 kursierte eine Fuellmich zugeschriebene Erklärung, in der eine drastische Verschärfung der Beschränkungen seiner Kommunikationsmöglichkeiten beschrieben wurde. Dem Bericht zufolge wurde sein Telefonzugang auf „zwei Anrufe à 20 Minuten pro Woche“ unter Überwachung reduziert, und ihm wurde angeblich untersagt, Personen zu nennen, die mit seinem Fall in Verbindung stehen.

In derselben Abschrift bezeichnete Fuellmich die Einschränkungen als Versuch, ihm seine öffentliche Stimme zu nehmen. Eine Zeile wirkt wie ein Hammerschlag:

„Ich werde keine weiteren Erklärungen abgeben können …“

Anschließend schrieb er den Druck bestimmten Akteuren zu und behauptete, dass zwischen seinem Ankläger und der Staatsanwaltschaft Absprachen bestünden. Mit seinen Worten (wie transkribiert) behauptete er, dass ein Staatsanwalt „an dieses Gefängnis geschrieben habe, um mich zum Schweigen zu bringen” und dass das Gefängnis „Befehle befolgen muss”.

Wenn die Absicht war, ihn zum Schweigen zu bringen, ging sie nicht auf.

Im Januar 2026 kursierten erneut zusätzliche „Voicemail“-Updates in den Fuellmich-Unterstützerkanälen, die als Nachrichten „vor dem Schweigen“ präsentiert wurden – ein Titel, der, ob beabsichtigt oder nicht, wie eine Warnung vor einem schrumpfenden Raum für Dissens wirkt.

Etwa zur gleichen Zeit erschien unter seinem Namen eine „neue Erklärung“, die Fuellmich zugeschrieben wurde und einen sowohl trotzigen als auch müden Ton anschlägt. Insbesondere zwei Sätze fangen die Haltung eines Mannes ein, der glaubt, dass die Maschinerie um ihn herum darauf ausgelegt ist, seine Ausdauer zu brechen:

„Der Versuch, mich und uns alle zum Schweigen zu bringen, ist gescheitert.“ „Wir werden weitermachen.“

Unterdessen konsolidierte sich die Unterstützung für Fuellmich zu einem eigenständigen Medienereignis: einem von den Filmemachern Philippe Carillo und Seba Terribilini produzierten Sammelvideo mit dem Titel „FREE REINER FUELLMICH”.

Die Liste der Teilnehmer ist wichtig – nicht weil Berühmtheit einen Fall beweist, sondern weil sie zeigt, wie Fuellmich zu einem Symbol innerhalb des größeren Ökosystems der medizinischen Freiheit geworden ist. Die veröffentlichte Liste der Teilnehmer umfasst unter anderem Erzbischof Carlo Maria Viganò, den Senator von Queensland Malcolm Roberts, Calin Georgescu, Mary Holland, Bryan Ardis, Sucharit Bhakdi, Andrew Bridgen, Paul Craig Roberts, Peter Koenig, Celia Farber, Greg Reese und John O’Looney.

Mit anderen Worten: Was auch immer man von Fuellmichs These über die COVID-Zeit hält, seine Anhänger betrachten dies nicht als eine lokale deutsche Gerichtsangelegenheit. Sie betrachten es als einen Testfall für die verankerten Rechte einer Demokratie.

Der konzeptionelle Kern: Wahlfreiheit bei Therapien, Meinungsfreiheit und die Gesundheit freier Gesellschaften

Beginnen wir mit der einfachsten Logikkette – denn die einfachsten Ketten sind oft am schwersten zu durchbrechen.

A) Fuellmichs Anhänger argumentieren, er sei inhaftiert worden, weil er für die Freiheit der Wahl bei Therapien gekämpft habe.

In ihrer Darstellung ist der Fall eine Folge seiner Forderung, dass Patienten und Ärzte die Möglichkeit haben müssen, Risiken, Nutzen, Unsicherheiten und neue Erkenntnisse abzuwägen – ohne dass eine zentrale Behörde Abweichungen unter Strafe stellt.

Der Begriff „therapeutische Wahl“ klingt klinisch, sogar bürokratisch. Aber im Wesentlichen geht es um die Freiheit, in Echtzeit zu entscheiden: einen Menschen vor sich mit professionellem Urteilsvermögen, informierter Einwilligung und „Wissenschaft und Gewissen“ (um die alte europäische Formulierung zu verwenden) zu behandeln. In der Praxis hängt diese Freiheit von etwas noch Grundlegenderem ab.

B) Therapeutische Wahl ist untrennbar mit der Meinungsfreiheit verbunden.

Wenn Ärzte nicht offen über klinische Beobachtungen, unerwünschte Ereignisse, frühe Hypothesen oder alternative Protokolle sprechen können – wenn sie Politik nicht kritisieren können, ohne berufliche Nachteile zu befürchten –, dann wird „Entscheidung“ zu einer Illusion. Man kann nicht wählen, worüber man nicht sprechen darf.

Das ist kein abstrakter Punkt. Im Februar 2025 warnte der US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausdrücklich, dass die Meinungsfreiheit in Europa „auf dem Rückzug“ sei, und verwies auf den wachsenden Drang, Diskurse unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Fehlinformationen“ zu kontrollieren.

Ob man mit seiner Politik übereinstimmt, ist hier nebensächlich. Der konzeptionelle Zusammenhang ist direkt: Wenn die Meinungsäußerung eingeschränkt wird, wird auch die klinische Debatte eingeschränkt; wenn die klinische Debatte eingeschränkt wird, wird die therapeutische Wahl zu einer Vorschrift.

Deshalb interpretieren Fuellmichs Anhänger seine Kommunikationsbeschränkungen – überwachte Anrufe, Einschränkungen bei der Nennung von Beamten, Warnungen vor „weiteren Äußerungen“ – als mehr als nur Gefängnisverwaltung. Sie interpretieren sie als moderne europäische Methode, um die Meinungsäußerung „sicher“ zu machen und so die Demokratie zu schützen: Man soll nicht darüber diskutieren – sondern sie einfach auf zwei 20-minütige Zeitfenster pro Woche reduzieren.

C) Das „Gesundheitsargument“ geht über die Medizin hinaus und erstreckt sich auch auf die Ernährungspolitik.

Fuellmichs Botschaft (und das ihn umgebende Ökosystem) hat wiederholt betont, dass langfristige Widerstandsfähigkeit nicht nur eine Frage von Notfallprotokollen und Arzneimitteln ist. Es geht auch um Stoffwechsel- und Ernährungsgesundheit – Prävention, Selbstheilungskräfte und die Verringerung chronischer Krankheiten durch eine bessere Ernährungspolitik und Aufklärung.

Eine Zusammenfassung der Sitzung (RWM – der Link funktioniert in den USA nicht vollständig) aus seiner Interviewplattform hebt ausdrücklich „Prävention und Selbstheilung“ durch „gezielte Ernährung“ hervor, darunter „die Einleitung der Ketolyse“ als Beispiel für eine Stoffwechselstrategie.

Man muss dies nicht romantisieren, um den roten Faden zu erkennen: Bevölkerungsgruppen mit weniger chronischen Stoffwechselerkrankungen sind in Krisen weniger anfällig; Systeme mit offener Debatte korrigieren sich schneller; und Gesellschaften, die Dissens als Pathologie behandeln, werden schließlich fragil – weil sie die Fähigkeit zur Selbstkorrektur verlieren, einen grundlegenden Mechanismus für funktionierende Demokratien.

Wohin das führt: MAHA, MEHA und der Fall „Reiner“

In den USA ist „Make America Healthy Again“ (MAHA) zum Synonym für eine umfassende Neuausrichtung auf Stoffwechselgesundheit, Lebensmittelqualität, Prävention chronischer Krankheiten und Skepsis gegenüber gekaperten Institutionen geworden. Eine parallele Bewegung in Europa, „MEHA“ (Make Europe Healthy Again), würde mit denselben drei Säulen beginnen:

1. gesündere Ernährung und Präventionspolitik,

2. therapeutische Freiheit auf der Grundlage von informierter Einwilligung und klinischer Beurteilung,

3. und die Grundlage, die die ersten beiden Punkte erst möglich macht: Meinungsfreiheit.

In diesem Zusammenhang ist Fuellmich mehr als nur ein Angeklagter. Er wird zum Symbol dafür, was passiert, wenn eine Gesellschaft offene Untersuchungen als Subversion betrachtet. Und Symbole sind wichtig – nicht, weil sie Beweise ersetzen, sondern weil sie zeigen, wo die Bruchlinien liegen.

Lassen Sie uns also mit dem menschlichen Aspekt abschließen, der klar zum Ausdruck gebracht wurde.

Fuellmich ist ein Vorkämpfer, der seine Freiheit, seine wirtschaftliche Stabilität und seine Karriere riskiert und verloren hat, um grundlegende Freiheiten zu verteidigen: Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit und medizinische Wahlfreiheit, unter Bedingungen, die sie als strafend und politisch aufgeladen beschreiben.

Die Vereinigten Staaten mit ihrer auf enumerierten Rechten basierenden Verfassungsarchitektur sollten vor einer solchen Prüfung nicht die Augen verschließen. Transparente Überwachung, öffentliche Aufmerksamkeit und das prinzipielle Beharren auf einem ordentlichen Verfahren sind keine „ausländische Einmischung”. Sie sind das, was freie Gesellschaften einander schulden – insbesondere wenn eine Stimme zum Schweigen gebracht wird, indem jedes einzelne Telefongespräch überwacht wird.

Gerichtszeichnungen mit freundlicher Genehmigung von Kerstin Heusinger, BAM News

/ICIC.law, Februar 2026