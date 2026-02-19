Trump unterzeichnet Gesetz über 5,5 Milliarden Dollar für die nächste „Plandemie“ und schafft Hintertür für fortgesetzte Zusammenarbeit mit der WHO

Es bezahlt „für den Transport, die medizinische Versorgung, die Behandlung und andere damit verbundene Kosten von Personen, die gemäß Bundes- oder Landes-Quarantänerecht unter Quarantäne gestellt oder isoliert werden.

Die Vereinigten Staaten bereiten sich stillschweigend auf die „nächste Pandemie“ vor und beabsichtigen weiterhin, mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenzuarbeiten – obwohl sie Anfang dieses Jahres behauptet hatten, die globale Gesundheitsbehörde verlassen zu haben.

Am 3. Februar unterzeichnete Präsident Donald Trump H.R.7148 – den Consolidated Appropriations Act, 2026 – in Kraft. In dem Finanzierungsgesetz sind Milliarden Dollar zusätzlich für die Pandemievorsorge vorgesehen. Das Gesetz wurde im Repräsentantenhaus mit 217 zu 214 Stimmen und im Senat mit 71 zu 29 Stimmen verabschiedet.

Wie zuerst von John Fleetwood berichtet wurde (hier der Artikel in Deutsch), sind im Gesetzentwurf über 3,2 Milliarden Dollar für die Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) vorgesehen.

„Zur Durchführung von Titel III und der Untertitel A und B von Titel XXVIII des PHS Act in Bezug auf Forschung, Entwicklung, Lagerung, Produktion und Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen zur Abwehr potenzieller chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen der Zivilbevölkerung werden 3.207.991.000 Dollar bereitgestellt: Vorausgesetzt, dass von diesem Betrag—“

Ein Teil dieses Geldes ist für die „Vorbereitung auf oder Reaktion auf eine Influenza-Pandemie“ bestimmt, zusammen mit „der Entwicklung und dem Kauf von Impfstoffen, antiviralen Mitteln, notwendigen medizinischen Versorgungsgütern, Diagnostika und Überwachungsinstrumenten.“

Es heißt außerdem, dass die Mittel „für den Bau oder die Renovierung privat betriebener Einrichtungen zur Produktion von Pandemie-Influenza-Impfstoffen und anderen Biologika verwendet werden dürfen, wenn der Minister eine solche Bau- oder Renovierungsmaßnahme für notwendig hält, um ausreichende Vorräte an solchen Impfstoffen oder Biologika zu sichern.“

Darüber hinaus werden 484.606.000 Dollar für die Finanzierung föderaler Notfallreaktionsoperationen über die ASPR bereitgestellt.

913.200.000 Dollar gingen an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für die Ausbruchsbereitschaft.

Weitere 729.272.000 Dollar fließen in die Vorbereitung auf sogenannte neu auftretende Krankheitserreger, insbesondere „zoonotische Infektionskrankheiten.“ Zudem bezahlt es „für den Transport, die medizinische Versorgung, die Behandlung und andere damit verbundene Kosten von Personen, die gemäß Bundes- oder Landes-Quarantänerecht unter Quarantäne gestellt oder isoliert werden.“

Darüber hinaus werden über 200 Millionen Dollar für Notfallfinanzierung bei Ausbrüchen bereitgestellt.

Im vergangenen Monat kündigte die Trump-Regierung an, die WHO formell zu verlassen – oder zumindest wollte die Regierung diesen Eindruck erwecken, da sie weiterhin in einigen Bereichen mit der WHO zusammenarbeitet, darunter Influenza-Programme und Massenimpfprogramme.

Dieser jüngste Appropriations Act erhält einige Beziehungen zur WHO aufrecht, wie wir hier schon berichteten:

„Sec. 211. Der Minister stellt durch Abordnung nicht mehr als 60 Mitarbeiter des Public Health Service zur Verfügung, um bei Maßnahmen zur Kindergesundheit zu helfen und in AIDS-Programmen durch und mit Mitteln der Agency for International Development, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen oder der Weltgesundheitsorganisation zu arbeiten.“

Der Artikel von Feetwood stellte fest:

Die Formulierung ist eindeutig.

In der globalen Gesundheitspolitik ist „child survival activities“ ein breiter WHO-Sammelbegriff, der routinemäßig Impfkampagnen, Krankheitsüberwachung, Ausbruchsreaktionen und den Betrieb von Gesundheitssystemen umfasst. Das bedeutet, dass das Gesetz US-Personal ermächtigt, innerhalb von WHO-finanzierten Infrastrukturen des öffentlichen Gesundheitswesens zu arbeiten – nicht nur in enger, ausschließlich auf Kinder beschränkter Versorgung – trotz des formellen Austritts.

Diese Befugnis ist nicht an eine US-Mitgliedschaft in der WHO gebunden und erfordert keinen Wiedereintritt in die Organisation.

Stattdessen fungiert sie als personalbasierte operative Brücke, die es föderalen US-Gesundheitsmitarbeitern ermöglicht, weiterhin innerhalb von WHO-finanzierten Initiativen zu arbeiten, ohne die formelle Beteiligung an der Governance wiederherzustellen.

Trotz des formellen Austritts aus der Weltgesundheitsorganisation haben der Kongress und Präsident Trump ein Bundesgesetz erlassen, das eine fortgesetzte Beteiligung von US-Personal an WHO-finanzierten Gesundheitsprogrammen autorisiert, während gleichzeitig Influenza-Pandemie-Infrastruktur, Gain-of-Function-Forschung und Massenimpfbereitschaft finanziert werden.

AUTORENKOMMENTAR

Ein gottloser Bote gerät ins Unglück; ein treuer Gesandter bringt Heil.

Überraschung, Überraschung – ein weiterer Schwindel von „The Don“.

Wieder einmal brauchten Trump und MAHA eine optische Täuschung, ein weiteres „Buy the rumor, sell the news“, damit sein Kult sagen kann: „Seht ihr, seht ihr, ich habe euch gesagt, sie kämpfen gegen die Globalisten!“

Doch wir haben im vergangenen Jahr wiederholt dokumentiert, dass die Regierung neue mRNA-Impfstoffe finanzierte und Zulassungen für Vogelgrippe-Impfstoffe beschleunigte. In dieser Regierung sitzen zahlreiche Führungskräfte aus Big Pharma. (Einfach hier auf meinem Substack danach suchen.)

