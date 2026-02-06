Trump finanziert die nächste Pandemie mit 5,5 Milliarden Dollar aus Steuergeldern und unterzeichnet HR 7148 als Gesetz

Von Jon Fleetwood

Influenza wird nur als Pandemievirus bezeichnet – derselbe Erreger, der im Mittelpunkt der US-amerikanischen Funktionsgewinn-Experimente und der Impfstoffentwicklung steht.

Der Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern für die Finanzierung von Pandemie- und Ausbruchsvorbereitungen im Haushaltsjahr 2026 vorsieht – obwohl keine Pandemie ausgerufen wurde und keine formelle Notfallgenehmigung vorliegt.

Die Finanzierung ist im Consolidated Appropriations Act, 2026 (H.R. 7148) enthalten, den Präsident Donald Trump am 3. Februar 2026 unterzeichnet hat, nachdem der Gesetzentwurf beide Kammern des Kongresses passiert hatte und am selben Tag dem Weißen Haus vorgelegt worden war.

Hier können Sie sehen, welche Senatoren für den Gesetzentwurf gestimmt haben, und hier, welche Abgeordneten.

Eine Überprüfung des Gesetzestextes zeigt, dass der Kongress Milliarden von Dollar aus mehreren Bundeskonten für Pandemievorsorge, Ausbruchsbekämpfung, medizinische Gegenmaßnahmen, Überwachung neu auftretender und zoonotischer Krankheiten sowie Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit bereitgestellt hat.

Influenza ist das einzige Virus, das in dem Gesetz ausdrücklich genannt wird.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die USA gleichzeitig Funktionsgewinn-Experimente mit Erregern der Vogelgrippe und Impfstoffe gegen die Vogelgrippe finanzieren.

Diese Überschneidung wirft ernsthafte Interessenkonflikte und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auf, da die US-Regierung gleichzeitig die Entwicklung und Manipulation von pandemiefähigen Vogelgrippeviren finanziert und gleichzeitig die Impfstoffe und Notfallmaßnahmen finanziert, die zum Einsatz kommen würden, wenn diese Experimente zu einem Ausbruch führen würden.

Medizinische Gegenmaßnahmen bei Pandemien und Impfstoffinfrastruktur

Die größte Zuweisung erscheint unter der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR).

Auf Seite 108 heißt es in dem Gesetzentwurf:

„Zur Umsetzung von Titel III und Untertiteln A und B von Titel XXVIII des PHS-Gesetzes in Bezug auf die Erforschung, Entwicklung, Lagerung, Herstellung und Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen zur Abwehr potenzieller chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen für die Zivilbevölkerung 3.207.991.000 US-Dollar: Vorausgesetzt, dass von diesem Betrag …“

Auf derselben Seite wird Influenza (wie die Vogelgrippe) ausdrücklich als einziges Virus in der Verordnung genannt:

„307.991.000 Dollar sind für Ausgaben vorgesehen, die zur Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie oder zur Reaktion darauf erforderlich sind, wovon 280.000.000 Dollar bis zur Verwendung für Aktivitäten wie die Entwicklung und den Kauf von Impfstoffen, antiviralen Medikamenten, notwendigen medizinischen Hilfsgütern, Diagnostika und Überwachungsinstrumenten verfügbar bleiben.“

Das Gesetz genehmigt außerdem die Erweiterung der Impfstoffproduktionskapazitäten des privaten Sektors:

„Die gemäß diesem Absatz zugewiesenen Mittel können für den Bau oder die Renovierung von Einrichtungen in Privatbesitz zur Herstellung von Pandemie-Influenza-Impfstoffen und anderen biologischen Präparaten verwendet werden, wenn der Minister einen solchen Bau oder eine solche Renovierung für notwendig erachtet, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.“

Notfallmaßnahmen des Bundes

Der Gesetzentwurf sieht auch die Finanzierung von Notfallmaßnahmen des Bundes durch die Behörde für strategische Vorsorge und Reaktion (ASPR) vor.

Auf Seite 109 sieht das Gesetz Folgendes vor:

„BETRIEB, VORBEREITUNG UND NOTFALLMASSNAHMEN – 484.606.000 $.“

Dieses Konto finanziert die Koordinierung, den Einsatz und das Management von Notfällen und Ausbrüchen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

CDC-Bereitschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Der Kongress hat erhebliche Mittel für die Bereitschaft bei Ausbrüchen in den Centers for Disease Control and Prevention bereitgestellt.

Auf Seite 92 heißt es in dem Gesetzentwurf:

„VORSORGE UND REAKTION IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN GESUNDHEIT – 913.200.000 $.“

Diese Mittel dienen der Unterstützung der innerstaatlichen Vorsorge, der Notfallzentren und der Koordinierung der Maßnahmen mit den Bundesstaaten.

Neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten

Der Gesetzentwurf sieht separate Mittel für vermeintlich neu auftretende Krankheitserreger vor, die Auslöser von Pandemien sind.

Auf Seite 91 heißt es in dem Gesetz:

„Für die Umsetzung der Titel II, III und XVII sowie Abschnitt 2821 des PHS-Gesetzes … in Bezug auf neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten 729.272.000 Dollar.“

Die Vogelgrippe wäre eine neu auftretende zoonotische Infektionskrankheit.

Der gleiche Abschnitt genehmigt Ausgaben im Zusammenhang mit Quarantänemaßnahmen:

„…zur Deckung der Kosten für Transport, medizinische Versorgung, Behandlung und andere damit verbundene Kosten von Personen, die gemäß den Quarantänegesetzen des Bundes oder der Bundesstaaten unter Quarantäne gestellt oder isoliert wurden.“

Infektionskrankheiten und Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit (Auslandseinsätze)

Der Kongress genehmigte außerdem flexible Notfallmittel für Ausbrüche und Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit im Ausland.

Auf Seite 441 heißt es in dem Gesetzentwurf:

„200.000.000 Dollar der durch dieses Gesetz bewilligten Mittel […] können zur Bekämpfung solcher Infektionskrankheiten oder Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit bereitgestellt und zu diesem Zweck auf die unter diesen Überschriften bewilligten Mittel übertragen und mit diesen zusammengelegt werden.“

Auf derselben Seite wird eine Reserve für schnelle Einsätze eingerichtet:

„NOTFALLRESERVEFONDS – Bis zu 20.000.000 Dollar der zur Verfügung gestellten Mittel … können für den Notfallreservefonds bereitgestellt werden.“

Fazit

Ohne eine Pandemie oder einen Notstand auszurufen, hat der Kongress ein Gesetz verabschiedet – das am Dienstag von Präsident Trump unterzeichnet wurde –, das mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar an amerikanischen Steuergeldern für Maßnahmen im Zusammenhang mit Pandemien und Ausbrüchen bereitstellt.

Und trotz des weitreichenden Geltungsbereichs des Gesetzes ist Influenza das einzige Virus, das der Kongress namentlich genannt hat.