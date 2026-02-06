Es ist Zeit zu akzeptieren, dass der Bürgerkrieg 2.0 bereits begonnen hat

Von Brandon Smith

Im Juli 1917, als der Erste Weltkrieg in Europa tobte, sah sich die russische Stadt Petrograd mit einer besonderen Unruhe in Form eines groß angelegten Aufstands der Bolschewiki konfrontiert. Bis zu 500.000 Demonstranten, Agitatoren und Provokateure waren aus dem ganzen Land in die Stadt gekommen, viele von ihnen bewaffnet. Sie übernahmen weite Teile der Metropole, entführten Privatfahrzeuge und beschlagnahmten private Gebäude.

Einige sowjetische Führer, darunter Wladimir Lenin, bezeichneten das Ereignis als „verfrüht” und unterstützten es nicht öffentlich, was möglicherweise ein kalkulierter Versuch war, direkte Gegenreaktionen zu vermeiden. Die offizielle historische Erklärung lautet, dass der Aufstand ein Eigenleben entwickelt hatte, aber die Weichen waren gestellt und die kommunistischen Agitatoren bekamen genau das, was sie wollten, was ihre Strategie erforderte:

Menschenopfer.

Zusammenstöße mit Regierungsbehörden führten zum Tod von Hunderten von Demonstranten und einer Handvoll Polizisten. Die russische Regierung schickte Streitkräfte in die Region, um bolschewistische Anführer zu verhaften, und die Bewegung musste sich zurückziehen. Letztendlich war jedoch das Hauptziel der Aufständischen erreicht worden. Ob spontan oder geplant, das Ziel der kommunistischen Methodik ist es immer, staatliche Gewalt auszulösen, die dann genutzt werden kann, um öffentliche Sympathie zu wecken und die Revolution zu stärken.

Die Mehrheit der „Normies” muss sich nicht der Revolution anschließen, sie muss nur davon überzeugt werden, sich herauszuhalten. Und genau das geschah einige Monate später, im Oktober 1917, als der Rote Terror begann. Was folgte, waren fünf Jahre Bürgerkrieg.

Die Kommunisten, die lange Zeit behauptet hatten, unschuldige Opfer des zaristischen „Imperialismus“ zu sein, begannen, sobald sie ihre politische Macht gefestigt hatten, mit einem Mordrausch. Ihre ideologischen Gegner wurden systematisch zusammengetrieben und eliminiert. Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Morde begangen wurden, da die Aufzeichnungen vernichtet wurden, aber Schätzungen zufolge haben die Revolutionäre und die Geheimpolizei in den ersten Jahren der kommunistischen Herrschaft etwa 1 Million politische Dissidenten verhaftet und hingerichtet.

Dieser Völkermord verblasst jedoch im Vergleich zu den 10 Millionen Todesopfern, die der russische Bürgerkrieg forderte. Ganz zu schweigen von der Inhaftierung und dem Massenmord an Millionen von Christen durch das atheistische Regime im Laufe der nächsten Jahrzehnte.

Die Geschichte „wiederholt“ sich selten, aber unsere moderne politische Dynamik kommt uns ziemlich bekannt vor. Viele der Taktiken, die von den Linken in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts angewendet wurden, werden heute in den USA eingesetzt. Ich würde sogar behaupten, dass sie fast identisch sind und dass gerade jetzt eine Revolution im Stil der Bolschewiki stattfindet.

Interessanterweise waren die Bolschewiki eine winzige Minderheit innerhalb der russischen Bevölkerung. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht im Jahr 1917 hatten sie nur 400.000 „offizielle” Mitglieder. Sie wurden von schätzungsweise 23 % der Bevölkerung politisch unterstützt, aber das ist immer noch eine kleine Bewegung im Vergleich zu den 150 Millionen russischen Bürgern, die versuchten, ihr Leben von Tag zu Tag zu leben.

Hätten sich die russischen Konservativen (Nationalisten, Christen und Verteidiger der privaten Eigentumsrechte) Anfang 1917 erhoben und gemeinsam gehandelt, um die Bolschewiki zu stoppen, hätte ihre Gesellschaft die Massenmorde vermeiden können, die sie ab 1918 ereilten. Sie hätten sich vielleicht nicht perfekt mit ihrer bestehenden Regierung arrangieren können, aber die kommunistische Alternative war so viel schlimmer.

Stattdessen warteten die Konservativen, bis die Agenten der Tscheka vor ihrer Haustür standen, und zu diesem Zeitpunkt war es zu spät, um sich wirksam zu wehren. Wie Alexander Solschenizyn in seinem Buch „Der Archipel Gulag“ düster feststellte, lehnte die Mehrheit der Russen die Sowjetherrschaft ab, aber sie hatten nicht den Mut, zu den Waffen zu greifen, als es darauf ankam. Und so gelang es einer Minderheit militanter Kommunisten, eine Nation von Hunderten von Millionen zu beherrschen. Solschenizyn warnte:

„Wir haben die Freiheit nicht genug geliebt. Und noch mehr – wir hatten kein Bewusstsein für die reale Situation… Wir haben alles, was danach geschah, schlicht und einfach verdient.”

Natürlich haben die Kommunisten diesen Erfolg nicht allein erzielt. Wie der Wissenschaftler Antony Sutton in seinem Buch „Wall Street And The Bolshevik Revolution“ mit zahlreichen Belegen darlegt, genossen sie während der Revolution und nach ihrer Machtübernahme die finanzielle und logistische Unterstützung verschiedener globaler Eliten (von den Rockefellers über die Morgans bis hin zu den Harrimans).

Das Ziel? Die Schaffung eines Modells für einen atheistischen und relativistischen autoritären Staat. Ein System, mit dem die Globalisten eines Tages die ganze Welt übernehmen wollen. Ihr Plan stützt sich in hohem Maße auf die Untätigkeit der Patrioten. Das könnte eine Schwäche sein, aber die Linken haben in letzter Zeit guten Grund, sich ermutigt zu fühlen.

Der Bürgerkrieg 2.0 hat in Form einer gut finanzierten linksradikalen Rebellion, ähnlich wie 1917 in Russland, bereits begonnen. Die Reaktion der konservativen Organisationen war bisher wenig beeindruckend, und ich möchte hier eine Warnung aussprechen: Wir nähern uns dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Aktivisten werden durch ein riesiges Scheingeschäft von NGOs finanziert, die sich hinter anderen NGOs verstecken. Sie werden durch versteckte Online-Discord-Server koordiniert. Sie erhalten ihre Befehle und tauschen Informationen vor Ort über verschlüsselte Signal-Chats aus. Sie werden in anonymen Online-Treffen, die von verdeckten Aktivistenkoordinatoren geleitet werden, in Agitation und Störung geschult. Sie haben Hunderte, wenn nicht Tausende von gewalttätigen Angriffen auf ICE-Beamte verübt, und nur wenige von ihnen werden jemals strafrechtlich verfolgt. Das ist nicht das Verhalten einer Basisprotestbewegung, sondern das Verhalten einer Armee von verdeckten Agenten mit besonderem Schutz.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die „Proteste” in Wirklichkeit eine hochgradig koordinierte Guerillakampagne sind – es handelt sich nicht um aufrichtige Bürger, die ihre Bürgerrechte ausüben. Derzeit ist ihr erklärtes Ziel, die Abschiebung illegaler Migranten zu stoppen, aber das ist nur ein Vorwand für ihren Aufstand. Wenn die ICE morgen ihre Arbeit einstellen würde, würden die bezahlten Aktivisten einfach eine andere Begründung finden, um das Land zu spalten. Sie zu beschwichtigen, wird nichts bringen.

Es handelt sich um feindselige Kämpfer, die versuchen, ihre Dominanz zu behaupten und ihre Zahl durch Selbstdarstellung zu vergrößern. Ihr Ziel ist die Zerstörung der westlichen Welt. Das darf nicht zugelassen werden.

Die naheliegende Lösung wäre, dass die Regierung feindselige NGOs schließt, jedoch sind diese Institutionen durch die Rechtspersönlichkeit von Unternehmen geschützt und haben die gleichen verfassungsmäßigen Rechte wie einzelne Bürger. Die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung dieser Organisationen ist zeitaufwändig – Zeit, die wir nicht haben.

Selbst wenn Trump das Aufstandsgesetz anwenden und das Militär einsetzen würde, gibt es nicht genug Truppen, um mehr als eine Handvoll US-Städte abzuriegeln. Diejenigen, die hoffen, dass das Kriegsrecht das Problem lösen wird, machen sich etwas vor. Im Gegenteil, die Linken würden dadurch noch mehr Unterstützung gewinnen: Das Kriegsrecht wäre für den Rest der Welt der Beweis, dass die Regierung tatsächlich „faschistisch“ ist.

Der Verlauf des Krieges wird nicht von staatlichen Eingriffen abhängen, also warten Sie nicht mit angehaltenem Atem auf eine wirksame Durchsetzung. Die Realität ist, dass die meisten Verhaftungen von Aktivisten ohnehin damit enden, dass sie wieder auf die Straße kommen. Ihr Unterstützungsapparat muss dauerhaft beseitigt werden, oder SIE müssen dauerhaft aus der Gleichung entfernt werden.

Alles wird von den regulären Konservativen entschieden werden. Wenn sie sich in großer Zahl organisieren, wenn sie einen Finanzierungsapparat schaffen, um Menschen und Vorräte schnell im ganzen Land zu transportieren, und wenn sie angemessene Führungs- und Ausbildungsrichtlinien aufstellen, dann könnte es eine Chance auf Frieden geben, einfach indem sie eine beeindruckende Abschreckung darstellen. Wenn nicht, dann stehen zumindest die Mittel zur Niederschlagung des Aufstands zur Verfügung.

Wenn Konservative zu Hause bleiben und sich weigern, irgendeinen Teil des Territoriums außerhalb ihres Vorgartens zu schützen, werden sie alles verlieren. Das ist unvermeidlich. Die Seite, die gewinnen will, wird immer einen Vorteil gegenüber der Seite haben, die „einfach nur in Ruhe gelassen werden will”.

Die Proteste werden sich nach dem gleichen Muster, das wir kürzlich in Minneapolis gesehen haben, auf andere Städte ausbreiten. Nichtregierungsorganisationen werden versuchen, weitere Todesfälle von Aktivisten durch Bundesbeamte zu provozieren. Je weniger die Aktivisten von der Öffentlichkeit kontrolliert werden, desto mutiger werden sie und desto mehr wird ihre Zahl wachsen, in der Annahme, dass sie die Mehrheit sind.

Falls die Proteste ins Stocken geraten, die Organisationen aber nicht zerschlagen werden, werden die Aktivisten zu Attentaten und Terroranschlägen im Stil der Weather Underground zurückkehren, bis sie die Bevölkerung demoralisiert und wieder an Stärke gewonnen haben. Das Fazit? Wenn die politische Linke nicht dazu gebracht wird, die Konsequenzen wirklich zu FÜRCHTEN, wird sie nicht aufhören, bis sie ihre eigene Säuberungsaktion im Stil des Roten Terrors durchgeführt hat.

Das Endergebnis wird keine „Balkanisierung” sein. Diese Idee hätte während der Pandemie vielleicht funktioniert, aber zu diesem Zeitpunkt ist es viel zu spät für eine nationale Trennung. Die Linken werden niemals zulassen, dass Konservative in den roten Bundesstaaten in Frieden leben. Wenn man zulässt, dass blaue Städte über ganze Bundesstaaten mit überwiegend roten Bezirken herrschen, würde dies nur progressive Extremisten legitimieren und der konservativen Sache schaden. Dieser Kampf gilt dem ganzen Land, nicht nur Teilen davon.

Es wird auch kein Krieg der „Fraktionen“ sein. Das ist Unsinn aus der Prepper-SHTF-Theorie. Die Grenzen könnten nicht klarer gezogen sein. Das „falsche Links-Rechts-Paradigma“ ist ein toter Überrest der Ron-Paul-Ära. Es existiert nicht mehr, zumindest nicht, was die Basis der Pyramide betrifft. Die überwiegende Mehrheit der Progressiven und Demokraten steht hinter dem Woke-Extremismus. Sie sind mit der Säuberung einverstanden. Sie sind loyale Soldaten des Globalismus. Einheit mit ihnen bedeutet Versklavung.

Linke, Globalisten und ihre Verbündeten werden nicht zwischen MAGA, Libertären und Zentrist*innen unterscheiden. Letztendlich werden sie alle als Feinde behandeln, die es zu eliminieren gilt. Sie werden sich auch nicht spalten und bekämpfen, wie es einige Konservative vorhersagen, zumindest nicht, bevor sie uns losgeworden sind.

Letztendlich steht das Schicksal der USA und der westlichen Zivilisation auf den unsicheren Schultern einer konservativen Bewegung, die zwar über die Mittel zum Kampf verfügt, aber nicht unbedingt den Willen dazu. Sie warten ewig auf das perfekte Hollywood-Szenario, in dem sie sich mit gutem Gewissen in einem fairen Kampf verteidigen können, in dem sie die klaren und unbestreitbaren „Guten“ sind. Sie warten ewig auf den perfekten Moment, um sich zu erheben – einen Moment, der niemals kommen wird.

Patrioten haben ebenfalls jahrzehntelang unter dem Vorwand geplant und trainiert, dass Konservative die Aufständischen sein würden, nicht die Aufstandsbekämpfer. Aufstandsbekämpfung ist viel schwieriger und erfordert weitaus mehr Ressourcen. Aber wissen Sie was? Man kann sich nicht immer aussuchen, welche Kriege man führt. Manchmal wählt der Krieg Sie aus, und Sie müssen sich anpassen.

Es gibt sicherlich Menschen, die tun werden, was sie können. Ich werde zu ihnen gehören, ebenso wie viele Menschen, die ich kenne. Aber die große Frage, die große Unbekannte, der unvorhersehbare Faktor ist, ob die durchschnittlichen Amerikaner in großer Zahl ihre Veranden verlassen und eine klare Botschaft senden werden, dass sie das Chaos nicht länger tolerieren werden.