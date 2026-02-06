EXKLUSIV: Ed Dowd enthüllt die 1,5 Billionen Dollar schwere Lüge, die die US-Wirtschaft am Leben hält | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Das gesamte System basiert auf Betrug – und der Countdown zum Zusammenbruch hat bereits begonnen.

Eine 1,5 Billionen Dollar schwere Lüge stützt die US-Wirtschaft – und Ed Dowd warnt, dass der Zusammenbruch bereits im Gange ist.

Er sagt, der wahre Grund für die Verzögerung der Abschiebungen sei, dass eine zu schnelle Ausweisung von Illegalen die gesamte Wirtschaft zum Einsturz bringen würde.

Dowd bezeichnete dies als einen Betrug, der so massiv sei, dass er mit COVID konkurriere – gestützt durch Gelder aus dem Finanzministerium, Schattenbanken und Schweigen.

Er behauptet auch, dass das inzwischen eingestellte DOGE-Programm abgeschafft wurde, weil es offenlegte, wie tief der Betrug tatsächlich reicht…

Im Dezember warnte er, wir stünden „am Anfang eines Zyklus der Kreditvernichtung“.

Dieser Zyklus beschleunigt sich nun. ZeroHedge berichtete gerade, dass BlackRock – der weltweit größte Vermögensverwalter – den Wert eines seiner privaten Kreditfonds um 19 % gesenkt und auf Gebühren verzichtet hat.

Ed hatte also Recht. Er hat oft Recht. Und jetzt warnt er, dass wir möglicherweise nur noch wenige Monate von einem vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch entfernt sind.

„Ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie ein solches Risiko gesehen.“

Ed Dowd ging nicht langsam in das Gespräch hinein – er begann mit einer der kühnsten wirtschaftlichen Aussagen der letzten Zeit: Die US-Wirtschaft werde durch einen „1,5 Billionen Dollar schweren Betrug” gestützt.

Laut Dowd war die massive illegale Einwanderung unter der Biden-Regierung nicht nur ein Grenzproblem – sie wurde zum Rückgrat des wirtschaftlichen Überlebens. „Wenn sie die Illegalen zu schnell ausweisen”, warnte er, „kann die Wirtschaft das nicht verkraften.”

Das liegt daran, dass Schattenbanken – nicht-depotführende Finanzinstitute, die von Giganten wie JPMorgan und Citibank finanziert werden – Geld in Private Equity, Margin-Kredite und spekulative Wetten kanalisierten, von denen viele durch diesen Einwanderungsboom angeheizt wurden.

Dowd sagte, die inzwischen eingestellte DOGE-Initiative sei aus einem einfachen Grund gescheitert: Sie habe zu viel Korruption aufgedeckt.

Seiner Ansicht nach leben wir in einer gefährlichen Illusion von Stabilität – einer Wirtschaft, die auf falschem Wachstum, versteckten Schulden und kurzfristiger politischer Manipulation basiert.

Damit gab er sich noch nicht zufrieden. Nachdem er die 1,5-Billionen-Dollar-Lüge aufgedeckt hatte, richtete Dowd sein Augenmerk auf die künstliche Intelligenz.

Er sagte, die Wirtschaft im Jahr 2025 werde durch den AI-Hype am Leben erhalten – doch hinter den glänzenden Schlagzeilen bröckele die Realität bereits. Selbst Sam Altman, CEO von OpenAI, räumte ein, dass die Einführung von KI „langsamer als erwartet“ verlaufe.

Dowd war nicht überrascht. Er verglich dies mit früheren Technologieblasen, bei denen hochfliegende Versprechungen unter dem Druck der Realität zusammenbrachen. KI, so sagte er, sei bereits zu einer Commodity mit geringer Rendite und hohen Ausfallraten geworden. „Man kann Menschen nicht durch Chatbots ersetzen, die in einem Viertel der Fälle falsch liegen”, fügte er hinzu.

Was dann kam, traf ihn jedoch noch härter. Dowd vermutete, dass die „Moltbook“-Saga – in der KI-Agenten angeblich gemeinsam intrigiert hatten – eine inszenierte Psyop gewesen sein könnte, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten.

„Sie müssen den Hype schaffen und aufrechterhalten”, sagte er. „Früher kam Propaganda über die Mainstream-Medien. Jetzt kommt sie über die sozialen Medien.”

Auf die Frage, warum dieser Moment gefährlicher erscheint als alles, was er in seiner Karriere bisher erlebt hat, zögerte Dowd nicht mit seiner Antwort.

Er nannte drei Bedrohungen: eine Immobilienblase, eine zerstürende KI-Aktienblase und einen Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes, der bereits Schockwellen durch die globalen Märkte sendet. „Das zeigt sich in ihren Anlageinvestitionen … zum ersten Mal sind sie im Vergleich zum Vorjahr negativ“, sagte er über China.

Er warnte, dass US-Banken keine Kredite an produktive Unternehmen vergeben, sondern Geld in risikoreiche Private-Equity- und Kreditprogramme stecken, die an die CDO-Krise von 2008 erinnern.

Dowd nahm kein Blatt vor den Mund. Dies sei, so sagte er, „die letzte Phase der Ponzi-Finanzierung“. Was die Sache noch schlimmer macht: Die meisten Menschen – einschließlich der Banken – sind sich immer noch nicht bewusst, wie schlimm die Lage ist.

Er warnte nicht nur vor einem Zusammenbruch, sondern erklärte auch, warum Gold und Silber bei der nächsten Währungsneufestsetzung eine Schlüsselrolle spielen werden.

Dowd enthüllte, dass Geschäftsbanken physisches Gold als „Tier-1-Kapital“ neu klassifiziert haben, wodurch es innerhalb des modernen Bankensystems echte Macht erhält – etwas, das wir seit den 1970er Jahren nicht mehr gesehen haben.

Gleichzeitig kaufen Zentralbanken auf der ganzen Welt Gold in Rekordtempo.

Er prognostizierte eine lange Konsolidierungsphase, gefolgt von einem Ausbruch, und sagte voraus, dass Gold bis zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von 10.000 US-Dollar erreichen könnte.

Maria merkte an, dass Silber kürzlich in die strategischen Reserven der USA aufgenommen wurde – ein subtiles, aber deutliches Zeichen dafür, dass beide Metalle auf das vorbereitet werden, was kommen wird.

„Dies ist die erste Phase eines langfristigen Trends bei Gold und Silber … langfristig gefällt uns das”, sagte Dowd.

Im letzten Teil des Interviews gab Dowd einen Einblick in das, was er als die dunklen Mächte ansieht, die das Weltgeschehen beeinflussen.

Er beschuldigte Epstein, ein Erpresser des Mossad und der CIA mit engen Verbindungen zu den Eliten dieser Welt zu sein. Was das Gespräch jedoch von ernst zu brisant machte, war das, was als Nächstes kam: Dowd deutete an, dass Epstein möglicherweise an der Planung von COVID beteiligt war.

Er warnte, dass das Schweigen zur Epstein-Affäre für Trump zu einer ernsthaften Belastung werden könnte.

Wenn der Präsident weiterhin so tue, als sei die Verbindung zwischen Epstein und COVID „keine große Sache“, warnte Dowd, könnte ihn das die Zwischenwahlen kosten. Ohne echte Ermittlungen oder Strafverfolgungen, so sagte er, „wird das Trump nicht helfen“.

Maria schloss mit einer Warnung: „Überall läuten die Alarmglocken.“ Dowd stimmte zu. „Man kann den Kreislauf nicht leugnen“, sagte er – einen Kreislauf aus Korruption, Zusammenbruch und Vertuschung. „Das ist größer als wir.“

Er hinterließ dem Publikum eine letzte Erinnerung: „Wer ist für den Kreislauf verantwortlich? Gott ist für den Kreislauf verantwortlich – nicht der Mensch.“

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: