EXKLUSIV: Die Epstein-Akten beweisen, dass Pizzagate real war | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie versuchten, den einzigen Mainstream-Journalisten zu ruinieren, der Pizzagate untersuchte. Jetzt – zehn Jahre später – beweisen die Epstein-Akten, dass Ben Swann Recht hatte.

Er war der einzige Mainstream-Journalist, der es wagte, Pizzagate zu untersuchen.

Sie verspotteten ihn. Verleumdeten ihn. Löschten ihn aus den Unternehmensmedien.

Jetzt sind die Epstein-Akten veröffentlicht worden – und jedes schreckliche Detail fügt sich zusammen.

Ben Swann hatte die ganze Zeit Recht.

Heute ist er bei uns zu Gast, um die Zusammenhänge zwischen Epstein und Pizzagate aufzuzeigen – und zu enthüllen, wie die Medien dabei halfen, alles zu vertuschen.

— Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 5, 2026

Zunächst tat Ben Swann die Pizzagate-Geschichte als zu absurd ab, um sie ernst zu nehmen.

Behauptungen, Hillary Clinton würde im Keller einer Pizzeria Kinder verspeisen, klangen nicht nur verrückt, sondern wie absichtliche Desinformation. Als die Geschichte jedoch landesweit Schlagzeilen machte und ein Mann mit einem Gewehr eine Pizzeria stürmte, beschloss Swann, Nachforschungen anzustellen.

Was er dabei aufdeckte, veränderte alles.

Er verfolgte die Geschichte zurück zu einer Fundgrube von durchgesickerten E-Mails von John Podesta – echte Nachrichten, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Da begann sich ein Muster abzuzeichnen. Die wiederholte Verwendung seltsamer Begriffe wie „Pizza“, „Hot Dog“ und „Käsepizza“ stimmte mit Codewörtern überein, die das FBI zuvor als Teil der bekannten Kommunikation von Pädophilen identifiziert hatte.

Das Schockierendste daran? Swann sagte, dass es nicht Journalisten oder Wachhunde waren, die dies als Erste entdeckt hatten, sondern selbsternannte Pädophile auf 4chan. Sie waren es, die fragten: „Sieht das noch jemand? Das sind genau die gleichen Wörter, die wir verwenden.”

„Es gibt keine Beweise dafür, dass John Podesta ein Pädophiler ist”, stellte Swann klar. Was ihn jedoch am meisten beunruhigte, war das Fehlen jeglicher Ermittlungen.

„Das Problem war nicht, dass ich etwas Großes entdeckt hatte. Das hatte ich nicht. Ich habe es nur im Fernsehen gesagt. Und weil ich das getan habe, war die Gegenreaktion enorm.“

Jahre später tauchte dieselbe bizarre Sprache wieder auf – diesmal in den Epstein-Akten.

Swann enthüllte, dass Epstein 911 E-Mails hatte, in denen „Pizza” erwähnt wurde. Und das waren keine beiläufigen Erwähnungen. Sie hatten denselben kryptischen Ton und lasen sich oft wie verschlüsselte Signale: „Sitzt du gerade? Jeffrey möchte mit dir Pizza essen.”

Er betonte, wie seltsam das im Kontext betrachtet ist. „Man kann sich glücklich schätzen, wenn man in meinem Posteingang zwei E-Mails findet, in denen Pizza überhaupt erwähnt wird“, sagte er. „Und wenn doch, dann steht dort nur ‚Domino’s bestellen‘.“ Bei Epstein gab es jedoch Hunderte davon.

„Es geht hier nicht nur um Pizza“, erklärte er. „Es geht um den Kontext. Epstein ist der einzige Mensch, über den wir uns alle einig sind, dass er ein chronischer Pädophiler war.“

Dann kam das, was Swann als eine der beunruhigendsten Enthüllungen in der gesamten Veröffentlichung bezeichnete: E-Mails, die offenbar Kinderhandelsoperationen aus der Ukraine beschreiben – in direkter Verbindung zu Wolodymyr Selenskyj.

Er erklärte, dass Epstein den Staatsstreich in der Ukraine 2014 als „große Chance“ sah, das Chaos auszunutzen, und Selenskyj als jemanden betrachtete, der dabei helfen könnte, Kinder über die Grenzen zu bringen. „Wir sehen lange Gespräche über die Möglichkeit, Zelensky für den Kinderhandel aus der Ukraine zu nutzen”, sagte Swann.

Was ihn jedoch ebenso beeindruckte, war das Schweigen der meisten US-Politiker. Das Justizministerium behauptete, der Fall sei abgeschlossen. Selbst Trump wiederholte dieselbe Aussage. Und viele prominente konservative Stimmen schienen entschlossen, wegzuschauen.

Swann nannte Dan Bongino namentlich und kritisierte ihn scharf dafür, dass er kürzlich behauptet hatte, es gäbe keine Epstein-Akten und Epstein habe „sich definitiv selbst umgebracht“. „Das haben Sie gerade gesagt“, schnauzte Swann ihn an. „Wie können Sie jetzt überhaupt noch einen Podcast machen?“

Je tiefer Swann vordrang, desto verworrener wurde das Netz. Epstein war nicht nur in Skandale verwickelt – sein Name tauchte auch in fast allen wichtigen Machtzentren immer wieder auf.

Pandemieplanung mit Bill Gates. Genbearbeitung. Kryptowährungen. Biotechnologie. Ausländische Kriege. Die Reichweite war atemberaubend.

„Es ist wie in einem schlechten Film“, sagte Swann. „Und er ist in jeder Szene dabei.“

Sein Fazit? „Er arbeitet eindeutig für staatliche Stellen … Er ist ein Aktivposten.“

Und er scheute sich nicht, Namen zu nennen. CIA. MI6. Am deutlichsten: Mossad.

„Die israelische Regierung scheint diejenige zu sein, für die er als Vermittler tätig war“, sagte Swann.

„Robert Maxwell war eindeutig ein Mossad-Agent.“

Swann richtete seine Aufmerksamkeit dann auf die Stimmen, die verdächtig still blieben.

„Sie haben Angst vor dieser Geschichte.“

Er nahm bestimmte MAGA-Influencer ins Visier – Persönlichkeiten, die während der COVID-Ära eine riesige Anhängerschaft aufgebaut haben, sich jetzt aber zu dem möglicherweise größten Skandal unserer Zeit ausschweigen.

Der Grund dafür sei einfach: Es passt nicht zu der Erzählung, die ihr Publikum erwartet. Sie wissen nicht, welche Position sie zu den Epstein-Akten einnehmen sollen.

„Sie sagen einfach alles, was in den Echoraum des Publikums passt, zu dem sie sprechen.“

Wenn man seine Marke aufbaut, indem man sein Publikum nachahmt, werden Geschichten wie diese zu riskant, um sie anzusprechen. „Das ist ein schreckliches Modell“, warnte er und erklärte, warum.

„Letztendlich wird Ihr Publikum Sie auffressen. Das wird letztendlich passieren“, sagte er. „Denn wenn Sie nicht zum Sklaven dieses Publikums werden – und sagen, was immer es von Ihnen hören will – sind Sie erledigt.“

Als das Interview zu Ende ging, zoomte Swann heraus, um darüber nachzudenken, was das alles bedeutete.

„MAGA ist tot“, erklärte er und beschrieb, wie sich die ursprüngliche Mischung aus Unabhängigen, Libertären und Konservativen inzwischen aufgespalten hat. „Die Neokonservativen haben es quasi übernommen.“

Aber für Swann war das nicht die eigentliche Geschichte. Das tiefere Problem sind nicht politische Koalitionen – es geht um Wahrheit, Gerechtigkeit und die Opfer, die viel zu lange ignoriert wurden.

„Was zählt, ist Gerechtigkeit … und in dieser Geschichte geht es nicht um mich – es geht um die Opfer.“

Er schloss mit einer leisen Warnung: Echte Veränderung erfordert Geduld, Entschlossenheit und moralische Klarheit. „Der Weg zur Wahrheit ist lang. Aber wir können ihn mitgestalten – wenn wir unseren Prinzipien treu bleiben.“

Und wenn wir das nicht tun, so deutete er an, riskieren wir, weit mehr als nur eine politische Bewegung zu verlieren.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: