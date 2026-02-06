Deutet Trumps Ernennung von Kevin Warsh zum Fed-Chef auf eine drohende Finanzkrise hin?

Paul Craig Roberts

Warsh spielte eine Schlüsselrolle bei den Rettungsaktionen für die großen Wall-Street-Firmen, die mit Hypothekenderivaten und deren Versicherung falsch spekuliert hatten. Ein Artikel auf The Burning Platform berichtet über die Hunderte von Milliarden Dollar, die die Federal Reserve bereitstellte, um die großen Finanzakteure vor ihren Fehlern zu schützen. (> LINK)

Es stellt sich natürlich die Frage, warum Warsh als Powells Nachfolger benötigt wird. Ist etwa wieder etwas schiefgelaufen?

Der öffentliche Widerstand gegen die Rettungsaktion im Jahr 2008 führte zu dem Versprechen, keine weiteren Rettungsaktionen mehr durchzuführen. Stattdessen hieß es, es würde sogenannte Bail-ins geben. Die Öffentlichkeit wusste nicht, was das bedeuten sollte, aber es beruhigte sie.

Eigentlich hätte es sie zutiefst beunruhigen müssen.

Gemäß den Bestimmungen für Bail-ins werden unsere Ansprüche auf Altersrücklagen, Pensionspläne, Aktien und Anleihen bei Anbietern wie Merrill Lynch, Schwab oder Wells Fargo gegenüber den Forderungen der „gesicherten Gläubiger“ des jeweiligen Instituts nachrangig gestellt. Anders ausgedrückt: Sie verlieren Ihr gesamtes Vermögen, da dieses für den Bail-in verwendet wird. Die Bestimmungen legen fest, dass amerikanische Sparer die nächste Finanzhilfe erhalten sollen.

Im April 2024 verfasste ich vier Essays zu den Informationen in David Rogers Webbs Buch „The Great Taking“. Diese Essays finden Sie unten.

Wie realistisch ist ein Bail-in als offizielle Reaktion auf die nächste Finanzkrise? Welche Regierung würde ihn tatsächlich einsetzen? Das Ergebnis wäre Chaos. Zahlungen wären unmöglich, wenn die gesamte Bevölkerung finanziell enteignet ist. Wie kann man sich ein solches System ausdenken? Ein solches System würde ein garantiertes Einkommen in Form von digitaler Währung für jeden Amerikaner erfordern, um dessen Fortbestand zu sichern, während die dafür angesparten Vermögenswerte zur Rettung leichtsinniger Finanzspekulatoren im Finanzsystem verwendet werden.

Welchen Sinn hat das, außer die Bevölkerung der totalen Kontrolle zu unterwerfen? Digitale Währung gibt der herrschenden Elite die Möglichkeit, Andersdenkende von der Existenzgrundlage abzuschneiden. Sie garantiert eine völlig unterwürfige Bevölkerung, die alle Lügen der offiziellen Propaganda bedingungslos akzeptiert.

Soweit wir wissen, sind die Vereinigten Staaten von Amerika jedoch noch nicht auf diesen außergewöhnlichen Wandel von der Demokratie zur Tyrannei vorbereitet. Wie können also die Regulierungen, die diese massive Enteignung beinhalten, in Kraft treten, ohne im totalen Chaos zu enden? Keine Regierung hat ein Interesse an einem totalen Chaos, das sie nicht zu ihrem Vorteil nutzen kann.

Seit dem Zweiten Weltkrieg, als Washington dem britischen Pfund die Rolle der Reservewährung entzog und sie dem US-Dollar übertrug, konnte Washington seine Rechnungen durch die Ausgabe von US-Staatsanleihen begleichen, da die Nachfrage unbegrenzt war, weil US-Staatsanleihen die Reserven der Zentralbanken weltweit darstellten. Mit steigender amerikanischer Verschuldung wuchsen auch die Reserven der Zentralbanken weltweit. Alle waren zufrieden.

Die Sicherheit des Dollars als Reserve der Zentralbanken ist jedoch durch seine Instrumentalisierung gefährdet. Dadurch sind die in Dollar gehaltenen Zentralbankreserven der Beschlagnahmung ausgesetzt. Ohne Zugriff auf ihre Dollarbestände können Zentralbanken nicht gegen Spekulanten vorgehen, die ihre Währung weiter abwerten, da ihnen die Dollar fehlen, um ihre eigene Währung zu kaufen und so ihren Kurs zu stabilisieren.

Eine Finanzkrise könnte sich im Zusammenhang mit Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) anbahnen. Bislang hat sich die KI-Technologie so rasant weiterentwickelt, dass Investitionen in KI-Technologien bereits veraltet sind, bevor sie die nötigen Gewinne abwerfen. Folglich basierte der KI-Boom auf neuem Kapital, das auf Spekulationen über zukünftige hohe Gewinne beruhte. Die Frage ist, wie lange neue Investitionen in eine Branche fließen werden, solange keine Gewinne diese Investitionen rechtfertigen.

Nachdem er bereits ein Rettungsprogramm geleitet hat, ist Warsh eine naheliegende Wahl, um ein weiteres zu leiten oder die Finanzierungsvereinbarungen zu koordinieren.