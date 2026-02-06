Was kommt als Nächstes im Iran?Die Frage hängt von Trump und der iranischen Armee ab

Seymour Hersh

Mein derzeit liebster außenpolitischer Guru ist Eliot A. Cohen, emeritierter Professor an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington, D.C., der in dem, was eigentlich sein Ruhestand sein sollte, als innovativer Kritiker von Präsident Donald Trump hervorgetreten ist. In einem kürzlich im Atlantic erschienenen Essay schlägt er vor, die angemessene Anrede für Trump solle „Geliebter Führer“ lauten – jener Titel, den Nordkoreas Kim Jong Il trug, der, ebenso wie Trump, ohne Kritik aus den eigenen Regierungsreihen herrschte.

Mir wurde gesagt, dass Amerikas „Geliebter Führer“ eine Aufgabe erhalten hat, die eigentlich äußerst heikel sein sollte: den Umgang mit den zunehmenden Spannungen im Inneren des Iran, während das Land mit den Folgen der brutalen Niederschlagung eines jüngsten Aufstands durch Ajatollah Chamenei ringt, der nach dessen eigener Aussage zu „mehreren Tausend“ Todesopfern führte. Die offizielle Zahl der Toten liegt bislang bei 3.117, gilt jedoch als grob unterschätzt; manche Zählungen reichen bis zu 16.500. Die Iranischen Revolutionsgarden, eine Truppe von fast 200.000 Mann, erhielten die Erlaubnis, Demonstranten gezielt zu erschießen, und taten dies mit Vergeltung.

Der Sturz der religiösen Führung des Iran ist seit Langem ein Ziel Israels sowie vieler Kräfte in Amerika und Europa – ebenso wie unzähliger Iraner. Doch er wird nicht möglich sein, solange die iranische Armee mit ihren 760.000 aktiven und Reservetruppen, die Revolutionsgarden ausgenommen, nicht zustimmt oder dazu bewegt wird, sich zu beteiligen. Die Planung für diese Möglichkeit ist erneut aktiv im Gange.

Mir wurde vor Wochen gesagt, dass David Barnea, der bald ausscheidende Chef des Mossad, Israels tödlicher Auslandsoperations- und Antiterror-Einheit, im vergangenen Monat einen wenig beachteten Besuch in Washington gemacht habe, begleitet von einigen Militärkommandeuren, um zu erörtern, wie vorzugehen sei, falls und sobald eine Entscheidung getroffen werde, den Sturz des religiösen Regimes im Iran aggressiv anzustreben.

Eine solche Operation, sofern sie genehmigt würde, fände erst in einigen Monaten statt, wenn günstiges Wetter wahrscheinlicher wäre und ausreichend Zeit bliebe, um die notwendigen Geheimdienst- und Kommandooperationen auszubilden und vorzubereiten, falls sie gebraucht würden. Der Juni galt als wahrscheinlicher Zielzeitpunkt. Vor allem aber würde sie eine sorgfältige Einbindung der regulären iranischen Armee erfordern, deren Truppen eine entscheidende Rolle spielen müssten, falls – wie zu erwarten – Teile der Revolutionsgarden dem religiösen Regime treu blieben, wenn offener Widerstand ausbricht.

Es bestand, so wurde mir gesagt, eine unmittelbare Notwendigkeit, die nervöse Führung der iranischen Armee zu beruhigen, dass Amerika sich verpflichten würde, sie zu unterstützen, falls sie sich gegen den Ajatollah stellte.

Dazu war eine sorgfältige Kommunikation nötig, und Trump übernahm – ganz in seinem Stil – diese Rolle am Wochenende mit kämpferischer Rhetorik. Eine Schlagzeile der New York Times vom Samstag lautete: „Trump setzt Iran erneut mit Kriegsdrohungen und unklaren Beweisen unter Druck.“ Einen Tag später bei CNN: „Trump: Wenn kein Abkommen mit dem Iran zustande kommt, wird die Welt ‚herausfinden‘, ob ein US-Schlag einen regionalen Krieg auslösen würde.“ Die unvermeidliche Reaktion aus Teheran folgte in einer BBC-Meldung am Sonntag: „Irans Oberster Führer warnt vor regionalem Krieg bei US-Angriff.“

Die öffentlichen Drohungen des Präsidenten wurden von einigen amerikanischen Experten begrüßt, die seit Jahrzehnten mit der israelischen Regierung an sensiblen Fragen arbeiten und sie beraten. Einer sagte mir: „Die Opposition muss das Militär haben – und nicht nur die Armee – als Muskel und mit Entschlossenheit, um zu verhindern, dass der Iran in einen inneren Krieg zwischen den vielen historischen Fraktionen aus persischer Zeit abrutscht. Die USA haben an jeder Weggabelung Revolutionen ermutigt und Unterstützung versprochen, sie dann aber ihrem unvermeidlichen Tod und Scheitern überlassen. Die Regierung wurde diesmal gewarnt, sie müsse von Tag eins an Entschlossenheit zeigen und bis zum Ende dabeibleiben. Trumps Aussagen mögen für Sie wie altes Brot klingen, aber für die iranischen Bürger sind sie Manna.“

Der Experte wandte sich dann der entscheidenden Frage zu: der Rolle Chameneis, der dafür verantwortlich ist, die Revolutionsgarden losgelassen und die gnadenlose Reaktion auf die überwiegend jungen Demonstranten autorisiert zu haben. „Chamenei und seine Getreuen haben nur eine brüchige Kontrolle“, sagte er mir, „aber dennoch Kontrolle – was bedeutet, dass die in der gesamten Bevölkerung vorhandene Opposition durch Angst und mangelnde Organisation zurückgehalten wird.“ Nun jedoch, so sagte er, im Nachhall des jüngsten Blutbads: „Gibt es Unzufriedenheit und Entschlossenheit, Chamenei zu entfernen, auf allen Ebenen und in allen Sektoren.“

Es herrscht weitgehende Übereinstimmung, so der Experte, dass Benjamin Netanjahu, der umstrittene israelische Ministerpräsident, kein Teil eines künftigen Plans Washingtons sein würde, um der iranischen Bevölkerung bei der Absetzung des Ajatollahs zu helfen. Es würde „alles ruinieren“, sagte er, wenn Israelis „von der muslimischen Welt als mitschuldig am Sturz wahrgenommen würden“.

Der Offizielle erklärte nicht, wie solche Wahrnehmungen vermieden werden könnten, zumal eine der Reaktionen der Trump-Regierung auf die jüngste Krise im Iran darin bestand, den Chef des Mossad zu einem Treffen im Weißen Haus zu empfangen.