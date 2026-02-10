Trump und Kongress schaffen rechtlichen Weg für fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen den USA und der WHO

Von Jon Fleetwood

Das konsolidierte Haushaltsgesetz erlaubt US-Mitarbeitern stillschweigend, nach Trumps Austrittserklärung weiterhin in von der WHO finanzierten Programmen zu arbeiten.

Trotz der Verordnung von Präsident Donald Trump und öffentlichen Erklärungen, dass sich die Vereinigten Staaten offiziell aus der Weltgesundheitsorganisation zurückgezogen haben, haben der Kongress und das Weiße Haus Gesetze erlassen, die einen rechtlichen Mechanismus für die Fortsetzung der operativen Zusammenarbeit zwischen der US-Regierung und der WHO aufrechterhalten.

Die Befugnis ist im Consolidated Appropriations Act, 2026 (H.R. 7148) enthalten – einem umfassenden 567-seitigen Ausgabenentwurf, der beide Kammern des Kongresses passiert hat und am 3. Februar 2026 von Präsident Trump unterzeichnet wurde und damit zum Public Law 119-75 wurde.

Das Gesetz erlaubt ausdrücklich die Entsendung von Mitarbeitern des US-Gesundheitsministeriums zu Programmen, die von der WHO finanziert werden, auch nachdem die Regierung offiziell aus der Organisation ausgetreten ist.

Gesetzliche Ausnahmeregelung der WHO

Abschnitt 211 von H.R. 7148 besagt:

„Der Minister stellt durch Entsendung höchstens 60 Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Verfügung, um bei Maßnahmen zur Kindersterblichkeit zu helfen und in AIDS-Programmen mitzuarbeiten, die durch Mittel der Agentur für internationale Entwicklung, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen oder der Weltgesundheitsorganisation finanziert werden.“

Die Sprache ist eindeutig.

Der Kongress hat genehmigt, dass bis zu 60 Mitarbeiter des US-Gesundheitsdienstes (U.S. Public Health Service) beauftragt werden, im Rahmen von und in Zusammenarbeit mit WHO-finanzierten Programmen zu arbeiten, zusammen mit USAID und UNICEF – Einrichtungen, die eng in dasselbe globale Gesundheitsmanagement-System eingebunden sind.

In der globalen Gesundheitspolitik ist „Maßnahmen zur Überlebenssicherung von Kindern” ein weit gefasster Begriff der WHO, der routinemäßig Impfkampagnen, Krankheitsüberwachung, Maßnahmen bei Ausbrüchen und den Betrieb von Gesundheitssystemen umfasst. Das bedeutet, dass das Gesetz US-Mitarbeitern trotz des formellen Austritts die Arbeit innerhalb der von der WHO finanzierten öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur erlaubt – und nicht nur die eng gefasste Kinderbetreuung.

Diese Befugnis ist weder an die Mitgliedschaft der USA in der WHO gebunden, noch erfordert sie einen erneuten Beitritt zur Organisation.

Sie fungiert vielmehr als personelle operative Brücke, die es US-Bundesgesundheitsmitarbeitern ermöglicht, weiterhin im Rahmen von WHO-finanzierten Initiativen zu arbeiten, ohne die formelle Beteiligung an der Governance wiederherzustellen.

Nach dem Austritt aus der WHO in Kraft getreten

Die Bestimmung wurde in Kraft gesetzt, nachdem Trump die Executive Order 14155 unterzeichnet hatte, mit der der Austritt der USA aus der WHO offiziell eingeleitet wurde, und nachdem die Regierung am 22. Januar 2026 bekannt gegeben hatte, dass die Vereinigten Staaten den rechtlichen Austrittsprozess abgeschlossen hatten.

Laut dem Fact Sheet der Regierung umfasste der Austritt der USA Folgendes:

Medizinische Gegenmaßnahmen zur Pandemie

Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten für Impfstoffe

Überwachung neu auftretender und zoonotischer Krankheiten

Notfallmaßnahmen des Bundes und auf internationaler Ebene im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Influenza ist das einzige Virus, das in dem Gesetz ausdrücklich genannt wird.

Der Gesetzentwurf sieht 3,2 Milliarden Dollar für die Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) für medizinische Gegenmaßnahmen vor, darunter:

„Ausgaben, die zur Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie oder zur Reaktion darauf erforderlich sind … einschließlich der Entwicklung und Beschaffung von Impfstoffen, antiviralen Medikamenten, notwendigen medizinischen Hilfsgütern, Diagnostika und Überwachungsinstrumenten.“

Außerdem genehmigt es den Bau und die Renovierung von Impfstoffproduktionsanlagen in Privatbesitz für biologische Präparate gegen pandemische Influenza.

Influenza als politische Ausnahme

Die Personalbefugnis der WHO kommt inmitten eines breiteren Musters, in dem Influenza die einzige Krankheit bleibt, die als Ausnahme von der Loslösung der Regierung von der WHO behandelt wird.

Im Januar räumten Beamte des HHS ein, dass die USA trotz ihres Rückzugs weiterhin Gespräche über die Teilnahme am von der WHO geleiteten globalen Prozess zur Auswahl von Influenza-Impfstoffstämmen führen.

Dieser Prozess bestimmt, welche Virusstämme weltweit für die Herstellung von saisonalen und präpandemischen Impfstoffen prognostiziert, modelliert und verwendet werden.

Gleichzeitig setzt die US-Regierung ihre Finanzierung fort:

Forschung zur Funktionsgewinnung bei Vogelgrippeviren („Vogelgrippe“)

Experimente mit chimären und reassortanten Influenzaviren

Modellierung der Übertragbarkeit auf Säugetiere

Plattformen für Pandemie-Influenza-Impfstoffe, einschließlich Technologien der nächsten Generation und selbstverstärkender Technologien

Dieselben Bundesbehörden, die die Manipulation von Viren finanzieren, finanzieren auch die Impfstoffproduktionskapazitäten und Notfallmaßnahmen – und erhalten dabei die technischen Verbindungen zur Influenzaüberwachungs- und -prognosearchitektur der WHO aufrecht.

Eine rechtliche Umgehungslösung, kein vollständiger Austritt

H.R. 7148 stellt die Mitgliedschaft der USA in der WHO nicht wieder her.

Es stellt weder die Beiträge noch die Stimmrechte wieder her.

Aber es bewahrt die Möglichkeit für US-Bundesgesundheitspersonal, innerhalb von WHO-finanzierten Programmen zu arbeiten, geschützt vor den Transparenz- und Aufsichtsmechanismen der USA, die für die internationale Organisation nicht gelten.

Tatsächlich haben der Kongress und der Präsident eine rechtliche Umgehungslösung geschaffen: Rückzug dem Namen nach, fortgesetzte Zusammenarbeit in der Praxis.

Fazit

Trotz des formellen Austritts aus der Weltgesundheitsorganisation haben der Kongress und Präsident Trump ein Bundesgesetz verabschiedet, das die weitere Beteiligung von US-Personal an von der WHO finanzierten Gesundheitsprogrammen genehmigt und gleichzeitig die Finanzierung der Infrastruktur für Influenza-Pandemien, der Funktionsgewinnforschung und der Massenimpfbereitschaft vorsieht.

Das Gesetz wurde von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet.

Es wurde von Präsident Trump unterzeichnet.

Und es ist als verbindliches Bundesgesetz in Kraft getreten.