94 % hatten H5-Antikörper, 100 % zeigten eine Neutralisierung, obwohl sie nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen waren.

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie, die letzte Woche in der Fachzeitschrift Immunity veröffentlicht wurde, berichtet, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen bereits Antikörper in sich trägt, die das angeblich mit Rindern in Verbindung stehende H5N1-Vogelgrippevirus neutralisieren können, obwohl sie bekanntermaßen nicht mit H5N1 in Kontakt gekommen sind und als immunologisch naiv eingestuft werden.

Die Ergebnisse stellen die weit verbreitete Annahme in Frage, dass Menschen weitgehend ungeschützt gegen H5N1 sind – eine Annahme, die den jüngsten Pandemiewarnungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus bei Milchkühen in den USA zugrunde liegt.

Sie stellen auch die Rechtfertigung für von der Regierung geleitete Funktionsgewinn-Experimente zur Vogelgrippe und Massenimpfstoffentwicklungsprogramme in Frage, die auf der Prämisse basieren, dass Menschen wenig bis gar keine Immunität besitzen, darunter auch die 500 Millionen Dollar teure Initiative der Trump-Regierung zur Entwicklung eines „Goldstandard-Impfstoffs der nächsten Generation” gegen die Vogelgrippe.

Studie findet Antikörper bei fast allen nicht exponierten Personen

Forscher analysierten Blutproben von 66 Personen in Deutschland, die bekanntermaßen nicht mit H5N1 in Kontakt gekommen waren.

Anhand mehrerer Labortests stellte die Studie fest, dass 94 % nachweisbare IgG-Antikörper hatten, die an das H5-Hämagglutinin-Protein binden, während 100 % in einem empfindlichen Neutralisationssystem eine messbare neutralisierende Aktivität gegen den mit Rindern assoziierten H5N1-Stamm A/Texas/37/2024 zeigten.

Wie die Autoren in der Veröffentlichung feststellen:

„Die Mehrheit der untersuchten H5N1-naiven Personen weist nachweisbare H5-reaktive Antikörper auf.“

In einem anderen Abschnitt betonen die Forscher die Allgemeingültigkeit der Erkenntnis:

„Wir haben bei allen Studienteilnehmern niedrige, aber deutliche Kreuzneutralisationstiter gegen A/Texas/37/2024 festgestellt.“

Die Studie berichtet, dass die Antikörperwerte gegen H5N1 niedriger waren als die typischerweise bei gängigen saisonalen Influenzastämmen wie H1N1 und H3N2 beobachteten Werte, jedoch in der gesamten Kohorte durchgängig vorhanden waren.

Die Serum-ID₅₀-Werte stehen für die Neutralisierung im Gesamtplasma bei 66 Personen, die zuvor noch nicht mit H5N1 infiziert waren; alle Werte lagen über der unteren Nachweisgrenze des Tests.

Wer hat die Forschung durchgeführt?

Die Studie wurde von Forschern mehrerer großer europäischer Institutionen durchgeführt, darunter die Universität zu Köln, das Friedrich-Loeffler-Institut – Deutschlands Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – und das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung.

Insbesondere das Friedrich-Loeffler-Institut spielt eine zentrale Rolle in der Hochsicherheitsforschung zu Tierkrankheiten in Deutschland, darunter auch Arbeiten zur Vogelgrippe.

Immungedächtniszellen kodieren potente H5-neutralisierende Antikörper

Über die Blutserumuntersuchungen hinaus isolierten die Forscher Gedächtnis-B-Zellen von ausgewählten Teilnehmern und klonten 136 monoklonale Antikörper für weitere Analysen.

Sie fanden heraus, dass fünf von sechs Personen, die als H5N1-naiv eingestuft wurden, Gedächtnis-B-Zellen trugen, die Antikörper produzierten, die H5N1 neutralisieren konnten.

Die meisten dieser Antikörper waren auch kreuzreaktiv mit H1-Influenzastämmen und richteten sich in erster Linie gegen den konservierten Hämagglutinin-Stamm und nicht gegen die hochvariable Kopfregion.

Mehr als 60 % der H5-neutralisierenden Antikörper verwendeten das IGHV1-69-Gensegment, ein genetisches Merkmal, das häufig mit breit neutralisierenden Influenza-Antikörpern in Verbindung gebracht wird.

Einige Antikörper, die von Personen ohne bekannte H5-Exposition isoliert wurden, neutralisierten das Virus mit einer Wirksamkeit, die mit der von etablierten Laborreferenzantikörpern vergleichbar war.

Einfach ausgedrückt: Der Körper verfügt bereits über ein eingebautes Spielbuch für H5N1, selbst bei Menschen, die noch nie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind.

Antikörper schützten in Tierversuchen vor tödlicher Infektion

Um zu testen, ob diese Antikörper biologisch bedeutsam sind, verabreichten die Forscher ausgewählten Mäusen ausgewählte Antikörper, bevor sie sie einer tödlichen Dosis des aus Rindern stammenden H5N1-Virus aussetzten.

Alle Mäuse, die H5-spezifische Antikörper erhielten, überlebten die Infektion, während Kontrolltiere, die nicht verwandte Antikörper erhielten, starben oder humane Endpunkte erreichten.

Der Schutz trat ein, obwohl die Antikörperkonzentrationen denen ähnelten, die bei nicht exponierten Menschen nachgewiesen wurden.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Antikörper von Personen, die zuvor noch nicht mit H5N1 in Kontakt gekommen waren, ausreichten, um eine tödliche Erkrankung in vivo zu verhindern.

Kontrast zur Immunität vor der COVID-19-Pandemie

Im Abschnitt „Diskussion” stellen die Forscher ihre Ergebnisse ausdrücklich der Situation vor der COVID-19-Pandemie gegenüber und schreiben:

„Dies steht im Gegensatz zum Fehlen von kreuzneutralisierenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2 vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie.“

Der Vergleich unterstreicht, dass H5N1 im Gegensatz zu SARS-CoV-2 offenbar nicht als immunologisch völlig neues Virus in die menschliche Bevölkerung eindringt.

Was die Studie behauptet – und was nicht

Die Forscher betonen, dass ihre Ergebnisse weder das Risiko einer Übertragung von Mensch zu Mensch bewerten noch die zukünftige Dynamik eines Ausbruchs vorhersagen.

Die Studie behauptet auch nicht, dass vorhandene Antikörper eine Infektion vollständig verhindern würden.

Die Daten widersprechen jedoch direkt der Annahme, dass Menschen keine nennenswerte Grundimmunantwort auf neu auftretende H5N1-Stämme haben.

Wie die Autoren zusammenfassen, ist eine bereits vorhandene humorale Immunität gegen das mit Rindern in Verbindung stehende H5N1-Virus bei Personen nachweisbar, die als nicht exponiert gelten.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass H5N1 nicht als immunologische „unbeschriebene Tafel” in die menschliche Bevölkerung eindringt: Die meisten Menschen verfügen bereits über Antikörper und ein Immungedächtnis, die in der Lage sind, das Virus zu erkennen und zu neutralisieren, auch ohne vorherige Exposition.

Dies widerlegt direkt Pandemie-Narrative, die H5N1 als eine völlig neue, bevölkerungsweite Bedrohung darstellen, die Notfallforschung zur Funktionssteigerung oder Massenimpfprogramme erfordert, um von Grund auf Immunität zu schaffen.

Die Studie befasst sich zwar nicht mit der Übertragungsdynamik, zeigt jedoch eindeutig, dass eine grundlegende Immunität des Menschen gegen H5N1 bereits besteht – was Fragen darüber aufwirft, ob das derzeitige Ausmaß an Alarmismus, Experimenten und präventiven Maßnahmen wissenschaftlich gerechtfertigt ist.