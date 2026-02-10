Wenn Sie glauben, dass unsere Regierenden heimlich schlechte Dinge tun, warten Sie erst einmal ab, bis Sie sehen, was sie öffentlich tun

Sie haben einen live übertragenen Völkermord vor den Augen der ganzen Welt inszeniert.

Caitlin Johnstone

Sie starteten einen live übertragenen Völkermord vor den Augen der ganzen Welt.

Sie greifen offen die Zivilbevölkerung mit Belagerungskriegen im Iran und in Kuba vor den Augen der ganzen Welt an.

Sie haben den Präsidenten eines souveränen Staates vor den Augen der ganzen Welt offen entführt.

Sie haben vor den Augen der ganzen Welt absichtlich einen schrecklichen und gefährlichen Stellvertreterkrieg in der Ukraine provoziert.

Sie haben jahrelang die monströsen, völkermörderischen Gräueltaten Saudi-Arabiens im Jemen vor den Augen der ganzen Welt aktiv unterstützt.

Sie plündern und beuten die Ressourcen und Arbeitskräfte des globalen Südens vor den Augen der ganzen Welt aus.

Sie zerstören die Biosphäre, von der wir alle abhängig sind, um sich selbst zu bereichern, und das vor den Augen der ganzen Welt.

Sie umkreisen den Globus mit Hunderten von Militärstützpunkten, um vor den Augen der ganzen Welt die Weltherrschaft zu sichern.

Sie betreiben nukleare Risikopolitik und wedeln vor den Augen der ganzen Welt mit Weltuntergangswaffen wie mit Pistolen herum.

Menschen werden obdachlos und sterben an Unterkühlung, während Milliardäre private Inseln kaufen und vor den Augen der ganzen Welt den nächsten Präsidenten wählen.

Waffenhersteller lobbyieren für Kriege und profitieren dann von dem Tod und der Zerstörung, die sie vor den Augen der ganzen Welt verursachen.

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat wiederholt zugegeben, dass er vom reichsten Israeli der Welt gekauft und besessen ist, und das vor den Augen der ganzen Welt.

Der US-Finanzminister hat wiederholt zugegeben, dass die USA die Gewalt und Unruhen im Iran bewusst ausgelöst haben, indem sie die Bevölkerung vor den Augen der ganzen Welt durch Wirtschaftskrieg systematisch in die Armut getrieben haben.

Ich sehe immer wieder Leute, die ausflippen und fragen, wie es möglich ist, dass die Personen in den Epstein-Akten nicht wegen ihres heimlichen ruchlosen Verhaltens verhaftet wurden. Und ich möchte sie immer fragen: „Kumpel, hast du das ruchlose Verhalten gesehen, das sie ganz offen an den Tag legen?“

Achten Sie auf die Epstein-Akten. Achten Sie auf das Wenige, was wir darüber erfahren können, wie sich diese Freaks hinter verschlossenen Türen verhalten. Achten Sie auf jeden Fall genau auf diese Dinge.

Aber vergessen Sie nicht, auch auf die weitaus größeren Übel zu achten, die sie vor den Augen der ganzen Welt begehen.