In den letzten Monaten ist die Debatte über den Einsatz von Tieren in der biomedizinischen Forschung in den USA erneut eskaliert – besonders im Umfeld der National Institutes of Health (NIH), der größten Forschungsbehörde Amerikas. Trotz öffentlicher Zusagen zur Reduzierung von Tierversuchen und dem Ausbau menschbezogener Methoden hat das NIH weiterhin Millionen von Dollar in Tierexperimente investiert, darunter auch Studien, an denen Hunde beteiligt sind. Das sorgt nicht nur bei Tierschützern, sondern zunehmend auch in wissenschaftlichen und politischen Kreisen für Unmut und einen erheblichen Vertrauensverlust.

Kritiker werfen dem NIH vor, dass die Fortsetzung von Tierversuchen – insbesondere an Hunden wie Beagles – nicht nur ethisch fragwürdig ist, sondern auch wissenschaftlich wenig aussagekräftig bleibt. Mehrere Beobachtergruppen sowie Tierrechtsorganisationen betonen, dass Tiermodelle oft versagen, wenn es darum geht, menschliche Krankheiten präzise vorherzusagen oder neue Therapien erfolgreich zu entwickeln – eine Kritik, die sich nicht nur gegen moralische Probleme richtet, sondern auch gegen die Kosten-Nutzen-Bilanz solcher Forschung.

EXPOSED: Fauci’s barbaric beagle tests never stopped.



In 2021, we uncovered this infamous photo.



Our bombshell investigation made unraveling Fauci’s legacy a top priority for MAGA/MAHA.



But five years later, Trump’s NIH is BETRAYING him and RFK Jr.



We have the receipts:🧵



In… pic.twitter.com/jQULaTlkOP — White Coat Waste (@WhiteCoatWaste) February 6, 2026

Im Juli 2025 kündigte das NIH in Zusammenarbeit mit der Food and Drug Administration (FDA) an, dass künftige Forschungsförderungen stärker humanbasierte Technologien berücksichtigen sollen, darunter zellbasierte Modelle, Organoide und computergestützte Methoden, die besser auf den Menschen übertragbar sind. Dies folgt auf Jahre an Kritik, wonach traditionelle Tierversuche trotz großer finanzieller und personeller Ressourcen nur selten direkte Fortschritte für die menschliche Medizin bringen.

Ein entscheidender Punkt im aktuellen Streit ist nicht nur die Frage, ob Tierversuche ethisch vertretbar sind, sondern auch, ob sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft beschädigen. Hohe Zahlen von Experimenten an Hunden, Katzen oder anderen Tieren – selbst neben dem angekündigten Abbau – vermitteln vielen Menschen das Gefühl, dass Behörden nicht im Sinne moderner, humaner Forschung handeln. Dieses wachsende „Trust Gap“ wirkt sich auf staatliche Forschungspolitik, staatliche Finanzmittel und das gesellschaftliche Verständnis von Wissenschaft aus.

Teilweise lässt sich die öffentliche Empörung auch an konkreten historischen Fällen ablesen: So wurden Tierrechts-Kampagnen gegen Einrichtungen wie das Zucht- und Forschungsunternehmen Envigo, das Beagles für die Forschung bereitstellte, öffentlich, als Missstände in der Tierhaltung bekannt wurden und zehntausende Tiere gerettet wurden. Diese Ereignisse verstärkten die Forderung nach einer Neuausrichtung wissenschaftlicher Prioritäten.

Andererseits warnt die wissenschaftliche Gemeinschaft davor, das Ende aller Tierforschung überstürzt zu fordern. Vertreter von Forschungsinstituten argumentieren, dass es Bereiche gibt, in denen noch keine vollständig valide Alternative zu Tiermodellen existiert, und dass der Übergang zu neuen Methoden Zeit und Ressourcen brauche.

Was bleibt, ist eine zentrale Frage: Wie viel Leid an Tieren ist akzeptabel, wenn der behauptete Zweck effektive medizinische Fortschritte für Menschen sein soll? Für immer mehr Menschen ist diese Frage beantwortet: Altmodische Tiermodelle, die oft schlecht in menschliche Ergebnisse übersetzen, sollten nicht länger den Standard darstellen – weder aus ethischen noch aus wissenschaftlichen Gründen.

Und solange staatliche Institutionen wie das NIH sowohl öffentlich mehr Mensch-zentrierte Forschung versprechen als auch gleichzeitig traditionelle Tierexperimente weiter finanzieren, wird diese Debatte weiter zunehmen – mit wachsendem Einfluss auf Wissenschaftspolitik, gesellschaftliches Vertrauen und die Zukunft medizinischer Forschung.