Dave DeCamp

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte in einem am Montag veröffentlichten Interview, dass die USA nicht länger bereit seien, ein zuvor von ihnen selbst vorgeschlagenes Ukraine-Friedensabkommen umzusetzen. Dies ist das jüngste Zeichen dafür, dass es kaum eine Chance gibt, dass der zermürbende Krieg in absehbarer Zeit endet.

Lawrow behauptete, dass die USA und Russland während des Gipfeltreffens zwischen Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im August 2025 in Anchorage, Alaska, eine Einigung zur Ukraine erzielt hätten. Er ging nicht näher auf die Details des möglichen Abkommens ein, doch es wird angenommen, dass es die Abtretung von Gebieten durch die Ukraine beinhaltete, die sie weiterhin im Donbass kontrolliert – eine Bedingung, die in einem später von der Trump-Regierung ausgearbeiteten 28-Punkte-Friedensplan enthalten war.

„Mit anderen Worten: Uns wurde gesagt, dass die Ukraine-Frage gelöst werden müsse. In Anchorage haben wir den Vorschlag der Vereinigten Staaten akzeptiert. Um es ganz klar zu sagen: Sie schlugen es vor, und wir stimmten zu – das Problem sollte gelöst werden“, sagte Lawrow gegenüber TV BRICS. „Die Position der Vereinigten Staaten war für uns wichtig. Indem wir ihre Vorschläge akzeptierten, erfüllten wir im Wesentlichen die Aufgabe, die Ukraine-Frage zu lösen und uns in Richtung einer umfassenden, breiten und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit zu bewegen.“

Der russische Diplomat sagte, dass die USA trotz des „positiven“ Gipfels nur wenige Wochen später damit begonnen hätten, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und den wirtschaftlichen Druck seither fortsetzten. „Neue Sanktionen werden verhängt, Angriffe auf Tanker werden in internationalen Gewässern unter Verletzung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen inszeniert, und Indien sowie andere Partner werden davon abgehalten, günstige russische Energieressourcen zu kaufen, während Europa solche Käufe längst verboten hat und gezwungen wird, amerikanisches Flüssigerdgas zu deutlich höheren Preisen zu erwerben“, sagte er.

Lawrow fügte hinzu, dass er im Hinblick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Russland keine „vielversprechende Zukunft“ sehe. „Damit haben die Vereinigten Staaten im wirtschaftlichen Bereich faktisch das Ziel einer wirtschaftlichen Dominanz ausgerufen“, erklärte er.

An anderer Stelle des Interviews, das sich auf Russlands Beziehungen zu anderen BRICS-Staaten konzentrierte, sagte Lawrow, die Biden-Regierung habe den US-Dollar zu einer „Waffe“ gemacht, was Russland und andere Länder dazu veranlasst habe, ihre Abhängigkeit von der US-Währung zu verringern.

„Unter der Regierung Biden haben die Vereinigten Staaten jeden Schritt unternommen, um den Dollar gegen diejenigen zu instrumentalisieren, die sie als unbequem betrachten“, sagte er und fügte hinzu, dass diese Politik auch unter der Trump-Regierung fortgesetzt worden sei.