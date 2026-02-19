Die israelische Regierung installierte und wartete ein Sicherheitssystem in Epsteins Apartment

Sicherheitsausrüstung und Alarmsysteme wurden von der israelischen Regierung in einer berüchtigten Manhattan-Residenz installiert, die häufig vom ehemaligen Premierminister Ehud Barak genutzt wurde.

Ryan Grim, Murtaza Hussain

Die israelische Regierung installierte Sicherheitsausrüstung und kontrollierte den Zugang zu einem Apartmentgebäude in Manhattan, das vom verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwaltet wurde, wie aus einer Reihe von E-Mails hervorgeht, die kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Die Ausrüstung wurde ab Anfang 2016 in der 301 E. 66th Street installiert – der Residenz, in der der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak regelmäßig über längere Zeiträume wohnte.

Die Sicherheitsoperation in „Ehuds Apartment“ bestand mindestens zwei Jahre lang, wie E-Mails aus der Offenlegung des Justizministeriums zeigen. Beamte der israelischen Ständigen Mission bei den Vereinten Nationen standen regelmäßig mit Epsteins Mitarbeitern in Kontakt, um Sicherheitsfragen zu besprechen. Das Apartment gehörte formal einer Firma, die mit Epsteins Bruder Mark Epstein verbunden war, wurde jedoch faktisch von Jeffrey Epstein kontrolliert. Wohnungen in dem Gebäude wurden häufig an Epsteins Kontakte verliehen und genutzt, um minderjährige Models unterzubringen.

Rafi Shlomo, damaliger Leiter des Schutzdienstes der israelischen Mission bei den Vereinten Nationen in New York und Chef von Baraks Sicherheitsteam, stand mit Epsteins Angestellten in Korrespondenz, um Treffen zur Sicherheitskoordination zu organisieren und die Installation spezieller Überwachungstechnik in der Residenz in der 66th Street zu planen. Shlomo kontrollierte persönlich den Zugang zum Apartment für Gäste und führte sogar Hintergrundüberprüfungen von Reinigungskräften und Epsteins Mitarbeitern durch.

Nach israelischem Recht erhalten ehemalige Premierminister und andere hochrangige Amtsträger in der Regel auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt Sicherheitsdienste. Laut den E-Mails genehmigte Epstein persönlich die Installation der Ausrüstung und autorisierte Treffen zwischen seinen Mitarbeitern und israelischen Sicherheitsbeamten.

Ehud Barak und die israelische Mission bei den Vereinten Nationen reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Zum Zeitpunkt von Epsteins Tod im Jahr 2019 spielte Barak seine Verbindung zu dem in Ungnade gefallenen Finanzier herunter und erklärte, dass er Epstein zwar mehrmals getroffen habe, dieser ihn jedoch „weder unterstützt noch bezahlt“ habe.

Premierminister Benjamin Netanjahu deutete kürzlich an, dass Epsteins enge Beziehungen zu Barak – einem langjährigen Vertreter der Arbeitspartei und politischen Rivalen Netanjahus – eher gegen als für die These sprechen würden, Epstein habe für Israel gearbeitet. „Jeffrey Epsteins ungewöhnlich enge Beziehung zu Ehud Barak legt nicht nahe, dass Epstein für Israel gearbeitet hat. Sie beweist das Gegenteil“, sagte Netanjahu. „Gefangen in seiner Wahlniederlage vor über zwei Jahrzehnten versucht Barak seit Jahren obsessiv, die israelische Demokratie zu untergraben, indem er mit der anti-zionistischen radikalen Linken zusammenarbeitet – in gescheiterten Versuchen, die gewählte israelische Regierung zu stürzen.“

Ein E-Mail-Austausch aus dem Januar 2016 zwischen Baraks Ehefrau Nili Priell und einer Epstein-Mitarbeiterin – deren Name teilweise geschwärzt ist, die aber aus anderen Mitteilungen als seine langjährige Assistentin Lesley Groff hervorgeht – behandelte die Installation von Alarm- und Überwachungstechnik in der Residenz, darunter sechs „an die Fenster geklebte Sensoren und die Möglichkeit, den Zugang zu den Räumlichkeiten aus der Ferne zu steuern“. Priell informierte Epsteins Mitarbeiter darüber, dass „sie das System aus der Ferne neutralisieren können, bevor jemand das Apartment betreten muss. Das Einzige, was zu tun ist, ist Rafi vom Konsulat anzurufen und ihn wissen zu lassen, wer und wann jemand eintritt.“

Die Korrespondenz deutete außerdem darauf hin, dass die Arbeiten der israelischen Regierung so umfangreich waren, dass Epstein sie persönlich genehmigen musste. „Jeffrey sagt, er habe nichts gegen Löcher in den Wänden und das sei alles völlig in Ordnung!“, schrieb Groff an Barak und Priell.

Korrespondenz zwischen Nili Priell und Barak bezüglich der Sicherheit des Apartments, 15. Januar 2016.

Die Mission stand während mehrerer Aufenthalte von Barak und seiner Ehefrau in den Jahren 2016 und 2017 in regelmäßigem Kontakt mit Epsteins Vertretern.

In einer E-Mail vom Januar 2017 an Shlomo – mit dem Betreff „Jeffrey Epstein RE Ehud’s apartment“ – übermittelte eine Epstein-Assistentin den israelischen Beamten eine Liste von Mitarbeitern, die Zugang zum Apartment benötigen würden, und fügte hinzu: „Ich gehe davon aus, dass Sie bereits eine Kopie ihres Ausweises von vor einiger Zeit haben … sie ist die Haushälterin und geht schon seit langer Zeit im Apartment ein und aus!“ Einige Wochen später schrieb sie an Epstein selbst: „Rafi, der Leiter von Ehuds Sicherheit, fragt, ob ich ihn am Dienstag, den 14., um 16 Uhr in seinem Büro (800 2nd Ave und 42nd) bezüglich Ehuds Apartment treffen könnte.“ Epstein genehmigte das Treffen.

Die Korrespondenz setzte sich im Laufe des Jahres fort – im August wandte sich eine Assistentin Epsteins erneut an Shlomo, um ihn über einen weiteren Aufenthalt von Barak und seiner Ehefrau in der Epstein-Residenz zu informieren. Bis November 2017 war Shlomo durch einen anderen israelischen Beamten ersetzt worden, der Sicherheit und Überwachung für Barak verwaltete.

Korrespondenz zwischen Epstein und einer nicht genannten Person bezüglich der Sicherheit von „Ehud’s apartment“, 6. Februar 2017.

Baraks langjähriger Mitarbeiter Yoni Koren, der 2023 verstarb, war ein weiterer häufiger Gast in Epsteins Apartment in der 66th Street. Koren hielt sich dort mehrfach auf – unter anderem 2013, als er noch aktiv als „Büroleiter“ im israelischen Verteidigungsministerium tätig war, wie aus Kalendern hervorgeht, die vom Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zu Epstein veröffentlicht wurden, sowie aus E-Mails, die von Distributed Denial of Secrets freigegeben wurden. E-Mail-Korrespondenz aus Baraks Posteingang zeigte zudem, dass Koren Informationen mit Epstein über eine Überweisung austauschte, wie zuvor von Drop Site berichtet wurde.

Neue E-Mails, die vom Justizministerium veröffentlicht wurden, zeigen, dass Koren weiterhin in Epsteins Apartment wohnte, während er in New York medizinisch behandelt wurde – bis zur zweiten Verhaftung und zum Tod des Finanziers im Jahr 2019.