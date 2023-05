„Er hasst die Menschen“: Die Kenntnis dieses Buches von Harari ist für das Verständnis der Welt unerlässlich

Der Mensch ist heute ein hackbares Tier, sagt Yuval Noah Harari, der von der Elite verehrt wird. Der Autor und Psychologe Fred van ‚t Ent hat ein Video über seine Gedanken gemacht.

Das von Harari verfasste transhumanistische Buch „Homo Deus“ liegt auf den Nachttischen von Bill Gates, Mark Zuckerberg und Hunderten von anderen Milliardären. Das haben sie selbst zugegeben.

Harari spricht in Davos vor vollen Sälen. Was er sagt, diktiert die Tagesordnung. Kurz gesagt: Wir müssen genau das tun, was in seinen Büchern steht, sagt Van ‚t Ent. „Mehr Wissen über Harari hilft, das Bewusstsein für potenziell schlechte Ideen für die Menschheit zu schärfen“.

Harari zufolge werden wir bald mit der künstlichen Intelligenz verschmelzen, ob wir das wollen oder nicht. Van ‚t Ent ist besonders kritisch gegenüber Hararis Botschaft und Tonfall. „Das Wissen über dieses Buch ist absolut entscheidend, um diese Welt zu verstehen“, sagt er.

„Wenn Sie genug über Biologie wissen und über genügend Rechenleistung und Daten verfügen, können Sie meinen Körper, mein Gehirn und mein Leben hacken“, sagte Harari Anfang 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum.

„Ihr wisst mehr über mich als ich über mich selbst“, betonte er. „Das könnt ihr nicht nur mit mir machen, sondern mit jedem. Ein System, das uns besser versteht als wir uns selbst, kann unsere Gefühle und Entscheidungen vorhersagen, kann unsere Gefühle und Entscheidungen manipulieren und kann letztlich Entscheidungen für uns treffen.“

In der Vergangenheit haben viele Tyrannen und Regierungen dies vergeblich versucht. Sie wussten nicht genug über Biologie und verfügten nicht über genügend Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken, so der Zukunftsforscher.

Bald werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken, prognostizierte er. „Wir sind jetzt hackbare Tiere“, sagte er.

Van ‚t Ent sagt über Homo Deus: „Wenn ich das Buch lese – und ich habe es vollständig gelesen – spritzt mir der Menschenhass auf jeder Seite ins Gesicht. Dieser Mann, dieser Harari, er hasst die Menschen.“

