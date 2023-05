Die einzige Regierung der Welt, die auch nur annähernd in der Lage ist, diese Frage für einen Impfstoff zu beantworten, ist das Vereinigte Königreich. Ich werde Ihnen erklären, warum ich das glaube. Ich denke, Sie werden mir zustimmen.

Steve Kirsch

Zusammenfassung

Die Frage, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie sich impfen lassen, lautet: „Ist der Impfstoff sicher?“

Der Sicherheitsstandard für Impfstoffe liegt bei weniger als einem Todesfall pro 1 Million Dosen (siehe dieses Zitat von Paul Offit).

Da randomisierte Doppelblindstudien mit Millionen von Teilnehmern nicht durchführbar sind, ist die einzige Möglichkeit, diese Informationen zu erhalten, die Erhebung von Daten in der Phase nach der Markteinführung, indem man sich die Impfstoffakten der Verstorbenen ansieht und eine Analyse dieser Daten vornimmt.

Sofern ich das beurteilen kann, legt niemand auf der Welt die zugrundeliegenden anonymisierten Daten offen oder stellt eine genaue Vorlage für eine zusammenfassende Analyse zur Verfügung, die es uns ermöglichen würde, die Wahrheit zu erfahren.

Sollten wir nicht damit anfangen, damit wir endlich die Frage beantworten können: „Ist es sicher?“

Schritte der Datenerhebung

Hier sind die 4 Schritte, die Sie durchführen müssen, um herauszufinden, ob ein Impfstoff sicher ist:

Führen Sie eine Verknüpfung zwischen den Sterbefalldatensätzen und den Impfdatensätzen durch, damit Sie die Impfdaten in derselben Zeile wie die Sterbedaten haben. Eine Zeile sieht dann so aus: Altersspanne, Geschlecht, Sterbedatum sowie Daten und Typen für jede Impfung

Außerdem benötigen Sie Zugriff auf die Impfdaten nach Datum, Altersgruppe und Geschlecht pro Woche (ähnlich wie bei den kalifornischen Daten hier).

Sobald Sie diese zugrunde liegenden Daten haben, können Sie ein Tabellenblatt für die zusammenfassende Analyse erstellen, das etwa so aussieht (beachten Sie, dass beim Anklicken des Links das Tabellenblatt sofort heruntergeladen und die Seite dann aktualisiert wird, sodass es so aussieht, als sei nichts passiert).

Aus dieser Tabelle geht sofort hervor, ob der Impfstoff sicher ist oder nicht.

Hat das schon jemand gemacht?

Hier ist die Frage: Haben Sie jemals eine solche Tabelle für irgendeinen Impfstoff gesehen?

Der beste Versuch, der mir bekannt ist, sind die Daten aus dem Vereinigten Königreich, aber die Daten in der Tabelle, die sie zur Verfügung stellen, sind einfach nicht genau und nicht glaubwürdig, weil sie die Ungeimpften zu wenig zählen. Das ist für jeden, der ein geschultes Auge hat, sofort offensichtlich, denn die Ungeimpften sterben sofort doppelt so schnell wie kurz vor der Einführung des Impfstoffs:

Professor Norman Fenton, Martin Neil, Dr. Clare Craig und andere haben die gleichen Mängel in den Daten des Vereinigten Königreichs festgestellt, bevor ich die Daten überhaupt zu Gesicht bekam.

Außerdem ist die Zusammenfassung nicht zweckdienlich, weil sie nicht detailliert genug ist, um wirklich zu sehen, was vor sich geht (21 Tage haben nichts Magisches an sich; man will sehen, was in allen Zeiträumen vor sich geht). Wenn Sie meine Tabelle mit ihrer vergleichen, werden Sie sehen, was ich meine.

Hier ist also meine Frage:

Haben Sie jemals die Tabellenkalkulationsvorlage in Schritt 3 für einen beliebigen Impfstoff aus der ganzen Welt gesehen, die zuverlässige Daten enthält?

Die Antwort ist, soweit ich weiß, „Nein“. Am nächsten kommen mir die Daten aus dem Vereinigten Königreich. Hut ab vor ihnen.

Das heißt:

Seit über 200 Jahren gehen wir davon aus, dass Impfstoffe sicher sind, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, sie richtig zu überprüfen.

Soweit ich weiß, hat niemand in der medizinischen Fachwelt in den USA eine solche Analyse gefordert.

Warum fordere ich das?

Ich plädiere für Datentransparenz und dafür, es richtig zu machen, damit wir endlich wissen, ob Impfstoffe sicher sind oder nicht.

Aus zwei Gründen:

Es muss getan werden

Niemand sonst tut es

Was jetzt passiert, ist erschreckend

Hier ist Chelsea Clinton, die das Zögern bei Impfungen und die Ablehnung von Impfstoffen als „bedauerlich“ bezeichnet:

WTF?!?! Ich denke, es ist genau das Gegenteil.

Die Menschen sollten bei Impfungen sehr zurückhaltend sein, weil die Gesundheitsbehörden einfach nie die Daten geliefert haben, die belegen, dass die Impfstoffe sicher sind.

Und dafür gibt es natürlich einen Grund. Wir alle wissen, was der Grund ist. Sie liefern die Daten über die Sicherheit des Impfstoffs nicht, weil sie wissen, dass er nicht sicher ist.

Deswegen weigern sich alle Regierungsstellen weltweit, die ich gebeten habe, die Daten zur Verfügung zu stellen, auch wenn ich anbiete, alle Kosten zu übernehmen. Sie hören einfach auf, mit mir zu reden.

Was die Macht der Gesundheitsbehörden angeht, bin ich völlig anderer Meinung als Chelsea Clinton.

Den Gesundheitsbehörden sollten ihre Notstandsbefugnisse entzogen werden, denn sie haben sie missbraucht, indem sie Abriegelungen, Maskierungen und Impfungen vorschrieben. Das war eine Katastrophe. Es gab keine Kontrollen ihrer Macht.

Haben Sie jemals von einer Gesundheitsbehörde gehört, die gesagt hat: „Wir impfen erst, wenn wir die Daten für alle zugänglich gemacht haben“? Ich habe das nie gesehen. Habe ich es verpasst?

Zusammenfassung

Die CDC muss uns die Daten zeigen, bevor wir die Frage „Ist es sicher?“ beantworten können.

Dies geschieht am besten dadurch, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte die individuellen Sterbefall- und Impfregister öffentlich zugänglich macht. Dann kann jeder Bürger eine Vorlage für eine Zusammenfassung erstellen, die der in diesem Artikel beschriebenen Vorlage ähnelt. Anhand dieser Vorlage wird für jeden sofort ersichtlich sein, was vor sich geht.

Zu diesem Zeitpunkt kennt jeder die Wahrheit.

Wäre das nicht mal eine schöne Abwechslung?

Bis dahin sollten Sie einfach „Nein“ oder „Zeig mir die Daten“ sagen.

Und in der Zwischenzeit sollten Sie alles tun, was Sie können, um diesen „Gesundheitsbehörden“ ihre Notstandsbefugnisse zu entziehen. Sie sollten die Menschen durch Daten überzeugen, nicht durch Zwang.