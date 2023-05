Große Technologieunternehmen werden mächtiger als die Nationalstaaten und der Aufstieg der künstlichen Intelligenz dürfte ihren Einfluss noch vergrößern

Sie sind bereits reicher als viele Länder, und der Aufstieg der künstlichen Intelligenz dürfte ihren Einfluss noch vergrößern.

Vor ein paar Jahren aß ich mit einem Freund zu Abend, der bei Google arbeitete. Als wir uns über die Besonderheiten der Tech-Welt unterhielten, bemerkte er beiläufig: „Google wird die Welt erobern, weißt du“. Als ich nach Hause fuhr und über diese Bemerkung nachdachte, dachte ich: „Wie seltsam.“ Aber jetzt, wo ich den Scherbenhaufen betrachte, in den unsere Demokratie geraten ist, denke ich eher: „Wie vorausschauend.“

Die Demokratie ist bedroht – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in vielen anderen Ländern. Aber die überstürzten Handlungen der neuen autoritären Führer und der Aufruhr in den westlichen Demokratien sind nur einige der Puzzleteile, die man braucht, um herauszufinden, wie wir an diesen Punkt gelangt sind. Ein weiterer, weniger diskutierter Trend besteht darin, dass die US-Bürger einem unerbittlichen Ansturm aufdringlicher Technologien ausgesetzt sind, die sich in unser tägliches Leben eingebettet haben und ein noch nie dagewesenes Ausmaß an sozialen und politischen Umwälzungen verursachen.

Die fortschrittliche Computertechnologie und das Internet haben uns viele wunderbare Vorteile beschert, wenn sie richtig eingesetzt werden. Aber wir wissen jetzt, dass sie auch schreckliche Aufgaben erfüllen können, unpersönliche Kräfte, die unsere persönlichen Interaktionen entmenschlichen, schwere psychische Probleme verursachen (besonders bei Mädchen im Teenageralter) und als De-facto-Wohlstandstransfermechanismus für die Milliardärsklasse dienen können. Dennoch nehmen wir die negativen Folgen in Kauf, weil wir von den Vorteilen profitieren. In diesem Sinne könnten wir die Hypertechnologie sogar als eine große Verführung bezeichnen. Nun ist die künstliche Intelligenz (KI) auf den Plan getreten und droht, unser Leben in unvorstellbarer Weise zu beeinträchtigen.

Die Grenzen dieser weitverbreiteten Technologien sind allgemein bekannt. Dazu gehören die sozialen Medien und das, was die Harvard-Professorin Shoshanna Zuboff als „Überwachungskapitalismus“ bezeichnet – der Kauf und Verkauf unserer persönlichen Daten und sogar unserer DNA auf dem Unternehmensmarkt. Aber neue, mächtige Entwicklungen sind im Begriff, eine weitere Welle radikaler Veränderungen auszulösen. Unter dem Deckmantel der „Vierten Industriellen Revolution“ gehören dazu die künstliche Intelligenz oder KI, das Metaversum, das Internet der Dinge, das Internet der Körper (in dem unsere Körper- und Gesundheitsdaten zur Verarbeitung durch KI hinzugefügt werden) und mein persönlicher Favorit, die Polizeiroboter. All diese Technologien werden durch den Einsatz von 5G- und 6G-Kommunikation über ein schnell wachsendes Satellitensystem, das von Elon Musk bereitgestellt wird, verbessert und verstärkt.

Es handelt sich dabei um eine doppelte Anstrengung, an der sowohl mächtige Unternehmen als auch Regierungsinitiativen beteiligt sind. Diese technologiebasierten Systeme operieren „unterhalb des Radars“ und werden in den Mainstream-Medien kaum diskutiert. Neben der Überwachung durch Unternehmen sind auch die Regierungen damit beschäftigt, ihre eigenen Systeme aufzurüsten. Während wir diese Art von Initiativen in der Regel mit der NSA und dem Ministerium für Heimatschutz in Verbindung bringen, hat ein bahnbrechender Artikel im Boston Globe beschrieben, wie weitreichend und aufdringlich die Überwachung sogar auf staatlicher Ebene geworden ist. In dem Artikel wird methodisch detailliert beschrieben, wie die Strafverfolgungsbehörden in Massachusetts einen riesigen Apparat aus Drohnen, Nummernschildlesegeräten und sogenannten Mobilfunksimulatoren betreiben, die vorgeben, Mobilfunkmasten zu sein, um Handysignale zu erfassen und den Standort von Personen zu ermitteln.

Das KI-„Wettrüsten“

Der überstürzte und dramatische Einzug der KI in den Technologiemix hat zu dem geführt, was das Time Magazine und andere Mainstream-Publikationen ein „KI-Wettrüsten“ nennen. Diese Bezeichnung ist bezeichnend, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung von KI mit erheblicher finanzieller Unterstützung aus dem Verteidigungs- und Regierungssektor erfolgt. Dieser beschleunigte Einsatz geschieht ohne den Vorteil einer durchdachten politischen Aufsicht, da gewählte Beamte, die angesichts von Technologien, die sie nicht vollständig verstehen, oft im Nachteil sind, nur wenig Anleitung, Regulierung oder Gegenmaßnahmen bieten.

Es ist schwierig, die subtilen Auswirkungen der Technologie auf unser Leben zu analysieren. Das liegt daran, dass sie sich an uns heranschleicht. Es geschieht nicht durch eine Abstimmung oder eine bestimmte Reihe von Ereignissen. Vielmehr schleicht sie sich an und setzt sich in wahnsinnig kleinen Schritten durch. Die Summe dieser technologischen Eingriffe, die von Regierungen und Unternehmen, die oft zusammenarbeiten, gefördert werden, stellt eine halb unsichtbare Überlagerung technokratischer Regierungsführung dar, die im Gegensatz zu den traditionellen Regierungsstrukturen, die wir kennen, kein zentrales Organisationsprinzip hat. Nur weil diese Systeme „verteilt“ sind (um ein wenig Computerjargon zu verwenden), bedeutet das nicht, dass sie weniger mächtig sind. Auch wenn das Internet den Anschein einer demokratischen Beteiligung erweckt, darf man nicht vergessen, dass die ultimative, Oz-ähnliche Kontrolle in den tiefen Korridoren der großen Technologieunternehmen angesiedelt ist.

Auf Wiedersehen Nationalstaaten?

Da wir sehen, wie demokratische Prinzipien selbst in westlichen Nationen langsam verdampfen, ist die Tatsache, dass Big Tech weiterhin seine Macht global und über die der Nationalstaaten hinaus konsolidiert, zutiefst beunruhigend. Allerdings (um die Dinge schön verwirrend zu halten) geschieht dies manchmal in Zusammenarbeit mit Regierungen über öffentlich-private Partnerschaften, eine Art faustischer Handel.

In dem oben zitierten Artikel des Time Magazine wurde diese verblüffende Feststellung gemacht: „Selbst wenn es den Computerwissenschaftlern gelingt, dafür zu sorgen, dass die KI uns nicht auslöscht, könnte ihre zunehmende Bedeutung für die Weltwirtschaft die großen Technologieunternehmen, die sie kontrollieren, noch mächtiger machen. Sie könnten nicht nur zu den weltweit reichsten Unternehmen werden – die für die kommerzielle Nutzung dieser kritischen Infrastruktur verlangen, was sie wollen -, sondern auch zu geopolitischen Akteuren, die mit den Nationalstaaten rivalisieren.“

Die weltweit größten Technologieunternehmen sind heute reicher und mächtiger als die meisten Länder.

Einige mögen argumentieren, dass dies bereits geschehen ist und der Nexus der Weltmacht jetzt auf die Unternehmen ausgerichtet ist. Die weltweit größten Technologieunternehmen sind heute reicher und mächtiger als die meisten Länder. In einem Artikel in der PC Week aus dem Jahr 2021 wird die Vormachtstellung von Apple beschrieben: „Wenn man die aktuelle Bewertung von Apple, Microsoft, Amazon und anderen nimmt und sie dann mit dem BIP von Ländern auf einer Karte vergleicht, kann man sehen, wie verrückt die Dinge geworden sind… Mit einem Wert von 2,2 Billionen Dollar ist das Unternehmen aus Cupertino reicher als 96 % der Welt. Tatsächlich gibt es nur sieben Länder, die dem iPhone-Hersteller finanziell den Rang ablaufen.“

Gegenwärtig scheinen diese Trends unaufhaltsam zu sein, wenn man die Höhe der Unternehmensinvestitionen bedenkt, die bereits auf dem Spiel stehen, sowie die starre Haltung und die Abhängigkeit der Regierungen von deren Großzügigkeit. Die beste verfügbare Antwort ist im Moment einfach ein größeres öffentliches Bewusstsein und die Verpflichtung, sich den Konturen dieser schönen neuen technokratischen Welt frontal und mit einer klaren Vision zu stellen. Angesichts der erstaunlich außer Kontrolle geratenen Macht des Big-Tech-Sektors muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass eine bloße Regulierung dieser Systeme, während man ihnen erlaubt, weiterhin die Macht der traditionellen Regierungen abzuschöpfen, nicht ausreichen wird, um unsere Lebensqualität auch in Zukunft zu erhalten.