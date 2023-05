Es ist schlimmer als Sie dachten: Das Endspiel des Transgenderismus ist der Transhumanismus

Macht die Technologie vor dem Transgenderismus halt? Nein. Die westliche Bevölkerung wird durch die boomende Transgender-Industrie darauf vorbereitet, den Transhumanismus leichter zu akzeptieren.

Menschen, darunter auch Kinder, die dem aktuellen Trans-Wahn verfallen sind, deren Körper medizinisch und chirurgisch verstümmelt und deren Persönlichkeit durch soziale „Bestätigung“ verändert wurde, sind nichts weiter als Sprungbretter für eine noch makabere Form der Existenz: Transhumanismus.

Einst als kultische Randideologie betrachtet, die eher in die Welt der Science-Fiction als in die Realität gehört, wird der „Transhumanismus“ nun von Regierungen, multinationalen Unternehmen, globalen Banken, internationalen Anwaltskanzleien und natürlich dem Silicon Valley in die Realität umgesetzt.

Was ist Transhumanismus? Es handelt sich um eine Bewegung, die darauf abzielt, Menschen mit erweiterten Fähigkeiten zu schaffen, indem der Mensch mit der Technologie verschmolzen wird.

Während einige der ersten Vorstöße in die transhumane Wissenschaft das lobenswerte Ziel verfolgen, Menschen mit neurologischen Störungen wie Lähmungen, Demenz und Alzheimer zu helfen, werden diese Bemühungen genutzt, um den Weg zu einer Form der unsterblichen „grenzenlosen“ Existenz zu ebnen, indem das menschliche Bewusstsein mit Computern verschmolzen und eine hybride Spezies von Individuen geschaffen wird, die im Cyberspace existiert.

Das ultimative Ziel ist es, eine verbesserte Spezies zu schaffen, die über die Menschheit hinausgeht. Mit anderen Worten, es soll eine verbesserte, „posthumane“ Gesellschaft geschaffen werden.

„Transhumanisten wollen die Technologie einsetzen, um die durch unser biologisches und genetisches Erbe auferlegten Grenzen zu überwinden“, erklärt Max More, ein Philosoph, der sich mit den kulturellen Auswirkungen neuer Technologien beschäftigt.

„Transhumanisten betrachten die menschliche Natur nicht als Selbstzweck, nicht als perfekt und nicht als etwas, das Anspruch auf unsere Zugehörigkeit erhebt“, so More weiter. „Vielmehr ist sie nur ein Punkt auf einem evolutionären Weg, und wir können lernen, unsere eigene Natur so umzugestalten, wie wir es für wünschenswert und wertvoll halten.

„Indem wir die Technologie mit Bedacht, Sorgfalt und dennoch kühn auf uns selbst anwenden“, so More, „können wir zu etwas werden, das nicht mehr genau als menschlich bezeichnet werden kann – wir können posthuman werden.“

Sie werden zurechtgemacht: Transgenderismus ist die „Rampe“ zum Transhumanismus

Die Normalisierung der „Körperdistanzierung“ durch die Förderung und Durchsetzung von Transgenderismus ist das Mittel, mit dem die westliche Kultur darauf konditioniert wird, den Transhumanismus zu akzeptieren.

Die freimütige Enthüllungsjournalistin Jennifer Bilek hat darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur aus Politik, Unternehmen, NGOs (Nichtregierungsorganisationen), Recht und Wissenschaft, die die „Körperdistanzierung“ vorantreibt, „gigantisch“ ist.

Es ist so viel Geld im Spiel“, sagte Bilek in einem Interview 2020. „Es ist grässlich. Es ist erschreckend.“

Bilek beschrieb, wie seltsam es ist, dass diese riesigen globalen Organisationen sich der Sache der transidenten Personen angenommen haben. Unternehmen „stehen nicht hinter einem winzigen Teil der Bevölkerung, wenn es um Identitätsfragen geht“, sagte sie, „aber diese Organisationen treiben das Ganze voran und unterstützen es.“

Diese finanzielle und politische Stärke sowie die unermüdliche Unterstützung des Transgenderismus durch die großen Medien, Hollywood und sogar das Weiße Haus, Nashville und die Bierproduzenten wirft die Frage auf: Was ist hier wirklich los?

Die westliche Bevölkerung wird darauf konditioniert – „präpariert“ -, Transhumanität leichter zu akzeptieren.

„Um der Öffentlichkeit Transhumanismus und Entkörperlichung als Leben zu verkaufen, muss man sie darauf vorbereiten“, erklärte Bilek kürzlich in einem Videointerview. „Und das geht nur, indem man eine Ideologie schafft, die besagt, dass man sein Geschlecht wählen kann.“

Vom Transgender zum Transhumanismus

„Transhumanismus entsteht aus den Leisten des Transgenderismus“, erklärt Martine Rothblatt, eine der Hauptbefürworterinnen sowohl des Transgenderismus als auch des Transhumanismus, in seinem Buch From Transgender to Transhuman. Rothblatt, ein wohlhabender Unternehmer und ein Genie nach allen Regeln der Kunst, ist für zahlreiche Durchbrüche in den Bereichen Medizin, Technologie, Kommunikation und Luftfahrt verantwortlich. Er ist selbst eine „Transfrau“, d. h. ein Mann, der sich als Frau „identifiziert“.

Vor mehr als einem Jahrzehnt fragte sich Rothblatt:

Wird die Technologie vor dem Transgenderismus Halt machen? Wenn etwa ein Jahrhundert der Technologie die Jahrtausende der absoluten Geschlechterdualität zerstört hat, was könnten dann weitere Jahrzehnte exponentiell wachsender Technologie bewirken? Das Geschlecht ist das Herzstück der Biologie, und doch hat uns die Technologie durch die Überwindung der Biologie eine Explosion der sexuellen Identitäten beschert. Wenn also die Technologie weiterhin die Biologie überwindet, was können wir dann jenseits der Apartheid des Geschlechts erwarten? Eine Explosion der menschlichen Identitäten?

Die Antwort lautet in einem Wort: Transhumanismus.

Er stellt sich „eine Zivilisation mit enormen Fähigkeiten und transkosmischer Reichweite durch Selbstreplikation und praktisch unbegrenzte Intelligenz“ vor.

„Transhumane“ werden diejenigen sein, die empfänglich dafür sind, biologische Grenzen zu überschreiten“, die bereit sind, sich mit Computertechnologie zu hybridisieren“, als Teil der Bemühungen der Menschheit, ihr evolutionäres Schicksal zu kontrollieren“.

Die neue techno-humane Spezies wird im Cyberspace leben

„Jeder, der in der Epoche der vollständigen Verschmelzung der Menschheit mit der Computertechnik lebt, wird (wenn er will) immer über ein Computersubstrat leben“, so Rothblatt. „Der Homo sapiens wird zur Persona creatus werden, wenn er die Reise des nahezu unendlichen Wachstums des Computerwissens antritt … Das bedeutet, dass die Anmut und Schönheit der menschlichen Kultur zusammen mit der wissenschaftlichen und technologischen Kompetenz der hybriden Spezies Mensch-Computer wachsen wird.“

Laut Bilek sehnen sich Transhumanisten wie Rothblatt danach, die Menschheit über die Körperdistanzierung hinaus zur vollständigen Entkörperlichung zu führen, „wo jeder im Cyberspace lebt“.

„Sie können deine DNA manipulieren, sie können dich manipulieren, wie du willst“, sagte Bilek. „Das ist der Grund, warum diese ‚Gender-Rechte‘ verabschiedet werden. Es geht nicht darum, dass Menschen einen medizinischen Angriff auf ihr Geschlecht zulassen. Es geht um die zukünftigen augmentierten Menschen.“

„Ich folge dem Geld, und Geldspuren lügen nicht. Sie sagen dir die Wahrheit“, fuhr sie fort. „Es ist mir egal, wie verrückt ich klinge. Das spielt für mich keine Rolle. Ich will nur, dass die Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, damit die Leute sich selbst auf die Suche machen können.

„Nichts davon ist versteckt“, erklärte sie. Es ist nur so, dass „die Leute nicht danach suchen. [Stattdessen schauen sie auf den Menschenrechtsaspekt“.

Wenn man dem Geld folgt, so Bilek, „deutet das Geld darauf hin, dass sie eine virtuelle Realität über die natürliche Welt legen und die natürliche Welt unterwerfen.“

Das Ziel des Transhumanismus steht im Widerspruch zum Evangelium

„Die wichtigste christliche Kritik am Transhumanismus betrifft das Ziel und den Fokus des menschlichen Lebens. Christen und Transhumanisten mögen darin übereinstimmen, dass wir im idealen menschlichen Zustand nicht dem Tod, dem Altern oder anderen natürlichen Beschränkungen unterworfen sein werden, unter denen wir heute leiden. Für Transhumanisten ist jedoch die Überwindung dieser Einschränkungen das Ziel und der Schwerpunkt des Lebens“, schrieb Kyle Hubbard, Philosophieprofessor am Saint Anselm’s College, im Jahr 2012.

„Das Christentum ist anderer Meinung und behauptet stattdessen, dass der Schwerpunkt des Lebens darin liegen sollte, sich dem Tod zu unterwerfen“, so Hubbard. Er schloss daraus:

Während Transhumanisten argumentieren, dass wir die bestmögliche Zukunft nur durch die Entwicklung von Technologien gegen den Tod erreichen können, vertritt das Christentum die Auffassung, dass der einzige Weg zur Überwindung von Sünde und Tod in Gottes Gnadengabe besteht, die es uns ermöglicht, die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu entwickeln.