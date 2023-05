Die Armee, die wir nicht sehen

Die Privatsoldaten, die im Namen Amerikas kämpfen

Die Art und Weise, wie der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Privatarmee einen bedeutenden Teil von Wladimir Putins Krieg in der Ukraine führen, wurde in den amerikanischen Medien ausführlich behandelt, nicht zuletzt, weil seine Firma, die Wagner-Gruppe, die meisten ihrer Männer aus dem russischen Gefängnissystem bezieht. Wagner bietet die „Freiheit“ aus Putins Arbeitslagern an, nur um die entlassenen Häftlinge an die Front des Konflikts zu schicken, oft in brutalen Selbstmordmissionen.

Zumindest machen der russische Präsident und seine staatlichen Medien keinen Hehl aus der Allianz seines Regimes mit Wagner. Die amerikanische Regierung hingegen gibt nur selten ihre eigene Version der Privatisierung des Krieges zu – die Zehntausenden von privaten Sicherheitsfirmen, die sie in ihrem fehlgeleiteten Krieg gegen den Terror einsetzt, der militärische und geheimdienstliche Operationen in sage und schreibe 85 Ländern umfasst.

Mindestens seit dem Bürgerkrieg, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dem Koreakrieg, dem Vietnamkrieg und dem ersten Golfkrieg sind die „Auftragnehmer“, wie wir sie gerne nennen, schon lange im Einsatz. Doch erst seit Kurzem spielen sie eine so große Rolle in unseren Kriegen, wobei schätzungsweise 10 bis 20 % von ihnen direkt an Kampf- und Geheimdienstoperationen beteiligt sind.

Auftragnehmer haben sowohl schreckliche Missbräuche begangen als auch unter Beschuss tapfer gehandelt (weil sie nur allzu oft unter Beschuss waren). Von der Folter im irakischen Gefängnis Abu Ghraib bis zu Verhören im Gefangenenlager Guantánamo Bay, von Mitarbeitern der privaten Sicherheitsfirma Blackwater, die wahllos auf unbewaffnete irakische Zivilisten schossen, bis zu Auftragnehmern, die einen angegriffenen US-Stützpunkt in Afghanistan verteidigten, waren sie ein wesentlicher Bestandteil des Kriegs gegen den Terror. Und ja, sie haben sowohl Afghanen getötet als auch einigen, die als Auftragnehmer gearbeitet hatten, zur Flucht vor der Taliban-Herrschaft verholfen.

Die Beteiligung privater Unternehmen hat es Washington ermöglicht, seine Operationen rund um den Globus fortzusetzen, auch wenn viele Amerikaner glauben, dass unser Krieg gegen den Terror in Afghanistan, im Irak und anderswo beendet ist. Ich habe versucht, eine Umfrage darüber zu finden, wie viele von uns wissen, dass der Krieg im Irak und anderswo weitergeht, aber alles, was ich finden konnte, war die Analyse des Meinungsforschers Nate Silver über die „Lektionen, die wir aus diesem globalen Konflikt gelernt haben“, als ob er Teil unserer Geschichte wäre. Und wenn die Befragten nicht gerade einen kampfgeschädigten Veteranen pflegten, sahen sie die Entsendung unserer Truppen in ferne Länder in der Regel nicht als nachteilig an – streichen Sie das also als Lektion, die wir aus unseren Kriegen gelernt haben.

Das alles überrascht mich nicht. Amerikanische Truppen werden nicht mehr in signifikanter Zahl getötet, und es gibt auch nicht mehr so viele, die sich auf den Wartelisten der überfüllten Krankenhäuser für Veteranenangelegenheiten tummeln, wie es der Fall wäre, wenn diese Truppen die einzigen gewesen wären, die gekämpft haben.

Während des Krieges gegen den Terrorismus in diesem Jahrhundert setzten die USA in ihren laufenden Kriegen mehr zivile Auftragnehmer ein als uniformierte Militärangehörige. Laut dem von mir mitbegründeten Costs of War Project der Brown University gab es 2019 in der US-Zentralkommando-Region, die Afghanistan, den Irak und 18 weitere Länder im Nahen Osten sowie in Zentral- und Südasien umfasst, 50 % mehr Auftragnehmer als Truppen. Noch im Dezember 2022 hatte das Pentagon rund 22.000 Auftragnehmer in dieser Region im Einsatz, von denen sich fast 8.000 auf den Irak und Syrien konzentrierten. Allerdings waren die meisten dieser Mitarbeiter unbewaffnet und leisteten Verpflegungsdienste, Kommunikationshilfe und Ähnliches. Noch bezeichnender ist jedoch, dass etwa zwei Drittel von ihnen Bürger anderer Länder waren, insbesondere aus Ländern mit niedrigem Einkommen.

Im Jahr 2020 lieferte der pensionierte Armeeoffizier Danny Sjursen eine interessante Erklärung dafür, wie der Krieg gegen den Terror immer mehr privatisiert wurde: Die Covid-19-Pandemie hatte die Kriegsstrategie des Pentagons verändert, da die Öffentlichkeit zu hinterfragen begann, wie viel Geld und wie viele Menschenleben für den Krieg im Ausland anstatt für die Gesundheitsversorgung im eigenen Land aufgewendet wurden. Infolgedessen, so Sjursen, hätten die USA begonnen, immer mehr Auftragnehmer, ferngesteuerte Drohnen, CIA-Paramilitärs und (oft missbräuchliche) lokale Kräfte in diesem Krieg gegen den Terror einzusetzen, während die US-Truppen nach Europa und in den Pazifik verlegt wurden, um ein wiedererstarktes Russland und China einzudämmen. Mit anderen Worten: Während der Pandemie legte Washington immer mehr schmutzige Arbeit in die Hände von Unternehmen und Ausländern.

Auftragnehmer (nicht) mitgezählt

Es ist eine Herausforderung, über private Sicherheitsfirmen zu schreiben, weil unsere Regierung alles andere als gut darin ist, sie zu zählen. Das Verteidigungsministerium führt zwar vierteljährlich Buch darüber, wie viele zivile Auftragnehmer es beschäftigt und wo sie tätig sind, doch sind die Mitarbeiter, die mit der Central Intelligence Agency oder dem Außenministerium unter Vertrag stehen, darin nicht enthalten.

Als Costs of War zum ersten Mal versuchte, die Todesfälle durch Auftragnehmer zu zählen, indem wir offizielle Regierungsquellen durchsuchten, kamen wir zu keinem Ergebnis. Die Ehefrau eines schwer verwundeten bewaffneten Auftragnehmers wies mich auf ihren Blog hin, in dem sie begonnen hatte, eine Liste solcher Todesfälle auf der Grundlage täglicher Google-Suchen zusammenzustellen, während sie sich intensiv um ihren Ehepartner kümmerte und seine Behindertenpapiere verwaltete. Sie und ich haben uns aus den Augen verloren, und es scheint, dass sie schon vor langer Zeit aufgehört hat, solche Zahlen zusammenzustellen. Dennoch haben wir uns bei dem Projekt ein Beispiel an ihr genommen und die gemeldeten Kriegstoten unter ausländischen Staatsangehörigen, die für das Pentagon arbeiten, in unsere Formel aufgenommen. Die Forscher von Costs of War schätzten daraufhin, dass im Jahr 2019 in unseren Kriegen im Nahen Osten 8.000 Auftragnehmer getötet wurden, das sind etwa 1.000 mehr als die US-Soldaten, die im gleichen Zeitraum starben.

Die Sozialwissenschaftler Ori Swed und Thomas Crosbie haben versucht, aus den gemeldeten Todesfällen von Auftragnehmern zu extrapolieren, um ein Bild davon zu zeichnen, wer sie waren, als sie noch lebten. Sie gehen davon aus, dass die meisten von ihnen weiße Veteranen in den Vierzigern waren; viele waren ehemalige Spezialeinheiten und einige ehemalige Offiziere mit Hochschulabschluss.)

Begrenzte Wahlmöglichkeiten für Veteranen

Wie können Menschen mit relativen rassischen, wirtschaftlichen und geschlechtsspezifischen Privilegien in Positionen landen, die zwar anständig bezahlt, aber noch unsicherer sind als die Zugehörigkeit zu den Streitkräften? Als Therapeutin im Dienste von Militärfamilien und als Militär-Ehefrau würde ich sagen, dass der Weg zum Sicherheitsvertrag eine tiefe kulturelle Kluft in unserer Gesellschaft zwischen dem militärischen und dem zivilen Leben widerspiegelt. Obwohl die Arbeitslosenquote bei den Veteranen geringfügig niedriger ist als in der Zivilbevölkerung, neigen viele von ihnen dazu, das zu suchen, was sie am besten können, und das heißt militärische Ausbildung, Personal, Waffenproduktion – und für einige auch Kampf.

Vor kurzem sprach ich mit einem Marine-Infanterie-Veteranen, der vier Kampfeinsätze absolviert hatte. Er erzählte mir, dass ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst eine Gemeinschaft fehlte, die verstand, was er durchgemacht hatte. Er versuchte, der sozialen Isolation zu entgehen, indem er eine Stelle bei der Regierung annahm. Nachdem er sich jedoch für mehrere Stellen bei Strafverfolgungsbehörden beworben hatte, „versagte“ er beim Lügendetektortest (aufgrund der üblichen Stressreaktionen von kriegstraumatisierten Veteranen). Nachdem er zufällig auf eine gemeinnützige Gruppe zur Unterstützung von Veteranen gestoßen war, fand er schließlich Verbindungen, die ihn zu dem Entschluss brachten, wieder zur Schule zu gehen und sich in einem neuen Beruf ausbilden zu lassen. Aber, wie er betonte, „viele meiner anderen Freunde von den Marines betäubten ihren Schmerz mit Drogen oder indem sie als Sicherheitsunternehmer in den Krieg zurückkehrten“.

Nicht jeder sieht in der Auftragsvergabe eine Strategie des letzten Auswegs. Dennoch finde ich es bezeichnend für den begrenzten Sinn für Möglichkeiten, den solche Veteranen erfahren, dass die fünf größten Unternehmen, die sie beschäftigen, große Konzerne sind, die das Verteidigungsministerium durch Aktivitäten wie informationstechnologische Unterstützung, Waffenproduktion oder das Angebot von bewaffnetem und unbewaffnetem Personal unterstützen.

Die Unternehmensverwundeten

Und vergessen Sie nicht, dass solche Jobs alles andere als einfach sind. Viele Veteranen sehen sich mit dem gleichen Schicksal konfrontiert: schnelle, aufeinander folgende Kampfeinsätze als Auftragnehmer.

Jeder, der im Zeitalter der großen Versicherungskonzerne schon einmal um seinen Versicherungsschutz kämpfen musste, weiß, dass dies nicht einfach ist. Private Versicherer können ihre Gewinne maximieren, indem sie die Prämienzahlungen so lange wie möglich einbehalten, während sie gedeckte Leistungen verweigern.

Ein Bundesgesetz mit der Bezeichnung Defense Base Act (1941) (DBA) schreibt vor, dass Unternehmen für die Entschädigungsansprüche ihrer im Rahmen von US-Verträgen beschäftigten Mitarbeiter unabhängig von deren Nationalität aufkommen müssen, wobei der Steuerzahler die Kosten trägt. Das Programm wuchs nach Beginn des Krieges gegen den Terrorismus exponentiell an, aber die Versicherungsunternehmen sind ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht immer nachgekommen. Im Jahr 2008 stellte eine gemeinsame Untersuchung der Los Angeles Times und ProPublica fest, dass Versicherer wie die in Chicago ansässige CAN Financial Corps bei einigen ihrer Policen für Kriegsgebiete Gewinne von bis zu 50 % erzielten, während viele Angestellte von Auftragnehmern keine angemessene Versorgung und Entschädigung für ihre Verletzungen erhielten.

Selbst nachdem der Kongress das Pentagon und das Arbeitsministerium 2011 aufgefordert hatte, das DBA besser durchzusetzen, operierten einige Unternehmen weiterhin ungestraft gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern, wobei sie es manchmal sogar versäumten, eine Versicherung für sie abzuschließen oder sich weigerten, ihnen bei der Einreichung von Ansprüchen zu helfen, wie es das Gesetz vorschreibt. Während die Versicherungsunternehmen im zweiten Jahrzehnt des Krieges gegen den Terror zig Millionen Dollar Gewinn machten, verhängte das Arbeitsministerium zwischen 2009 und 2021 gegen die Versicherer dieser Vertragsunternehmen insgesamt nur 3.250 Dollar Strafe, weil sie es versäumt hatten, DBA-Ansprüche zu melden.

Privatisierung der Außenpolitik

Der Krieg gegen den Terrorismus war im Kern darauf ausgerichtet, die USA im Ausland als Leuchtturm der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit darzustellen. Doch es gibt wohl keinen besseren Beweis dafür, wie schlecht dies in der Praxis im In- und Ausland funktioniert hat, als der wenig beachtete (Fehl-)Einsatz von Sicherheitsfirmen. Ohne dass diese jemals wirklich in Erscheinung traten, verlängerten sie diese globale Reihe von Konflikten, fügten anderen Gesellschaften Schaden zu und wurden selbst in Amerikas Namen geschädigt. Vergangenen Monat berichtete das Costs of War Project, dass die USA jetzt die Subunternehmer Bancroft Global Development und Pacific Architects and Engineers einsetzen, um die somalische Nationalarmee in ihren Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung auszubilden. In der Zwischenzeit hat die US-Intervention in Somalia nur dazu beigetragen, dass die Zahl der Terroranschläge in der Region weiter gestiegen ist.

Die globale Präsenz dieser Auftragnehmer zeigt sich auch darin, wie wir auf Bedrohungen ihres Lebens reagieren. Im März 2023 explodierte eine selbstzerstörende Drohne in einer US-Wartungseinrichtung auf einem Koalitionsstützpunkt im Nordosten Syriens, wobei ein vom Pentagon beschäftigter Auftragnehmer getötet und ein weiterer verletzt wurde, während fünf amerikanische Soldaten verletzt wurden. Nachdem sich herausstellte, dass diese Drohne iranischen Ursprungs war, ordnete Präsident Biden einen Luftangriff auf Einrichtungen in Syrien an, die von mit dem Iran verbündeten Kräften genutzt wurden. Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte: „Keine Gruppe wird unsere Truppen ungestraft angreifen“. Während er später der Familie des Auftragnehmers, der als einziger bei diesem Angriff getötet wurde, sein Beileid aussprach, hätte er in seiner Erklärung deutlicher anerkennen können, dass Auftragnehmer unter den Toten unserer ewigen Kriege noch zahlreicher sind als Soldaten.

Ende Dezember 2019 wurde ein Auftragnehmer, der als Dolmetscher auf einem US-Militärstützpunkt im Irak arbeitete, durch Raketen getötet, die von einer vom Iran unterstützten Miliz abgefeuert wurden. Kurz darauf ordnete der damalige Präsident Trump einen Luftangriff an, bei dem der Kommandeur einer iranischen Eliteeinheit getötet wurde, was die Sorge vor einer gefährlichen Eskalation mit dem Land weckte. Später twitterte Trump: „Der Iran hat einen amerikanischen Auftragnehmer getötet und viele verwundet. Wir haben hart reagiert und werden es immer tun.“

Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber Trumps Tweet war ehrlicher als die offizielle Erklärung von Austin: Solche Auftragnehmer sind jetzt ein wesentlicher Bestandteil von Amerikas zunehmend privatisierten Kriegen und werden es auch weiterhin sein, in scheinbar immer größerer Zahl. Auch wenn die Vergeltung von Angriffen auf ihr Leben wenig mit effektiver Terrorismusbekämpfung zu tun hat (wie das Costs of War Project seit Langem deutlich macht), ist es das Mindeste, was wir als amerikanische Bürger machen können, um die Kriegsopfer in ihrer ganzen grausamen Vielfalt zu sehen. Denn wie können wir wissen, ob – und für wen – unsere schattenhaften, sich wandelnden Kriege „funktionieren“, wenn wir unsere Führer weiterhin eine zunehmend privatisierte Version von ihnen auf eine Art und Weise führen lassen, die unseren Blick auf das von ihnen verursachte Gemetzel verdeckt?