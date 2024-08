Er hatte zwei Kinder

Es gibt ein Video von ihm, auf dem er schreit, schreit, wie jeder von uns schreien würde. Die Schreie eines Mannes, der plötzlich alles verloren hat, was ein Mann verlieren kann. Die Schreie von Gaza.

Caitlin Johnstone

Er hatte zwei Babys. Zwillinge. Aysal und Aser, ein Junge und ein Mädchen.

Mohammad Abu Al Qumsan hatte zwei Kinder und eine Frau, die ihn liebte.

Jetzt hat er niemanden mehr.

Ein israelischer Luftangriff tötete seine beiden Kinder, ihre Mutter und ihre Großmutter, als er ihre Geburtsurkunden abholen wollte.

Sie waren gerade geboren.

Es gibt ein Video von ihm, auf dem er schreit, schreit, wie jeder von uns schreien würde. Die Schreie eines Mannes, der plötzlich alles verloren hat, was ein Mann verlieren kann. Die Schreie von Gaza.

Manchmal kommt es mir seltsam vor, dass wir nicht alle permanent schreien wie dieser Mann, solange wir diesen Planeten mit diesem Albtraum teilen. Manchmal wünsche ich es mir.

Ein trauernder palästinensischer Vater und Ehemann, Mohammed Abu Al-Qomsan, verliert die Beherrschung, als er erfährt, dass seine vier Tage alten Zwillingsbabys zusammen mit ihrer Mutter, Dr. Jumana Arafa, bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden. pic.twitter.com/QEXbFe8OXT — Ihab Hassan (@IhabHassane) August 13, 2024

Nach der Selbstverbrennung von Aaron Bushnell aus Protest gegen den Völkermord habe ich gelesen, wie jemand sagte: “Ich verstehe den Mann, der sich angezündet hat, besser als die Menschen in meiner eigenen Gemeinschaft, die vorgeben, als sei nichts geschehen. Die Schreie von Al Qumsan erinnern mich heute an diese Worte.

Es kommt mir oft wie ein abscheuliches Sakrileg vor, dass unsere Zivilisation nicht zum Stillstand gekommen ist, während dies Tag für Tag, Monat für Monat und mit voller Unterstützung unserer eigenen westlichen Regierungen geschieht. Wie wir immer noch ins Kino gehen, zu Abend essen, lachen und scherzen, während aus Gaza diese entsetzlichen Schreie ertönen. Es ist, als würde man vor einem Vernichtungslager spazieren gehen und versuchen, den Gestank des schwarzen Rauchs aus den Schornsteinen zu ignorieren.

Wir sehen aus wie Verrückte. Wir verhalten uns so verrückt wie jemand, der inmitten eines tosenden Hausbrandes pfeift und tanzt. Natürlich wäre es viel vernünftiger, permanent zu schreien, als so zu tun, als wäre das Grauen nicht geschehen.

Aber das wäre sozial unangemessen. Es würde die Menschen verunsichern. Hier, in dieser dystopischen Zivilisation, gilt es als unhöflich, darüber zu sprechen.

Hier in Australien hat das Melbourne Symphony Orchestra ein Konzert des berühmten Pianisten Jayson Gillham abgesagt, nachdem dieser ein Stück der historisch beispiellosen Zahl von Journalisten gewidmet hatte, die seit Oktober in Gaza getötet wurden. Das MSO bezeichnete diese Widmung als “Eindringen persönlicher politischer Ansichten in eine Matinee, die einem Programm mit Werken für Klavier solo gewidmet sein sollte” und fügte hinzu: “Das MSO versteht, dass seine Äußerungen Anstoß und Kummer verursacht haben und bittet aufrichtig um Entschuldigung.

“Beleidigung und Verzweiflung”. Bei einer Gedenkveranstaltung für ermordete Journalisten. In einem Konzertsaal.

Vergessen Sie Mohammad Abu Al Qumsans “Beleidigung und Verzweiflung”. Schließlich hat er bei einem israelischen Luftangriff nur seine Kinder, seine Frau und seine Schwiegermutter verloren. Er fühlte sich nicht emotional unwohl, weil jemand in einem eleganten Saal für klassische Musik über die schrecklichen Dinge sprach, die Israel tut.

Vergessen wir Al Qumsan und die zwei Millionen Menschen, die wie er den gleichen Schrei ausstoßen und den gleichen Albtraum durchleben. Was zählt, ist unser emotionales Wohlbefinden und unsere Fähigkeit, unsere politischen Mainstream-Überzeugungen psychologisch von der Realität ihrer Konsequenzen abzuschotten.

Niemand sollte sich selbst in Brand stecken. Aber ich kann verstehen, warum jemand es getan hat.

Er wollte die Geburtsurkunden seiner neugeborenen Zwillinge abholen. Als er zurückkam, waren seine Frau und seine Babys von einer israelischen Rakete getötet worden. Die Tinte auf ihren Geburtsurkunden war noch frisch.

Er ging los, um die Geburtsurkunden seiner neugeborenen Zwillinge zu holen'. Als er zurückkam, hatte eine israelische Rakete seine Frau und die Babys getötet. Die Tinte auf ihren Geburtsurkunden war noch frisch. pic.twitter.com/K1Qpc5RdMr — sarah (@sahouraxo) August 13, 2024

Hier, in dieser falschen, betrügerischen Zivilisation, ignorieren wir das Geschrei.

Wir ignorieren den Aufschrei und gehen in unseren besten Kleidern und mit unserem schönsten Schmuck in die Konzertsäle und verlangen eine Entschuldigung, wenn sich jemand in unserer Nähe unwohl fühlt, weil wir einen mörderischen Apartheidstaat unterstützen, der gerade einen Völkermord begeht.

Wir ignorieren das Geschrei, während wir innerlich langsam absterben, abgeschnitten von Wahrheit, Authentizität und einer aufrichtigen Verbindung zu unseren Mitmenschen.

Wir ignorieren die Schreie und sehnen uns nach Aufrichtigkeit, so wie ein Palästinenser, der unter einem zerstörten Gebäude gefangen ist, sich nach frischer Luft und einer Flasche Wasser sehnt.

Wir ignorieren die Schreie um uns herum. Und wir ignorieren die Schreie in uns.

Mohammad Abu Al Qumsan, ich bin heute Abend hier.

Aaron Bushnell, ich bin heute Nacht bei Ihnen.

Ich werde schreien, bis ich keine Stimme mehr habe.

Mehr habe ich heute Abend nicht zu bieten.