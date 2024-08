Tyrannei im Vereinigten Königreich – kann das auch hier passieren?

Ron Paul

Während das Vereinigte Königreich in die Tyrannei abrutscht, wo das bloße Tweeten von etwas, das der Regierung nicht gefällt, eine mehrjährige Gefängnisstrafe nach sich ziehen kann, fragen sich die Amerikaner: “Kann das auch bei uns passieren?” Immerhin haben wir die Garantien des ersten Verfassungszusatzes.

Aber während wir den Kopf darüber schütteln, dass die britischen Behörden in der vergangenen Woche Menschen wegen ihrer Beiträge in den sozialen Medien ins Gefängnis gebracht haben, sollten wir uns nichts vormachen. Die Antwort ist, dass die Unterdrückung abweichender Meinungen auch bei uns möglich ist, und dass sie hier bereits stattfindet.

Hier sind nur drei aktuelle Beispiele dafür, wie der “tiefe Staat” oder die ständige Regierung den politischen Dialog in den Vereinigten Staaten einschränkt.

Das erste Beispiel ist die Enthüllung, dass die ehemalige US-Abgeordnete und frühere US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard unter das bizarr benannte “Quiet Skies”-Programm gestellt wurde. Wie der Journalist Matt Taibbi auf der Grundlage von Enthüllungen von TSA-Whistleblowern berichtet, wurde Gabbard im Juli dieses Jahres als Terrorbedrohung eingestuft, und bei jeder Reise wird ihre Bordkarte so markiert, dass sie für eine umfassende Kontrolle zur Seite gezogen wird. Den Whistleblowern zufolge “weiß Gabbard nicht, dass auf jedem Flug, den sie besteigt, zwei Sprengstoffspürhundeteams, ein Transportsicherheitsspezialist (Sprengstoffe), ein TSA-Aufseher in Zivil und drei Federal Air Marshals anwesend sind”.

Wie Gabbard selbst kürzlich in der Laura Ingraham Show verriet: “Vor ein paar Wochen hatte ich die Dreistigkeit, die Wahrheit zu sagen: dass Kamala Harris im Wesentlichen ein Sprachrohr und eine Marionette des militärisch-industriellen Komplexes und des nationalen Sicherheitsstaates sein würde. Am nächsten Tag, dem 23. Juli, schlugen sie zurück. Traurigerweise ist es das, was wir von der ‘Harris-Regierung’ erwarten können.”

Als Nächstes haben wir das versuchte Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Es scheint, dass jeder Tag eine neue Enthüllung bringt, die die Frage aufwirft, ob das massive Versagen beim Schutz des republikanischen Präsidentschaftskandidaten nur ein “ehrlicher Fehler” war. Wir wissen aus dem Jahr 1963, was mit Präsidenten passieren kann, die sich mit dem “tiefen Staat” anlegen, und wir wissen aus Trumps vierjähriger Amtszeit, wie sich “ehemalige” Beamte des tiefen Staates verschwören können, um die Präsidentschaft mit Lügen wie “Russiagate” zu untergraben.

Schließlich haben wir den Fall von Robert F. Kennedy, Jr. Bis zum Attentat auf Trump weigerte sich die Regierung Biden/Harris, dem unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Schutz durch den Secret Service zu gewähren. RFK Jr. hat nicht nur die derzeitige Regierung, sondern auch den “tiefen Staat” selbst konsequent und wirkungsvoll kritisiert, während er im Wahlkampf unterwegs war. Obwohl es glaubwürdige Drohungen gegen ihn auf der Wahlkampftour gab, weigerte sich die Biden/Harris-Regierung monatelang, sich zu bewegen. Warum eigentlich? Wollten sie ihn zum Schweigen bringen?

Die US-Regierung hat aus Covid eine wichtige – und gefährliche – Lektion gelernt: Alles, was man tun muss, um politischen Dissens zu unterdrücken, ist, das Gewicht der Regierung zu nutzen, um den “privaten” Sektor zu zwingen, die Zensur für einen zu übernehmen. Sie ist nur einen halben Schritt davon entfernt, uns zu verbieten, unsere Gedanken über einen Virus zu äußern, und uns für die Äußerung anderer Gedanken, die der Regierung nicht gefallen, ins Gefängnis zu schicken. Und vielleicht sogar noch schlimmer.

Im Vereinigten Königreich wird es eine Reaktion auf die Brutalität des Starmer-Regimes geben. Wir können nur für sie – und für uns – hoffen, dass die Reaktion eine neu entdeckte Entschlossenheit der Menschen sein wird, dass keine Regierung das Recht haben sollte, sie wegen ihrer politischen Ansichten zum Schweigen zu bringen oder zu verhaften. Um Benjamin Franklin zu paraphrasieren: “Redefreiheit, wenn man sie behalten kann”.