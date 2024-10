Erbärmliche Europäer geben Israel grünes Licht für weitere Kriegsverbrechen

Finian Cunningham

Das „Appeasement“-Argument ist in Bezug auf Israel und den Völkermord in Gaza und im Libanon durchaus angebracht.

Es ist fast zum Lachen, wenn es nicht so verdammenswert wäre. Das israelische Regime greift Friedenstruppen der Vereinten Nationen an, und alles, was die erbärmlichen europäischen Regierungen aufbringen können, ist ein lahmer Appell, „dass diese Angriffe sofort aufhören müssen.“

Etwa 15 Mitglieder der UN-Übergangstruppe im Libanon (UNIFIL) wurden bisher verletzt, nachdem die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mit dem Orwellschen Namen ihre Stützpunkte angegriffen haben. Es gibt glaubwürdige Berichte über den absichtlichen Einschlag von IDF-Panzern in einen UNIFIL-Stützpunkt, die Sprengung eines Wachturms durch israelische Artillerie und den Einsatz chemischer Waffen gegen die Friedenstruppen.

Die UNIFIL ist auf der Grundlage einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen im Südlibanon stationiert, um ein Friedensabkommen einzuhalten, das nach dem Krieg mit Israel im Jahr 2006 geschlossen wurde. Israels Einmarsch in den Libanon im vergangenen Monat und die andauernde Bombardierung des gesamten Landes stellen einen groben Verstoß gegen die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats dar.

An der UNIFIL-Friedensmission sind Truppen aus 16 europäischen Ländern beteiligt, wobei Frankreich, Italien und Spanien die größten Kontingente stellen.

Die Europäische Union gab eine Erklärung ab: „Die EU verurteilt alle Angriffe auf UN-Missionen. Sie ist besonders besorgt über die Angriffe der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) auf die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), bei denen mehrere Friedenssoldaten verwundet wurden. Solche Angriffe auf UN-Friedenstruppen stellen einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht dar und sind völlig inakzeptabel“.

Sie fügte hinzu: „Wir sind auch zutiefst besorgt über den anhaltenden Raketenbeschuss Israels durch die Hisbollah, der aufhören muss, und über die Angriffe der IDF in dicht besiedelten Gebieten Libanons, die einen hohen Tribut an der Zivilbevölkerung fordern und zur Vertreibung vieler Menschen führen. Wir fordern alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht unter allen Umständen einzuhalten“.

Man beachte, wie die europäischen Regierungen die Verurteilung des israelischen Regimes hinterhältig relativieren und andeuten, dass die Hisbollah auch an „allen Angriffen gegen UN-Missionen“ beteiligt ist.

Die europäische Reaktion auf israelische Angriffe auf ihre UN-Truppen ist erbärmlich feige. Das leere Getöse über „große Besorgnis“ ist nichts anderes als ein grünes Licht für Israel, seine Kriegsverbrechen fortzusetzen.

Ironischerweise berufen sich die europäischen NATO-Sesselgeneräle gerne auf das Argument der „Beschwichtigung“, wenn sie darüber sprechen, wie wichtig es ist, Russland in der Ukraine die Stirn zu bieten. Dieses Argument ist im Fall von Russland und der Ukraine völlig unbegründet. Im Falle Israels und des Völkermords in Gaza und im Libanon ist es jedoch völlig angebracht, denn hier sind die Europäer die verachtenswertesten Appeasement-Täter.

In derselben Woche, in der das israelische Regime UN-Friedenstruppen im Südlibanon angriff, sprengte es eine von den Vereinten Nationen betriebene Flüchtlingsschule im Gazastreifen in die Luft und tötete Dutzende, und es verbrannte Frauen und Kinder, die in Zelten vor einem von den Vereinten Nationen unterstützten Krankenhaus Schutz gesucht hatten.

Der israelische Völkermord in Gaza, der sich nun auch auf den Libanon ausweitet, ist eine absolute Missachtung der UNO und des Völkerrechts. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde vom israelischen Regime sogar zur Persona non grata erklärt.

Israels psychopathischer Premierminister Benjamin Netanjahu besitzt die Frechheit, die UNO aufzufordern, ihre Friedenstruppen aus dem Südlibanon abzuziehen, „aus der Gefahrenzone“. Mit verdrehter Logik behauptet er, die Hisbollah benutze die UNIFIL-Truppen als „menschliche Schutzschilde“. Dies ist dieselbe perverse Logik, mit der Netanjahus faschistisches Regime die Ermordung von über 42.000 Palästinensern rechtfertigt, die als menschliche Schutzschilde für die Hamas bezeichnet wurden.

Als Zeichen des Protests hat der spanische Premierminister Pedro Sanchez die Europäische Union aufgefordert, ein Freihandelsabkommen mit Israel auszusetzen. Sanchez‘ Forderung wird ignoriert werden. Genauso wie der Aufruf des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Waffenexporte nach Israel zu stoppen, ignoriert wurde.

In der Zwischenzeit verhängte die Europäische Union diese Woche Handelssanktionen gegen den Iran wegen zweifelhafter Behauptungen, das Land habe ballistische Raketen und Drohnen an Russland für den Konflikt in der Ukraine geliefert. Der Iran und Russland haben diese Behauptung vehement bestritten. Doch die EU zögert nicht, die Sanktionen zu verhängen.