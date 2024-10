Die USA fürchten eine unkontrollierbare Eskalationsfolge mit Russland viel mehr als mit dem Iran

Andrew Korybko

Der nicht-nukleare Iran ist nicht in der Lage, die USA existenziell zu bedrohen, wie es das atomar bewaffnete Russland könnte.

Politico berichtete am Mittwoch unter Berufung auf einen ranghohen Senatsmitarbeiter und zwei Quellen in der Biden-Administration, dass die USA wegen der nuklearen Fähigkeiten des Irans eine unkontrollierbare Eskalationsfolge mit Russland viel mehr fürchten als mit dem Iran. Ein Beweis dafür ist, dass die USA keine Skrupel haben, iranische Raketen gegen Israel abzuschießen, aber nicht in Betracht ziehen, russische Raketen gegen die Ukraine abzuschießen, was Zelensky und einige seiner Landsleute verärgert hat, die sich dadurch als Verbündete zweiter Klasse fühlen.

Der Unterschied zwischen Russland/Ukraine und Iran/Israel in dieser Hinsicht erklärt das unterschiedliche Vorgehen der USA gegenüber diesen beiden Ländern. Wie letzten Monat in der Analyse „Putin hat explizit bestätigt, was über Russlands Nukleardoktrin ohnehin schon klar war“ erläutert wurde, ist es den vergleichsweise pragmatischeren Politikern, die in Russland und den USA noch das letzte Wort haben, bisher gelungen, die unkontrollierbare Eskalationsfolge zu vermeiden, die ihre jeweiligen hawkistischen Rivalen wollen. So haben sie es geschafft:

„[Die vergleichsweise pragmatischeren Rivalen der US-Falken], die nach wie vor das Sagen haben, signalisieren ihre Eskalationsabsichten immer weit im Voraus, damit Russland sich vorbereiten kann und somit weniger Gefahr läuft, in einer Weise zu ‚überreagieren‘, die den Dritten Weltkrieg riskiert. Ebenso hält sich Russland damit zurück, die „Schock-und-Schrecken“-Kampagne der USA zu wiederholen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass der Westen „überreagiert“, indem er direkt in den Konflikt eingreift, um sein geopolitisches Projekt zu retten und damit den Dritten Weltkrieg zu riskieren.

Es kann nur spekuliert werden, ob dieses Zusammenspiel darauf zurückzuführen ist, dass die ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien („tiefer Staat“) angesichts der enormen Bedeutung dessen, was auf dem Spiel steht, von sich aus verantwortungsbewusst handeln oder ob es das Ergebnis eines „Gentlemen’s Agreement“ ist. Was auch immer die Wahrheit sein mag, das oben genannte Modell erklärt die unerwarteten Schritte oder das Ausbleiben solcher Schritte von beiden Seiten, die darin bestehen, dass die USA ihre Eskalationsabsichten entsprechend mitteilen und Russland nie ernsthaft in gleicher Weise eskaliert.“

Es gibt kein gleichwertiges Gleichgewicht der Nuklearmächte zwischen den USA und dem Iran, wobei der Iran höchstens Sättigungsangriffe auf amerikanische Stützpunkte in der Region durchführen kann, aber keine existenzielle Bedrohung wie Russland. Wenn Irans potenzielle Vergeltung für Israels erwarteten Schlag einige der fast 100-köpfigen Mannschaft, die das US-THAAD in dem selbsternannten jüdischen Staat betreibt, beschädigt oder tötet, dann könnten die USA entweder den Schlag hinnehmen, Vergeltung an mit dem Iran verbündeten Widerstandsgruppen in der Region üben oder die Islamische Republik angreifen.

Unabhängig davon, was auch immer geschehen mag, ist der nicht nuklear bewaffnete Iran nicht in der Lage, die USA existenziell zu bedrohen, wie es das nuklear bewaffnete Russland könnte, wenn letzteres auf das Abfangen seiner Raketen mit dem Abschuss von Zielen innerhalb der NATO antwortet, was leicht eine möglicherweise apokalyptische Eskalationsfolge auslösen könnte. Zwar gibt es in der Tat einige US-Falken, die dieses Szenario und das oben erwähnte, vergleichsweise weniger folgenreiche Szenario in Westasien riskieren wollen, aber ihre pragmatischeren Rivalen können sie vorerst noch aufhalten.