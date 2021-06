Erfinder der mRNA-Technologie: Impfstoff bewirkt, dass Lipid-Nanopartikel in „hohen Konzentrationen“ in Eierstöcken akkumulieren

childrenshealthdefense.org: Im „Dark Horse Podcast“ sagte Dr. Robert Malone, Schöpfer der mRNA-Impfstofftechnologie, dass die Lipid-Nanopartikel des COVID-Impfstoffs – die den Körper anweisen, das Spike-Protein zu produzieren – die Injektionsstelle verlassen und sich in Organen und Geweben anreichern.

Am 10. Juni diskutierte Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, zusammen mit dem Evolutionsbiologen Brett Brownstein, Ph.D., in einem dreistündigen Gespräch im „Dark Horse Podcast“ mehrere Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna.

In diesem kurzen Ausschnitt aus dem vollständigen Podcast sprechen Malone, Brownstein und der Tech-Unternehmer Steve Kirsch über die Auswirkungen der umstrittenen japanischen Biodistributionsstudie von Pfizer. Die Studie wurde Anfang des Monats von Dr. Byram Bridle, ein viraler Immunologe, veröffentlicht.

Sie diskutieren auch den Mangel an geeigneten Tierstudien für die neuen mRNA-Impfstoffe, und die Theorie, vertreten durch Virologe Geert Vanden Bossche, Ph.D., dass Massenimpfung mit den mRNA-Impfstoffen immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten produzieren könnte.

Wie The Defender am 3. Juni berichtete, erhielt Bridle eine Kopie einer japanischen Biodistributionsstudie – die der Öffentlichkeit vorenthalten worden war – als Ergebnis einer Informationsfreiheitsanfrage an die japanische Regierung für Pfizer-Daten.

Vor der Veröffentlichung der Studie wurde die Öffentlichkeit von Aufsichtsbehörden und Impfstoffentwicklern in dem Glauben gelassen, dass das von den mRNA-COVID-Impfstoffen produzierte Spike-Protein in der Schulter bleibt, wo es injiziert wurde, und nicht biologisch aktiv ist – obwohl Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt eine Kopie der Studie hatten, die das Gegenteil bewies.

Die Biodistributionsstudie, die Bridle erhalten hatte, zeigte, dass die Lipid-Nanopartikel des Impfstoffs nicht im Deltamuskel blieben, wo sie injiziert wurden, wie die Entwickler des Impfstoffs behaupteten, sondern im ganzen Körper zirkulierten und sich in großen Konzentrationen in Organen und Geweben anreicherten, darunter in der Milz, dem Knochenmark, der Leber, den Nebennieren und – in „recht hohen Konzentrationen“ – in den Eierstöcken.

Die mRNA – oder Boten-RNA – gibt dem Körper den Auftrag, das Spike-Protein herzustellen. Die Lipid-Nanopartikel sind wie die „Kisten“, in denen die mRNA verschickt wird, so Malone. „Wenn Sie Lipid-Nanopartikel in einem Organ oder Gewebe finden, sagt Ihnen das, dass das Medikament an diesen Ort gelangt ist“, erklärte Malone.

Nach den Daten der japanischen Studie wurden Lipid-Nanopartikel im Vollblut gefunden, das innerhalb von vier Stunden durch den Körper zirkulierte und sich dann in großen Konzentrationen in den Eierstöcken, dem Knochenmark und den Lymphknoten absetzte.

Malone sagte, dass die Empfänger des Impfstoffs auf Leukämie und Lymphome überwacht werden müssen, da es Konzentrationen von Lipid-Nanopartikeln im Knochenmark und in den Lymphknoten gab. Aber diese Signale zeigen sich oft nicht für sechs Monate bis drei oder neun Jahre auf der Straße, sagte er.

Normalerweise werden solche Signale in Tierstudien und langfristigen klinischen Studien aufgegriffen, aber das passierte nicht mit mRNA-Impfstoffen, sagte Malone.

Malone sagte, dass es zwei Signale für unerwünschte Ereignisse gibt, die für die U.S. Food and Drug Administration (FDA) offensichtlich werden. Eines davon ist Thrombozytopenie – nicht genügend Blutplättchen, die im Knochenmark hergestellt werden. Die andere ist die Reaktivierung von latenten Viren.

Malone fand das ovarielle Signal verwirrend, weil es keine Anhäufung in den Hoden gibt.

Malone sagte, dass die ursprünglichen Datenpakete diese Informationen über die Biodistribution enthielten. „Diese Daten sind schon lange da draußen“ im geschützten, nicht offengelegten Bereich der Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt, sagte er.

Laut Malone wusste die FDA, dass das COVID-Spike-Protein biologisch aktiv war und sich von der Injektionsstelle ausbreiten und unerwünschte Ereignisse verursachen konnte, und dass das Spike-Protein, wenn es biologisch aktiv ist, sehr gefährlich ist.

In der Tat war Malone einer von vielen Wissenschaftlern, die die FDA vor den Gefahren des freien Spike-Proteins warnten.

Malone schlug vor, dass Autoimmunprobleme mit frei zirkulierendem Spike-Protein zusammenhängen könnten, was die Entwickler versicherten, dass dies nicht passieren würde. Um Autoimmunprobleme aufzuspüren, wäre eine 2- bis 3-jährige Nachbeobachtungszeit bei Phase-3-Patienten erforderlich, um mögliche Autoimmunfolgen von Impfstoffen zu überwachen – aber diese Überwachung fand bei den Impfstoffen von Pfizer und Moderna nicht statt.

Pfizer und Moderna haben auch keine angemessenen Tierstudien durchgeführt, so Brownstein. Was die Tiermodelle uns geben, ist ein Signal, das uns darauf aufmerksam macht, was wir beim Menschen weiterverfolgen müssen.

Brownstein sagte:

„Wir haben sehr alarmierende kurzfristige Sachen. Wir haben kurzfristige Dinge, die alarmierend sind auf der Basis, wo wir diese Lipide finden, wo wir die Spike-Proteine finden – diese Dinge sind Gründe zur Besorgnis, weil es nicht so sein sollte. Wir haben auch ein alarmierendes Signal in Bezug auf die Gefahren und Todesfälle oder die Schäden und die Todesfälle, die im System gemeldet werden, und es gibt Gründe zu denken, dass sie dramatisch under-reports sind.“

Vaden Bossche hat es richtig erkannt

Einer der möglichen Schäden durch die Impfstoffe, so Brownstein, wurde von Vanden Bossche bekannt gemacht, einem Impfstoffexperten, der mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, dem Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle und der Global Alliance for Vaccines and Immunization in Genf zusammenarbeitete.

Anfang des Jahres veröffentlichte Vanden Bossche einen Aufruf an die Weltgesundheitsorganisation, der von einem 12-seitigen Dokument unterstützt wurde, das das „unkontrollierbare Monster“ beschrieb, das eine globale Massenimpfkampagne möglicherweise entfesseln könnte.

Vanden Bosshe sagte, dass eine Kombination aus Abriegelungen und extremem Selektionsdruck auf das Virus, der durch das intensive globale Massenimpfungsprogramm ausgelöst wird, kurzfristig die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verringern könnte, aber letztendlich die Entstehung weiterer besorgniserregender Mutanten zur Folge haben wird. Dies nennt Vanden Bossche „immune escape“ (d.h. die unvollständige Sterilisierung des Virus durch das menschliche Immunsystem, auch nach der Verabreichung des Impfstoffs).

Immun-Escape wird wiederum Impfstoffhersteller dazu veranlassen, Impfstoffe weiter zu verfeinern, die den Selektionsdruck erhöhen, anstatt ihn zu verringern, und so immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten hervorbringen.

Der Selektionsdruck wird zu einer größeren Konvergenz bei Mutationen führen, die das kritische Spike-Protein des Virus betreffen, das für das Durchbrechen der Schleimhautoberflächen unserer Atemwege verantwortlich ist – der Weg, den das Virus nutzt, um in den menschlichen Körper einzudringen.

Das Virus wird die hochspezifischen antigenbasierten Impfstoffe, die je nach den zirkulierenden Varianten verwendet und optimiert werden, effektiv überlisten. All dies könnte zu einem Eishockeyschläger-ähnlichen Anstieg von schweren und potenziell tödlichen Fällen führen – in der Tat, eine außer Kontrolle geratene Pandemie.

Malone sagte:

„Vanden Bosshe’s Sorge ist nicht theoretisch. Sie ist real und wir haben die Daten. Wir werden mit diesem Virus oder seinen nachgeschalteten Varianten so ziemlich für den Rest unseres Lebens zu tun haben, und es wird mehr wie eine Grippe werden. Wir werden eine kontinuierliche Evolution und Zirkulation von Varianten haben, und das ist ein Ausweg.“

YouTube hat den Podcast zwischenzeitlich leider gelöscht, daher können alle DarkHorse Podcast können hier angehört werden.