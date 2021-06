Das Korybko-Interview mit italienischen Medien über Russlands sich entwickelnde geostrategische Vision

OneWorld veröffentlicht die englische Originalversion des Interviews, das Andrew Korybko kürzlich der italienischen Zeitung Mittdolcino über Russlands sich entwickelnde geostrategische Vision gab.

China und Russland haben keine symmetrischen Interessen – abgesehen von der Opposition der USA und des Westens -, die eine natürliche Kooperation unterstützen (zumal die Diskrepanz zwischen Russlands geringer wirtschaftlicher Komplexität im Vergleich zu Chinas diversifizierter und moderner Wirtschaft immer deutlicher wird. Ganz zu schweigen von Russlands Besorgnis über Chinas Vormachtstellung in Zentralasien und sogar auf dem Balkan). Würde also das De-facto-Bündnis zwischen den beiden Ländern angesichts einer Einigung Russlands mit den USA Bestand haben, wie es die neue „Biden-Doktrin“ zu sein scheint, mit klarem Bezug auf das grüne Licht für die Gaspipeline North Stream 2?

Ich stimme mit dieser Einschätzung nicht überein und habe auf eine ähnliche Behauptung des berühmten Theoretikers der Internationalen Beziehungen John Mearsheimer Anfang des Jahres in meinem Artikel „Why Structural Realists Are Wrong To Predict That Russia Will Help The US Against China“ geantwortet. Zusammenfassend kann man sagen, dass Russland und China keine „Verbündeten“ sind, und beide ihre Führer haben dies bestätigt. Stattdessen betrachten sie sich als strategische Partner, die einen größeren Spielraum für die Zusammenarbeit haben als konventionelle Verbündete, aber keine der umstrittenen militärischen Verpflichtungen, die mit letzteren Beziehungen einhergehen. Zweitens haben sie trotz der wirtschaftlichen und militärischen Asymmetrien zwischen ihnen ein gemeinsames Interesse daran, die Entstehung der multipolaren Weltordnung zu beschleunigen, was ihre enge Zusammenarbeit in praktisch allen Bereichen erklärt, die voraussichtlich auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird.

Was die Frage betrifft, welche Auswirkungen eine (wie milde auch immer geartete) Verbesserung der amerikanisch-russischen Beziehungen auf die russisch-chinesischen Beziehungen haben würde, so gibt es keinen glaubwürdigen Grund, daran zu zweifeln, dass letztere stark und beständig bleiben werden. Ihre Diplomaten haben dies kürzlich bestätigt, und es gibt keine Chance, dass Russland jemals kooptiert werden würde, um sich gegen China zu wenden. Es könnte höchstens passieren, dass die USA einen Teil des Drucks, den sie auf Russlands Westflanke ausüben, auf Chinas Südflanke umlenken, falls sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern. Das wäre allerdings kein Fehler Russlands, denn es ist verständlich, dass es den Druck entlang seiner Grenzen zur NATO abbauen möchte, auch wenn es dafür keine einseitigen Zugeständnisse machen oder auf den antichinesischen Zug der USA aufspringen wird. Das Gegenteil ist der Fall, denn die USA scheinen derjenige zu sein, der solche einseitigen Zugeständnisse in Bezug auf die Entscheidung, die meisten Sanktionen gegen Nord Stream II aufzuheben, macht.

Der Grund, warum sich Amerika zu diesem Schritt entschlossen hat, ist, dass seine ständigen Militär-, Geheimdienst- und diplomatischen Bürokratien („deep state“) anscheinend die Vergeblichkeit des Versuchs erkannt haben, Russland und China gleichzeitig einzudämmen. Das hat nicht nur diese beiden näher zusammengebracht, sondern genau dieses Ergebnis hat Chinas großen strategischen Interessen gegenüber dem Neuen Kalten Krieg gedient, in dem es sich mit den USA befindet. Aus amerikanischer Sicht ist China ein globaler Konkurrent auf struktureller Ebene, während Russland ein transregionaler Konkurrent ist, der hauptsächlich in seinen Nachbarregionen (Mittel- und Osteuropa, Südkaukasus, Westasien, Zentralasien) agiert, wenn auch mit einer wachsenden strategischen Präsenz in Südasien, Südostasien und neuerdings auch in Afrika. Nichtsdestotrotz fehlt Russland im Gegensatz zu China die wirtschaftliche Macht, um die internationale Ordnung sinnvoll zu verändern, ergo müssen die Amerikaner ihren strategischen Fokus von Moskau auf Peking umlenken, indem sie mit ersterem deeskalieren.

Seit dem Beginn des Kalten Krieges haben die Interaktionen zwischen den USA, China und Russland/Sowjetunion immer eine vorherrschende Rolle in den internationalen Beziehungen gespielt. Ob in den Jahren der chinesisch-sowjetischen Annäherung oder im historischen „Nixon in China“-Moment, in diesem Spiel haben sich immer zwei Seiten gegen eine dritte verbündet. Aber ist das Spiel heute noch relevant? Laut The Diplomat hat es den Anschein, dass Russland die Überkreuzung der beiden anderen Länder sehr genießt und zynisch daran denkt, die Situation auszunutzen, um weitere Vorteile zu erlangen. Sind Sie sich dieser möglichen Entwicklung bewusst?

Offiziell würde es Russland bevorzugen, dass es keinen neuen Kalten Krieg zwischen den USA und China gibt, aber da es machtlos ist, ihn zu stoppen, beabsichtigt Moskau anscheinend, maximalen Nutzen daraus zu ziehen, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Dies äußert sich in den Ambitionen der eurasischen Großmacht, im 21. Jahrhundert als oberste „ausgleichende“ Kraft in Eurasien zu fungieren, wozu sie sich als pragmatische Alternative für die vielen Länder präsentieren will, die sich zunehmend zwischen den USA und China entscheiden müssen. Mit anderen Worten: So wie Russland hofft, ein „Gleichgewicht“ zwischen den USA und China zu schaffen (wobei ersteres vom Ausgang des bevorstehenden Putin-Biden-Gipfels abhängt, obwohl diesem Ereignis in letzter Zeit einige positive Fortschritte vorausgegangen sind), so hofft es auch, seinen Partnern in Eurasien dabei zu helfen, dasselbe zu tun.

In der Praxis kann dies dazu führen, dass Russland eine größere wirtschaftliche Rolle in diesen Ländern spielt, insbesondere wenn es um bestimmte Arten von Infrastruktur wie Energie und Eisenbahn geht. Darüber hinaus können jene Länder, die am anfälligsten für bestimmte Bedrohungen durch Hybride Kriege sind, Russlands breite Palette an maßgeschneiderten Lösungen für „Demokratische Sicherheit“ nutzen, so wie es derzeit Syrien und die Zentralafrikanische Republik tun. Moskau hofft, mit diesen Mitteln seinen Einfluss innerhalb der „tiefen Staaten“ auszuweiten und damit die Voraussetzungen für umfassendere Beziehungen zwischen ihnen zu schaffen, insbesondere im politischen und wirtschaftlichen Sinne. Ein weiterer Weg, dies zu erreichen, ist die „Impfdiplomatie“, die darin besteht, seinen effektiven Sputnik V an jeden zu verkaufen, der ihn haben will, was auch seine „Soft Power“ innerhalb der jeweiligen Empfängergesellschaften verbessert.

Russland ist sich bewusst, dass es nicht über die wirtschaftlichen Fähigkeiten verfügt, um mit China und den USA zu konkurrieren, weshalb es sich bestimmte Nischen schaffen muss, die auch die „ausgleichenden" Fähigkeiten seiner Partner verbessern. Dies ist eine einzigartige Rolle, die nur Russland ausfüllen kann, da die anderen Großmächte wie einige EU-Länder oder Japan nicht den Ruf haben, so unabhängig in ihren Entscheidungen zu sein wie Moskau. Ihre Versuche, das russische Modell zu kopieren, wären nur oberflächlich in dem Sinne, dass sie de facto amerikanische strategische Interessen gegenüber China fördern, ohne die „ausgleichenden" Fähigkeiten ihrer Partner zu verbessern. Da Russland und China, wie bereits erläutert, sehr enge Beziehungen unterhalten, ist nicht zu erwarten, dass Peking negativ auf Moskaus Schritte reagiert, da sie ihre gemeinsame Vision der Multipolarität vorantreiben, anders als das, was Washington und seine Verbündeten tun könnten.

Werden die chinesisch-europäischen Verbindungen, ob auf dem Seeweg durch die Beringstraße oder auf dem Schienenweg durch Russland, die Seiden- und Gürtelstraße auf dem Seeweg, d.h. die Route durch den Suezkanal, wesentlich verändern? Wenn ja, was sind die Auswirkungen auf das mediterrane Europa und das Gleichgewicht im Nahen Osten?

Der größte Teil des Handels zwischen China und der EU wird über die hohe See abgewickelt, obwohl Peking den Anteil der Überlandrouten aus sicherheitsstrategischen Gründen erhöhen möchte, um einem Szenario entgegenzuwirken, in dem die mächtige US-Marine im Falle einer Krise ihre Handelswege abschneiden könnte. Derzeit gibt es mehrere alternative Ost-West-Korridore, die entweder bereits in Betrieb sind und in der nächsten Zeit ausgebaut werden sollen oder ernsthaft geplant sind. Von Norden nach Süden sind dies die „Polare Seidenstraße“ durch die Arktis, die Eurasische Landbrücke über Russland, der „Mittlere Korridor“ mit der Türkei über Zentralasien-Kaspisches Meer-Südkaukasus, der Wirtschaftskorridor China-Zentralasien-Westasien („Zentralasiatische Seidenstraße“) und die westliche Ausdehnung des Vorzeigeprojekts der Belt & Road Initiative (BRI), des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (W-CPEC+) durch den Iran, die Türkei und von dort weiter in die EU.

Die Auswirkungen dieser verschiedenen Seidenstraßen auf den Suezkanal werden erst in einiger Zeit zu spüren sein, da dieser Engpass mindestens für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte wichtig bleiben wird. Darüber hinaus erwägt Israel etwas, das „Red-Med Corridor“ genannt wird, eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn, die diese beiden Meere miteinander verbindet. Er könnte als Ergänzung, wenn nicht sogar als Alternative zum Suezkanal fungieren, wenn man die unerwartete Blockade bedenkt, die Anfang des Jahres auftrat. So oder so hat das mediterrane Europa nicht viel zu befürchten, denn China wird diesen Seeweg immer weiter nutzen. Das beweisen die hohen Investitionen in den griechischen Hafen Piräus sowie die Pläne zum Bau einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke von dort nach Budapest und möglicherweise bis nach Warschau und vielleicht sogar Helsinki. Chinas Investitionen in die Nord-Süd-Verbindung innerhalb Mittel- und Osteuropas (MOE) sprechen dafür, wie ernst es dem Land ist, den Seehandel mit der EU über den Suezkanal fortzusetzen.

In Israel ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung russischer Herkunft, und immerhin gab es schon immer Gespräche zwischen den Führern der beiden Länder. Wenn man bedenkt, dass die USA, um es mit den Worten von Tom Luongo zu sagen, Israel im Stich gelassen haben, könnten sich dann neue Räume für eine gewisse Form der Zusammenarbeit zwischen Russen und Israelis eröffnen?

Neue Räume für die Zusammenarbeit haben sich bereits geöffnet, das ist nichts Neues, wird aber von den meisten Mainstream- und alternativen Medien absichtlich ignoriert, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe auf 15 meiner relevanten Analysen zu diesem Thema aus den letzten Jahren in meinem Artikel Anfang des Jahres verlinkt, in dem ich fragte: „Warum fragt die Alt-Media nicht nach den S-300s nach Bidens letztem Schlag in Syrien?“, der von allen Lesern gelesen werden sollte, die daran interessiert sind, mehr über die Realität ihrer De-facto-Allianz zu erfahren, die ich durch das Portmanteau von „Rusrael“ beschreibe. In der Tat ist es wohl einer der folgenreichsten Faktoren in der zeitgenössischen westasiatischen Geopolitik. Die Mainstream-Medien sprechen nicht darüber, weil Russland als das ultimative Böse angesehen wird, während Israel in ihren Augen das ultimative Gute ist, während es bei den Alt-Medien genau umgekehrt ist. Die Berichterstattung über die Fakten über ihre sehr enge strategische Koordination in Westasien würde daher beide ihrer Narrative untergraben.

Russland hat buchstäblich Hunderte von israelischen Angriffen gegen den IRGC und die Hisbollah seit dem Beginn seiner Anti-Terror-Intervention in der arabischen Republik im September 2015 „passiv erleichtert“. Nur wenige Tage vor deren Beginn traf sich der damalige Premierminister Netanjahu mit Präsident Putin in Moskau, wo sie ein sogenanntes „Dekonflictionsabkommen“ zur Koordinierung dieser Schläge vereinbarten. Darüber hinaus räumte Russland nach dem Zwischenfall im September 2018 ein, dass es den Iran und seine verbündeten Streitkräfte auf Wunsch Israels von den besetzten Golanhöhen vertrieben hat. Es enthüllte auch, dass seine Spezialeinheiten nach den lange verschollenen Überresten der IDF in Syrien suchen, auch inmitten von Feuergefechten zwischen der Syrischen Arabischen Armee (SAA) und ISIS laut RT. Tatsächlich war es durch diese Bemühungen, dass Russland die Überreste von Zachary Baumel vor ein paar Jahren fand und sie an Israel zurückgab.

Der bilaterale Handel und die Investitionen nehmen ebenfalls zu, ebenso wie die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Präsident Putin regelmäßig lobt, wenn er über die Beziehungen zwischen Russland und Israel spricht. Anfang dieses Jahres vereinbarten die beiden Seiten auch eine Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum von Angelegenheiten der inneren Sicherheit, wie die Times of Israel berichtet, wozu auch der Anti-Terrorismus gehört. Nichts davon ist ein Geheimnis, sondern wird sowohl in den russischen als auch in den israelischen Medien offen berichtet, doch die meisten Mainstream- und alternativen Medien weigern sich immer noch, dem viel Aufmerksamkeit zu schenken, und zwar aus den bereits erwähnten Gründen, die im Wesentlichen auf ihre jeweiligen „politisch korrekten“ Narrative hinauslaufen, die sie ihrem Publikum aufzwingen. Erstere können es sich nicht leisten, Russland in einem positiven Licht darzustellen, genauso wie letztere das Gleiche nicht für Israel tun können, aber neugierige Leute können ihre eigenen Nachforschungen anstellen, um zu bestätigen, was ich gerade mitgeteilt habe.

Sind Russland und China für die iranische Atombombe? Wie würde ihre Reaktion auf einen israelischen Angriff auf den Iran sein?

Weder sind sie für eine iranische Atombombe, noch für einen israelischen Angriff auf den Iran, obwohl sie auf beide Szenarien keinen großen Einfluss haben. Sie werden keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen, um beides zu verhindern, außer vielleicht, dass sie im schlimmsten Fall Sanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen die Islamische Republik zustimmen, wie sie es vor etwa einem Jahrzehnt getan haben. Selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie dies wieder tun werden, schon gar nicht in nächster Zeit, da jeder von ihnen Pläne hat, mehr in die Islamische Republik zu investieren und daher nicht sprichwörtlich „sich ins eigene Fleisch schneiden“ wird. Was das zweite Szenario über einen israelischen Schlag gegen den Iran betrifft, so würden sie höchstens Luftabwehrsysteme an Teheran verkaufen, aber keine Sanktionen gegen den selbsternannten „Jüdischen Staat“ in Betracht ziehen. Einfach ausgedrückt: Sie beabsichtigen, ein „Gleichgewicht“ zwischen diesen beiden regionalen Rivalen herzustellen.

The American Conservative, neben vielen anderen, schrieb, dass Putins Albtraum Erdogan heißt. Wie wird er mit seinem dreisten Aktivismus im Kaukasus, im türkischsprachigen Asien, in der Ukraine und sogar in Polen umgehen? Ist in diesem Sinne ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten denkbar, das aus einem möglichen Appeasement zwischen den beiden Ländern resultiert, um Präsident Erdogan und seinen Neo-Ottomanismus zu bestrafen?

Die russische und die türkische Führung tun ihr Möglichstes, um ihren „freundschaftlichen Wettbewerb“ miteinander verantwortungsvoll zu gestalten, aber dies wird zwangsläufig mehr als nur persönliche Diplomatie auf höchster Ebene erfordern. Ein Teil der Lösung liegt in der Stärkung des Handels und der Verbindungen zwischen den beiden Ländern, um beide Seiten davon abzuhalten, unilaterale Maßnahmen zu ergreifen, die den Interessen der anderen Seite ernsthaft schaden könnten. In der Praxis lässt sich bereits beobachten, dass dies geschieht, wozu auch der Bau türkischer Atomreaktoren durch Russland gehört. Aserbaidschans Sieg im letztjährigen Karabach-Krieg könnte den Südkaukasus zu einer Plattform für den Ausbau der Verbindungen zwischen ihnen und dem Iran machen, auch gemäß Präsident Alijews Vorschlag für eine regionale Integrationsplattform mit sechs Ländern.

Die langfristige Lösung besteht darin, dass Russland und die Türkei ihre bilateralen Beziehungen und jede ihrer Beziehungen zu den Ländern innerhalb ihrer sich überschneidenden „Einflusssphären“ im Südkaukasus und in Zentralasien durch die Schaffung eines neuen institutionellen Rahmens oder die Einbeziehung Ankaras in bestehende Rahmen, die diese Regionen einschließen, koordinieren. Ersteres könnte eine Art symbolische Synergie zwischen der „Russischen Welt“ und der „Türkischen Welt“ bedeuten, während letzteres dazu führen könnte, dass die Türkei der Eurasischen Wirtschaftsunion und/oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitritt, die allerdings viel multilateraler ist und daher weniger in der Lage, sich auf die dringendsten Bedürfnisse dieser beiden Großmächte zu konzentrieren. So oder so muss die Basis für eine nachhaltige Regulierung ihres „freundschaftlichen Wettbewerbs“ in diesem weiten Raum mehr sein als nur persönliche Diplomatie und Handel.

Was die mögliche Kooptierung der Türkei durch die USA betrifft, um sie zu ermutigen, die Situation in den Regionen zu stören, in denen sie sich in einem jetzt überschaubaren „freundlichen Wettbewerb“ mit Russland befindet, so ist das theoretisch immer möglich, aber es ist unklar, ob Ankara zu einem solch unverantwortlichen Verhalten bereit wäre. Schließlich profitiert auch es von der Stabilität im Südkaukasus und in Zentralasien. Russland ist auch kein Hindernis für die Ausweitung der Soft Power und des wirtschaftlichen Einflusses der Türkei dort. Moskau könnte sich mit den langfristigen strategischen Konsequenzen etwas unwohl fühlen, wenn sich Ankaras Einfluss unkontrolliert in diesen strategischen Räumen ausbreitet, aber es ist unwahrscheinlich, dass es zu einem Nullsummenspiel kommt, da die meisten zentralasiatischen Staaten über die OVKS einen gegenseitigen Verteidigungspakt mit Russland haben. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Türkei dort eine latente Sicherheitsbedrohung für Russland darstellt.

Trotz der Tatsache, dass Russlands Selbstbehauptungspolitik in der ganzen Welt expandiert, auch im so genannten Hinterhof der Vereinigten Staaten, wird Ihrer Meinung nach sein größtes politisches Interesse weiterhin Europa sein, nicht nur Osteuropa?

Ich möchte jede mögliche Anspielung in der vorliegenden Frage klären, die implizieren könnte, dass Russlands Ausweitung des Einflusses in der ganzen Welt und insbesondere in Europa etwas Aggressives oder Destabilisierendes ist. Alle Partner Russlands dort, zu denen auch EU- und NATO-Staaten wie Ungarn gehören, kooperieren freiwillig mit Russland und tun dies nicht unter irgendeinem Zwang oder aufgrund von Korruption. Sie erkennen die Vorteile, die in der Zusammenarbeit mit Moskau liegen, da sie die Beziehungen zu Russland zu Recht als ein Mittel zur Verbesserung ihrer jeweiligen „Balanceakte“ betrachten. Gleiches gilt für Deutschland in Bezug auf Nord Stream II, da es ein gemeinsames Interesse mit Russland an diesem Megaprojekt hat. Im Gegensatz zu den USA stellt Russland seinen Partnern keine Ultimaten und mischt sich auch nicht in deren Beziehungen zu anderen Ländern wie Amerika ein. Dies ist ein entscheidender Unterschied, der Russlands jüngsten Appell an sie erklärt.

Um auf die Frage einzugehen, nachdem wir alle Missverständnisse geklärt haben, die Leser aufgrund der gestellten Frage haben könnten, wird Europa als Ganzes immer sehr wichtig für Russland bleiben, da das Land ein historischer Teil dieser Zivilisation ist, die auch sein wichtigster Handelspartner ist. Darüber hinaus sind seine Volkswirtschaften vergleichsweise weiter entwickelt als in den meisten anderen Teilen der Welt mit Ausnahme Nordamerikas und Ostasiens, so dass es immer ein Interesse an der Ausweitung der Beziehungen zu ihnen geben wird, unabhängig davon, wie trübe ihre gegenwärtigen Beziehungen infolge des externen (amerikanischen) Drucks auf ihre Regierungen sein mögen. Nichtsdestotrotz hat Russland seit 2014 als Reaktion auf die Sanktionen, die die EU auf Geheiß der USA gegen das Land verhängt hat, begonnen, seinen strategischen Horizont zu erweitern. Dies hat dazu geführt, dass Russland seinen strategischen Fokus auf den Globalen Süden erweitert hat.

Während die meisten Beobachter dazu neigen, sich auf seine Beziehungen zu China zu konzentrieren, gibt es viel mehr als nur das. Russland unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu Indien, das es als „freundliches“ Mittel zum „Ausgleich“ mit China betrachtet, insbesondere innerhalb der BRICS- und SCO-Gruppen, an denen alle drei teilnehmen. Die Türkei ist ein weiterer wichtiger Partner für Russland, vor allem in den letzten Jahren, da Ankara versucht hat, seine neu entdeckten Beziehungen zu Moskau zu nutzen, um seinen eigenen „Ausgleich“ gegenüber den USA zu verbessern, nachdem es sehr ernste Meinungsverschiedenheiten mit seinem NATO-Verbündeten über Washingtons Bewaffnung der kurdischen Kämpfer in Syrien gab, die die Türkei als Terroristen betrachtet. Was sich am meisten lohnt, ist nicht Russlands sogenannter „Pivot to Asia“ (oder „Turn to Asia“, wie es viele in Russland beschreiben), sondern das, was ich zuvor als „Ummah Pivot“ bezeichnet habe, nämlich die umfassende Einbindung der muslimischen Mehrheitsländer entlang seiner südlichen Peripherie und darüber hinaus.

Jahrhunderts, die oberste „ausgleichende“ Kraft in Eurasien zu werden, hat Russland in letzter Zeit versucht, strategische Beziehungen mit nicht-traditionellen Partnern wie Afghanistan, Aserbaidschan, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien und den VAE sowie natürlich der Türkei zu pflegen. Diese rasch expandierenden Partnerschaften haben bei einigen traditionellen Partnern Russlands wie Armenien, Indien und Syrien manchmal Besorgnis hervorgerufen, aber Moskau tut weiterhin sein Möglichstes, um zwischen verschiedenen Paaren von Rivalen „auszugleichen“, indem es sicherstellt, dass keiner seiner Schritte in Richtung eines von ihnen auf Kosten des anderen geht (auch wenn es von einigen anders wahrgenommen wird). Insgesamt ist die internationale muslimische Gemeinschaft („Ummah“), insbesondere die in West- und Südasien gelegenen Länder, plötzlich zu einem wichtigen Fokus der russischen Strategie geworden.

So wird die bereits erwähnte regionale Integrationsplattform mit sechs Nationen im Südkaukasus dazu dienen, Russlands Konnektivität mit der Türkei und dem Iran zu erweitern. Der Nord-Süd-Transportkorridor (NSTC) mit Aserbaidschan, Iran und Indien wird die Islamische Republik in die Mitte dieser transregionalen Handelsroute rücken. Die Pläne zur faktischen Erweiterung des CPEC nach Norden (N-CPEC+) durch die kürzlich vereinbarte trilaterale Eisenbahn zwischen Pakistan, Afghanistan und Usbekistan (PAKAFUZ) werden den NSTC ergänzen, indem sie Russland eine weitere Route zum Indischen Ozean eröffnen, die es seit jeher erreichen wollte. Diese drei Nord-Süd-Korridore werden Russlands wirtschaftliche Beziehungen zu Afrika erleichtern, das in letzter Zeit ebenfalls zu einem strategischen Schwerpunkt geworden ist, wenn auch bei weitem nicht so wichtig wie die Ummah. Auch die ASEAN-Staaten sind vielversprechende Partner, mit denen sich Russland durch den für 2019 angekündigten Wladiwostok-Chennai Maritime Corridor (VCMC) mit Indien stärker verbinden will.

All dies bedeutet, dass Europa zwar aus wirtschaftlichen, geografischen und historischen Gründen der bevorzugte Partner Russlands bleiben mag, aber seit 2014 nicht mehr Moskaus Hauptaugenmerk ist. China, Indien und die Ummah sind zunehmend wichtig für sein großes strategisches Kalkül, wobei jeder dieser drei nun komplementäre Rollen innerhalb der angestrebten Greater Eurasian Partnership (GEP) einnimmt. Tatsächlich könnte eine erfolgreiche Integration mit diesen Staaten des Globalen Südens dazu beitragen, die jüngste Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und der EU zu kompensieren und Moskau das nötige Druckmittel an die Hand geben, um vielleicht einen Durchbruch in den Beziehungen zu Europa zu erzielen. Schließlich dachte die EU bisher, dass Russland sie mehr braucht als umgekehrt, aber tatsächlich „braucht“ keiner von beiden mehr den anderen. Dies könnte die europäischen Länder mit der Zeit zu einer pragmatischeren Politik gegenüber Russland inspirieren, vor allem im Zusammenhang mit der möglichen allmählichen Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen.

Können Sie uns Ihre Meinung zur Abschaffung des „Open Skies“-Vertrags und Ihre Vorhersage über das Ergebnis des bevorstehenden Treffens zwischen Joe Biden und Wladimir Putin mitteilen?

Die Abschaffung des Vertrages ist ein unglückliches Opfer der verschlechterten russisch-amerikanischen Beziehungen, und die internationale Sicherheit wird dadurch zweifellos beeinträchtigt. Was das Ergebnis des bevorstehenden Treffens zwischen der russischen und der amerikanischen Führung angeht, so sage ich voraus, dass es kein dramatisches Ergebnis geben wird, aber dennoch ein pragmatischer Schritt in Richtung einer verantwortungsvollen Regulierung ihres umfassenden Wettbewerbs sein wird. Das wiederum wird den Druck auf Russlands Westflanke verringern und gleichzeitig den USA die Möglichkeit geben, mehr ihrer Ressourcen für die „Eindämmung“ Chinas einzusetzen. Mehr zu den strategischen Konsequenzen dieser Vorhersage habe ich in meiner letzten Expertenkolumne für den Russian International Affairs Council (RIAC) mit dem Titel „Towards Increasingly Complex Multipolarity: Scenario For The Future“.

Kurz gesagt, sehe ich voraus, dass Russland, die Türkei, Indien und China ihren Einfluss in ganz Eurasien weiter ausbauen werden, wobei sie sowohl miteinander kooperieren als auch auf verschiedene, meist „freundliche“ Art und Weise gegeneinander „balancieren“. Nichtsdestotrotz ist diese strategische Dynamik reif für eine Ausnutzung von außen durch die USA im Vorfeld ihrer Ambitionen, den Superkontinent aufzuteilen und zu beherrschen, obwohl sie auch reichlich Möglichkeiten für diese Länder bietet, ihn nachhaltiger zu stabilisieren, vorausgesetzt, sie haben den politischen Willen dazu, auch indem sie, wo nötig, einige harte gegenseitige Kompromisse eingehen. Das so genannte „Zeitalter der Komplexität“ ist angebrochen, in dem sich alles in einem noch nie dagewesenen Tempo entwickelt, beschleunigt durch das gesamte Spektrum paradigmenverändernder Prozesse, katalysiert durch die unkoordinierten Versuche der Welt, COVID-19 oder den Weltkrieg C, wie ich ihn nenne, einzudämmen.

Drei meiner wichtigsten Analysen zu diesem Konzept handeln davon, wie „Der Zusammenhang zwischen Weltkrieg C & psychologischen Prozessen ernsthaft besorgniserregend ist“, „Russlands fünf wichtigste Aufgaben, um den Weltkrieg C zu überleben“ und wie „Präsident Putins Davos-Rede die Ära des Weltkriegs C definiert“. In diesem transformativen Kontext entfalten sich all die zuvor beschriebenen Prozesse, was alles noch unsicherer und damit komplexer macht. Nur wenn man ein tieferes Verständnis für alles, was der Weltkrieg C mit sich bringt, erlangt, kann man meiner Meinung nach heutzutage eine genaue Prognose erstellen, wenn man bedenkt, wie radikal sich alles verändert, ganz zu schweigen davon, wie schnell diese Veränderungen stattfinden. Ich ermutige daher jeden, seine eigenen Gedanken über den Weltkrieg C zu veröffentlichen, um zur Literatur beizutragen und unseren Einblick zu bereichern.