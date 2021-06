Gruselig: Ärzte drängen schwangere Frauen zur Corona-Impfung

Im Internet kursiert ein beunruhigendes Video, in dem Ärzte schwangere Frauen zur Einnahme des experimentellen mRNA-Impfstoffs ermutigen. Sie lesen das gleiche Skript vor. Die Botschaft der beiden Hebammen ist Wort für Wort identisch, schreibt die Website Infowars.

Das gleiche Mantra wird seit Monaten von der CDC, dem US National Institute of Public Health, wiederholt. Das Gesundheitsamt schreibt: „Obwohl es noch keine Studien dazu gibt, halten es Experten für unwahrscheinlich, dass mRNA-Impfstoffe ein Risiko für schwangere Menschen darstellen.“

Pregnant? You may discuss #COVID19 vaccines with your doctor, but it’s not required before vaccination. While studies have not yet been done, experts believe mRNA vaccines like COVID-19 vaccines are unlikely to pose a risk for #pregnant people. More: https://t.co/pBVlI6STf8. pic.twitter.com/N2o76U4L4T