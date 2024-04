Erhält Bill Gates auf diese Weise wertvolle Informationen über neue “Pandemien” und macht damit Milliarden?

Die Stiftung prüfte im August 2019 die Möglichkeit eines vorausschauenden Kaufs von BioNTech-Aktien.

Bei der Durchsicht der Offenlegung der Anteilsklassen von BioNTech für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr ist mir Folgendes aufgefallen:

Am 30. August 2019 schloss BioNTech Verträge mit der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) ab. Die BMGF erklärte sich bereit, 3.038.674 Stammaktien mit einem Nennwert von 3.039 T€ von BioNTech für insgesamt 49.864 T€ (55.000 T$) zu erwerben. Diese Vereinbarungen verpflichten BioNTech zu bestimmten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um die Entwicklung von Produkten zur Prävention und Behandlung von HIV und Tuberkulose voranzutreiben. Im Falle eines Verstoßes gegen die zugrundeliegenden Bedingungen, einschließlich solcher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, hat BMGF das Recht, seine Aktien an BioNTech zum ursprünglichen Aktienpreis oder zum Marktwert zurückzuverkaufen, je nachdem, welcher Wert höher ist, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Auch die Fähigkeit von BioNTech, Dividenden zu zahlen, ist durch die Bedingungen dieser Vereinbarungen eingeschränkt.

Weniger als zwei Jahre, nachdem die Gates-Stiftung die Aktie (vor dem Börsengang) für 18 $ pro Aktie erworben hatte, erreichte sie am 6. August 2021 mit 389 $ ihren Höchststand. Zu diesem Preis war die 55-Millionen-Dollar-Investition der Stiftung 1.182.044.186,00 Dollar (1,182 Milliarden Dollar) wert.

Am 18. September 2019 – nur neunzehn Tage nachdem die Gates-Stiftung ihre riesige Position in BioNTech-Aktien übernommen hatte – wurde ein Bericht mit dem Titel “A World At Risk” vom Global Preparedness Monitoring Board veröffentlicht, das 2018 von der Weltbankgruppe und der Weltgesundheitsorganisation gegründet wurde.

Die Titelseite des Berichts ist mit einem Bild eines Coronavirus illustriert, und sein Text ist ein dringender Aufruf an die Welt, weit mehr in die Vorbereitung auf eine respiratorische Virus-Pandemie zu investieren.

Auf Seite 8 des Berichts heißt:

Der Bericht erwähnt nichts über die Notwendigkeit, in die Stärkung der Sicherheit von Biolaboren zu investieren. Er warnt ausdrücklich vor der Bedrohung durch einen tödlichen Atemwegserreger, der “versehentlich oder absichtlich freigesetzt” werden könnte, doch sein gesamter Handlungsaufruf besteht darin, ein Vermögen in die Reaktion auf einen solchen Erreger zu investieren, anstatt ihn von vornherein zu verhindern.

Dies geschah trotz zahlreicher dringender Warnungen des Biologieprofessors Richard Ebright von der Rutgers University und anderer, dass viele der Biolabore weltweit eine Geschichte schwerwiegender Sicherheitsmängel hatten, die NICHT angemessen angegangen wurden. Im Jahr 2017 äußerte Professor Ebright besondere Bedenken hinsichtlich des neuen BSL-4-Labors, das in Wuhan, China, kurz vor der Eröffnung stand.

Wir wissen jetzt, dass SARS-CoV-2 offiziell im Dezember 2019 entdeckt wurde, aber wahrscheinlich bereits im August oder September 2019 aufgetaucht und begonnen hat, sich zu verbreiten – das heißt, ungefähr zur gleichen Zeit, als “A World At Risk” veröffentlicht wurde.

Das Datum des Berichts vom 18. September 2019 legt nahe, dass jemand, der in China für die WHO Bio-Überwachung betreibt, Informationen erhalten hat, dass ein SARS-Coronavirus bereits im Umlauf war.

Angesichts dessen, dass die Gates-Stiftung der zweitgrößte Spender der WHO ist (nach Deutschland, wo BioNTech ansässig ist), frage ich mich, ob diese Informationen Monate vor dem 31. Dezember 2019 an jemanden in der Gates-Stiftung weitergegeben wurden – dem Datum, an dem die WHO behauptete, ihren ersten Bericht über Fälle von Pneumonie unbekannter Ursache in Wuhan erhalten zu haben.

Dient die WHO, mit ihren Landesbüros, die Bio-Überwachungsberichte aus dem Feld erhalten, als inoffizieller Nachrichtendienst für die Gates-Stiftung?

Wenn ja, würde dies der Stiftung ermöglichen, äußerst wertvolle Informationen über neu auftretende infektiöse Krankheitserreger – natürliche Entstehung oder versehentlich oder absichtlich freigesetzt – lange bevor andere Marktteilnehmer diese Informationen erhalten, zu erhalten.